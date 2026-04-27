ISRAELIRANWAR. Chiusura di Hormuz: la più grande minaccia alla sicurezza energetica mai esistita

Il 24 aprile, il Ministro degli Esteri Araghchi: “Hormuz rimarrà chiuso fino allo sblocco dei 𝟭𝟭 trilioni di dollari di beni iraniani congelati.” “L’Iran non chiede la revoca delle sanzioni. L’Iran chiede la restituzione di 46 anni di denaro rubato”.

La situazione sullo Stretto resta tesissima. Il direttore esecutivo dell’AIE, Fatih Birol, ha dichiarato giovedì che la guerra in Medio Oriente e la chiusura dello Stretto di Hormuz rappresentano la più grande minaccia alla sicurezza energetica che il mondo abbia mai affrontato. Queste dichiarazioni segnano la prima volta che l’Agenzia ha descritto il conflitto attuale in tali termini, elevando la sua valutazione al di sopra delle precedenti crisi petrolifere, tra cui l’embargo petrolifero del 1973 e la rivoluzione iraniana del 1979.

Lo Stretto di Hormuz movimenta normalmente circa 21 milioni di barili di petrolio greggio e condensato al giorno, pari a circa un quinto del consumo globale di prodotti petroliferi. Una chiusura o un’interruzione prolungata dello Stretto bloccherebbe non solo le esportazioni dall’Iran e dall’Iraq, ma anche la maggior parte del greggio saudita, kuwaitiano ed emiratino destinato alle raffinerie asiatiche, senza che siano disponibili rotte di esportazione alternative di pari portata o velocità.

La posizione di Birol indica che l’AIE ora considera questo scenario concretamente possibile, piuttosto che ipotetico, un cambiamento che giustifica il rilascio coordinato delle scorte e il razionamento della domanda qualora il collo di bottiglia rimanesse bloccato.

JP Morgan invece è intervenuta sulla speculazione petrolifera. In un solo mese di chiusura dello Stretto di Hormuz, il mondo ha perso 13,7 milioni di barili di petrolio al giorno, ovvero un quinto dell’intera offerta globale. Secondo JP Morgan, il mercato petrolifero non ha una soluzione rapida a questa crisi.

La rete di sicurezza è sparita. L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti erano soliti tenere riserve di petrolio di riserva pronte per le emergenze. Ora questa riserva non c’è più. Senza di essa, l’intero sistema sta funzionando a secco. Senza petrolio di riserva da pompare, il mondo sta consumando le riserve stoccate a un ritmo sconvolgente di 7,1 milioni di barili al giorno. Questa situazione non può durare.

La domanda sta crollando vertiginosamente. Dato che il petrolio non raggiunge i consumatori, la domanda sta crollando con forza. Gli impianti chimici asiatici stanno chiudendo perché non riescono a ottenere i combustibili di cui hanno bisogno. Le compagnie aeree stanno riducendo i voli, soprattutto in Medio Oriente, facendo lievitare i costi e danneggiando i profitti. Anche dopo la riduzione della domanda e i rilasci di emergenza, JP Morgan afferma che persiste una carenza giornaliera di 2,3 milioni di barili, senza una soluzione immediata.

Lo shale oil statunitense non è in grado di fornire una risposta sufficientemente rapida. Lo shale oil americano è l’unica grande fonte flessibile rimasta, ma occorrono dai 3 ai 6 mesi per aumentare la produzione in modo significativo, e fino a un anno per incrementi consistenti. Un tempo decisamente troppo lungo per l’emergenza attuale.

I prezzi sono in aumento, ma non abbastanza. I futures sul petrolio Brent si sono attestati in media intorno ai 100 dollari ad aprile, ma il prezzo reale del petrolio fisico è balzato a 122 dollari al barile. Il divario tra i prezzi teorici e il prezzo effettivo del petrolio dimostra che il mercato è più teso di quanto sembri. I vecchi sistemi di sicurezza sono in crisi. Senza di essi, JP Morgan ritiene che i prezzi del petrolio debbano ancora salire per riequilibrare il mercato. Presto automobilisti, compagnie aeree e industrie ne risentiranno.

Il fatto è che quando Trump parla di Hormuz il mercato oscilla, quando l’Iran parla di Hormuz il mercato oscilla e gli inventori si spaventano.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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