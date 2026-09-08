ISRAELIRANWAR. Aoun: “La domanda che ci poniamo oggi è: Israele vuole la pace o la guerra? E se vuole la guerra, che lo dichiari chiaramente”. Ghalibaf agli USA: Le regole sono cambiate non sarà più guerra simmetrica

Dopo 286 giorni di operazioni di combattimento contro l’Iran, la USS Abraham Lincoln è arrivata in Thailandia. In seguito alle forti critiche pubbliche sul suo stato, la Marina ha ordinato una pulizia profonda d’emergenza. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni alla banca turca Golden Global Bank e a due delle sue filiali nell’ambito dell’operazione “Operazione Economic Rogue”, accusando la banca di aver fornito all’Iran un accesso chiave al sistema finanziario internazionale. Le sanzioni colpiscono anche Golden Global Varlik Kiralama e Golden Global Portfolio Yonetimi.

Secondo la CBS News, il Pentagono si rifiuta di effettuare i pagamenti necessari alle famiglie dei militari uccisi nella guerra con l’Iran, sostenendo che “non si è trattato di una guerra”. Nel frattempo secondo gli analisti di Goldman Sachs, l’escalation degli attacchi alle navi in ​​Medio Oriente potrebbe portare a un aumento del prezzo del petrolio fino a 120 dollari al barile.

Donald Trump ha minacciato l’Iran tutto il fine settimana in maniera molto differente dai post alle dichiarazioni tra cui: “Gli Stati Uniti potrebbero presto colpire il Monte Pickax in Iran”. (Il Monte Pickaxe noto in farsi come Kūh-e Kolang Gaz Lā, ovvero “Monte Piccone” è un profondo e altamente fortificato complesso di tunnel sotterranei in Iran, situato a circa 1,5 chilometri a sud del sito nucleare di Natanz.

Jared Kushner in TV su Israele: “Penso che siamo d’accordo con gli israeliani sulla situazione finale di Gaza. Hanno solo elezioni folli, e questo li rende un po’ irrazionali sotto certi aspetti. Gaza non funziona da moltissimo tempo. È stata sostanzialmente costruita da ONG e terroristi. Ed è un luogo distopico da molto tempo. Abbiamo inondato Gaza di aiuti, e ora ha uno dei tassi di malnutrizione più bassi al mondo. Abbiamo un piano per ricostruire Gaza. Queste cose richiedono tempo”. I dati di Khusner non corrispondo a quelli delle Nazioni Unite che sostengono che a Gaza siano arrivati meno della metà di aiuti promessi cittadini non hanno acqua e cibo. Il Ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich: “Penso che l’Autorità Palestinese debba essere abbattuta. Penso che sia un’organizzazione terroristica: incoraggia il terrorismo, lo finanzia, lo incita ed è pericolosa. Non si potrà evitare, nel prossimo futuro, una guerra in Cisgiordania in cui disarmeremo tutti gli arabi presenti e ci assicureremo che le armi siano solo nelle nostre mani”.

Moshe Feiglin, leader del partito di destra Zchut, in un video prodotto per le elezioni della Knesset, afferma: “Non dobbiamo permettere loro di sopravvivere e crescere fino all’età di 14 o 15 anni. Dobbiamo uccidere tutti i bambini di Gaza. Questa è la realtà.”

Il Presidente Joseph Aoun dopo mesi di incontri con Israele dopo l’ennesimo attacco in cui sono morti dei bambini ha dichiarato: “Purtroppo, la parte libanese è impegnata a rispettare l’accordo e insiste sulla sua attuazione, mentre la parte israeliana continua a offrire pretesti e giustificazioni inaccettabili per i suoi attacchi. La distruzione di un intero edificio non può essere giustificata per colpire un singolo individuo. Un gran numero di vittime innocenti, tra cui donne, bambini e famiglie che non hanno alcun legame con quanto sta accadendo, sono state uccise oggi e negli ultimi due giorni. […] 253 bambini sono stati uccisi a seguito degli attacchi israeliani. Questi bambini non erano membri di Hezbollah, né portavano armi o combattevano. Siamo determinati a proseguire sulla via diplomatica, poiché crediamo che sia la soluzione migliore per entrambe le parti […] ”. E ha concluso: “La domanda che ci poniamo oggi è: Israele vuole la pace o la guerra? E se vuole la guerra, che lo dichiari chiaramente”.

Gli Stati Uniti hanno approvato potenziali contratti per la vendita di equipaggiamento militare all’Arabia Saudita per un valore di 5,75 miliardi di dollari, tra cui bombe a guida di precisione e motori per carri armati.

L’Iran e l’Oman annunceranno nei prossimi giorni un corridoio concordato per il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz, ha dichiarato Mohsen Rezaei, Segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. Rezaei ha anche annunciato che verrà dichiarata una nuova no-fly zone al di fuori dello Stretto di Hormuz. Qualsiasi imbarcazione che entri in quest’area senza l’approvazione di Teheran verrà aggiunta alla lista delle sanzioni.

Il governo iraniano ha annunciato ufficialmente un aumento del prezzo del carburante per i “principali consumatori”. L’Iran è considerato uno dei paesi con i prezzi del carburante più bassi, ma fino a poco tempo fa si temeva che gli aumenti di prezzo avrebbero provocato pressioni da parte dell’opinione pubblica sul governo. A partire da martedì, il prezzo della benzina in Iran aumenterà per chiunque consumi più di 110 litri al mese. Con i nuovi prezzi, il costo di un litro di benzina passerà da 50.000 rial a 100.000 rial (circa quattro centesimi di dollaro USA).

Il presidente del Majlis della Repubblica Islamica, Mohammad Bagher Ghalibaf rispondendo alle provocazioni di Trump sui social media ha detto: “Le autorità statunitensi devono rendersi conto che le regole del gioco sono cambiate e che l’Iran ora lancerà attacchi di rappresaglia più duri e dolorosi”. Le “risposte simmetriche” appartengono al passato e i nostri attacchi durante le ultime operazioni contro le basi dell’aggressore sono stati solo l’inizio. Se non l’hanno ancora capito, devono farlo prima che sia troppo tardi: le regole del gioco sono cambiate. D’ora in poi, qualsiasi intrusione negli interessi e nella sicurezza dell’Iran riceverà una risposta “più rapida, più dura e più dolorosa”, ha dichiarato.

Il Segretario del Consiglio di Sicurezza iraniano Rezaei: “Gli americani stanno cercando di contrabbandare da 5 a 6 navi, spendendo un sacco di soldi, ma queste navi sono solitamente prese di mira. Non abbiamo ancora deciso di affondarle, perché trasportano prodotti petroliferi. Se dovessero inquinare l’intero Stretto di Hormuz e il Golfo Persico, creerebbero un problema anche per noi. Tuttavia, nessuna di loro passa indenne; alla fine, subiscono dei danni. Ghalibaf a Pete Hegseth: “Se attaccate le nostre infrastrutture energetiche, l’Iran farà lo stesso!”

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 16:00 del 7 settembre. Secondo la CBS News, il Pentagono ha ufficialmente concluso l’Operazione Epic Fury il 5 maggio, ma un’e-mail inviata all’Aeronautica Militare il 7 agosto ordinava ai vertici militari di smettere di usare il nome dell’operazione quando si riferivano alle attività militari statunitensi in corso contro l’Iran. Ai dipendenti è stato invece consigliato di utilizzare termini più generici, come “operazioni all’estero nell’area di responsabilità del CENTCOM”. Questa direttiva si sarebbe estesa non solo all’Aeronautica Militare, ma all’intero Ministero della Difesa. Il Pentagono ha dichiarato che le azioni successive includevano operazioni per la libertà di navigazione e attacchi contro le minacce poste dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) al trasporto marittimo commerciale, agli Stati del Golfo e alle forze statunitensi. Il 7 luglio, Trump ha notificato formalmente al Congresso la ripresa delle operazioni militari statunitensi contro l’Iran, dopo la fine del cessate il fuoco ad aprile.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) afferma che le forze americane hanno colpito e messo fuori uso tre petroliere iraniane che trasportavano petrolio greggio. CENTCOM afferma che l’attacco è avvenuto dopo che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) ha lanciato missili balistici contro due navi da guerra statunitensi in pattugliamento: un gruppo da battaglia di portaerei e un cacciatorpediniere lanciamissili. Il CENTCOM sostiene che le navi sono riuscite a schivare gli attacchi e che non ci sono state vittime tra i militari statunitensi. “Gli Stati Uniti distruggeranno la flotta petrolifera iraniana se l’Iran continuerà ad attaccare le navi da guerra americane”, ha dichiarato il capo del Pentagono Hegseth. Ritiene che la flotta di petroliere iraniana si trovi in ​​una “posizione indifesa”.

Gli Stati Uniti intendono ritirare i sistemi di difesa aerea dal Kurdistan iracheno entro la fine di settembre e potrebbero trasferirli in Giordania, nel Regno Unito e a Cipro.

Israele ha ucciso un bambina e suo padre che stava accompagnando al bambina la suo primo giorno di scuola.

Un attentato suicida compiuto da un palestinese in Cisgiordania. Un sospetto palestinese è arrivato in una fattoria vicino al villaggio di Osrin (in Cisgiordania, non lontano da Qusra) a bordo di un veicolo. Il sospetto è sceso dall’auto, ha accoltellato più volte un uomo ebreo e poi si è allontanato. Le forze di sicurezza israeliane hanno iniziato a inseguirlo.



In Libano le Forze di Difesa Israeliane (IDF) riferiscono di aver colpito Hezbollah nel Libano meridionale dopo che il gruppo ha lanciato un drone esplosivo contro le truppe israeliane. Secondo i militari, un drone lanciato da Hezbollah contro le forze israeliane è stato abbattuto da unità di commando. Nessun soldato è rimasto ferito. “Si tratta di una flagrante violazione [del cessate il fuoco] da parte dell’organizzazione terroristica Hezbollah”, ha dichiarato l’IDF in un comunicato. In risposta, l’esercito ha riferito di una serie di attacchi nel Libano meridionale.

Secondo alcune fonti, due soldati israeliani sarebbero rimasti feriti dopo che un combattente della resistenza islamica Hezbollah avrebbe aperto il fuoco contro di loro in seguito a un tentativo di perquisizione di un’abitazione. Colpito l’ennesimo giornalista da Israele è successo in libano al corrispondente di Al-Manar TV, Ali Shbib, ferito ieri mentre trasmetteva in diretta da Nabatieh. Anche un cameraman che lavorava con lui è rimasto ferito. Shbib si trovava nelle immediate vicinanze del luogo dell’attacco. Entrambi sono in condizioni stabili.

Tre persone sono state uccise in un raid aereo israeliano contro un veicolo vicino al parcheggio di Fakhr al-Din a Nabatieh al-Tahta, nel Libano meridionale, secondo l’Agenzia Nazionale di Stampa libanese.

Ordine di evacuazione israeliano emesso per i residenti della città di Tiro, nel sud del Libano.

L’esercito israeliano ha bombardato il 5 settembre con l’artiglieria il territorio siriano adiacente al confine sulle alture del Golan dopo aver rilevato attività sospette. Presumibilmente, i terroristi stavano tentando di piazzare un ordigno esplosivo o di avvicinarsi al confine. Uno di loro è rimasto ferito e due sono fuggiti. Non sono state impartite istruzioni alla popolazione civile.

Il sette settembre il quartier generale del gruppo Komala a Sordash è stato colpito da un attacco di droni poche ore fa.

Due fonti informate hanno annunciato che gli impianti petroliferi di Aramco sono stati presi di mira e l’entità dei danni è attualmente in fase di valutazione.

In Yemen, più di 140 persone sono morte a causa di recenti scontri, AFP. Ansar Allah ha diffuso filmati di un attacco missilistico balistico contro camion di rifornimenti militari che entrano nel campo di Al-Wadiah dall’Arabia Saudita. Il Portavoce delle forze armate yemenite, Il Generale Yahya Saree: “abbiamo un aereo da ricognizione armato di tipo “Wing Loong II”, appartenente al nemico saudita, mentre svolgeva missioni ostili questa mattina nello spazio aereo a nord di Maqbana, nel governatorato di Taiz”. “Abbattuto aereo da ricognizione nemico saudita di tipo CH4 mentre svolgeva operazioni ostili nello spazio aereo del distretto di Khab wa ash-Sha’af, nella provincia di Al-Jawf”.

Un missile antinave iraniano è stato lanciato contro un’imbarcazione che violava le normative nello Stretto di Hormuz imposte dall’Iran. Segnalazioni di un’esplosione udita nello Stretto di Hormuz. “L’Iran ha attaccato navi da guerra statunitensi con missili balistici, ha dichiarato il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC)”. Secondo Reuters, una portaerei e un cacciatorpediniere americani sono stati colpiti. Il generale di brigata Rezaei sul bersaglio: “48 ore fa, per la prima volta, abbiamo testato un missile antinave iraniano sopra una nave da guerra americana. Questo missile speciale ha creato un vero inferno per gli americani, che sono fuggiti.”

Un portavoce del comando Khatam al-Anbia in Iran ha avvertito che se gli Stati Uniti continueranno a “molestare” le navi iraniane e a mantenere il blocco navale dell’Iran, gli attacchi contro le navi da guerra americane nella regione saranno “più gravi di prima” e potrebbero intensificarsi. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche avverte tutte le navi nel Golfo Persico e vicino allo Stretto di Hormuz: “Abbiamo attaccato tre petroliere che navigavano illegalmente nello Stretto di Hormuz, così come tre navi collegate agli Stati Uniti in altre zone. Non cedete alle provocazioni dell’esercito statunitense ed evitate qualsiasi attività sospetta volta a compiere manovre illegali nelle acque territoriali. Altrimenti, diventerete un bersaglio.”

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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