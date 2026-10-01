ISRAELIRANWAR. Ansar Allah avanza nello Yemen sud-occidentale, 1.129 raid aerei sauditi tentano di fermare l’avanzata

Raid aerei della coalizione saudita contro strutture scolastiche e di comunicazione in Yemen. A partire dalle prime ore del 30 mattina, caccia sauditi hanno effettuato almeno 11 raid aerei, bombardando la scuola Al-Shahid nel villaggio di Al-Areen (distretto di Hayfan, governatorato di Taiz), i distretti di Majz e Sahar (governatorato di Saada), la rete di comunicazione nel distretto di Al-Luhayyah e l’area di Al-Nakhilah (governatorato di Hodeidah).

Gli Houthi hanno fatto sapere che tali strutture non hanno nulla a che vedere con i militari sono strutture ad usi civile. Nella giornata del 29 settembre, la coalizione saudita ha condotto 38 raid aerei e attacchi missilistici – partiti dalle basi di Khamis Mushait, Taif, Najran e Jizan – contro i governatorati di Taiz, Saada e Hajjah.

Il numero complessivo di raid aerei e attacchi missilistici della coalizione saudita contro lo Yemen, dall’inizio delle recenti ostilità, ha raggiunto quota 1.129.

Secondo rapporti provenienti dai fronti sud-occidentali dello Yemen, l’offensiva lanciata dalle forze della Sesta Brigata Al-Amaliqa lungo l’asse di Al-Aghbarah e a sud del distretto di Al-Wazi’iyah è stata respinta. Le forze di Ansar Allah grazie a attacchi con droni e fuoco di artiglieria, hanno colpito gli assembramenti e i mezzi militari degli assalitori, neutralizzando l’attacco.

Nel corso di una di queste azioni, Rabash Mahmoud Ahmed Seif Al-Ka’louli, comandante della Sesta Brigata delle forze Al-Amaliqa, è rimasto ucciso insieme a diversi suoi uomini.

È la seconda volta che Ansarallah sbaraglia la Sesta Brigata Al-Amaliqa. Durante gli scontri avvenuti nel mese di Dey del 1400 (dicembre 2021 – gennaio 2022) lungo l’asse occidentale della provincia di Shabwa, questa brigata si è scontrata con Ansarallah; tale fase ha visto il ritiro tattico di Ansarallah dai distretti di Usaylan e Bayhan. Tuttavia, monitorando attentamente la situazione, Ansarallah è riuscita a eliminare — tramite un attacco a sorpresa — Nasser Qassem Al-Ka’louli, allora comandante della brigata, tenendo le forze avversarie lontane dalla zona di tensione per diversi mesi.

Secondo account vicinali Houthi, le notizie diffuse dai media sauditi riguardo al controllo delle forze Al-Amaliqa sulle aree di Shirira e Jabal Numan, così come quelle sul ritiro di Ansarallah dalla città di Al-Shuqaira, sono false. Nel complesso, le forze armate di Ansar Allah sono riuscite a consolidare i propri avanzamenti nello Yemen sud-occidentale; liberando progressivamente le alture di queste zone, esse mirano a impedire l’offensiva della coalizione saudita volta a rioccupare lo stretto di Bab el-Mandeb.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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