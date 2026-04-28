ISRAELIRANWAR. Araghchi in Russia: continua la cooperazione tra Teheran e Mosca. Iron Dome per gli Emirati. Stallo Iran – USA. Libano, Netanyahu: “Il cessate il fuoco è terminato”

Nulla di fatto per gli accordi di pace tra Stati Uniti e Iran. Gli stati Uniti hanno ritirato al delegazione da Islamabad e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che ilPakistan è lontano: “Possono chiamarci o venire da noi.” “Penso che la guerra con l’Iran finirà presto e vinceremo”.

L’Iran ha presentato comunque ai mediatori una formula negoziale in tre fasi e, se gli Stati Uniti l’accettano, i colloqui riprenderanno. La prima fase dei negoziati si concentrerà sulla fine della guerra e sull’ottenimento di garanzie che non riprenderà, né contro l’Iran né contro il Libano. Trump: “L’Iran ha consegnato un documento che avrebbe potuto essere migliore”.

Nel frattempo è pronto il progetto di legge iraniano sullo Stretto di Hormuz: “divieto di transito per le navi israeliane, pedaggi solo in rial, richieste di risarcimento a Israele e Stati Uniti. Divieto di transito per le navi collegate a Israele (divieto totale per navi e merci associate a Israele) Pedaggi in rial iraniani (tariffe pagate esclusivamente in rial, con una parte potenzialmente destinata alle forze armate e al sostentamento pubblico) Risarcimenti/indennizzi (richieste da parte dei paesi che hanno “danneggiato l’Iran” o intrapreso azioni contro di esso, anche nei recenti conflitti) Piena autorità alle forze armate (maggiore supervisione militare/IRGC in materia di sicurezza, protezione ambientale e navigazione). Niente di nuovo dunque nella posizione iraniana.

Il presidente della Commissione per i servizi armati del Senato degli Stati Uniti, il senatore Roger Wicker, ha chiesto nuovi attacchi contro l’Iran. Le esportazioni statunitensi di petrolio greggio e GNL sono aumentate vertiginosamente, poiché gli acquirenti europei e asiatici si affrettano a rimpiazzare le forniture perse nel Golfo Persico, mentre il numero di petroliere vuote dirette negli Stati Uniti per essere riempite di greggio, carburante e altri prodotti petroliferi ha raggiunto un livello record.

Gli Stati Uniti hanno congelato 344 milioni di dollari in portafogli di criptovalute collegati all’Iran nell’ambito di una campagna “Furia economica”, ha dichiarato il Segretario del Tesoro Scott Bessent. Ha aggiunto che Washington monitorerà tutti i fondi che Teheran tenta di trasferire all’estero. Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha inoltre imposto sanzioni a 40 compagnie di navigazione e petroliere legate alla cosiddetta flotta ombra iraniana.

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea: “È troppo presto per allentare le sanzioni contro l’Iran” Il cancelliere tedesco Friedrich Merz: “Gli iraniani sono chiaramente più forti di quanto si pensasse e stanno ovviamente negoziando con grande abilità. Al momento, non vedo quale strategia di uscita stiano scegliendo gli americani”. La Marina tedesca invierà un dragamine nel Mediterraneo se il Bundestag ordinerà assistenza per lo sminamento dello Stretto di Hormuz.

L’Egitto ha rafforzato i suoi sistemi di difesa nel Sinai a un livello senza precedenti e ha inviato ulteriori sistemi agli stati del Golfo Persico.

Il primo Ministro israeliano in una riunione di gabinetto sul Libano: “Le violazioni di Hezbollah minano di fatto il cessate il fuoco. Le Forze di Difesa Israeliane stanno agendo con decisione in Libano e prevenendo minacce immediate ed emergenti”.

In risposta il vicepresidente del Consiglio politico di Hezbollah in Libano ha affermato che i “negoziati diretti con il ‘regime sionista’ sono inaccettabili”, aggiungendo: “Non rinunceremo alle nostre armi”. Hezbollah ha dichiarato: “Non aspetteremo e non faremo affidamento su una diplomazia fallimentare, che si è dimostrata inefficace, né su un governo negligente nella difesa della propria patria”. “Il popolo di questo Paese è la vera garanzia per resistere a questa aggressione e respingere l’occupazione.”

Gli Stati Uniti hanno avvertito l’Iraq che potrebbe essere designato come stato sponsor del terrorismo dopo che Abu Alaa al-Walai, capo di Kataib Sayyid al-Shuhada, gruppo legato all’Iran, ha partecipato a una recente riunione di governo per la selezione del prossimo primo Ministro, secondo quanto riportato da UTV Iraq.

Il Qatar ha dichiarato di essere pronto a contribuire a ridurre le tensioni nella regione e a facilitare i negoziati per porre fine alla guerra. Il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha informato lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, durante una conversazione telefonica, sulle ultime iniziative diplomatiche dell’Iran e sugli sforzi compiuti per porre fine al conflitto. Durante la conversazione, sono stati discussi gli sviluppi regionali e i processi diplomatici in corso. La parte qatariota ha espresso apprezzamento per l’approccio diplomatico iraniano e si è dichiarata pronta a continuare a sostenere i processi di mediazione e negoziazione.

Secondo Axios, Israele ha inviato un’intera batteria di difesa aerea Iron Dome (inclusi gli intercettori) negli Emirati Arabi Uniti all’inizio della guerra con l’Iran, insieme a diverse decine di operatori delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) per gestirla. Netanyahu ordinò il dispiegamento dopo una telefonata con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Gli Emirati Arabi Uniti sono diventati la prima “nazione”, oltre a Israele e agli Stati Uniti, in cui il sistema è stato attivamente utilizzato in combattimento.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi era a San Pietroburgo il 27 aprile per un incontro con Vladimir Putin, ISNA. Il ministro si è consultato con le autorità russe sullo stato dei negoziati con gli Stati Uniti, sul cessate il fuoco in Medio Oriente e sugli attuali sviluppi internazionali.

Insieme al presidente russo, all’incontro partecipano il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, il Capo della Direzione Generale dell’Intelligence dello Stato Maggiore delle Forze Armate russe Igor Kostyukov e l’assistente presidenziale Yuri Ushakov. La delegazione iraniana comprende il Vice Ministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi e l’Ambasciatore iraniano a Mosca Kazem Jalali.

Putin ha riferito di aver ricevuto un messaggio dalla Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei la scorsa settimana.

Putin sull’Iran: “Ho ricevuto un messaggio dal signor Khamenei. Il popolo iraniano sta combattendo con coraggio ed eroismo per la propria sovranità.” “La Russia farà tutto il possibile, nell’interesse dell’Iran e degli altri paesi della regione, per garantire la pace in Medio Oriente il prima possibile.” Araghchi in Russia: “continua la cooperazione tra Teheran e Mosca”. Lavrov: ”L’incontro è stato molto proficuo”.

La Cina esorta i suoi cittadini a lasciare l’Iran il prima possibile, afferma l’Ambasciata cinese a Teheran così come l’India che esorta i suoi cittadini a lasciare l’Iran

Ed ora uno sguardo agli scenari militari in Medio Oriente e Asia Occidentale aggiornato alle ore 15:30 de 27 aprile. Il Segretario alla Guerra Pete Hegseth ha dichiarato che il Presidente Trump ha autorizzato la Marina statunitense ad “abbattere e distruggere” qualsiasi motovedetta iraniana che tenti di posare mine e/o attaccare navi mercantili o da guerra statunitensi nello Stretto di Hormuz. A partire dal 25 aprile diversi aerei militari statunitensi sono diretti in Medio Oriente.

Gli Stati Uniti hanno schierato una significativa forza navale in tutto il Medio Oriente, comprendente diverse portaerei, cacciatorpediniere, navi anfibie e navi di supporto, operanti dal Mediterraneo al Mar Arabico. Portaerei: Abraham Lincoln, Gerald R. Ford, George H.W. Bush. Cacciatorpediniere: Gonzalez, Bulkeley, Mahan, Winston S. Churchill, Bainbridge, Thomas Hudner, Rafael Peralta, Mitscher, John Finn, Milius, Michael Murphy, Frank E. Petersen Jr., Spruance, McFaul, Pinckney, Delbert D. Black. Navi da sbarco: Tripoli. Trasporto con bacino di carenaggio: New Orleans; Navi da combattimento litoranee: Canberra.

A partire dal 24 aprile, l’aeroporto israeliano Ben Gurion è stato invaso da aerei cisterna americani KC-46 e KC-135. Tutto è esattamente come prima del 28 febbraio. Una dozzina di aerei cisterna americani KC-135 Stratotanker sono stati schierati all’aeroporto Ramon di Eilat, nel sud di Israele.

A partire dal 25 aprile Hezbollah ha bombardato di nuovo il nord di Israele. Il primo Ministro Netanyahu ha ordinato alle Forze di Difesa Israeliane (IDF) di lanciare un potente attacco contro obiettivi di Hezbollah in Libano: “Il cessate il fuoco è terminato”. Il Comando della Guardia Nazionale delle Forze di Difesa Israeliane inasprisce le restrizioni sugli assembramenti pubblici nel nord di Israele a causa degli attacchi di Hezbollah durante il cessate il fuoco. A seguito di una nuova valutazione della situazione, il Comando delle Forze Interne ha annunciato che gli assembramenti pubblici nelle comunità lungo il confine con il Libano, così come a Meron, Bar Yochai, Or Haganuz e Safsuf in Galilea, saranno limitati a 1.500 persone.

Fonti palestinesi denunciano: “Le IDF intensificano i rapimenti di bambini nella brutale campagna in Cisgiordania, prendendo di mira i minori palestinesi indifesi”. Le IDF hanno preso d’assalto il quartiere di Al-Ram a Gerusalemme, arrestando decine di palestinesi, tra cui minori ed ex prigionieri. Altri arresti di massa ad Al-Dhahiriya, Cisgiordania..

A partire dal 25 aprile Israele sta colpendo duramente il Libano. Attacchi delle Forze di Difesa Israeliane contro obiettivi a Zutar al-Sharqiya, nel sud del Paese. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) stanno diffondendo filmati della distruzione di edifici e infrastrutture di Hezbollah nell’area di a-Taiba e Addeshit, a 8 km da Misgav Am e Metula. Nel pomeriggio del 27 aprile le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno iniziato ad attaccare le infrastrutture di Hezbollah nella valle della Bekaa e in diverse aree del Libano meridionale.

Le immagini satellitari indicano una crescente presenza militare statunitense presso la base aerea di Al Dhafra negli Emirati Arabi Uniti, che ora ospita aerei da combattimento e aerei cisterna come il KC-135R dell’aeronautica statunitense. Israele ha inviato una batteria del sistema di difesa missilistica Iron Dome negli Emirati Arabi Uniti e soldati israeliani stanno operando sul loro territorio.

Il 24 aprile ilCorpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche: “Nave sospetta, presumibilmente in collaborazione con l’esercito statunitense, fermata per aver ignorato gli avvertimenti e violato i regolamenti”. “Un aereo cisterna KC-46A Pegasus dell’aeronautica statunitense, probabilmente a supporto di aerei da caccia o d’attacco, ha sorvolando il Golfo Persico al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti, in seguito all’annuncio di ieri del Segretario alla Difesa Pete Hegseth, secondo cui le forze statunitensi sono autorizzate a “sparare e distruggere” qualsiasi motoscafo iraniano che posi mine nello Stretto di Hormuz.

La Marina statunitense ha sequestrato nel Mar Arabico una petroliera che contrabbandava petrolio dall’Iran e faceva parte della sua “Flotta Ombra”, trasportava petrolio per un valore di 380 milioni di dollari.

L’Iran si prepara al “più grande lancio missilistico della storia” contro Israele secondo fonti israeliane. La nave iraniana Toska, sequestrata dalla Marina statunitense, secondo l’Iran, trasportava forniture per la dialisi e attrezzature mediche vitali per i civili iraniani. “Gli Stati Uniti avevano precedentemente affermato che il loro blocco non avrebbe sequestrato o fermato navi che trasportavano cibo o attrezzature mediche”.

I Pasdaran riferiscono che: “Più di 15 aerei americani dei modelli “GBU”, “BLU” e altri sono caduti nelle nostre mani nella provincia di Hormozgan”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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