ISRAELIRANWAR. Gli iraniani si aspettano il cessate il fuoco in Libano per riprendere gli accordi con gli USA su Hormuz. Altri 10.000 soldati americani nel Golfo

I russi e i cinesi non credono affatto alle parole di Donald Trump secondo cui la guerra con l’Iran è finita. Il ministro per gli Affari Esteri Russo, Sergej Lavrov ha incontrato Xi Jinping durante la visita a Pechino il 15 aprile. Lavrov e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi hanno inoltre discusso del conflitto tra Stati Uniti e Iran, della situazione nella regione Asia-Pacifico e della crisi ucraina.

“La situazione internazionale si sta aggravando a causa delle azioni dei nostri colleghi occidentali in regioni come l’Ucraina, l’America Latina e lo Stretto di Hormuz” ha osservato Lavrov. “Russia e Cina rifiutano l’egemonia occidentale radicata nel colonialismo”.

“I tentativi palesi dell’Occidente, sia degli Stati Uniti che dell’Europa, di mantenere e persino rafforzare la propria egemonia […] compresi il commercio degli schiavi e il colonialismo […] continuano a esistere […] a spese degli altri”. Lavrov ha avvertito che l’Asia occidentale e il Golfo Persico rappresentano “un nodo di crisi” che non può essere sciolto facilmente.

Inoltre il Consiglio di Sicurezza russo afferma: “Gli Stati Uniti e Israele potrebbero usare i negoziati per preparare un’operazione di terra in Iran, mentre il Pentagono continua ad aumentare il dispiegamento di truppe nella regione”

Maria Bartiromo di Fox news: “Trump dice che la guerra con l’Iran è “finita” dopo una visita alla Casa Bianca. Non si sa mai cosa dirà Trump nei prossimi 30 minuti. Non è lui a prendere le decisioni”. E forse un fondo di verità c’è: lo stesso Benjamin Netanyahu ha tenuto a sottolineare che: “Vance, di ritorno da Islamabad, mi ha fatto rapporto, come fa ogni giorno.”

l professor Marandi, dell’Università di Teheran presente ai colloqui, in Iran ha rivelato come gli Stati Uniti hanno negoziato: “Vance era circondato da due noti sionisti, costantemente al telefono con Netanyahu. È chiaro che il regime americano non aveva l’autorità.”

Sempre in materia il 14 aprile il capo del Mossad ammette che il “cambio di regime” in Iran rimane la massima priorità. Mentre gli americani hanno allentato su questa questione.

Il 14 aprile il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato che la deroga temporanea di 30 giorni per la vendita di petrolio iraniano non sarà prorogata. Questa autorizzazione, rilasciata il 20 marzo, scadrà il 19 aprile e aveva permesso ai carichi di petrolio già caricati di entrare nei mercati globali. In precedenza, il Segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent aveva descritto questa deroga come una misura a breve termine per controllare i prezzi dell’energia.

Il portavoce della Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano, Ebrahim Rezaei: “Nessuna proroga del cessate il fuoco senza il riconoscimento del controllo iraniano sullo Stretto di Hormuz, o ritorno alla guerra”.

Bloomberg inoltre riporta che: “Trump fatica a convincere gli alleati a sostenere la missione navale nello Stretto di Hormuz. Sono stati fatti pochi progressi nella formazione di una missione navale e gli alleati non vogliono schierare le loro attrezzature finché non verrà stabilito un cessate il fuoco permanente”.

L’Iran ha respinto con veemenza una proposta sostenuta dagli Emirati Arabi Uniti e adottata dall’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) per la creazione di un cosiddetto “corridoio marittimo sicuro” nello Stretto di Hormuz, definendola giuridicamente infondata e politicamente motivata.

Dall’Iran: “Oltre 25,4 milioni di iraniani si sono registrati per la campagna di volontariato “Jan Fada, per l’Iran”, un’iniziativa sostenuta dallo Stato e lanciata alla fine di marzo 2026 per segnalare la disponibilità a difendere il Paese dall’aggressione degli americani e israeliani”. Jan Fada” (che significa “sacrificio di sé”) permette ai cittadini di iscriversi online come segno simbolico di sostegno: non si tratta di coscrizione, ma di un impegno di solidarietà nazionale promosso attraverso i media e gli SMS. Molti alti funzionari e capi di istituzioni hanno aderito, tra cui il presidente Masoud Pezeshkian e il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, entrambi dichiarando la propria disponibilità a sacrificare la propria vita per l’Iran.

Problemi anche sul fronte libanese. Il Movimento Amal libanese respinge i colloqui israelo-libanesi di Washington. Per la prima volta in quarant’anni, il 14 aprile sono iniziati a Washington i colloqui diretti tra Libano e Israele.

Gli ambasciatori libanese e israeliano, Nada Moawad Hamadeh per il Libano e Yechiel Leiter per Israele, sono impegnati nei primi colloqui diretti ad alto livello da decenni. L’incontro è mediato dagli Stati Uniti, con il coinvolgimento del Segretario di Stato Marco Rubio e dell’ambasciatore statunitense in Libano. I colloqui si svolgono mentre Israele continua i bombardamenti e l’occupazione del Libano meridionale.

Yechiel Leiter, ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, e Nada Hamadeh, ambasciatrice del Libano negli Stati Uniti, si sono incontrati e hanno negoziato direttamente su questioni bilaterali, con la mediazione di funzionari americani. Dopo l’incontro, Leiter ha dichiarato ai media che entrambe le parti concordano sulla “liberazione del Libano dalle forze di occupazione iraniane ovvero Hezbollah”. L’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti respinge l’assistenza francese nei colloqui sul Libano

Ed ora uno sguardo agli scenari militari in Medio Oriente aggiornati alle ore 15:30 del 15 aprile. Aerei da guerra, droni e artiglieria dell’esercito israeliano hanno bombardato le seguenti aree dalla scorsa notte: Bint Jbeil, Al‑Tayri, Beit Yahoun, Hanine, Shaqra, Barashit, Safad al‑Batikh, Jumayjimah, Majdal Selm, Touline, Al‑Khiyam, Barish, Jbaa, Babliyeh, Burj Qalawiyeh, Ghandouriyeh, Tire Debaa, la strada Saadiyat, la strada Al‑Jiyeh, Habouch, Kfar Tebnit e Nabatieh al‑Fawqa.

Il bilancio delle vittime degli attacchi del regime israeliano nelle varie aree del Libano è salito a 2.124 morti e 6.921 feriti. L’aggressione israeliana ha anche gravemente danneggiato le infrastrutture sanitarie libanesi, con sei ospedali costretti a chiudere e 88 operatori sanitari uccisi.

Il 14 aprile, i combattenti di Hezbollah hanno condotto 35 diverse operazioni nelle zone di confine del Libano meridionale e fino a 20 chilometri di profondità in Israele prendendo di mira posizioni e movimenti dell’esercito del regime israeliano. Una fonte iraniana di alto livello in materia di politica e sicurezza ad Al Mayadeen: “A seguito del monitoraggio e delle pressioni da parte dell’Iran, un cessate il fuoco in Libano sarà approvato a partire da stasera. Il cessate il fuoco durerà una settimana e si estenderà fino alla fine del periodo di cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti”.

Di seguito i dettagli di questi attacchi.

Attacchi missilistici:

— Città di Misgav Am (5 volte), Kiryat Shmona (5 volte), Al-Manara, Metula (4 volte), Kfar Giladi (3 volte), Kfar Blum, Tel Hai (2 volte), Dishon (2 volte), Malkiya, Yaroun (2 volte), Avivim, Nahariya (2 volte), Margaliot, Liman, Sa’ar.

— Stazione di comunicazione presso la guarnigione di Al-Aliqah nel Golan, postazione di artiglieria dell’esercito israeliano ad Al-Bayyada (2 volte), infrastrutture nelle città di Karmiel e Ma’alot Tarshiha e concentrazioni di forze israeliane a sud di Al-Khiyam (3 volte), Qawzah, Al-Bayyada, Shama, Naqoura, il complesso di Musa Abbas e a est di Bint Jbeil.

Attacchi con droni:

— Guarnigione di Liman, base di Shraga a nord di Acri, base di Nafah Atib e base di Al-Foran nel Golan, centro di comando dell’artiglieria dell’esercito israeliano a Kfar Giladi, postazione di artiglieria dell’esercito israeliano ad Al-Za’oura, città di Kabri e città di Beit Haemek, quartier generale del battaglione di artiglieria a Odem e un concentrato di soldati israeliani nella città di Shlomi.

Attacchi FPV:

— Attacco e abbattimento di un veicolo blindato nel villaggio di Ain Ebel e di un veicolo logistico nella città di Kiryat Shmona.

Operazioni di difesa aerea:

— Abbattimento di un drone Hermes 450 nei cieli sopra la città di Sadiqin con un missile terra-aria.

— Lancio di un missile terra-aria contro un caccia israeliano, che ne ha impedito il volo sopra la Beqaa occidentale.

— Scontro con due droni Hermes 450 nei cieli sopra la città di Tiro e la costa di Zahrani, con l’impiego di missili terra-aria.

Scontri terrestri:

— Continuano i combattimenti lungo gli assi di Al-Khiyam e Bint Jbeil, con l’esercito israeliano che si prepara ad attaccare Kounine, Beit Lif, Al-Bayyada e altre località.

— Le immagini satellitari di Bint Jbeil mostrano la vasta distruzione di edifici nel centro della città. Le forze di terra israeliane hanno avuto di fatto pochi scontri diretti con i combattenti di Hezbollah, poiché i raid aerei e l’artiglieria israeliana hanno distrutto tutto.

Il servizio di sicurezza interno israeliano (Shin Bet) ha arrestato una donna israeliana con l’accusa di spionaggio per conto dei servizi segreti iraniani. La donna avrebbe fotografato basi militari israeliane, strutture di sicurezza e raffinerie di petrolio ad Haifa, e avrebbe fornito informazioni su un ex funzionario della sicurezza israeliana in cambio di danaro.

La città di Bint Jbeil sarebbe comunque sull’orlo della caduta. L’esercito israeliano ha lanciato ieri pesanti attacchi contro Bint Jbeil, con il supporto di aerei e artiglieria. Questi attacchi hanno distrutto la maggior parte degli edifici di Bint Jbeil, Aynatha e persino i villaggi di Kounine e Tayri, lasciando queste aree in una situazione disastrosa. Sono in corso aspri combattimenti IDF e Hezbollah su tre assi: nord, est e ovest della città di Bint Jbeil, la più grande città di confine del Libano meridionale.

Bint Jbeil è uno dei distretti più grandi e popolosi della provincia di Nabatieh, situata a soli quattro chilometri dai confini settentrionali di Israele.

Gli Israeliani stanno avanzando con la tattica dell'”assedio e distruzione”. Demolendo la maggior parte degli edifici orientali di Bint Jbeil, si stanno dirigendo verso il centro città. Sul fronte occidentale, un convoglio blindato israeliano ha attraversato senza difficoltà la città cristiana di Ain Ebel e si è posizionato lungo la strada occidentale di Bint Jbeil. Questi convogli hanno iniziato i loro attacchi verso il centro di Bint Jbeil questo pomeriggio e finora hanno distrutto molti edifici sul loro cammino.

L’ospedale Rambam di Haifa sta ricevendo un flusso costante di soldati israeliani feriti evacuati in elicottero dal sud del Libano, con équipe mediche che lavorano ininterrottamente a fianco dei militari.

Le forze israeliane fanno irruzione a Bal’a, a est di Tulkarm, lanciando una campagna di arresti di massa e rapendo decine di giovani palestinesi durante un raid su vasta scala. Sono invece 11 i morti a Gaza dopo la ripresa dei raid aerei israeliani con maggiore frequenza

Segnalazioni di un’esplosione di un’autobomba vicino a un posto di blocco in via Imam Khomeini a Teheran. L’esplosione nel Distretto 10 di Teheran con un ordigno esplosivo artigianale; danni lievi e nessun ferito. Poco prima, due ordigni esplosivi artigianali a base di gas liquefatto erano esplosi sempre in via Imam Khomeini a Teheran, vicino a Jeyhun. Indagini sul campo condotte da un giornalista di Fars indicano che l’esplosione ha mandato in frantumi le finestre di tre case e causato danni lievi a due auto. L’incidente non ha provocato feriti, poiché entrambi gli ordigni erano incompleti. Tre persone hanno riportato ferite superficiali. Si parla di azione di sabotaggio.

Arresto del leader di un gruppo separatista; Smantellata una rete legata al Mossad in Iran. Il Ministero dell’Intelligence iraniano ha annunciato l’identificazione e l’arresto di 35 individui legati al terrorismo, al separatismo, al contrabbando di armi e al Mossad in 6 province, sventando così attentati pianificati. Arrestato a Isfahan il leader di un gruppo separatista legato a Israele. Arrestati 4 membri di due cellule di contrabbando di armi provenienti dal Kurdistan iracheno; sequestrate 42 armi. Arrestati 30 mercenari legati a reti israelo-americani.

Gli Stati Uniti stanno valutando l’invio di fino a 10.000 soldati di terra aggiuntivi, potenzialmente tra cui unità di fanteria, mezzi corazzati e logistica, in Asia occidentale (Medio Oriente). Ciò andrebbe ad aggiungersi ai circa 50.000 militari statunitensi già presenti nella regione, tra cui diverse portaerei e unità dei Marines.

Mentre per quanto concerne Hormuz la nave iraniana Golbon, sanzionata dall’OFAC, continua il transito vicino allo Stretto di Hormuz nonostante il blocco. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha ripetutamente affermato che “nessuna nave è riuscita a superare il blocco statunitense”. Tuttavia, i dati indipendenti sul tracciamento marittimo raccontano una storia più complessa. Diverse navi collegate all’Iran o precedentemente sanzionate, tra cui la Golbon, sono comunque riuscite a eludere il blocco poco dopo l’inizio dello stesso. Nel pomeriggio un’altra petroliera soggetta a sanzioni statunitensi, la VLCC ALICIA battente bandiera di Curaçao, con una storia di spedizioni di petrolio iraniano, è entrata nel Golfo Persico attraverso la rotta interna iraniana nello Stretto di Hormuz, nonostante le minacce di blocco.

Generale di divisione Ali Abdollahi, comandante del quartier generale centrale iraniano Khatam al-Anbiya: “Se gli Stati Uniti continuano il blocco navale nella regione, le potenti forze armate iraniane non permetteranno alcuna esportazione o importazione nel Golfo Persico, nel Mar d’Oman e nel Mar Rosso.”

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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