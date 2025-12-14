ISRAELHAMASWAR. Washington fa pressione sul Libano per togliere le armi a Hezbollah. E dal sud del Paese temono il Grande Israele

I recenti sviluppi mostrano che l’escalation degli attacchi israeliani nel Libano meridionale, unita all’inefficacia del cambiamento del livello di rappresentanza del Libano nel comitato per il cessate il fuoco, ha ulteriormente complicato il panorama politico e di sicurezza. Allo stesso tempo, Washington sta aumentando la pressione sull’esercito libanese, con il Congresso che sta esaminando una proposta per riconsiderare l’assistenza militare al Paese. Gli Stati Uniti hanno anche sospeso la visita del comandante dell’esercito libanese a Washington, subordinando qualsiasi incontro con Joseph Aoun a condizioni specifiche.

Queste pressioni sono descritte come parte della strategia di Washington per rimodellare l’equazione della sicurezza in Libano e rafforzare il ruolo dell’esercito come alternativa a Hezbollah. Tuttavia, ostacoli strutturali e politici bloccano questo obiettivo, poiché la posizione radicata di Hezbollah in Libano riduce la probabilità di modificare la traiettoria dell’esercito. In questo contesto, l’approccio condizionale degli Stati Uniti agli aiuti militari non è una mera misura di sicurezza, ma parte di uno sforzo più ampio per contenere Hezbollah e ridisegnare l’ordine di sicurezza del Libano, una strategia il cui percorso di attuazione rimane incerto.

Il quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth ha citato un funzionario della sicurezza israeliana in un articolo che affermava: “Non crediamo che Hezbollah rinuncerà alle sue armi attraverso un accordo e ci stiamo dirigendo verso un’escalation. Decideremo i tempi di questa escalation in base ai nostri interessi di sicurezza”.

Nel frattempo. In Libano aumenta la preoccupazione di una espansione territoriale di Israele in Libano sud. Il caporedattore del quotidiano Al-Anbaa Electronic,Salah Taki El-Din scrive: “Si suppone che il governo libanese abbia fornito all’ambasciatore Simon Karam la decisione di nominarlo e di stabilire i margini di manovra. Ma non sappiamo se tale decisione sia stata presa dal governo! Nessun abitante del sud accetterà di abbandonare la propria terra o la propria casa. Il progetto della zona economica nel Libano meridionale è simile all’idea della “Riviera di Gaza”. Il “Grande Israele” sarà praticamente un Israele “economico” o “politico”. Non può occupare tutta questa regione, nemmeno se l’intera flotta statunitense fosse con lui, perché i popoli si ribellerebbero! Il Libano non è una “preda facile”, nessuno può annetterlo alla Siria o dividerlo! Ciò che gli Stati Uniti vogliono è ripristinare l’influenza americana nella regione del Medio Oriente senza concorrenti! – Il ripristino delle relazioni tra Libano e Siria deve partire dalla questione della demarcazione dei confini e poi da quella dei prigionieri. Riguardo alle marce provocatorie che hanno invaso le strade del Libano l’8 dicembre: era possibile che a un certo punto scoppiasse un conflitto, cosa che il Libano ha cercato di evitare dopo gli eventi sulla costa siriana. Gli israeliani hanno una grande paura di Hezbollah. Questa paura non si limita alle armi, ma include anche l’ambiente della resistenza, che non può abbandonare la sua radicata dottrina secondo cui “Israele è un nemico”.

Hussein Fadlallah, funzionario di Hezbollah a Beirut ha dichiarato alla stampa: “Alcuni in Libano pensano che l’aggressione israeliana minacci solo la popolazione del Sud, mentre in realtà conferma che il pericolo israeliano va oltre il Sud, raggiungendo tutto il Libano e l’intera regione, soprattutto da quando “Israele” ha annunciato pubblicamente le sue mappe di espansione. Alcuni, però, lo affrontano come se questo pericolo fosse limitato solo al Sud, sebbene il Sud abbia il suo popolo, i suoi uomini, i suoi guardiani e i suoi combattenti della resistenza che non permetteranno che questo fuoco continui a circondarlo”.

E ancora ha detto il funzionario di Hezbollah: “Il prezzo della resa e del tradimento è più duro e più severo di tutti i sacrifici fatti, e ci chiediamo: perché vogliono le armi della resistenza quando dicono che si è indebolita, e perché vogliono queste armi quando dicono che non sono più efficaci e non possono affrontare Israele, e perché il mondo intero lancia una campagna per disarmare la resistenza e spezzarne la volontà? – Alcune parti in Libano devono smettere di giustificare l’aggressione contro il nostro Paese e di lanciare pietre contro il proprio popolo. Ricordiamo a coloro che sperano di negoziare con il nemico che tutti i tipi di negoziati con esso sono stati a suo favore e non hanno salvato i popoli che hanno negoziato con esso, e questa Cisgiordania e altre sono modelli davanti a noi”.

Gli Stati Uniti hanno detto di non credere nella cospirazione del Grande Israele. L’inviato statunitense Tom Barrack ha detto di “non credere alla “cospirazione del Grande Israele””.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

