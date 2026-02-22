ISRAELHEZBOLLAHWAR. Crocevia Libano: no alla normalizzazione, no alle armi per Hezbollah

Secondo Beirut Review: “In un’indagine sul campo che riflette il polso della situazione libanese e i suoi orientamenti, la stragrande maggioranza dei libanesi ritiene che le politiche di Israele e degli Stati Uniti minaccino la sicurezza e la stabilità della regione”.

Questi sono i risultati del nono round dell’indagine Arab Index 2025, pubblicata dall’Arab Center for Research and Policy Studies, che hanno mostrato la stabilità della posizione anti-israeliana della maggioranza dei libanesi e il loro rifiuto della normalizzazione, nonostante il riconoscimento delle perdite subite nell’ultima guerra. “I libanesi hanno concordato all’unanimità con il 97% che le politiche israeliane minacciano la sicurezza e la stabilità della regione, seguite dalle politiche statunitensi con l’88%”.

Nonostante la posizione anti-israeliana del popolo libanese, una larga fetta della popolazione non vuole più avere milizie armate nel territorio libanese.

Nei giorni scorsi, il Ministro dell’Industria, Joe Issa El-Khoury, di origine maronita, ha dichiarato: “La sovranità di qualsiasi Stato non si limita ai suoi confini o alle sue relazioni esterne, ma è anche legata al consolidamento della sua autorità interna. L’esistenza continua di qualsiasi gruppo armato al di fuori del quadro dello Stato è inaccettabile”.

E ancora ha detto: “Da quando i ministri delle Forze Libanesi sono entrati nel governo, hanno chiesto una riunione del Consiglio Supremo di Difesa per affrontare la questione delle armi di tutti i gruppi armati illegali. Il problema attuale in questo dossier è che non vediamo l’ora di vedere fino a che punto l’esercito libanese potrà dispiegarsi nelle aree controllate da Hezbollah”.

“Se il “partito” è veramente impegnato a costruire uno Stato, deve prendere l’iniziativa di consegnare le sue armi allo Stato libanese. La posizione dichiarata dei funzionari di Hezbollah mostra una chiara insistenza sulle armi, respinta da una vasta fetta della popolazione libanese. La volontà del popolo libanese di evitare qualsiasi scontro militare tra l’esercito libanese e Hezbollah richiede di esercitare forti pressioni affinché consegni le armi”.

“L’esercito ha bisogno di circa un mese per valutare la seconda fase, e il Comandante dell’Esercito, Generale Rodolphe Helou, ci ha spiegato nell’ultima riunione di gabinetto […] che la natura geografica di questa regione è diversa da quella del Libano meridionale e la popolazione è più numerosa, il che richiede una maggiore precisione e un dispiegamento più ampio. Per quanto riguarda il numero di soldati disponibili per questo compito, esso costituisce circa il 30% degli elementi schierati nel Libano meridionale, il che limita la possibilità di procedere a un ritmo più rapido”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

