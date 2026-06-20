ISRAELIRANWAR. Consiglieri dei Pasdaran in Libano dal 16 giugno per vigilare sull’accordo. Hezbollah e Israele siglano un cessate il fuoco, il 5° in un mese. Il petrolio esce da Hormuz

I media statali iraniani e le Guardie Rivoluzionarie hanno minacciato la chiusura a tempo indeterminato dello Stretto di Hormuz, dichiarando che il recente accordo tra Stati Uniti e Iran a Islamabad “viola completamente” la sua prima clausola a causa delle intense operazioni militari israeliane nel Libano meridionale, che si sono estese nelle ultime 24 ore, Tasnim

I falchi chiedono l’immediato ritiro militare israeliano dal Libano e la revoca totale del blocco navale, avvertendo esplicitamente che se Teheran aprirà lo Stretto senza garantire queste condizioni, distruggerà per sempre la leva strategica dell’Iran. Tasnim afferma che, finché non cesserà il “controllo sionista” sul territorio libanese, lo Stretto di Hormuz deve rimanere chiuso a tutte le navi internazionali e qualsiasi futuro negoziato diplomatico tra Washington e Teheran deve essere completamente annullato; ha sottolineato che le attuali notizie di uno Stretto aperto sono “inaccettabili”.

Dopo dichiarazioni contrastanti è arrivata ala notizia di un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah a partire dalle ore 16:00 del 19 giugno. La tregua segue settimane di crescenti scontri transfrontalieri che hanno visto Hezbollah estendere la gittata dei suoi razzi più in profondità nel territorio israeliano e l’avanzata delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) oltre il fiume Litani.

Donald Trump è entusiasta dell’accordo: “Il petrolio scorre, l’Iran non avrà mai armi nucleari (il mondo sarà al sicuro!), i mercati azionari sono in forte espansione, l’occupazione è a livelli record e i prezzi stanno calando (potere d’acquisto!). Il nostro Paese è forte, sicuro e rispettato come mai prima d’ora. “Non c’è bisogno di ringraziarmi!””.

Non tutti però negli Stati Uniti sembrano così contenti: il presidente della Commissione per le forze armate del Senato, il senatore repubblicano Roger Wicker, ha rilasciato una dichiarazione in cui esprime preoccupazione per il memorandum d’intesa recentemente firmato tra Stati Uniti e Iran. Wicker menziona specificamente il fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico in Iran, affermando che farebbe sembrare “una bazzecola in confronto” il pagamento in contanti effettuato dall’allora presidente Barack Obama all’Iran nel 2015. (150 miliardi di dollari)

Il WSJ afferma che Trump è stanco delle richieste di Netanyahu di ulteriori bombardamenti. La pubblicazione osserva che la tensione ha portato a dure dichiarazioni da parte di Trump. A rincarare la dose il Vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance: “Negli ultimi tre mesi, due terzi delle armi difensive che hanno protetto Israele sono state costruite da mani americane e pagate con i soldi dei contribuenti americani. Il problema per Israele non è Donald J. Trump, e chiunque in Israele pensi che il suo problema più grande sia il Presidente degli Stati Uniti deve svegliarsi e rendersi conto della realtà della situazione in cui si trova il Paese”.

La Francia è pronta a porre il veto alla revoca delle sanzioni ONU contro l’Iran a meno che non sia soddisfatta dell’accordo finale, Reuters. Il ministro degli Esteri Jean-Noel Barrot vuole vedere “importanti concessioni” e un “cambiamento radicale di atteggiamento” da parte di Teheran, compreso l’affrontare il programma missilistico iraniano e le sue attività regionali.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha risposto alla dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump secondo cui “il Libano potrebbe assumere il ruolo della Siria” e ha parlato della politica israeliana di invasione del Libano: “Abbiamo abbandonato i vecchi metodi. Ora invadiamo, distruggiamo e ce ne andiamo. Questo è esattamente ciò che stiamo facendo ora in Libano. Ahmed al-Sharaa non ha alcuna intenzione di aiutarci in Libano. Che resti in Siria e si tenga a distanza”.

Netanyahu ha affermato che Israele non ritirerà le truppe dal Libano meridionale “per motivi di sicurezza”. “Riporteremo la prosperità nel nord di Israele. Per fare ciò, dobbiamo preservare la zona di sicurezza nel Libano meridionale e non dobbiamo ritirarci da lì finché le esigenze di sicurezza di Israele lo richiederanno”, ha dichiarato il primo ministro israeliano. Il presidente libanese, da parte sua, ha annunciato che la delegazione del Paese chiederà il ritiro delle truppe israeliane durante i colloqui diretti a Washington dal 23 al 25 giugno. Il ritiro di Israele consentirà all’esercito libanese di stazionare al confine per garantire la stabilità regionale, necessaria per la ricostruzione delle città e delle infrastrutture distrutte, ha sottolineato Joseph Aoun.

In seguito alla dichiarazione del presidente del parlamento libanese, l’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yahiel Laiter, e il capo dei negoziati con il Libano hanno twittato: Israele rimane impegnato nell’accordo di cessate il fuoco; a meno che Hezbollah non lo violi, l’accordo verrà rispettato.

Altre dichiarazioni provocatorie che mettono a rischio il memorandum. Quelle di Itamar Ben-Gvir: “Per ogni lacrima di una madre israeliana, mille madri libanesi devono piangere”.”Tutto il Libano deve bruciare”. E ancora: ”Con l’aiuto di Dio sorgerà un insediamento anche a Gaza” afferma il Ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich.

Per la prima volta in diverse settimane, dalla firma del memorandum d’intesa, tre superpetroliere con a bordo circa 6 milioni di barili di petrolio hanno lasciato l’Arabia Saudita e sono uscite dallo Stretto di Hormuz. Negli ultimi cinque giorni, l’Iran ha esportato quasi 18 milioni di barili di petrolio greggio per un valore di 1,44 miliardi di dollari.

Il leader iraniano Mojtaba Khamenei in un comunicato ha detto: “Come probabilmente già sapete, è stato firmato un memorandum d’intesa tra i presidenti dell’Iran e degli Stati Uniti. I funzionari responsabili hanno compiuto molti sforzi per raggiungere questo traguardo con cura e buone intenzioni, mentre il presidente degli Stati Uniti ha agito per disperazione e ha usato ogni tipo di leva per raggiungere questo obiettivo. In linea di principio, la mia opinione era diversa, ma a causa dell’impegno assunto dall’illustre Presidente – in qualità di Presidente del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, a nome suo e degli altri membri – di proteggere i diritti del popolo iraniano e del fronte della resistenza, e con l’enfasi sulla sua assunzione di responsabilità in tal senso, ho dato il mio consenso. Il Presidente ha anche sottolineato che se la parte americana tenterà di avanzare richieste eccessive, non cederanno. […] Va da sé che futuri negoziati diretti non significano accettare la posizione del nemico”.

La delegazione iraniana comunque non è andata in Svizzera a seguito degli attacchi di Israele nel sud del Libano.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari in Medio Oriente e Asia occidentale aggiornato alle ore 16:05 del 19 giugno. Il cessate il fuoco annunciato da un funzionario statunitense è entrato in vigore alle ore 16:00 tra Libano e Israele. Il V in un mese. Trump afferma che il Libano fa parte dell’accordo tra Stati Uniti e Iran.

Secondo AP, Steve Witkoff ha dichiarato durante un briefing a porte chiuse per i membri del Congresso che l’Iran consentirà agli ispettori dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica di tornare negli impianti nucleari e di rilevare la presenza di uranio arricchito. Il Pentagono ha chiesto al Congresso degli Stati Uniti ulteriori 80 miliardi di dollari per coprire le spese relative all’operazione in Iran, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal.

JD Vance parla a Israele che si oppone al Memorandum d’intesa: “La mia risposta sarebbe: qual è la vostra proposta esatta? Siete un Paese di 9 milioni di persone. Non potete risolvere ogni singolo problema di sicurezza nazionale con la violenza.” “Eliminando le sanzioni saremo in grado di vedere dove l’Iran invia e riceve denaro”.

Nella tarda serata del 18 giugno, l’esercito statunitense dichiara ufficialmente revocato il blocco dello Stretto di Hormuz.

Israele ha continuato a bombardare il Libano fino alle 16:03. Colpita nella mattina del 19 giugno la valle della Bekaa uccise 25 persone, secondo fonti libanesi per lo più donne e bambini. Colpita Kfar Jou, Choukine nel distretto di Nabatieh e Rihan a sud del Libano.

Il generale di brigata in pensione ed esperto di strategia militare Ali Abi Raad smentisce le affermazioni israeliane secondo cui le sue forze sarebbero entrate in diverse città del sud, confermando che sia la città di Kfar Tebnit che gli altipiani di Ali al-Taher rimangono liberi da qualsiasi presenza militare israeliana. “Non esiste una zona cuscinetto e non ci sono linee gialle, ha detto il Membro del blocco Lealtà alla Resistenza”, il deputato Hassan Fadlallah. Ha affermato che questo è un punto che la parte iraniana ci ha comunicato inequivocabilmente.

Nella notte, Hezbollah ha distrutto mezzi militari israeliani che tentavano di avanzare nel Libano meridionale. La maggior parte degli scontri sono stati segnalati intorno alle città di Kafrtabnit, Kafr Juz, Jabal al-Rafi e lungo l’asse di Ali al-Taher. Secondo alcune fonti, tre elicotteri militari israeliani sono stati visti trasportare feriti a Yahmur al-Shaqif. Le piattaforme israeliane descrivono l’incidente di sicurezza nell’area di Ali al-Taher, nel Libano meridionale, come un disastro.

La Resistenza Islamica, in due comunicati separati, ha descritto i recenti scontri nella zona delle alture di Ali Al-Taher, che sovrastano l’importante città di Nabatieh, nel Libano meridionale. Hezbollah ha riferito che le operazioni notturne contro l’esercito israeliano tra il 18 e 19 giungo sono state due: una imboscata per fermare infiltrazione israeliana sul fianco settentrionale delle alture di “Ali Al-Taher” dove sono stati colpiti tre carri armati Merkava da missili guidati. I combattenti della resistenza hanno inoltre continuato a fronteggiare le forze nemiche con un intenso fuoco di razzi e artiglieria. Gli scontri erano ancora in corso al momento della pubblicazione di questo comunicato.

Successivamente al primo evento “un’altra forza israeliana ha tentato di avanzare al riparo di una fitta cortina fumogena, lanciando contemporaneamente decine di razzi illuminanti verso la zona per evacuare i morti e i feriti. I combattenti della Resistenza islamica hanno preso di mira anche questa forza con razzi e colpi di mortaio”. I soldati uccisi appartenevano 52° Battaglione della Brigata d’élite Ghafeati, ucciso anche il comandante del battaglione. Circa 17 soldati sono rimasti feriti, di cui 2 in condizioni critiche.

Un secondo incidente registrato alle 4 del mattino, tra Shaqif e Kfar Tibnit, un drone con una trappola esplosiva ha colpito un contingente della Brigata Commando, ferendo 5 soldati, uno dei quali in modo grave. Alle 14:30 Nuovo grave incidente di sicurezza vicino ad Al-Tahir, nel Libano meridionale. Ulteriori dettagli seguiranno.

Secondo fonti della resistenza libanese inoltre: “Consiglieri militari della Forza Quds del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) sono stati schierati nel Libano meridionale da martedì sera. Presto si vedrà l’impronta diretta dell’Iran nel Libano meridionale e i duri colpi inferti all’esercito israeliano”.

Il traffico navale attraverso lo Stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore, visibile tramite MarineTraffic.com, mostra che quasi 20 navi hanno attraversato lo stretto, rispetto a meno di 10 nelle settimane precedenti. La maggior parte del traffico marittimo continua a utilizzare il sistema di separazione del traffico iraniano, sebbene due navi siano state avvistate mentre attraversavano il centro dello stretto e altre due mentre transitavano nelle acque territoriali dell’Oman.

Il Quartier Generale per la Gestione delle Vie Navigabili del Golfo Persico in una nota ha scritto: “Le navi che invieranno le loro richieste di passaggio alla PGSA (Autorità per la Sicurezza Navigabile del Golfo Persico) in conformità con i seguenti punti saranno autorizzate al passaggio tempestivamente. Durante il periodo di 60 giorni, le tariffe per i servizi di sicurezza, protezione e ambientali, nonché le relative assicurazioni iraniane, non saranno riscosse dagli armatori e saranno a carico del governo della Repubblica Islamica dell’Iran. A causa della presenza di aree minate e della necessità di garantire un passaggio sicuro e prevenire collisioni, il coordinamento della rotta designata e dell’orario di passaggio previsto per ciascuna nave prima di dirigersi verso lo stretto è obbligatorio; la mancata osservanza sarà responsabilità dell’armatore”.

Nel primo pomeriggio del 19 giugno, l’Iran ha chiuso lo Stretto di Hormuz e sospeso a tempo indeterminato i negoziati con gli Stati Uniti dopo gli attacchi israeliani in Libano.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/