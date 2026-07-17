ISRAELIRANWAR. Caos nelle elezioni del Likud. Segnalati scontri tra navi statunitensi e iraniane nello Stretto. L’Arabia Saudita si prepara per la guerra contro gli Houthi a Marib. A rischio Bab el-Mandeb

L’Iran ha rilasciato la cittadina iraniano-americana Dana Curry, che era detenuta in Iran. Trump l’ha definita un “gesto di buona volontà”. Altri tre americani rimangono in custodia iraniana.

DonaldTrump propende per un’espansione dell’operazione militare statunitense in Iran, Wall Street Journal. Tra le opzioni considerate figurano la conquista di isole vicino allo Stretto di Hormuz e attacchi a una struttura presumibilmente utilizzata per attività nucleari segrete. Si sta discutendo di attacchi al complesso di tunnel di Kuh-e Kolang Gaz La/Pickaxe Mountain (dove gli Stati Uniti ritengono si trovi questa struttura) e di un’intensificazione dei raid aerei su obiettivi nel Paese, secondo quanto riportato dalle fonti del giornale.

E ancora Trump interviene sul suo ordine di uccidere 168 studenti e insegnanti iraniani nella scuola di Minab: “Non credo che nessuno possa mai dire cosa sia successo lì. È possibile che le immagini che avete siano state generate con l’intelligenza artificiale. Non credo che si possa produrre un rapporto definitivo.”

Caos alla conferenza del Likud meno di un’ora prima dell’apertura dei seggi: è scoppiata un’accesa discussione sulla formulazione delle schede elettorali e sulle modalità di presentazione della proposta di regolamento interno. I funzionari del Likud affermano che una delle schede è stata redatta in modo fuorviante, attribuendo a Netanyahu un esplicito sostegno alla candidatura di ministri e membri della Knesset nei collegi uninominali, sebbene la formula da lui adottata preveda che ciò sia possibile solo con il sostegno della maggioranza dei membri della conferenza. Parallelamente, è in corso una controversia legale riguardante i verbali della Commissione Costituzionale e le dichiarazioni giurate che, secondo gli oppositori, contraddicono i risultati elettorali ufficiali. È stata presentata una richiesta urgente per la correzione delle schede, o quantomeno per l’affissione di un chiaro chiarimento in ogni seggio elettorale prima dell’inizio delle votazioni. Se non si raggiungerà una soluzione immediata, gli oppositori stanno valutando la possibilità di chiedere il rinvio dell’apertura dei seggi.

Yedioth Ahronoth informa che durante una conferenza organizzata dalla cosiddetta “Amministrazione del Monte del Tempio”, Ministri e membri della Knesset del partito Likud hanno chiesto di modificare lo status quo nella moschea di Al-Aqsa e di impedire ai palestinesi di accedervi, affermando: “Se gli ebrei non possono salire liberamente per pregare in quel luogo, allora non c’è motivo per cui nessuno debba pregarvi”.

Abdel Rahman Shadid, leader del movimento Hamas, ha esortato la popolazione israeliana in Cisgiordania a mobilitarsi, a rafforzare la propria presenza e a essere presente in tutti i villaggi e le città presi di mira dagli insediamenti in Cisgiordania, “a contrastare gli attacchi e il terrorismo dei coloni con ogni mezzo possibile, a sventare i piani dell’occupazione e delle sue bande di coloni e a contrastare il piano di annessione e di sfollamento”. […]

Ha sottolineato la necessità di rafforzare i comitati di protezione e di guardia popolari nelle aree minacciate, sostenere le comunità prese di mira e intensificare le attività a livello nazionale e sul campo, al fine di rafforzare la fermezza dei cittadini e contrastare i piani dell’occupazione, sito web Hamas.

Benjamin Netanyahu, primo Ministro di Israele ha respinto la richiesta del Presidente Trump di ritirare le truppe israeliane da Siria e Libano. Israele, secondo Al Jadeed TV, ritirerà le truppe da sei città nel Libano meridionale, unità dell’esercito libanese saranno stazionate nella zona. Maariv: “le forze di difesa israeliane (IDF) hanno iniziato a costruire una linea di postazioni permanenti nel Libano meridionale”.

Il capo dell’Unione dei Comuni della Periferia Meridionale, Muhammad Dargham, ha criticato, in un’intervista ad Al-Akhbar, il modo in cui alcuni ministeri trattano i comuni, sottolineando che lo Stato libanese sembra assente dalla maggior parte delle iniziative.

Le forze di sicurezza siriane sventano una spedizione di 150 droni imbottiti di esplosivo e missili. Aperta una inchiesta congiunta Iraq e Siria.Il governo iracheno sanziona ufficialmente DAESH e Hezbollah.

Sheikh Maher Hammoud, Capo dell’Unione Internazionale degli Studiosi della Resistenza: “Gli studiosi del Bahrein sono influenti nella loro società… Il loro arresto è coerente con la natura del regime che non si cura degli interessi del Paese”. Il capo del Forum del Bahrain per i diritti umani, Baqer Darwish, commentando la dichiarazione di Al-Wefaq che rivela le torture inflitte agli studiosi: “Il Re è il principale responsabile di queste violazioni e del processo farsa, e ciò non assolve il Primo Ministro dalle sue responsabilità. Questa dichiarazione menziona 20 tipi di violazioni subite dagli stimati studiosi, tra le più gravi delle quali figurano: minacce di violenza sessuale, privazione di farmaci, denigrazione delle credenze sciite, percosse e costrizione alla firma di false confessioni”. […] ed è l’inizio del culmine della persecuzione settaria in Bahrein”.

Le autorità di Ansarullah hanno annunciato che l’aeroporto internazionale di Sana’a è stato riparato ed è di nuovo operativo, a soli due giorni dagli attacchi in Arabia Saudita. Reuters: “Accordo tra Iran e Ansar Allah per chiudere Bab al-Mandab se gli Stati Uniti prendono di mira le infrastrutture energetiche”.

Nella giornata del 16 luglio si è tenuto il discorso Inizio del discorso del leader del movimento Ansar Allah, Sayyed Abdul-Malik al-Houthi che fa una lunga disamina sulle colpe dell’Arabia Saudita: “Il regime saudita era solito guidare la linea politica nell’arena islamica attraverso conferenze i cui risultati erano dichiarazioni formulate con frasi di circostanza e un atteggiamento molto cauto, senza alcuna posizione concreta a sostegno della Palestina. […] La posizione saudita riuscì a imbrigliare la nazione dall’interno, impedendole di adottare una posizione concreta contro Israele. […] Il ruolo distruttivo dell’Arabia Saudita si trasformò in un sostegno concreto a […] Israele e in un atteggiamento di adulazione e compiacimento nei confronti degli Stati Uniti. […] Tutti i media sauditi e filo-sauditi, dalla battaglia per l’alluvione di Al-Aqsa fino ad oggi, sono stati offensivi nei confronti del popolo palestinese e dei suoi mujahidin”.

Il Presidente del Parlamento iraniano e capo della squadra negoziale del Paese, Qalibaf: “Il Memorandum d’intesa ha senso solo se le sue clausole sono valide e vengono attuate. Se l’Iran non deve trarre beneficio dal Memorandum d’intesa, non c’è motivo di aderire a un simile accordo”. Vice Capo dell’Organizzazione iraniana per la protezione ambientale, Shina Ansari: “Il governo ha elaborato un meccanismo per la riscossione dei costi di risarcimento per i danni ambientali causati dalle navi che transitano per Hormuz. Il meccanismo è stato redatto come regolamento e sarà sottoposto al Consiglio della Shura per la ratifica dopo l’esame”.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aperti in Medio Oriente e Asia occidentale aggiornato alle ore 16:00 del 16 luglio. [METTERE LINK A Ed ora uno sguardo agli scenari militari aperti in Medio Oriente e Asia occidentale aggiornato alle ore 16:00 del 16 luglio] Gli specialisti della Marina statunitense hanno tentato un attacco sotto copertura contro la struttura che rifornisce i mini-sottomarini. Inoltre, giungono notizie secondo cui gli elicotteri MH-60R/S della Marina statunitense stanno operando attivamente sulle acque dello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, anche le navi da guerra “littorali” della Marina statunitense hanno iniziato ad avvicinarsi allo Stretto di Hormuz.

Alle 21:30 del 15 luglio ore italiane l’esercito statunitense segnala una seconda ondata di attacchi in Iran. Sempre CENTCOM afferma di aver costretto due navi mercantili che tentavano di forzare il blocco a cambiare rotta. Secondo gli iraniani, almeno 5 sistemi di difesa aerea passiva, tra cui un sistema 359, sono stati distrutti dagli Stati Uniti in questa nuova ondata di conflitti.

Nuovi attacchi nella notte del 16 luglio contro la Giordania. Intensa attività di aerei di allerta precoce statunitensi nei cieli sopra la città giordana di Aqaba. I giordani affermano di aver intercettato 8 missili balistici lanciati dall’Iran. Nonostante questo una forte esplosone udita in Giordania intorno alle 03:00 del 16 luglio ore italiana.

La Radio dell’Esercito Israeliano riferisce: “Sebbene Israele non partecipi agli attacchi americani contro l’Iran e mantenga la tregua in Libano, la Striscia di Gaza rimane il principale teatro delle operazioni dell’esercito israeliano. A Gaza, l’esercito israeliano sta espandendo le sue operazioni, lanciando attacchi con crescente frequenza negli ultimi mesi”.

Raid aereo nella Striscia di Gaza settentrionale, il 15 sera ha ucciso due comandanti dell’unità d’élite Nuhba del gruppo palestinese Hamas, Ministero della Difesa israelaino. Il 16 luglio uIDF colpiscono una jeep a nord di Khan Yunis, un morto. Il Ministero della Salute di Gaza riferisce che il numero dei morti è salito a 6 a seguito degli attacchi di Israele contro alcune aree della Striscia il 16 luglio.

Dal Libano fonti locali affermano che una cellula del “Mossad” israeliano si è infiltrata dalla Siria e ha compiuto un assassinio nel nord del Libano. Gli israeliani hanno incendiato diverse case e terreni alla periferia della città di Beit Yahoun, in concomitanza con bombardamenti di artiglieria alla periferia della città di Rashaf in direzione di Hadatha e un altro bombardamento di artiglieria alla città di Talousa. Inoltre, una forza IDF si è infiltrata verso la periferia della città di Baraashit dalla direzione di Beit Yahoun, mentre aerei da guerra nemici hanno bombardato la città di Nabatieh Fawqa. Un drone IDF entra nello spazio aereo di Sarafand, Beirut e dintorni a bassa quota. Attacco con drone ad Ali Al-Taher e incendio scoppiato sul posto a seguito dell’attacco.

L’esercito israeliano ha ritrovato un corpo legato a una barella vicino a un campo minato nei pressi del villaggio di Rab Tlatin, nel Libano meridionale. Il corpo è stato trasferito in Israele e sarà esaminato dalla polizia.

DonaldTrump afferma di “stare valutando la possibilità di dare il via libera ad alSharaa di attaccare Hezbollah in Libano e portare a termine il lavoro per Israele”.

Attacchi iraniani su larga scala prendono di mira le posizioni dei separatisti curdi in Iraq e la base statunitense all’aeroporto internazionale di Erbil. Sirene all’interno dell’Ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad.

Il Ministero del Petrolio iracheno ha smentito l’interruzione del lavoro al porto: “Le operazioni di carico di petrolio dai porti meridionali continuano e non sono state interrotte”. “La compagnia petrolifera “SOMO” sta ancora indagando sulla caduta di un oggetto estraneo su una delle petroliere e, una volta conclusa l’indagine, ne comunicheremo i risultati”.

L’IRGC ha affermato di aver colpito un sistema radar C-RAM e un concentrato di truppe americane in Kuwait, sostenendo che entrambi gli obiettivi siano stati distrutti. Esplosioni anche alo 16 luglio nel primo pomeriggio in cielo sopra la regione di Al-Qadsiyah in Kuwait e l’area portuale, insieme all’attivazione del sistema di difesa aerea Patriot.

Attacchi di rappresaglia iraniani contro il Bahrein

In Yemen un grande convoglio delle forze “Scudo della Patria” (Arabia Saudita) si è spostato dalla città di Al-Abr, nel territorio controllato dal Consiglio di Leadership Presidenziale dello Yemen, verso la regione di Marib. Nel frattempo, a nord della regione di Marib, le forze tribali su entrambi i lati della linea di contatto – sia sostenitrici di Ansar Allah che del Consiglio di Leadership Presidenziale – si sono mobilitate nell’area di Al-Rayyan, nella provincia di Al-Jawf, nel corso dell’ultimo mese. Al-Abr funge da principale centro logistico saudita nello Yemen orientale ed è di fatto controllata da personale militare saudita. Una base militare saudita, ovvero la base della 37ª Brigata, si trova anche alla periferia della città. Le dimensioni di questo convoglio e il suo spostamento da Al-Abr indicano chiaramente il coinvolgimento dell’Arabia Saudita, inclusa la presenza di personale militare saudita che scorta il convoglio o ne coordina i movimenti.

Secondo Reuters, le compagnie di navigazione stanno sempre più evitando la rotta raccomandata dalle forze armate statunitensi attraverso lo Stretto di Hormuz, a seguito dei recenti attacchi iraniani contro navi mercantili. Sebbene Washington sostenga che lo stretto rimanga aperto e che molte navi continuino a navigarlo sotto il coordinamento degli Stati Uniti, le società di sicurezza marittima avvertono che non vi sono garanzie affidabili di passaggio sicuro.

Il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz è attualmente calmo, con due interessanti petroliere in partenza che transitano nel canale destinato all’Iran: La petroliera Miran, soggetta a sanzioni statunitensi durante la guerra, carica di petrolio iracheno. La petroliera Norita, soggetta a sanzioni statunitensi dal gennaio 2026, proveniente dal terminale del gas di Assaluyeh.

I dati Kepler: “Il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz rimane molto limitato a causa dei rinnovati attacchi tra Stati Uniti e Iran”. “Solo 13 navi commerciali hanno attraversato Hormuz il 15 luglio, mentre una nave ha utilizzato la rotta meridionale vicino alla costa omanita”.

Il Vice Comandante delle Guardie Rivoluzionarie per gli Affari Politici, Generale di Brigata Yadollah Javani minaccia: “Trump porterà con sé nella tomba il sogno di riaprire Hormuz con un’azione militare”. “C’è un consenso totale tra i funzionari iraniani sulla necessità di preservare questa via navigabile strategica e di imporre su di essa le proprie disposizioni”. “Abbiamo le capacità militari per preservare e controllare questa via navigabile, data la posizione geopolitica del Golfo, di Hormuz e del Mar d’Oman”.

L’esercito iraniano ha riferito che sette suoi militari sono stati uccisi durante la notte a seguito di attacchi da parte delle forze americane. Kerch è completamente senza corrente elettrica dopo un attacco di droni, ha riferito il capo dell’amministrazione cittadina, Ivan Koshel.

L’ospedale pediatrico di Ahvaz, Shahid Baghaei 2, è stato completamente evacuato dopo che missili americani hanno colpito il complesso medico che comprende l’ospedale nella giornata del 16 luglio l’ospedale è tornato in funzione. Dopo sei ore di interruzione del servizio.

Esplosioni nella notte a a Bandar Abbas, in Iran. La difesa aerea iraniana ha abbattuto un drone statunitense MQ-9 Reaper sopra Andimeshk, nella provincia del Khuzestan.

I pasdaran sostengono di aver portato a termine le tre fasi dell’operazione “Nasr 2” e del successo della difesa aerea a Bandar Abbas e Andimeshk. L’esercito ha completato anche la nona e la decima fase dell’operazione “Sa’eqeh”.

L’Iran ha diffuso un video che mostra l’affondamento della nave Luni nello Stretto di Hormuz. La petroliera Mombasa B è stata attaccata al largo della costa della provincia di Musandam in Oman; sei membri dell’equipaggio sono rimasti feriti, secondo quanto riportato dal Centro di sicurezza marittima del Sultanato.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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