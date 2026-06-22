ISRAELIRANWAR. F-5 iraniani in grado di volate a 25 metri per colpire gli obiettivi americani nel Golfo

Malek Shariati, parlamentare di Teheran, afferma che il presidente Pezeshkian ha preparato un piano in 6 punti per contrastare eventuali comportamenti scorretti degli Stati Uniti nel caso in cui non rispettino il Memorandum d’intesa. Il piano in 6 punti contiene preparativi dettagliati per le contromisure iraniane in caso di violazione da parte degli Stati Uniti. È stato inviato alla Guida Suprema per l’approvazione.

Nell’attesa di capirete verrà attuato o meno i fautori del Memorandum USA – Iran mettono in guardia Israele dal continuare gli attacchi in Libano. “Abbiamo visto cosa possono fare anche i limitati bombardamenti missilistici iraniani”, ha dichiarato Eliezer Marom, ex comandante della Marina israeliana, aggiungendo che i danni in Israele sono “enormi, enormi”. Marom ha affermato che una parte significativa di questi danni non è visibile agli israeliani, che non ne sono a conoscenza a causa della censura militare.

Nel conflitto tra USA – Israele contro l’Iran si è parlato spesso di missili e droni ma nei giorni scorsi a parlare alla tv iraniana sono stati i piloti che hanno raccontato la loro esperienza militare. Per esempio un pilota iraniano di caccia F-5 che ha partecipato all’attacco del 1° marzo a Camp Buering in Kuwait ha dichiarato in una intervista televisiva in Iran che il volo è stato effettuato a un’altitudine eccezionalmente bassa, inferiore a 25 metri, ben al di sotto della tipica altitudine di addestramento di circa 250 metri, per evitare di essere rilevato dai sistemi di difesa aerea.

Ha affermato che l’equipaggio era a conoscenza della presenza di batterie antiaeree Patriot, sistemi di difesa aerea multistrato, aerei da ricognizione AWACS e pattuglie di caccia F-18 kuwaitiani a guardia dell’area, e pertanto ha mantenuto il più completo silenzio radio per tutta la durata del volo.

Secondo il pilota, l’aereo ha volato a una quota così bassa sul Golfo Persico da passare tra due navi, i cui ponti si trovavano sopra il velivolo.

Dopo essere entrati nello spazio aereo kuwaitiano, il pilota ha dichiarato di aver incontrato una fitta rete infrastrutturale, tra cui linee elettriche, raffinerie di petrolio e installazioni militari, ma di averle intenzionalmente evitate dirigendosi direttamente verso Camp Buering.

Il pilota ha affermato che l’aereo ha mantenuto un’elevata velocità e una quota molto bassa fino al raggiungimento della base, dove la missione di bombardamento è stata completata con successo.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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