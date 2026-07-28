ISRAELIRANWAR. Bab al-Mandab aperto al transito ma non per Riyadh e Tel Aviv, Hormuz chiuso. Respinte proposte di dialogo di Qatar e Pakistan

“L’Iran ha comunicato al Pakistan di non essersi ritirato dai negoziati, ma di aver semplicemente sospeso la propria partecipazione, esprimendo la propria disponibilità a riprendere i colloqui a Doha, Ginevra o Islamabad. L’Iran ha informato i mediatori che non acconsentirà alla creazione di una nuova rotta nello Stretto di Hormuz e ha ribadito al Pakistan la necessità di riprendere i negoziati in conformità con il memorandum d’intesa. L’Iran chiede che la questione dello Stretto di Hormuz venga discussa per prima, poi quella dei beni congelati e solo infine quella del programma nucleare”. Al Arabiya TV.

I ben informati hanno comunque detto che Washington e Teheran hanno respinto la proposta di Pakistan e Qatar di riprendere i colloqui.

Tra le dichiarazioni di Donald Trump di questi giorni: “Siamo stati in Vietnam e in Afghanistan per molti anni. Siamo in Iran da quattro mesi ormai. Abbiamo perso migliaia di soldati in altre guerre, vogliamo porre fine a questa situazione e vogliamo farlo nel modo giusto. Non possiamo permettere a queste persone aggressive di possedere armi nucleari”.

Il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha chiesto al suo omologo britannico, Wes Streeting, di organizzare un vertice con altri Paesi per discutere della protezione del traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz, secondo quanto riportato da Bloomberg. Secondo alcune fonti, Hegseth e Streeting hanno discusso la proposta telefonicamente venerdì e gli Stati Uniti vorrebbero che il Regno Unito ospitasse l’incontro, con la partecipazione di Hegseth. Una fonte vicina a Streeting ha descritto la conversazione come “molto cordiale”. Non è stata ancora presa una decisione definitiva.

Il Ministero della Difesa tedesco ha annunciato che le forze armate tedesche trasferiranno due navi dalla regione del Mar Rosso al Mar Mediterraneo “nei prossimi giorni”. Il dragamine Fulda e la nave da rifornimento Mosel erano stati inviati a Gibuti per una possibile missione nello Stretto di Hormuz in seguito alla guerra Iran-USA, ma ora saranno ridispiegati, in parte a causa della “situazione politica instabile” nella zona, ha dichiarato il Ministero in un comunicato.

Tra i sassi nelle scarpe di Trump anche la questione Ucraina-Iran. Il vicepresidente del Parlamento iraniano, Ali Nikazad, ha dichiarato che “la mossa irresponsabile dell’Ucraina non resterà impunita”. Ha affermato che “l’Iran eserciterà sempre il suo legittimo diritto a difendere la propria integrità territoriale e qualsiasi luogo da cui provenga un’aggressione contro il nostro Paese e la nostra terra sarà un obiettivo legittimo per le nostre forze armate”.

Il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi: “Zelenskyy ha attaccato una nave mercantile iraniana uccidendo un marinaio. Si tratta di una flagrante violazione della Carta delle Nazioni Unite, commessa su ordine di Israele con l’obiettivo di trascinare l’Europa nella sua guerra. Durante i colloqui con l’Alto rappresentante dell’Unione europea, Kaja Kallas, e il ministro degli Esteri Lavrov, ho sottolineato che ciò che ha fatto questo “parassita” di Kiev non può restare impunito”. L’attacco ucraino a una nave iraniana nel Mar Caspio potrebbe portare a una guerra mondiale, afferma il ministero degli Esteri iraniano.

“Il comportamento del presidente ucraino ricorda le azioni degli anarchici alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, che compirono azioni dimostrative ed estremamente pericolose, le cui conseguenze si ripercossero su tutta Europa”.

Dopo che Teheran ha espresso indignazione per l’attacco ucraino a una nave iraniana nel Mar Caspio e ha minacciato ritorsioni, Zelenskyj ha dichiarato in un’intervista a Sky News che Iran e Corea del Nord “hanno già attaccato l’Ucraina”. Zelenskyj ha affermato che l’Iran ha fornito droni alla Russia per la guerra fin dai primi giorni del conflitto e considera questo un coinvolgimento diretto nell’attacco all’Ucraina. “Senza alcuna escalation da parte nostra, l’Iran ha iniziato a fornire armi alla Russia”, ha detto.

Per l’Iran, l’Arabia Saudita dovrebbe cedere alle richieste dell’Iran. il comandante del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, Ismail Qaani, ha rilasciato una dichiarazione contro l’Arabia Saudita: “La revoca del blocco navale imposto allo Yemen da 11 anni è una legittima richiesta del popolo oppresso di quel Paese. Ci auguriamo che il governo saudita impari dall’esperienza degli Stati Uniti nell’affrontare una resistenza irrazionale e costosa e ponga fine al blocco di un Paese musulmano con una popolazione di 38 milioni di abitanti. I musulmani di tutto il mondo si aspettano che l’Arabia Saudita, che si considera la custode delle Due Sacre Moschee, usi il suo potere per sostenere i palestinesi e combattere i crimini del regime sionista, e non continui a sostenere la guerra e l’oppressione della comunità musulmana”.

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha commentato la votazione all’UNESCO sulla proposta di riconoscere Sebastia come sito patrimonio palestinese in pericolo. Saar ha affermato che si tratta di un tentativo di “riscrivere la storia” e che la proposta ignora il legame storico ebraico con il sito.

L’Ufficio del primo Ministro di Israele:”Su invito del Presidente Trump, il Primo Ministro Benjamin Netanyahu si recherà a Washington martedì per una visita ufficiale. Nell’ambito della visita, il primo Ministro incontrerà il Presidente Trump alla Casa Bianca martedì e parteciperà ai funerali del Senatore Lindsey Graham, amico di Israele”. Questo è l’ottavo incontro da quando Trump si è insediato. Netanyahu sulla questione iraniana: “Penso che la guerra finirà o quando il regime cadrà o quando l’Iran pagherà il prezzo per tutto ciò che fa nella regione. Spara a tutti, a tutti i suoi vicini. Guardate cosa fanno senza armi nucleari, ora immaginate cosa potrebbero fare se le avessero”.

Israele secondo i rumors avrebbe condotto intense negoziazioni con i paesi mediorientali negli ultimi giorni in preparazione di possibili attacchi massicci da parte degli Stati Uniti, che potrebbero portare a un’escalation del conflitto. Una fonte israeliana: “I paesi della regione hanno riconosciuto il pericolo rappresentato dal regime iraniano e il dialogo con loro si è intensificato”.

Ben Gvir ha minacciato Abu Mazen: “Quando arriverà il momento opportuno, getterò in prigione il terrorista Abu Mazen”.

Bahrein e Kuwait hanno inviato aerei da combattimento per colpire l’Iran, entrando in conflitto diretto con Teheran per la prima volta. Gli attacchi di inizio mese hanno preso di mira depositi di missili e droni.

Il traffico marittimo nei due punti strategici di strozzatura del mondo continua, ma il livello di rischio in ciascuno di essi sta cambiando in modo diverso. Nello Stretto di Hormuz, sono stati registrati solo 29 transiti confermati tra il 24 e il 26 luglio e l’incertezza sulle rotte navali persiste. Al contrario, nello Stretto di Bab al-Mandab sono stati registrati 100 transiti confermati nello stesso periodo e, nonostante le continue preoccupazioni per la sicurezza nella regione, l’andamento del traffico giornaliero è rimasto sostanzialmente stabile.

Editata la lista iraniana dei bersagli per punire Zelensky considerata pedina di Washington e Tel Aviv: Oleodotti collegati all’Europa; Giacimenti di petrolio e gas collegati all’Europa: Impianti di gas naturale liquefatto associati all’Unione Europea Opoy; Progetti di idrogeno verde nel Sultanato dell’Oman con investimenti europei. La nave mercantile iraniana, bersaglio dell’attacco delle forze armate ucraine nel Mar Caspio, non trasportava materiale militare, ha aggiunto l’ambasciatore. Il 24 mattina l’Iran riferisce: “le forze statunitensi hanno lanciato un attacco missilistico contro il quartier generale navale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche a Zibahnar, situato sulla costa del Mar Caspio, nella parte settentrionale del paese. L’attacco ha causato danni”.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari in Medio Oriente e Asia Occidentale aggiornato alle 16:00 del 27 luglio. CENTCOM riferisce che al 25 luglio, 12 navi commerciali che tentavano di eludere il blocco sono state deviate. CENTCOM ha inoltre dichiarato che il 24 luglio la petroliera Lavine, battente bandiera mozambicana, è stata immobilizzata nel Golfo dell’Oman dopo che l’equipaggio avrebbe tentato di forzare il blocco navale, ignorando i ripetuti avvertimenti. Secondo il comando, la nave non è più in rotta verso l’Iran. Secondo i dati di TankerTrackers, la nave mercantile identificata dal Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) come Lavine, registrata sotto bandiera mozambicana, è la stessa nave che opera con il nome di Disha (IMO 8818219). La nave è stata resa inutilizzabile dopo che le forze statunitensi hanno aperto il fuoco sulla sala macchine il 24 luglio. L’organizzazione osserva che la nave è soggetta a sanzioni da parte dell’Ufficio per il controllo dei beni esteri (OFAC) degli Stati Uniti da due anni e afferma che in passato ha trasportato gas di petrolio liquefatto iraniano agli Houthi in Yemen.

Secondo il NYT, Trump ha ritardato l’escalation contro l’Iran a causa della carenza di missili Patriot. Un’azione militare su larga scala potrebbe ridurre significativamente le scorte di missili di difesa aerea americani, in particolare gli intercettori Patriot, essenziali per proteggere le truppe americane in Medio Oriente.

Il 24 luglio, la petroliera MASA, di proprietà saudita, è stata colpita da un proiettile (o più proiettili) lanciato dagli Houthi. Si tratta della terza volta che gli Houthi attaccano una nave saudita nel Mar Rosso. Il traffico marittimo tra Cina e Arabia Saudita sarebbe quasi completamente bloccato a causa degli attacchi degli Houthi nello Stretto di Bab el-Mandeb. Altro attacco a petroliera saudita nel Mar Rosso registrato il 26 luglio.

In Israele unaDichiarazione delle IDF: “Un drone è stato individuato nell’area del kibbutz Nahal Oz. Dopo un esame, è stato accertato che il drone appartiene alle Forze di Difesa Israeliane”. Inizialmente si pensava provenisse dalla Striscia di Gaza

L’Iran ha colpito basi americane in Giordania e Bahrein il 23 notte e il 24 mattina. Via satellite confermati gli attacchi alla base aerea di Muwafaq Salti in Giordania: ì2 hangar per aerei: 1 sistema radar AN/TPY-2 (26 marzo): Campo militare americano; Sistemi di dispiegamento di droni MQ-9; 2 nuovi magazzini; 1 nuovo posto di difesa aerea (probabilmente). Nuovo attacco registrato il 27 mattina

A Gaza le IDF hanno distrutto di un tunnel secondario appartenente al movimento Hamas a nord di Gaza.

Escalation in Giudea e Samaria: il comandante del Comando Centrale israeliano ha deciso di vietare l’ingresso a tutti gli insediamenti ai lavoratori palestinesi.

Il presidente siriano Ahmed al-Shara ha dichiarato ad Al Jazeera, in risposta alle affermazioni di Trump secondo cui la Siria potrebbe agire contro Hezbollah: “Non abbiamo alcun interesse a condurre operazioni militari in Libano”. Bombardamenti dell’esercito israeliano nella città di Taybeh, LIbano. Le unità di ingegneria per le demolizioni di Israele stanno distruggendo la città.

Un’esplosione si è verificata al valico di frontiera di Shalamche, situato al confine meridionale tra Iran e Iraq. Un drone non identificato è stato abbattuto dalla resistenza islamica in Iraq area di Babilonia. Secondo alcune fonti, si tratterebbe di un drone statunitense MQ-9 Reaper. Nel pomeriggio registrata attività dell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti (USAF) in Asia occidentale: all’aeroporto Internazionale di Erbil, c’è stato un numero totale di 19 voli MOOSE da/per l’aeroporto internazionale di Erbil. 11 voli ASCOT 9949/9950 della Royal Air Force diretti all’aeroporto internazionale di Erbil, nel nord dell’Iraq.

Il 24 luglio registrate esplosioni in Kuwait. Le immagini satellitari mostrano che gli iraniani hanno distrutto una stazione radar di allerta precoce AN/FPS-117 presso la base aerea di Ahmed al-Jaber in Kuwait.

Colpita più volte l’Arabia Saudita nel fine settimana ancora ieri era visibile la colonna di fumo dalla raffineria di Jazan colpita dallo Yemen. Ieri colpiti con droni i giacimenti petroliferi nell’Arabia Saudita orientale. Il Ministero della Difesa saudita afferma che diversi droni diretti verso impianti petroliferi nelle regioni orientali e verso Riyadh sono stati intercettati e abbattuti.

Secondo funzionari sauditi, i droni sarebbero stati lanciati dall’Iraq. Intorno alle 15:45 ore italiane attacco di droni yemeniti contro impianti petroliferi in profondità nel territorio saudita. Le forze armate yemenite hanno rivendicato l’attacco agli impianti petroliferi nell’Arabia Saudita orientale e contro l’oleodotto che collega l’est all’ovest del paese.

Il generale, Yahya Saree, Houthi in una breve dichiarazione, ha annunciato che le forze armate yemenite hanno preso di mira diversi siti e obiettivi sensibili legati alla fornitura e al trasporto di petrolio greggio dall’Arabia Saudita orientale alla città di Yanbu, utilizzando droni kamikaze. Secondo il portavoce delle forze armate yemenite, l’azione è stata compiuta in risposta alla violazione dello spazio aereo yemenita da parte di droni appartenenti all’Arabia Saudita.

Nel frattempo, l’Arabia Saudita afferma che l’attacco è stato condotto da droni kamikaze. L’attacco è stato condotto utilizzando droni iraniani e da gruppi di resistenza iracheni provenienti dalla parte settentrionale del paese.

Il 24 luglioesplosioni udite nella città di Hodeida, nello Yemen. Probabilmente un attacco saudita. Al-Mayadeen: L’Arabia Saudita attacca il porto di Hodeida, situato nello Yemen occidentale. Il 26 luglio, un drone Bayraktar Akinci appartenente alle forze filo-saudite è stato abbattuto in Yemen.

Nelle ultime 24 ore la Marina delle Guardie Rivoluzionarie “ha intercettato almeno 6 navi che intendevano attraversare lo Stretto di Hormuz seguendo una rotta non autorizzata. Queste navi si erano mosse a seguito di una provocazione da parte degli Stati Uniti”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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