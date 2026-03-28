ISRAELIRANWAR. Basij: oltre un milione di arruolati dopo la notizia dell’invasione di terra americana. Khamenei jr sta bene. Nella kill list iraniana i grandi alberghi del Golfo che ospitano militari americani

Mentre Donald Trump contraddice Donald Trump, sono state divulgate le opzioni di Trump per l’’attacco finale’:”Conquistare o bloccare l’isola di Kharg (principale hub iraniano per l’esportazione di petrolio). Invadere o prendere il controllo dell’isola di Larak (chiave per il controllo dello Stretto di Hormuz). Conquistare Abu Musa e le isole vicine (l’ingresso strategico allo stretto). Bloccare o sequestrare le petroliere iraniane nella regione. Condurre massicci raid aerei contro impianti nucleari/energetici. Infine, opzione più estrema, condurre operazioni di terra in Iran per sequestrare materiale nucleare”.

Gli Iraniani in segno di derisione hanno manifestato con bandiere iraniane e di Hezbollah sulla riva dell’Isola di Kharg con cartelli che indicavano benvenuti militari americani. On line anche video delle forze speciali iraniane dal titolo “Habibi, come to Iran!”

Trump ha definito la NATO una “tigre di carta”, aggiungendo: “Voglio che vi ricordiate quello che abbiamo detto: non sono venuti in nostro aiuto”. E ha continuato: “Anche se distruggessimo il 99% delle capacità militari iraniane nello Stretto di Hormuz e ne rimanesse solo l’uno per cento, sarebbe comunque un problema”

FOX News ha riportato che un ordigno esplosivo improvvisato è stato scoperto presso la base aerea di MacDill a Tampa, in Florida. Il direttore dell’FBI Kash Patel afferma che un fratello e una sorella sono stati accusati di cospirazione, uno dei quali è in custodia e l’altro è in fuga verso la Cina.

Un marinaio della Marina statunitense è rimasto ferito a bordo della portaerei Abraham Lincoln (CVN-72) durante operazioni aeree con aerei imbarcati nel Mar Arabico il 25 marzo, secondo quanto riferito dalla Quinta Flotta statunitense (area del Comando Centrale). La ferita non è correlata al combattimento e non mette in pericolo la vita. Il marinaio è stato portato a terra in condizioni stabili e la nave rimane pienamente operativa. Gli iraniani hanno dichiarato più volte di aver sparato contro la Abraham Lincoln.

Una fonte politica e di sicurezza iraniana per Al-Mayadeen: “L’intera narrazione degli sviluppi attuali, in particolare la scadenza di cinque giorni fissata da Trump, rappresenta una nuova forma di inganno accompagnata da un cambio di tattica”. Secondo la fonte, “il diciottesimo giorno di guerra, il Segretario alla Guerra statunitense Pete Hegseth e il Capo di Stato Maggiore israeliano Eyal Zamir hanno spinto per quello che è stato descritto come un “attacco su vasta scala” contro l’Iran come via d’uscita dalla situazione di stallo in corso”.

Il Pakistan afferma che non ci sono stati negoziati oltre al piano in 15 punti, che l’Iran ha già respinto.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che il Comandante Navale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, Alireza Tangsiri, è stato ucciso in un attacco israeliano. “Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno ucciso il comandante delle Forze Navali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), l’uomo direttamente responsabile dell’operazione terroristica per minare e bloccare il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz”, ha dichiarato Katz durante un incontro con i funzionari militari tenutosi oggi. Katz ha affermato che l’attacco è stato un “messaggio” da parte dell’IRGC: “Le IDF vi daranno la caccia e vi elimineranno uno per uno”. “Continueremo a operare in Iran con tutte le nostre forze per raggiungere i nostri obiettivi di guerra”, ha aggiunto. Secondo fonti israeliane, Tangsiri è stato attaccato nella città portuale iraniana di Bandar Abbas durante un incontro con alti comandanti navali dell’IRGC.

Secondo Channel 13, il Capo di Stato Maggiore ha avvertito in Consiglio dei Ministri: “L’esercito israeliano è sull’orlo del collasso dall’interno. Sto lanciando 10 segnali d’allarme. Zamir ha aggiunto: L’esercito ora ha bisogno di una legge sulla coscrizione, una legge sulla riserva e una legge per estendere il servizio obbligatorio. Le riserve non reggeranno. Ha detto queste cose davanti al primo Ministro, ai capi dell’apparato di sicurezza e ai ministri”.

Il Ministero della Difesa israeliano ha annunciato che la 200esima spedizione di equipaggiamento militare e munizioni dagli Stati Uniti e da altri Paesi è arrivata in Israele, nel contesto del conflitto in corso tra Stati Uniti/Israele e Iran. Le Forze Armate Ugandesi sono pronte a sostenere Israele nel suo conflitto con l’Iran qualora ricevessero una richiesta in tal senso dallo Stato ebraico, ha dichiarato il Comandante Generale delle Forze Armate Ugandesi, Muhoozi Kainerugaba.

Fonti di Hezbollah per il canale libanese OTV: In questa fase, non esiste una soluzione alla crisi con l’ espulsione dell’ambasciatore iraniano. I prossimi passi saranno concordati tra Hezbollah e il movimento Amal. Non affrontare la questione dell’espulsione dell’ambasciatore è un tentativo di mantenere in vigore la decisione e di mitigarne le conseguenze. L’attacco informatico, rivendicato dal Comando Elettronico Fatemiyoun (FET), ha preso di mira il sito web del Ministero degli Esteri libanese. L’incidente ha incluso un attacco DDoS che ha temporaneamente interrotto l’accesso alla piattaforma ufficiale. Il gruppo ha dichiarato che l’azione è stata compiuta in risposta all’espulsione dell’ambasciatore iraniano dal Libano

La guerra in Iran dura da 28 giorni e, durante questo periodo, circa 55-60 petroliere sono riuscite a uscire dallo Stretto di Hormuz, quasi la metà delle quali dirette in Iran. Con una media di sole due petroliere al giorno, si tratta di un numero ben lontano dalle oltre 100 petroliere al giorno registrate solo un mese fa.

Il Segretario diStato Usa Marco Rubio: “Lo Stretto di Hormuz potrebbe essere riaperto domani se l’Iran smettesse di minacciare la navigazione, il che è oltraggioso e una violazione del diritto internazionale! Tutti questi Paesi che hanno a cuore il diritto internazionale devono fare qualcosa al riguardo!” Il Pentagono sta valutando il sequestro di navi vicino allo Stretto di Hormuz o un’invasione su vasta scala dell’isola di Kharg, principale centro di esportazione petrolifera iraniano, e di altre isole del Golfo Persico”, secondo Axios e diverse fonti a conoscenza dei fatti. Confermando quanto trapelato da alla Casa Bianca. La Corea del Sud partecipa alla riunione militare guidata dalla Francia sull’intervento nello Stretto di Hormuz, nel contesto del rafforzamento del controllo iraniano. Teheran richiede il coordinamento per le “navi non ostili” e vieta il transito alle navi statunitensi e affiliate a Israele. Gli Emirati Arabi Uniti sono pronti a impiegare le proprie forze navali per ripristinare la navigazione nello Stretto di Hormuz. Il Paese lo ha annunciato agli Stati Uniti e ad altri partner occidentali, secondo quanto riportato dal Financial Times, che cita fonti interne. Gli Emirati, insieme al Bahrein, stanno inoltre lavorando a una bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per fornire un mandato per tali operazioni.

Tra le smentite del giorno, quella in merito al passaggio delle navi dallo Stretto: secondo fonti iraniane nessuna nave americana ha attraversato lo Stretto di Hormuz; le dichiarazioni di Trump sono teatrali. Il passaggio delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz avviene tramite una rotta sicura stabilita dall’Iran. Nei giorni scorsi è stata confermata la partenza di quattro navi: due navi portarinfuse, una portacontainer e una gasiera.

Un convoglio di 7 camion è partito dal Dagestan, in Russia, diretto in Iran, trasportando, secondo quanto riportato, 150 tonnellate di aiuti umanitari. Il presidente iraniano ha ringraziato in russo le autorità e il popolo russo per il loro sostegno. L’inviato iraniano alle Nazioni Unite a Ginevra, Ali Bahraini: “L’Ayatollah Mojtaba Khamenei gode di buona salute e continua a gestire gli affari di Stato. La sua assenza dalla scena pubblica è dovuta alle maggiori esigenze di sicurezza nelle attuali circostanze”.

Il Ministro degli Esteri iraniano Araghchi alla sessione di emergenza del Consiglio per i Diritti Umani: “L’indifferenza all’ingiustizia non porterà mai alla pace. L’Iran è nel mezzo di una guerra illegale imposta da due regimi nucleari prepotenti, ovvero Stati Uniti e Israele. Questa guerra di aggressione è chiaramente ingiustificata ed estremamente brutale, iniziata il 28 febbraio mentre erano in corso i negoziati diplomatici. Gli Stati Uniti e il regime israeliano sabotano i colloqui e prendono di mira i civili, incluso un attacco mortale a una scuola di Minab. Oltre 600 scuole danneggiate; anche ospedali e infrastrutture colpiti. Gli attacchi costituiscono crimini di guerra e mettono in guardia contro violazioni più ampie dei diritti umani. Teheran sollecita la condanna e la responsabilità internazionale, sottolineando che continuerà a difendersi”.

Una fonte militare informata ha dichiarato all’agenzia di stampa Tasnim: “Con la diffusione di speculazioni sulla possibilità di una storica follia americana di entrare in combattimento sul fronte meridionale dell’Iran, si è diffusa un’ondata di entusiasmo tra i combattenti di terra iraniani per creare un inferno storico per gli americani sul suolo iraniano”. Ha aggiunto: “Oltre a mobilitare oltre un milione di persone per il combattimento terrestre, negli ultimi giorni un enorme volume di richieste da parte di giovani iraniani è giunto ai centri dei Basij, delle Guardie Rivoluzionarie e dell’Esercito per partecipare a questo combattimento. Questa fonte militare ben informata ha continuato: Gli Stati Uniti vogliono aprire lo stretto con un atto suicida e un sacrificio di sé; nessun problema. Siamo pronti affinché entrambi mettano in atto la loro strategia suicida e affinché lo stretto rimanga chiuso”.

“Quando le truppe statunitensi si riuniscono in un hotel, l’Iran considera quell’hotel americano” ha dichiarato il portavoce militare Shekarchi. Ha affermato che l’Iran ha dimostrato che i caccia F-35 statunitensi non sono più sicuri. “Lo Stretto di Hormuz non sarà più lo stesso”. Il consiglio di Araghchi ai proprietari di hotel nei paesi del Golfo. “Non fornire servizi di alloggio al personale militare che potrebbe mettere in pericolo la sicurezza degli altri clienti”.

L’Iran lancia un avvertimento sulle dichiarazioni del direttore generale dell’AIEA: “il Ministero degli Esteri iraniano critica il direttore generale dell’AIEA, Grossi, affermando che le sue dichiarazioni sono state controproducenti e hanno peggiorato la situazione”. Nella sua ultima dichiarazione, Grossi ha affermato: “Nessuna guerra può distruggere la capacità nucleare dell’Iran, a meno che non si tratti di una guerra nucleare”. Ha anche aggiunto: “Spero che un simile evento non accada”. Finora non ha condannato gli attacchi contro le infrastrutture nucleari pacifiche dell’Iran, comprese le due recenti intrusioni presso la centrale nucleare di Bushehr, e invece di lanciare un serio avvertimento sugli effetti di una guerra sul programma nucleare iraniano, tutelato dalla legge, e sull’uso di altre armi distruttive e illegali, sta indicando la strada per distruggere le legittime e legali attività nucleari dell’Iran!

Ed ora uno sguardo agli scenari militari in Medio Oriente e Asia occidentale aggiornato alle ore 14:30 del 27 marzo. Gli Stati Uniti hanno schierato motoscafi ad alta velocità senza equipaggio per pattugliare le acque anti-Iran, confermando pubblicamente per la prima volta il loro utilizzo in un conflitto attivo. Questi motoscafi senza equipaggio possono condurre ricognizioni e attacchi. Lo schieramento avviene nonostante le continue difficoltà nella creazione di una flotta di imbarcazioni senza equipaggio. Il portavoce del Pentagono Tim Hawkins ha dichiarato che il Global Autonomous Reconnaissance Cutter (GARC) ha totalizzato oltre 450 ore di navigazione e percorso 2.200 miglia nautiche durante le operazioni nell’ambito dell’Operazione Epic Fury. La Marina statunitense ha incontrato ritardi e difficoltà tecniche nello sviluppo di navi autonome, in particolare per contrastare la potenza navale cinese. Recenti test hanno inoltre rivelato ulteriori problemi operativi per il GARC (Global Armed Constabulary).

Un gran numero di sistemi di difesa aerea a corto raggio Avenger sono stati rimossi dalla base aerea di MacDill negli Stati Uniti e inviati in Medio Oriente a bordo di aerei e navi provenienti da varie basi. Gli Stati Uniti li utilizzano in genere per proteggere basi e truppe impegnate in operazioni offensive, ma in Ucraina non sono riusciti nemmeno ad abbattere dei droni. Probabilmente cercheranno di utilizzarli contro attacchi di gruppo, lasciando munizioni a terra per proteggere le basi.

Le fregate greche di stanza a Cipro saranno sostituite da nuove navi entro la prossima settimana.

Israele è stato colpito ripetutamente nella giornata tra il 26 e il 27 marzo. Secondo l’esercito israeliano, ci sono 187 vittime tra i soldati dall’inizio della battaglia contro l’Iran e Hezbollah. Secondo un articolo del Wall Street Journal, Israele ha interrotto gli attacchi contro obiettivi volti a indebolire il regime iraniano e sta concentrando i suoi raid sulla base militare-industriale dell’Iran per infliggere il maggior danno possibile nel tempo che resta prima che la guerra debba essere conclusa.

Attacchi congiunti tra Hezbollah e Il’Iran ormai caratterizzano le giornate attacchi contro Israele. 3 razzi di Hezbollah sono caduti nella città di Nahariya. L’Iran ha preso di mira una base di supporto e un centro di trasporto collegati all’esercito israeliano a Tel Aviv utilizzando dei droni. Hezbollah ha attaccato basi militari israeliane ad Haifa e Acri con missili avanzati. Le basi di Elyakim e Tifen ad Acri, così come le basi aeree di Haifa e Ze’ev, sono state attaccate con missili.

L’Iran ha preso di mira Modi’in per la seconda volta tra il 26 e il 27 marzo. Secondo le fonti iraniane è stato preso di mira un impianto chiave responsabile della produzione e riparazione di navi militari israeliane nel Mediterraneo orientale, un’installazione che svolge un ruolo cruciale nel supportare la sua flotta navale, nonché grandi serbatoi di carburante per aerei da combattimento nel porto di Haifa. Esplosione di un drone nella zona di Shlomi. Colpita Tel Aviv con un’ondata di missili a grappolo provenienti dall’Iran. Lancio di un bombardamento missilistico da parte di Hezbollah contro l’insediamento di Al-Mutla,n esplosioni a Haifa. Ancora tentativi di colpire le basi in Negev e a Dimona. Esplosioni segnalate a Beit Shemesh, Galilea. Ci sarebbero altri quattro militari feriti.

Rapporti preliminari indicano l’impatto di un missile balistico sulla base aerea statunitense di Muwaffaq Al-Salti in Giordania.



Si registra una escalation in Libano dove Hezbollah sta cercando lo scontro diretto con Israele. Quando al comandante del 603° battaglione è stato chiesto se gli agenti di Hezbollah stessero cercando di ingaggiare scontri diretti, ha risposto: “Lo stanno cercando. Abbiamo una vittima nella Brigata Golani da ieri sera e abbiamo cinque feriti nella 5ª Brigata. Siamo usciti per attaccare e ci stavano aspettando.”

Rivendicano finora 90 raid nel nord di Israele e contro le Forze di Difesa Israeliane (IDF) nel sud del Libano. Il precedente record era di 87 attacchi. Il bombardamento ha danneggiato fino a 21 carri armati israeliani, oltre a due bulldozer D-9 e due veicoli HMMWV. Hezbollah ha utilizzato per la prima volta un drone FPV per distruggere un carro armato Merkava 2. Scontri e attacchi contro l’esercito israeliano a Tire. Hezbollah Libano ha annunciato di aver colpito con un missile antiaereo un elicottero dell’esercito israeliano nella città di Kafr Kila. In Libano sud colpito duramente d Hezbollah il 77° Battaglione, soggetto a più imboscate. Attacchi contro carri armati israeliani anche a Mareba. Non sono stati riferiti i numeri dei militari israeliani feriti nell’incidente in Libano sud accaduto nel primo pomeriggio del 27 marzo. Tre elicotteri di soccorso si stanno dirigendo a nord per evacuare soldati israeliani feriti dopo gli scontri scoppiati nel sud del Libano con Hezbollah. Preso di mira un carro armato Merkava israeliano nella città di Deir Srian

I coloni israeliani hanno aperto il fuoco direttamente contro gli abitanti del villaggio palestinese di Tayasir, a nord-est di Tubas, nella Cisgiordania, provocando diversi feriti.

Un ordigno esplosivo improvvisato, costituito da un proiettile di artiglieria da 155 mm, è esploso mentre i soldati delle Forze di Mobilitazione Popolare irachene stavano tentando di disinnescarlo. L’evento è stato ripreso da un sistema di termografia a infrarossi installato a bordo di un elicottero americano AH-64D Apache. Esplosioni segnalate nella base statunitense di Erbil, nel nord dell’Iraq. Attacco dall’Iran con un drone kamikaze al quartier generale dell’opposizione curda a Sulaymaniyah, nel nord dell’Iraq da parte dell’Iran.

L’Autorità Portuale del Kuwait ha annunciato oggi che il porto di Shuwaikh è stato preso di mira da un attacco di droni. I primi rapporti indicano danni al porto e non sono state rilasciate statistiche su possibili vittime. Gravi danni segnalati alle infrastrutture del porto di Mubarak Al-Kabeer in Kuwait a seguito di attacchi con droni e missili. Vasti incendi sono divampati nel porto kuwaitiano di Mubarak Al-Kabeer, al largo delle coste irachene, dopo essere stato colpito da missili iraniani.

Alle 05:00 del 27 mattina l’attacco con droni alle basi americane nella regione orientale dell’Arabia Saudita è ancora in corso. Alle 10:00 ancora attacchi contro Bahrein, Arabia Saudita e Kuwait

Gli yemeniti organizzano una marcia di un milione di persone a Sana’a, in Yemen, per esprimere sostegno all’Iran e alla resistenza. “Abbiamo il dito sul grilletto e invitiamo il nostro popolo a essere pronto e preparato a tutte le opzioni”.

La nave portacontainer thailandese continua a bruciare nello Stretto di Hormuz. Si registra contrariamente da quando detto da Trump, la diminuzione del 95% del traffico navale attraverso lo Stretto di Hormuz. La Marina delle Guardie Rivoluzionarie sull’affermazione di Trump secondo cui lo Stretto di Hormuz è aperto: “Lo Stretto di Hormuz è chiuso e qualsiasi movimento attraverso lo stretto sarà contrastato duramente”. […] “Il 27 mattina, in seguito alle menzogne ​​del corrotto presidente degli Stati Uniti sulla presunta apertura dello Stretto di Hormuz, tre navi portacontainer di diverse nazionalità hanno tentato di dirigersi verso il corridoio designato per le navi con permessi, ma sono state respinte dall’avvertimento della Marina delle Guardie Rivoluzionarie”. Si legge nel comunicato.

I media iraniani hanno pubblicato l’elenco dei futuri obiettivi dell’Iran negli Emirati Arabi Uniti. Queste infrastrutture saranno incluse nel database degli obiettivi delle Forze Armate in caso di attacco all’Iran. Secondo Reuters gli Houthi sono pronti a riprendere gli attacchi contro le navi mercantili e militari nello Stretto di Bab el-Mandeb e nel Mar Rosso, il che potrebbe potenzialmente aprire un secondo fronte contro una seconda rotta commerciale chiave in Medio Oriente.

A seguito dell’intensificarsi delle tensioni e dell’inizio della seconda fase della guerra, le forze speciali e le unità di guerriglia iraniane, costituite dalla 65ª Brigata Aviotrasportata dell’Esercito Iraniano, nota come NOHED, in un’operazione congiunta con l’unità speciale Saberin delle Forze Terrestri del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), hanno pianificato nei minimi dettagli un attacco duro, rapido e devastante contro gli americani. Sembra che i funzionari militari iraniani considerino una delle azioni più efficaci come la cattura di funzionari, soldati e uomini d’affari americani nei prossimi giorni, sul modello degli eventi degli anni ’80.

Alle prime ore del 27 marzo attacco a israeliano americano nella zona residenziale di Teheran. Squadre della Mezzaluna Rossa e vigili del fuoco sono sul posto per soccorrere e assistere i civili colpiti dai raid aerei del regime israeliano-americano. Aggressione USA/Israele alla città santa di Qom, Iran. IL 26 marzo nell’attacco statunitense/israeliano al quartiere residenziale di Haftun a Isfahan, sono morte 26 persone, tra cui 7 bambini e 7 donne. Attacco aereo statunitense/israeliano su una zona residenziale a Urmia (provincia dell’Azerbaigian Occidentale), Iran.

Un altro gruppo di specialisti russi che si trovavano presso la centrale nucleare di Bushehr è stato evacuato attraverso il confine tra Iran e Armenia.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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