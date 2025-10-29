ISRAELHAMASWAR. Via libera degli Stati Uniti all’espansione del controllo israeliano sulla Striscia di Gaza. Cisgiordania: 2000 unità abitative per israeliani s’innalzeranno su 26 ettari

L’esercito americano pubblica un video dietro le quinte della rapida costruzione del quartier generale di coordinamento del cessate il fuoco a Kiryat Gat, Israele sud. Secondo Channel 13 un funzionario israeliano avrebbe dichiarato che: “C’è il via libera degli Stati Uniti all’espansione del controllo israeliano sulla Striscia di Gaza”.

La tensione tra Israele e Hamas in questore è salita: “i resti consegnati ieri da Hamas non appartengono a un prigioniero israeliano”. Immediatamente dopo, l’autorità di trasmissione israeliana: “Israele decide di interrompere le visite sul campo di Hamas con la Croce Rossa nelle aree sotto il suo controllo a Gaza”.

Secondo il primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu: “Hamas viola il cessate il fuoco”. Indetti colloqui con i leader del Ministero della Difesa per affrontare le violazioni.

Nel primo pomeriggio del 28 ottobre le squadre di ricerca hanno raggiunto un tunnel che si ritiene contenga il corpo di un prigioniero israeliano dopo oltre dieci giorni di operazioni di ricerca.

E sempre i media israeliani riferiscono che il governo di Israele ha stime secondo cui l’Iran ha trasferito armi a Hezbollah attraverso Iraq e Siria.

Il portavoce di Hamas, Hazem Qassem: in una dichiarazione ufficiale smentisce il primo Ministro di Israele e afferma: “ Impegnati a rispettare l’accordo di cessate il fuoco e la consegna dei corpi dei prigionieri israeliani. Netanyahu sta cercando di violare l’accordo di cessate il fuoco con scuse inconsistenti. Hamas sta compiendo continui sforzi sul campo per restituire i corpi e sono attualmente in corso operazioni di scavo in diverse località all’interno della Striscia di Gaza. Israele non gradisce che l’accordo proceda come previsto, quindi ricorre a ostacoli. La violazione dell’accordo da parte di Israele è dovuta a considerazioni di parte di Netanyahu relative alla coesione della sua coalizione di governo. Il governo di Netanyahu minaccia il nostro popolo nella Striscia di Gaza e vuole attuare il suo piano per distruggere la Striscia e sfollare la sua popolazione. Siamo impegnati a rispettare quanto concordato e, al centro di Questo impegno è la consegna dei corpi rimanenti, e stiamo lavorando 24 ore su 24 per raggiungere questo obiettivo. Ci sono grandi difficoltà nella ricerca dei corpi causate da Israele, e Hamas sta cercando di superare queste difficoltà”.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari. In Libano nel tardo pomeriggio del 27 ottobre un attacco di Israele in una segheria nella zona di Bayad, ha portato alla morte di due fratelli.

Il Comune di Beit Lahia sta lavorando all’estensione delle condotte idriche per rafforzare la resilienza delle famiglie che sono tornate nella città di Beit Lahia, nella Striscia di Gaza settentrionale.

Hamas raggiunge un tunnel nella città di Hamad, a nord di Khan Yunis, che si ritiene contenga i resti del soldato israeliano Amiram Cooper. Il 28 ottobre nel primo pomeriggio in una dichiarazione rilasciata dalle Brigate Al-Qassam: “Nell’ambito dell’accordo Al-Aqsa. Storm Deal per lo scambio di prigionieri, le Brigate Martyr Izz al-Din al-Qassam hanno consegnato il corpo di uno dei prigionieri di Israele, trovato poco tempo fa lungo il percorso di uno dei tunnel nella Striscia di Gaza alle 20:00 ora di Gaza”.

L’artiglieria delle IDF sta bombardando Rafah, a sud della Striscia di Gaza, in concomitanza con i voli a bassa quota degli aerei da guerra sionisti sui cieli della città. Secondo i media israeliani un soldato dell’esercito di Israele è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco a est di Rafah, e le IDF stanno prendendo di mira la zona con attacchi aerei

Una cellula palestinese di tre combattenti è stata assassinata dopo l’assedio da parte delle IDF e uno scontro armato nella città di Kafr Qud, nel distretto di Jenin. L’area è stata bombardata con attacchi aerei e i loro corpi sono stati presi da Israele.

I Comitati di Resistenza in Palestina hanno scritto in merito all’occupazione della Cisgiordania: “Le decisioni di Smotrich e l’approvazione da parte del governo Netanyahu di costruire circa duemila unità abitative e la confisca di 26.000 dunam in Cisgiordania sono una dichiarazione di guerra all’esistenza palestinese in Cisgiordania e a Gerusalemme e una continuazione della guerra di pulizia etnica e di sterminio a cui il nostro popolo è sottoposto. Le decisioni prese dal governo sionista e da […] Smotrich rivelano il vero volto di Israele […] e riflettono le ambizioni e i piani razzisti di Israele di tutti i leader di Israele”.

Il Ministro della Difesa israeliano, Israel Katz: “Qualsiasi tentativo da parte di organizzazioni terroristiche di ricostruire le proprie infrastrutture in Cisgiordania incontrerà una dura risposta. Ho dato istruzioni all’esercito di adottare tutte le misure necessarie per eliminare le minacce terroristiche in Cisgiordania. Le nostre forze rimarranno presenti nei campi terroristici di Jenin, Tulkarem e Nur al-Shams per prevenire attacchi. Chiunque aiuti, offra rifugio o assista i terroristi sarà trattato secondo il modello dei campi di Jenin”.

Il Comitato delle famiglie dei detenuti politici in Cisgiordania ha lamentato: “Condanniamo fermamente l’arresto del giornalista e attivista Jad Al-Qaddoumi da parte delle forze di sicurezza delle autorità mentre si trovava sul posto di lavoro a Ramallah. Questo arresto costituisce una minaccia diretta alla libertà di espressione e deve essere categoricamente respinto da tutte le persone libere, dalle organizzazioni per i diritti umani e dalle istituzioni di stampa. Chiediamo l’immediato rilascio di Al-Qaddoumi, la fine degli arresti arbitrari e il rilascio di tutti i detenuti politici”.

Le IDF hanno iniziato a installare un nuovo cancello all’ingresso della città di Beit Awa, a sud-ovest di Hebron, in Cisgiordania. Le forze israeliane hanno ufficialmente notificato nel pomeriggio ai residenti l’immediata evacuazione degli abitanti nei pressi della moschea Al-Omari a Khallet Al-Sawha, e nel cerchio bianco, l’edificio Al-Taher. L’area sarà adibita a caserme.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

