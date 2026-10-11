ISRAELIRANWAR. Bab el-Mandeb resta sotto controllo Houthi 

Il conflitto Arabia Saudita – Houthi entra in una fase di escalation. Mentre le forze lealiste dell’Arabia Saudita di istanza a Aden promettono la riconquista dei territori persi. Tra i punti strategici da riconquistare Bab el-Mandeb. Al momento però gli Houthi hanno respinto gli attacchi.

In comunicato di Ansar Allah si legge: “Contrariamente alla propaganda e alle notizie false diffuse dai media sauditi, le città di Al-Mokha e Dhubab, lo Stretto di Bab el-Mandeb e le alture di Kahbub sono sotto il pieno controllo delle forze armate yemenite”.

Secondo fonti OSINT yemenite sul campo area Yemen sud-occidentale, sono attualmente in corso scontri e scambi di fuoco nelle aree a est di Dhubab. Le forze della coalizione saudita, con la copertura aerea di caccia sauditi, stanno infiltrandosi nell’area da alcuni punti e, attraverso attacchi diversivi, tentano di respingere le forze armate yemenite da Dhubab e Bab el-Mandeb.

Tuttavia, data la presenza e il controllo dell’esercito yemenita e di Ansarallah sulle alture di Kahbub e Al-Amri, nonché la costante sorveglianza aerea, i movimenti e gli assembramenti dei mercenari sauditi sono bersaglio del fuoco preciso e continuo dell’esercito yemenita, e i contrattacchi della coalizione saudita vengono neutralizzati. Di conseguenza, le forze Al-Amalika e Al-Dara Al-Watani hanno finora subito pesanti perdite.

Inoltre, l’aeroporto di Dhubab non è sotto il controllo di nessuna delle due parti; l’affermazione dei media sauditi circa il controllo della coalizione sulla struttura è errata. Va notato che l’aeroporto di Dhubab è in realtà solo una pista di atterraggio situata su un terreno pianeggiante e aperto, privo di qualsiasi infrastruttura; dal punto di vista militare, non è una posizione facile che possa essere conquistata e mantenuta.

Nella giornata del 9 di ottobre gli Houthi hanno respinto due attacchi delle forze lealiste del Regno saudita e lo stretto resta sotto controllo Houthi.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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