ISRAELIRANWAR. Escalation: Israele bombarda le raffinerie del sud dell’Iran. Teheran lancia missili sulle raffinerie del Medio Oriente e colpisce infrastrutture critiche a Tel Aviv

Brutte notizie per gli Stati Uniti: Donald Trump afferma che la maggior parte degli “alleati” della NATO ha comunicato agli Stati Uniti di non voler partecipare a un’operazione militare contro l’Iran. Piccato il presidente ha dichiarato: “Gli Stati Uniti non hanno più bisogno dell’aiuto dei paesi NATO, del Giappone, dell’Australia e della Corea del Sud a causa del loro rifiuto di sbloccare lo Stretto di Hormuz”. La Finlandia si unisce alla lunga lista di paesi NATO che hanno respinto la richiesta degli Stati Uniti di inviare navi da guerra nello Stretto di Hormuz. Emmanuel Macron: “La Francia non prenderà mai parte a operazioni per aprire o liberare lo Stretto di Hormuz nelle circostanze attuali” “La Francia non ha scelto questa guerra. Non vi prendiamo parte; la nostra posizione è puramente difensiva”.

Non solo, dopo un incendio nella lavanderia a bordo della portaerei Gerald R. Ford (CVN-78) la scorsa settimana, che si è propagato a diversi compartimenti, la Marina degli Stati Uniti è stata costretta a rimuovere 1.000 materassi dalla portaerei John F. Kennedy (CVN-79), in costruzione a Norfolk, durante il fine settimana e a spedirli alla Ford, secondo quanto riferito da USNI News. Inoltre, la Marina ha raccolto quasi 2.000 tute e altri capi di abbigliamento da distribuire all’equipaggio, poiché molti marinai non possono lavare i propri vestiti dato che la maggior parte delle lavanderie sono fuori servizio mentre la nave è diretta alla base navale di Souda, sull’isola di Creta, dove probabilmente verrà sottoposta a riparazioni d’emergenza.

Per Trump comunque: “Le cose stanno andando piuttosto bene con gli iraniani. Non possono avere armi nucleari e stanno iniziando a capirlo”. Secondo il direttore dell’intelligence nazionale statunitense Tulsi Gabbard, su X: “Dopo un’attenta revisione di tutte le informazioni a sua disposizione, il presidente Trump ha concluso che il regime terroristico islamista in Iran rappresenta ‘una minaccia imminente’ e ha agito sulla base di tale conclusione”.

Nel frattempo lievitano i costi: la spesa degli Stati Uniti per la guerra con l’Iran potrebbe superare il trilione di dollari, riporta The Intercept, citando stime di esperti e dati sulle dinamiche della spesa militare. La pubblicazione spiega che questa cifra si verificherebbe se l’operazione entrasse in una fase prolungata, che richiederebbe non solo attacchi missilistici, ma anche interventi di terra e la successiva stabilizzazione della regione.

Secondo il ministero della Salute israeliano: “192 persone sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore e 3727 dall’inizio della guerra, di cui 74 sono attualmente in cura”. Il Ministero dei Trasporti israeliano sta valutando la situazione nello spazio aereo sopra Israele, per stabilire se debba essere chiuso o modificato per diverse ore a causa della possibilità di attacchi missilistici su larga scala da parte di Hezbollah contro il nord e il centro di Israele, riferisce Chennel 12.

Il primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ancora una volta ha chiesto al popolo iraniano di sollevarsi contro il governo dopo aver rivendicato la morte del Consigliere per la sicurezza e il ministro per l’Intelligence iraniana. “Quindi festeggiate e buon Nowruz. Vi vegliamo dall’alto”. Il ministro della Difesa israeliano Katz: “Sono attese sorprese significative su tutti i fronti, che porteranno la guerra a un nuovo livello”. A pochi minuti dall’annuncio si apprende che le raffinerie del sud dell’Iran sono state bombardate.

Un messaggio del Khatam al-Anbiya dell’Iran, Ebrahim Zolfaghari, alla nazione musulmana della Giordania: “La nazione musulmana della Giordania dovrebbe chiedere al proprio governo di non permettere alla criminale America e al regime sionista usurpatore e falso di usare la terra giordana.” come base per l’aggressione contro l’Iran islamico e il popolo musulmano dell’Iran”

Il primo Ministro della Regione del Kurdistan, Masrour Barzani: “In relazione alle circostanze eccezionali, abbiamo deciso di consentire al più presto le esportazioni di petrolio attraverso l’oleodotto della regione per superare l’attuale crisi”.

La compagnia petrolifera statale saudita, Saudi Aramco, ha ripreso le operazioni presso la sua raffineria di Ras Tanura, sulla costa del Golfo Persico, il 13 marzo, dopo l’attacco con droni del 2 marzo. Reuters, citando dati della società di monitoraggio del settore IIR. La raffineria di Ras Tanura, con una capacità di raffinazione di 550.000 barili al giorno, è la più grande del regno.

Il Ministero degli Esteri del Qatar: “Colpire le infrastrutture energetiche è una minaccia per la sicurezza energetica globale, per le popolazioni della regione e per l’ambiente”. Il prezzo del petrolio in Kuwait è di 143 dollari, in Oman di 173 dollari.

Anwar Gargash, consigliere diplomatico portavoce dello sceicco Mohamed bin Zayed al Nayan, sovrano degli Emirati Arabi Uniti, ha definito “senza vergogna le risposte mirate dell’Iran un grave errore, sostenendo che si stanno ritorcendo contro di loro, spingendo gli Stati arabi ad avvicinarsi a Israele e agli Stati Uniti. Si è persino spinto a suggerire la partecipazione degli Emirati Arabi Uniti alle pattuglie guidate dagli Stati Uniti nello Stretto di Hormuz”.

Circolano voci secondo cui l’Iran starebbe minacciando di tagliare i cavi sottomarini che portano Internet verso i paesi del Golfo Persico se questi continuassero a ospitare forze americane. I cavi che attraversano lo Stretto di Hormuz e il Mar Rosso trasportano circa il 17% del traffico Internet globale. In caso di danneggiamento, si potrebbero verificare gravi interruzioni di Internet, potenzialmente della durata di mesi.

L’Iran sta guadagnando circa 140 milioni di dollari al giorno dallo Stretto di Hormuz durante la guerra. Dall’inizio del conflitto, nonostante lo Stretto di Hormuz sia chiuso alle navi collegate a Stati Uniti e Israele, circa 24 milioni di barili di petrolio iraniano lo hanno attraversato. Secondo le stime, ciò ha generato circa 140 milioni di dollari di entrate petrolifere giornaliere per l’Iran.

Gli effetti della crisi dello Stretto di Hormuz hanno colpito la Scandinavian Airlines (SAS). Il quotidiano svedese Dagens Industri riporta che la SAS cancellerà 1.000 voli ad aprile a causa dell’impennata dei prezzi del petrolio e del carburante per aerei, dovuta alla guerra imposta da Stati Uniti e Israele all’Iran e alla chiusura dello Stretto. I prezzi del carburante per aerei sono raddoppiati in 10 giorni. Il petrolio nella giornata del 18 marzo ha subito un aumento a causa dei bombardamenti alle raffineria iraniane.

In Iran registrati danni a 8 stabilimenti farmaceutici durante la guerra del Ramadan. In merito alla questione delle rivolte iraniane, alti funzionari israeliani hanno detto ai diplomatici americani che i manifestanti iraniani saranno “distrutti” se scenderanno in piazza contro il loro governo, anche se Israele chiede pubblicamente una rivolta popolare nel paese. La recente valutazione di Israele è che il governo iraniano “non si arrende” ed è pronto a “combattere fino alla fine”, nonostante una campagna di bombardamenti su larga scala in corso e l’assassinio della Guida Suprema Ali Khamenei, secondo un cablogramma del Dipartimento di Stato esaminato dal Washington Post.

L’Iran annuncia che Ali Larijani è stato ucciso insieme a suo figlio, al suo vice e a un gruppo di guardie del corpo mentre era a casa della figlia. Ucciso anche il Ministro per l’Intelligence, Seyed Ismail Khatib, in un secondo attacco.

Secondo l’agenzia di stampa Fars, l’Iran ha nominato da tre a sette vice per ogni posizione militare per garantire la continuità della leadership e delle operazioni in caso di morte dei comandanti e ancora i funzionari iraniani affermano: “Lo Stretto di Hormuz si aprirà solo dopo un cessate il fuoco e il soddisfacimento delle condizioni di Teheran”. Dichiarazione rafforzata dal presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf: “La situazione nello Stretto di Hormuz non tornerà allo stato prebellico”.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in una intervista ha detto: “Il sistema politico iraniano è stabile e non dipende da singoli individui”. ”Non capisco perché gli americani e gli israeliani non l’abbiano ancora compreso: la Repubblica Islamica dell’Iran ha una solida struttura politica con istituzioni politiche, economiche e sociali consolidate”, ha dichiarato ad Al Jazeera, commentando l’assassinio del Segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, Ali Larijani.

Araghchi ha ancora dichiarato: «Non crediamo nel cessate il fuoco. Crediamo nella fine della guerra; la fine della guerra significa esattamente la fine della guerra su tutti i fronti», sottolineando che la fine della guerra in tutta la regione – Libano, Yemen, Iraq, Iran e altri paesi regionali – porterebbe a una soluzione duratura dei conflitti in tutta l’area. “Credo che la pace nella regione debba essere inclusiva, veritiera e coinvolgere tutti i paesi”, ha ribadito.

Riguardo alla possibile estensione della guerra ad altri paesi della regione, ha affermato: “Quando gli Stati Uniti ci attaccano, i nostri missili e droni non possono raggiungere il suolo americano e siamo quindi costretti a rispondere prendendo di mira le basi e le infrastrutture militari statunitensi nella regione, che purtroppo si trovano in tutto il territorio dei nostri paesi amici”.

Ha ribadito che l’Iran non ha colpito obiettivi civili nei paesi limitrofi, pur riconoscendo che in alcuni casi potrebbero essersi verificati danni involontari, ma ha sottolineato che l’Iran non aveva tale intenzione.

Araghchi ha inoltre fatto riferimento a un messaggio del Presidente Masoud Pezeshkian, nel quale quest’ultimo si scusava con i Paesi della regione per i danni causati, affermando che le scuse sono segno di forza e onore in Iran e che il messaggio del Presidente è stato pronunciato in segno di rispetto per le difficoltà affrontate dai Paesi della regione.

Ha poi aggiunto che la Guida Suprema della Rivoluzione Islamica, l’Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, gode di ottima salute.

Il Ministro ha concluso affermando che questa è stata una guerra combattuta dagli Stati Uniti e che, in definitiva, sono gli Stati Uniti a doverne rispondere di fronte al proprio popolo, alla nazione iraniana, ai popoli della regione e persino alle generazioni future.

Il Comandante in capo dell’esercito, generale Hatami: “La risposta dell’Iran all’assassinio del segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale sarà decisa e deplorevole”.

Tensioni in materia di nucleare: l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica: “L’Iran ci ha informato che martedì sera un proiettile ha colpito il sito della centrale nucleare di Bushehr, senza tuttavia causare danni all’impianto né ferire il personale”.

Eseguita in Iran una condanna a morte. Si tratta di Kourosh Keyvani, “spia del regime israeliano che forniva immagini e informazioni su luoghi sensibili del paese agli ufficiali del Mossad, è stata eseguita dopo l’iter legale e la conferma da parte della Corte Suprema”.

La Russia condanna categoricamente l’attacco alla centrale nucleare iraniana di Bushehr, ha annunciato l’amministratore delegato di Rosatom, Alexey Likhachev. Ha chiarito che circa 480 dipendenti russi sono ancora impiegati presso la centrale nucleare.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari in Medio Oreinte e Asia Occidentale aggiornato alle ore 15:00 del 18 marzo. Nella notte del 17 marzo dalle 20:00 alle 00:00 si sono registrati lanci di missili contro Israele da parte dell’Iran utilizzati anche missili a grappolo e esche: Negev, Mervyn, diretto su Beit Shemesh, Tel Aviv diverse vittime, almeno due i morti, nel centro città molti edifici colpiti. Gravi danni si sono diffusi in tutta la regione. Le bombe a grappolo dei missili possono disperdersi in un raggio di 8 km, in alcune zone si è registrata una interruzione di corrente; impatti anche a Ramat Gan, Bnei Brak, Petah Tikva. Secondo i medi israeliani: un singolo missile trasportava una testata frammentata contenente circa 60 bombe, distribuite in 20 località.

Hezbollah ha lanciato missili contro Israele: pesante bombardamento di razzi verso nord.

Intorno alle 22:30 del 17 marzo, Fars News afferma che “un’operazione delle forze speciali iraniane in profondità nel israelo-palestinese ha preso di mira uno dei membri di alto livello del gabinetto di sicurezza del regime”. Non si hanno ulteriori informazioni su quanto accaduto.

A partire dalle ore 02:30 del 18 marzo sirene di nuovo in azione a: Dimona, Tel Aviv, attacco nei pressi dell’aeroporto Ben Gurion. Tre aerei privati sono stati danneggiati. Protezione Civile israeliana: “I nostri team stanno gestendo segnalazioni di esplosioni di testate nucleari nel centro di Israele”. Sirene in azione ancora alle 07:00 del 18 marzo. Esplosioni nell’area di Gaza. Alle 10 nuovo allarme aereo: Esplosioni ad Haifa e Tel Aviv. Si segnalano feriti tra gli israeliani. L’esercito iraniano prende di mira la base di rifornimento strategico sionista. Sirene in. Azione ancora alle 12:30 ore italiane a Misgav Am, nella Galilea. Avvisi dei Pasdaran di evacuazione per le raffinerie di Haifa. Alle 14:30 nuovo lancio dall?Iran: Esplosioni scuotono le città della Cisgiordania. Il suono di 6 potenti esplosioni è stato udito a Tel Aviv. Magen David Adom: “Abbiamo ricevuto segnalazioni di frammenti di razzi iraniani caduti in diverse aree della grande area di Tel Aviv”; schegge di razzi cadute nell’area di Bat Yam. Date munizioni a grappolo. I residenti della regione Centrale hanno riferito di aver sentito rumori di esplosione colpita Ramat Gan; nord di Tel Aviv, Beit Haikfa: “Evacuazione medica israeliana: abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di obiettivi colpiti in varie aree di Tel Aviv a seguito di missili iraniani”



Continuano gli attacchi israeliani in Libano: bombardato un edificio residenziale nel quartiere di Bashour a Beirut. Hezbollah stat rispondendo al fuoco: un elicottero militare israeliano con a bordo soldati feriti è atterrato in emergenza all’ospedale Rambam dopo essere arrivato da nord. L’incidente è seguito a scontri con i combattenti di Hezbollah nei campi profughi sembra ci siano vittime anche tra i militari israeliani.

Il sito web in lingua ebraica Hadashot Habeizk: Un portavoce dello Shin Bet: “In un’operazione congiunta tra lo Shin Bet e l’esercito israeliano, Wasim Mustafa Hussein Taha, un alto funzionario dell’unità finanziaria di Hamas, è stato ucciso all’inizio di questa settimana (domenica) a Sidone, in Libano. Capo dell’unità finanziaria di Hamas”. Aerei da guerra israeliani hanno sorvolano Sidone e la costa a bassissima quota. Rivencata il 18 una operazione di Hezbollah contro le IDF del 13 di marzo, presso la nuova base di Tel al-Hamamis, a sud di Khiam, con un bombardamento missilistico. La Resistenza islamica afferma di ave bloccato un tentativo da parte di soldati israeliani di avanzare nelle vicinanze della prigione di Khiam con scontri a fuoco.

Raid israeliano prende di mira la città di Toul, nei pressi dell’ospedale Sheikh Ragheb Harb nel Libano meridionale.

Iraq ancora nel mirino delle milizie filo iraniane dell’Iran e degli Stati Uniti d’America/Israele. Quattro forti esplosioni sono state udite a Erbil, vicino al Consolato Generale degli Stati Uniti e alla Zona Franca. Numerose esplosioni su larga scala segnalate all’interno del quartier generale dell’opposizione terroristica/curdo-iraniana a Erbil, nel nord dell’Iraq, presumibilmente colpito da un drone iraniano. Alle ore 01:30 del 18 marzo, esplosioni scuotono una base statunitense a Erbil, nel Kurdistan iracheno.

Le milizie hanno colpito anche l’ambasciata statunitense a Baghdad due volte nella notte de 17 marzo. Un terzo attacco è avvenuto nelle prima mezz’ora del 18 di marzo. La Resistenza islamica in Iraq ha diffuso martedì (17/03/2026) un filmato che mostra uno sciame di droni che prendono di mira le forze di occupazione statunitensi (Victoria). Una fonte della sicurezza irachena ad Al Jazeera: “una base di supporto logistico vicino all’aeroporto di Baghdad è stata presa di mira da un attacco di droni”.

Attacco israelo-americano contro un quartier generale delle Forze di Mobilitazione Popolare ad Al-Qaim

Nella notte tra il 17 e il 18 marzo, esplosioni segnalate in seguito a un attacco con droni kamikaze e missili balistici contro obiettivi americani in Kuwait.

Lanci verso l’Arabia Saudita che hanno colpito una base militare statunitense in Arabia Saudita, Sultan. Nuove immagini satellitari mostrano molteplici impatti di attacchi all’interno della sezione della base aerea Prince Sultan utilizzata dagli Stati Uniti in Arabia Saudita, con almeno tre siti di impatto confermati, incluso all’interno di un complesso americano, che prendono di mira hangar per aerei, magazzini/rifugi e una palestra, e colpiscono aree operative comprese le zone di servizio e manutenzione.

Allarmi in Bahrein uno nella notte del 17 e uno nella mattina del 18 di marzo.

Nuove immagini satellitari confermano la distruzione della base aerea di Al Dhafra negli Emirati Arabi Uniti a seguito degli attacchi iraniani. Gli attacchi hanno colpito caserme/edifici residenziali e edifici vicini. Sono visibili crateri e tetti sono crollati. Nella notte registrate esplosioni a Dubai

Dopo l’eliminazione del comandante dei Basij: nelle ultime ore, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno attaccato le posizioni delle milizie Basij sparse per Teheran. Si segnala un attacco alla centrale nucleare di Bushehr. Secondo un comunicato delle Guardie Rivoluzionarie iraniane nella notte tra il 17 e il 18 marzo sarebbero state colpite in Israele dai loro missili 230 persone (morti e feriti) Israele non ha confermato al notizia.

Attacco statunitense/israeliano a un’ambulanza della Mezzaluna Rossa nella contea di Lar, in Iran, ha preso di mira i soccorritori della Mezzaluna Rossa mentre svolgevano una missione umanitaria. Intorno alle 12:30 del 18 marzo nuovo attacco contro l’Iran: colpiti gli impianti petroliferi iraniani di South Pars e Asaluyeh. Attacco missilistico nemico alla raffineria di Asaluyeh. In questi attacchi, sono state colpite diverse fasi della terza, quarta, quinta e sesta raffineria. Attualmente, i dipendenti sono stati evacuati in luoghi sicuri e le squadre di soccorso e i vigili del fuoco stanno cercando di spegnere l’incendio. Governatore di Asaluyeh: “Queste fasi sono state sospese per controllare e impedire la propagazione dell’incendio. La situazione è sotto controllo e le squadre antincendio di South Pars e della Zona Economica Speciale di Pars stanno lavorando per spegnere l’incendio. È stato istituito un centro di gestione delle crisi e sono in corso le misure necessarie per fornire assistenza. Finora non si segnalano vittime”. I Media israeliani: “L’attacco agli impianti del gas di South Pars da parte dell’aviazione israeliana è stato effettuato in coordinamento con le autorità americane”. In Iran, il Ministero del Petrolio: “Alcune strutture nella Zona Economica Speciale Energetica di Pars (Asaluyeh) sono state attaccate dal nemico americano-israeliano”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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