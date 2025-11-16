ISRAELHAMASWAR. Tutto pronto per la ricostruzione della Striscia secondo gli intenti USA – Israele

Circa un mese dopo la firma dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza, l’apparato di sicurezza israeliano è rimasto sorpreso nel ricevere una richiesta da Washington – approvata da Netanyahu – di consentire l’inizio dei lavori di costruzione della “Nuova Gaza”. A darne notizia Haaretz.

Ciò si riferisce alla ricostruzione di città situate in aree sotto il controllo militare israeliano, a est della “Linea Gialla”, dove l’esercito si è ritirato all’entrata in vigore dell’accordo.

La prima fase del progetto “Nuova Gaza” sarà la ricostruzione di Rafah, distrutta dall’esercito durante la guerra. La seconda fase riguarderà la ricostruzione di altre città a est della Linea Gialla, comprese quelle nella Striscia di Gaza settentrionale.

Dopo il completamento di ciascuna area da parte delle aziende dei paesi mediatori, l’esercito si ritirerà, dividendo di fatto la Striscia di Gaza attraverso la Linea Gialla in “Nuova Gaza” a est e “Vecchia Gaza” a ovest, dove due milioni di persone vivono sotto il controllo di Hamas, che continua a consolidare il suo potere e a rafforzare il suo controllo.

Una fonte di sicurezza ha descritto questa linea come il “Muro di Berlino di Gaza”, sebbene fosse stata concepita come un confine temporaneo.

Il piano non ha una tempistica definita e si prevede che durerà anni. Ciononostante, gli Stati Uniti stanno spingendo per la sua attuazione. Tuttavia, l’apparato di sicurezza israeliano è più preoccupato per due problemi fondamentali: 1. La leadership politica non li sta coinvolgendo nelle trasformazioni che gli Stati Uniti stanno pianificando per Gaza. 2. Washington sembra lasciare l’esercito israeliano da solo ad affrontare la “vecchia Gaza”, una Gaza piena di minacce, senza la capacità di agire militarmente, ma solo di impegnarsi in azioni umanitarie.

La forza internazionale di mantenimento della pace, che dovrebbe amministrare la “nuova Gaza”, sarà teoricamente responsabile anche della “vecchia Gaza”, ma Hamas non le permetterà di governare senza la sua cooperazione, e i paesi mediatori non sono disposti ad amministrare la “vecchia Gaza”.

L’Egitto, da parte sua, sta cercando di trasferire la responsabilità all’Autorità Nazionale Palestinese o a Fatah. La leadership politica israeliana respinge questa ipotesi, ma l’apparato di sicurezza preferisce che a Israele venga concessa la piena responsabilità dell’area.

Alti funzionari della sicurezza affermano che vi è una crescente incertezza sui futuri piani statunitensi per Gaza, che il governo sembra aver approvato in colloqui segreti senza coinvolgere l’apparato di sicurezza.

Una fonte della sicurezza afferma che le posizioni del Capo di Stato Maggiore e del capo dello Shin Bet sono diventate irrilevanti e che viene loro chiesto di attuare importanti misure strategiche in base alle decisioni prese a livello politico, senza discutere dei potenziali rischi per la sicurezza.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

