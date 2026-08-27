ISRAELIRANWAR. Danon: Abbiamo diritti biblici sulla Cisgiordania. Gharibabadi: “Siamo ancora in stato di guerra e lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso. Possiamo agire in maniera preventiva”

Le Nazioni Unite hanno condannato la minaccia di Israele di espellere i palestinesi dalle aree di Gaza dove i bambini fanno volare gli aquiloni. La portavoce dell’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani, Ravina Shamdasani, ha definito la minaccia “oltraggiosa”. Israele ha minacciato di intensificare gli attacchi militari se il lancio di aquiloni o palloncini dovesse continuare, e di evacuare i residenti dalle zone in cui ciò avviene.

Il Segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato a diversi suoi omologhi internazionali negli ultimi giorni che gli Stati Uniti non intendono lanciare nuovi attacchi contro l’Iran “al momento”, ma concentreranno invece la loro politica su altre misure di pressione.

Secondo la testata di Al Jazeera: “Washington sembra incontrare difficoltà nel convincere i paesi confinanti con l’Iran ad aderire alle sanzioni contro Teheran. Alcune fonti indicano che sono stati contattati 16 paesi confinanti con l’Iran: 8 di questi hanno confermato la difficoltà di interrompere i legami economici con l’Iran a causa degli interessi intrecciati, mentre gli altri otto hanno risposto di star valutando la possibilità, il che può essere interpretato come un cortese rifiuto”.

La Banca Centrale turca ha restituito tutti i 50 miliardi di dollari venduti durante la guerra con l’Iran.

Nella sua eterna campagna elettorale il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato: “C’è una lotta tremenda intorno a noi, naturalmente, che mira non solo a sradicarci dal cuore della nostra terra, ma a sradicarci completamente dallo Stato di Israele. Questi sforzi hanno acquisito notevole risonanza e slancio durante i tre anni di quella che abbiamo chiamato la ‘Guerra di Salvezza’. L’anno scorso abbiamo condotto l’‘Operazione Leone Nascente’ e l’’Operazione Ruggito del Leone’ e li abbiamo affrontati con forze congiunte, e ora sono stati sconfitti. Sebbene abbiamo spezzato la spina dorsale di questo asse, non è ancora completamente scomparso. Ci stiamo impegnando al massimo e siamo determinati a garantire che non vi sia alcuna minaccia dalla Striscia di Gaza, dal Libano o dalla Siria. Abbiamo ottenuto molto nella Striscia di Gaza e in Libano, e oggi abbiamo zone di sicurezza all’interno di questi paesi. Sono fermamente determinato a garantire che non provenga alcuna minaccia dall’Iran. Ho parlato con il Presidente Trump qualche settimana fa alla Casa Bianca, nello Studio Ovale, e abbiamo discusso di tre possibilità”.

Nella sua disanima Netanyahu ha dichiarato: “La prima possibilità è vecchia e nota, ovvero, naturalmente, raggiungere un buon accordo, e non abbiamo obiezioni a questo, ma dubito della possibilità di concludere un accordo con quella banda. Ve lo dico: non si può raggiungere alcun accordo con loro. La seconda possibilità è quella di ricorrere a eufemismi come “Opzione Cinetica”, o in breve, azione militare. Siamo pronti, ci difenderemo e non permetteremo all’Iran di attaccarci; se lo faranno, riceveranno un colpo che non si sarebbero mai immaginati. La terza possibilità è quella di inasprire il blocco, e la decisione spetta a voi (Trump), e infatti il ​​Presidente Trump ha confermato questa decisione ieri con un passo molto deciso. Ciò che il Presidente Trump ha fatto ieri è stato inasprire il blocco contro l’Iran, non bloccandolo direttamente, ma bloccando coloro che aiutano questo regime e questa odiosa dittatura.Dobbiamo ancora affrontare altre sfide, poiché la sfida dell’Iran non è ancora finita e dobbiamo risolverla, così come a Gaza, in Libano e in altri contesti, e siamo determinati a farlo”.

Netanyahu e il leader del partito Shas, Aryeh Deri, si sono incontrati oggi in una riunione a porte chiuse durata più di due ore, alla quale hanno partecipato solo i due partiti.

L’ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite, Danny Danon sulla Cisgiordania: “Abbiamo diritti sulla Cisgiordania. Non è territorio occupato. Questa è la nostra terra. Abbiamo diritti storici su questa terra. Abbiamo persino diritti biblici su questa terra”.

Joseph Aoun, presidente del Libano : “I negoziati non sono né facili né rapidi, e ci sono ostacoli e difficoltà, ma restano comunque preferibili alla guerra”. “Stiamo combattendo una guerra contro coloro che rifiutano la logica dello Stato”. “Costruire una nazione è una responsabilità condivisa e non ricade su una sola persona o un solo partito. Ognuno deve agire in base alla propria posizione e al proprio ruolo, mentre l’interesse nazionale deve rimanere una priorità e prevalere su qualsiasi interesse personale affinché il Paese possa progredire. Abbiamo deciso di perseguire i negoziati per evitare la devastazione e le tragedie causate dalla guerra. È vero, non sono né facili né rapidi, e ci sono ostacoli e difficoltà, ma restano di gran lunga preferibili alla guerra. Concordiamo sugli stessi obiettivi: liberare il sud, schierare l’esercito fino al confine, recuperare i prigionieri, consentire il ritorno dei residenti e ricostruire. Come è ormai chiaro, questi obiettivi non possono essere raggiunti con la guerra. Pertanto, non c’è altra opzione che i negoziati”.

Il sito web TankerTrackers, che monitora le spedizioni di petrolio, segnala che oggi sono stati registrati almeno 15 casi di trasferimento di petrolio tra petroliere nel Golfo dell’Oman. Sottolinea che si tratta di petrolio esportato dai Paesi del Golfo, non dall’Iran. Ciò significa che i Paesi della regione sembrano riuscire a esportare petrolio dal Golfo Persico e poi trasferirlo ad altre petroliere, che continuano a esportarlo e distribuirlo.

Dall’Iran il Ministro delle Strade e dello Sviluppo Urbano ha dichiarato che: “Oltre 30.000 persone diventeranno proprietarie di casa a partire da questa sera”. Mentre il Vice Ministro degli Esteri iraniano: “Se gli Stati Uniti continueranno a imporre nuove sanzioni all’Iran, adotteremo nuove misure contro gli interessi americani”. In una nota del Ministero: “Gli Stati Uniti non dovrebbero pensare di essere l’unica parte in grado di infliggere danni economici. Se le misure americane dovessero continuare, l’Iran rivelerà nuove capacità”.

Il ministro dell’Energia iraniano Abbas Aliabadi: “Abbiamo ricostruito le quattro centrali elettriche che furono attaccate all’inizio della guerra”. l Presidente Masoud Pezeshkian ha sottolineato la necessità di un pieno coordinamento tra le istituzioni economiche iraniane per mantenere la stabilità economica e contenere le aspettative inflazionistiche in un contesto di crescenti pressioni esterne.

Pezeshkian ha rilasciato queste dichiarazioni durante una visita di mercoledì alla Banca Centrale dell’Iran, dove ha partecipato a un incontro con il Ministro dell’Economia Ali Madanizadeh, il Governatore della Banca Centrale Abdolnaser Hemmati e un gruppo di economisti di spicco. Durante l’incontro sono stati esaminati gli ultimi indicatori monetari, valutari e finanziari, nonché i processi decisionali della Banca Centrale.

Gli economisti hanno inoltre presentato le loro opinioni su come affrontare le barriere commerciali, gestire le nuove condizioni economiche del Paese, le politiche fiscali e di bilancio, le politiche monetarie e valutarie, le relazioni commerciali ed economiche e la gestione delle imprese. Riferendosi alle circostanze particolari derivanti dalla guerra di aggressione tra Stati Uniti e Israele, dal blocco economico e dalle pressioni esterne, Pezeshkian ha sottolineato l’importanza di mantenere la stabilità economica e contenere le aspettative inflazionistiche.

“La gestione dei mercati chiave, in particolare dei mercati valutari e monetari, in tali circostanze richiede completa coesione e sinergia tra l’istituzione responsabile della politica monetaria, il governo e gli altri pilastri economici del Paese”, ha affermato.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 15:30 del 26 agosto. Donald Trump: “Sono appena stato informato dalla Marina degli Stati Uniti che tutte le mine nelle acque internazionali dello Stretto di Hormuz sono state bonificate e/o fatte detonare. L’Iran è stato avvertito che qualsiasi nave o imbarcazione che tenti di posare nuove mine verrà immediatamente e sistematicamente distrutta. Con l’aiuto della Forza Spaziale, monitoriamo ogni centimetro dello stretto, proprio come monitoriamo il Monte Pickax e altri tre impianti nucleari già distrutti. La politica di posa delle mine è assolutamente inaccettabile”. La Marina statunitense riferisce che i suoi droni hanno individuato e neutralizzato più di 100 mine marine iraniane nello Stretto di Hormuz. Trump ha anche affermato che bombarderà le navi iraniane se poseranno mine nello Stretto di Hormuz.

Il Sottosegretario alla Guerra degli Stati Uniti, Emil Michael, ha spiegato durante un’intervista alla CNBC che il Dipartimento della Guerra statunitense è passato dal concentrarsi su sistemi altamente sofisticati a sistemi in grado di resistere a un elevato tasso di abbandono: “Abbiamo riflettuto su ciò di cui abbiamo bisogno per il moderno campo di battaglia, e al momento servono entrambi, ma credo che alla fine assisteremo a quello che io chiamo un cambiamento di rotta. Vedremo uno spostamento di risorse finanziarie da quelli che chiamiamo “sistemi altamente sofisticati”, sviluppati durante la Guerra Fredda, a sistemi autonomi più moderni, in grado di resistere a un elevato tasso di abbandono e basati sull’intelligenza artificiale.”

Al Mayadeen: “più di 300 bambini sono stati uccisi lo scorso anno a causa dell’aggressione israeliana in diverse zone della Striscia di Gaza”



Secondo le piattaforme social dei coloni, c’è l’intenzione di assaltare la Tomba di Giuseppe. Una ragazza palestinese è stata arrestata per presunto possesso di coltello all’incrocio di Gush Etzion, in Cisgiordania. Il 25 agosto, le forze israeliane hanno aggredito fisicamente e verbalmente il membro della Knesset Ofer Cassif mentre cercava di raggiungere alcune famiglie palestinesi assediate nelle loro case a Qusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania.

Cassif ha affermato che i soldati lo hanno allontanato dalla zona, impedendogli di raggiungere le famiglie, mentre i coloni continuavano a circondare le case e a bloccare l’accesso delle famiglie assediate a cibo, acqua e medicine. Nonostante l’aggressione, Cassif è finalmente riuscito a raggiungere le famiglie e a consegnare i beni di prima necessità. Ha dichiarato che se le forze di di polizia trattano in questo modo un membro della Knesset in carica, si può solo immaginare cosa subiscano i palestinesi ogni giorno.

Bande di coloni israeliani, con la copertura delle forze di israeliane, incendiano un veicolo all’incrocio di Ein Ayoub, a ovest di Ramallah, nella Cisgiordania occupata. Nuovo attacco contro le terre palestinesi, i coloni hanno iniziato a spianare e radere al suolo terreni palestinesi nell’area di Al-Marj, nel villaggio di Burqa, a est di Ramallah.

Continuano gli attacchi contro le aree del Libano sud. Detonazione israeliana alla periferia della città di Serbine, nel Libano meridionale. Le forze di israeliane hanno appiccato incendi nella zona del Wadi, nella città di Ainata. Attacco di un drone israeliano contro un furgone a Dawhat Kfar Rumman, nessun ferito. L’artiglieria israeliana prende di mira la città di Mansouri. In un aggiornamento della mappa dell’incursione israeliana nel Libano meridionale si può osservare avanzate israeliane intorno a Kfar Shuba, Khiam, Houla e Mais al-Jabal. Segnalazioni di un’avanzata israeliana verso la collina di Ali al-Taher. Avanzata israeliana nella città di Mansouri. Secondo quanto riferito, le forze israeliane hanno aperto il fuoco contro una squadra della Protezione Civile mentre stava spegnendo un incendio a Deir Mimas. Un raid aereo israeliano ha preso di mira la periferia di Houla; il missile, a quanto pare, non è esploso. Un raid aereo israeliano ha preso di mira Wadi Al-Salouqi in direzione di Shaqra. È stata segnalata una forte esplosione a Wadi Srebbine. Rinnovati bombardamenti di artiglieria israeliani hanno preso di mira Al-Mansouri. Aerei da guerra israeliani hanno effettuato raid aerei intorno all’area di Dabsha a Nabatieh, inclusa la zona tra Dabsha e Dawhat Kfar Rumman. Sono state segnalate due esplosioni israeliane a Khiam. Un raid aereo nemico ha preso di mira la periferia di Qantara. Pesanti attacchi di artiglieria del regime israeliano nei pressi dell’area di “Al-Dabsha” nel Libano meridionale. Bombardamento nella città di Bayout al-Siyad.

E ancora demolizione israeliana avvenuta il 26 mattina a Majdal Zoun, nel Libano meridionale. Quattro operazioni di demolizione israeliane registrate a Bint Jbeil intorno alle 10:00 del 26 agosto. Le forze israeliane stanno demolendo edifici con i bulldozer nella città di Houla, nel Libano meridionale. Demolizione israeliana alla periferia di Baraachit in direzione di Aitaroun, nel Libano meridionale.

Il leader curdo siriano Mazlum Abdi ha annunciato lo scioglimento dei gruppi armati e l’amministrazione autonoma.

Il leader di Ansarallah in Yemen, Sayyed Abdul-Malik al-Houthi conferma l’attacco da parte saudita e la chiusura degli aeroporti

Il 25 agosto l’Iran ha attaccato una petroliera nello Stretto di Hormuz mentre transitava nella rotta marittima meridionale protetta dagli Stati Uniti. La nave è stata colpita nella sala macchine, rimanendo senza propulsione. Il vice ministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi: “Siamo ancora in stato di guerra e lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso. Sempre il viceministro Gharibabadi: “Perché dovremmo sempre aspettare che l’America attacchi? Possiamo agire in modo preventivo”. E ancora: “Se gli Stati Uniti hanno effettivamente rimosso le mine dallo Stretto, perché nessuna nave è ancora in grado di attraversarlo? Queste affermazioni non sono altro che menzogne ​​propagandistiche. La riapertura dello Stretto di Hormuz avverrà solo in cambio della fine della guerra su tutti i fronti, della revoca dell’assedio e della risoluzione della situazione in Yemen”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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