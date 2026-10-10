ISRAELIRANWAR. Aerei militari USA ritornano in Medio Oriente. Israele, Stati Uniti e Iran pronti a riprendere le armi. Gaza e Libano sotto attacco. Gli Houthi respingono offensiva filo saudita a Bab el-Mandeb

Gli Stati Uniti non attaccheranno l’Iran prima delle elezioni di metà mandato Trump a darne notizia i medi americani ma a crederci sono in pochi visto e considerato il numero di militari e mezzi pronti per partire verso il Medio Oriente. Il 9 ottobre gli StatI Uniti hanno riferito che intendono “sequestrare circa un miliardo di dollari in asset di criptovaluta nell’ambito dell’isolamento economico dell’Iran. La campagna di isolamento economico mira a limitare la capacità dei funzionari iraniani di accedere a risorse finanziarie”.

Il presidente Vladimir Putin ha dichiarato che Mosca è pronta a fare tutto ciò che è in suo potere per aiutare l’Iran a risolvere la situazione venutasi a creare in Medio Oriente. Durante un incontro con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, nell’ambito della riunione della CSI in Turkmenistan, il presidente russo Vladimir Putin ha definito la situazione in Medio Oriente un problema critico. Ha sottolineato che l’Iran sta compiendo sforzi concreti per porre fine al conflitto scoppiato nella regione e che la Russia ne è pienamente consapevole.

Dal quotidiano israeliano in ebraico Haaretz, l’analista militare Amos Harel: “A circa due settimane e mezzo dalle elezioni, Netanyahu mantiene uno stato di emergenza costante su diversi fronti — Gaza, Libano, Siria e Cisgiordania — affinché Israele resti in allerta”.

L’ambasciata statunitense ad Amman, capitale della Giordania, ha esortato i cittadini americani attualmente in Medio Oriente a mantenere una maggiore vigilanza e a tenere presente la possibilità di cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi, a causa della “complessa situazione di sicurezza nella regione”.

Reuters ha riportato che il vice presidente palestinese Hussein al-Sheikh ha informato la Francia che le elezioni legislative palestinesi, previste per il 28 novembre, sono state rinviate di diversi mesi.

Il traffico aereo all’aeroporto del Kuwait è stato sospeso; 8 aerei hanno rinunciato all’atterraggio. Le cause non sono ancora note. Nell’ambito del blocco aereo yemenita imposto all’Arabia Saudita: 208 voli da e per l’Aeroporto Internazionale King Khalid nella capitale saudita, Riad, sono stati cancellati o ritardati su un totale di 701 voli previsti per oggi (il che significa che quasi il 14% dei voli è stato cancellato). Il Pakistan International Airlines: sospende i voli per Riad. L’aeroporto ha subito due attacchi missilistici dalle forze Houthi il 9 ottobre. Il primo ha preso di mira le strutture aeroportuali, mentre il secondo ha colpito un velivolo saudita, causando la morte di 3 persone. Traffico aereo presso l’aeroporto di Dammam è stato sospeso e diversi velivoli stanno evitando di atterrarvi.

Dallo Yemen gli Houthi hanno fatto sapere che saranno consentiti i voli umanitari da e per l’aeroporto di Riad, a condizione che ottengano un permesso dal Centro di coordinamento delle operazioni umanitarie nella capitale, Sana’a.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari in Medio Oriente e Asia occidentale aggiornato alle 15:00 del 9 ottobre. 11 aerei da trasporto americani C-17 sono diretti verso le basi USA in Medio Oriente. Le forze USA hanno ricevuto l’ordine di mettersi in stato di allerta domenica scorsa; il periodo estivo ha offerto un’importante opportunità di riarmo, consentendo agli Stati Uniti di reintegrare le scorte di migliaia di missili e di fornire alle proprie truppe le munizioni necessarie.

La fonte ha aggiunto che l’obiettivo è imporre un blocco rigoroso alle navi e ai porti iraniani, sottolineando che gli Stati Uniti e i loro alleati dispongono del sistema di difesa aerea più vasto e avanzato al mondo. Il gruppo anfibio “Makin Island” della Marina statunitense è arrivato alla base navale di Pearl Harbor, alle Hawaii. Si prevede che il gruppo “Makin Island” salpi verso ovest per ulteriori operazioni nell’area di competenza del Comando Centrale degli Stati Uniti (US Central Command). Comando che sta operando nel golfo di Hormuz.

Barak Ravid, corrispondente di Channel 12 News ha dichiarato che il Capo di Stato Maggiore dell’esercito israeliano, Eyal Zamir, ha incontrato alti funzionari statunitensi martedì scorso ed è stato informato sui preparativi militari degli USA per l’eventuale ripresa di operazioni militari su larga scala contro l’Iran nelle prossime tre settimane. Secondo un funzionario statunitense e un’altra fonte a conoscenza dei dettagli della comunicazione, Zamir ha affermato che la ripresa del conflitto entro tale lasso di tempo potrebbe portare a un rinvio delle elezioni israeliane, data la valutazione secondo cui l’Iran risponderebbe lanciando missili contro Israele. Alcune basi militari in Israele hanno ricevuto l’ordine di prepararsi a ogni scenario; nei prossimi giorni, gli spostamenti al di fuori delle basi saranno limitati per tutto il personale.

Nel pomeriggio del 9 ottobre un aereo da trasporto americano C-17 è atterrato all’aeroporto King Hussein di Aqaba.

Continuano i bombardamenti su Gaza, nella giornata del 9 ottobre colpita Gaza City. Un morto e un ferito nel nel quartiere di Al-Sabra, a sud di Gaza City. L’Esercito israeliano e Shin Bet: “Abbiamo distrutto quattro depositi di armi appartenenti al movimento Hamas e al movimento della Jihad Islamica”.



Continuano le ondate di terrore e i crimini contro le persone in Cisgiordania ad opera dei coloni. Tra gli eventi più frequenti circondare le auto dei palestinesi e picchiare gli automobilisti, distruggendo le auto. Bruciare i terreni, rubare il bestiame e i raccolti. Scontri, tafferugli e un tentativo di intimidazione da parte di milizie di coloni contro agricoltori nel villaggio di Deir Ibziq, a ovest di Ramallah. Le forze di polizia israeliana hanno arrestato un agricoltore e diversi suoi figli mentre raccoglievano olive vicino all’ingresso della città di Ya’bad, a sud-ovest di Jenin. Aggressione un auto palestinese in movimento da parte dei coloni nel villaggio di Yabroud (distretto di Ramallah). Coloni israeliani documentato la distruzione di un monumento dedicato al palestinese Mohannad al-Halabi nella cittadina di Surda, a nord di Ramallah, in Cisgiordania occupata, prima di fare irruzione nella località.



In Libano attacco con drone israeliano ha tentato di colpire un veicolo nella zona di Hawsh al-Sayyid Ali, vicino al confine libanese-siriano. Comando dell’Esercito libanese: “Si è verificato uno scontro a fuoco tra personale dell’esercito e un contrabbandiere nelle zone montuose e aride di Arsal; l’episodio si è concluso con l’arresto dell’uomo e il sequestro di un quantitativo di stupefacenti, senza che venissero segnalati feriti. L’esercito ha inoltre sventato un tentativo di contrabbando di granate a propulsione a razzo (RPG) e circa 24 kg di esplosivo ad alto potenziale (TNT) attraverso il confine siriano, nell’area di Al-Qasr–Hermel”. Attacco aereo israeliano contro la località di Al-Mansouri. Due raid colpiscono Kafrtabnit. Attacco aereo israeliano contro Wadi al-Hujair. Registrato incidente di sicurezza in Libano ai danni di due soldati israeliani che sono rimasti feriti in un incidente operativo, apparentemente dovuto a una manipolazione impropria di munizioni.

Immagini satellitari rilevano un nuovo incendio scoppiato ieri mattina presso il giacimento petrolifero di Khurais, in Arabia Saudita. Immagini satellitari mostrano danni a un rifugio pesantemente fortificato presso la base aerea di Khamis Mushait, nel sud-ovest dell’Arabia Saudita, in seguito a un attacco con missili balistici lanciato da AnsarAllah. Esplosioni udite a Riad. Saudia Airlines: “Uno dei nostri velivoli ha subito danni mentre si trovava a terra in aeroporto, senza passeggeri a bordo. Il primo attacco ha preso di mira le strutture aeroportuali, mentre il secondo ha colpito un aereo della Saudia Airlines. Un nostro dipendente è rimasto ucciso nell’incidente presso l’aeroporto internazionale King Khalid di Riad”.

Funzionario yemenita sostenuto dall’Arabia Saudita minaccia un’avanzata su Sana’a mentre le forze governative puntano ad aree costiere chiave Il vice ministro della Difesa dello Yemen nel governo sostenuto dall’Arabia Saudita, il maggiore generale Samir al-Sabri, ha dichiarato che Sana’a rimane un obiettivo militare, affermando ad Al Jazeera che le tempistiche di un attacco e la conquista delle aree circostanti la capitale sono i fattori ancora da definire prima che le forze governative sostenute dai sauditi possano lanciare un’offensiva. “Sana’a rimane un obiettivo militare diretto”, ha detto Sabri, aggiungendo che anche il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e della costa occidentale dello Yemen è una priorità, data la loro importanza strategica e i collegamenti con le questioni regionali e internazionali. Ha affermato che l’attenzione rimane concentrata su Hodeidah, Sana’a e Saada, aree controllate dalle Forze Armate dello Yemen.

Nella notte e per tutta la mattina del 9 ottobre aggressione missilistica saudita contro i distretti di Kitaf e Al-Buqa, a Saada. A Sana’a registrati danni a una moschea e ad abitazioni civili vicino alla fabbrica di spugne colpita da un raid saudita a nord-ovest di Sana’a. Due feriti gravi a ovest di Sana’a. Fonti yemenite a Sana’a parlano di vittime e danni a numerose abitazioni a seguito di attacchi aerei sauditi sulla capitale yemenita. La coalizione a guida saudita ha effettuato 6 attacchi aerei sull’area di Fandakh, nel distretto di Bani Hashish. Attacchi aerei sauditi colpiscono la rete di telecomunicazioni nel governatorato yemenita di Saada.

Il comandante delle forze di emergenza del governatorato di Al-Dhalea, allineate con l’Arabia Saudita, “Muadh al-Maada”, è stato ucciso dopo aver tentato di avanzare verso Bab al-Mandab. Fonte militare di Ansar Allah: “È stato respinto un attacco da parte di forze sostenute dai sauditi a sud di Bab al-Mandab, proveniente da Lahij. Decine di combattenti nemici sono stati uccisi o feriti e diversi veicoli sono stati distrutti o messi fuori uso”. Due gli attacchi registrati contro gli Houthi in direzione di Lahj verso Bab al-Mandab.

Le forze di Ansar Allah hanno preso il mercato e il centro amministrativo del distretto di Al-Masrakh e stanno avanzando verso Najd al-Qasim dopo aver liberato Al-Misrakh. Puntano al controllo di Jabal Sabr, Usab e Wadi al-Dabab per accerchiare completamente le forze leali all’Arabia Saudita all’interno della città di Taiz. Secondo fonti Houthi: “ Sono stati colpiti con un gran numero di missili balistici, fuoco di artiglieria e armi pesanti, subendo la distruzione di oltre 22 veicoli corazzati e registrando decine di morti e feriti, tra cui diversi comandanti. Più di 30 ambulanze sono giunte ad Aden trasportando i morti e i feriti appartenenti alle forze di rinforzo saudita”.

La Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB): “Diverse potenti esplosioni si sono verificate nel passaggio meridionale dello Stretto di Hormuz. Le stime iniziali indicano che le esplosioni sono state causate dall’urto di petroliere — che stavano violando le norme — contro mine navali precedentemente posizionate nell’area”.

Segnalazione di un importante lancio di missili da Shiraz, in Iran; le Guardie Rivoluzionarie iraniane stanno conducendo test missilistici.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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