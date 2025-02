ISRAELHAMASWAR. Turchia e Israele si contendono il potere in Siria 

In un analisi del Centro di analisi e ricerca Israeliano Alma si fa riferimento a come la Turchia sarà al centro della ricostruzione dell’aeroporto di Damasco.

Si legge: “Come parte del suo supporto agli sforzi di riabilitazione delle infrastrutture in Siria, il 7 febbraio la Turchia ha inviato un team di esperti per assistere nel ripristino e nell’ammodernamento dell’aeroporto internazionale di Damasco. L’aeroporto ha subito danni significativi negli ultimi 15 anni a causa della guerra civile, delle sanzioni internazionali e dei numerosi attacchi aerei israeliani. Il team, inviato dall’Autorità aeroportuale turca, è composto da 25 ingegneri e specialisti che hanno iniziato il loro lavoro diversi giorni fa”.

E ancora: “In una dichiarazione, il ministro dei trasporti e delle infrastrutture della Turchia ha annunciato che il team tecnico turco sta lavorando per sostituire i sistemi di navigazione e comunicazione dell’aeroporto, aggiornare le misure di sicurezza e protezione e addestrare il personale di terra e di sicurezza all’utilizzo dei nuovi sistemi. Come parte di questo sforzo, la Turchia ha fornito 10 macchine a raggi X, 4 rilevatori di esplosivi, 10 metal detector, nonché attrezzature antincendio e di soccorso, tra cui due camion dei pompieri”.

Infine: “La riabilitazione dell’aeroporto internazionale di Damasco segna uno dei primi passi concreti della Turchia verso l’affermazione come potenza leader in Siria. Come abbiamo riportato all’inizio di questo mese, la Turchia ha un chiaro interesse a diventare un attore chiave nella ricostruzione a lungo termine della Siria, un processo che dovrebbe durare anni. È probabile che questo coinvolgimento produca notevoli benefici economici che potrebbero rafforzare l’economia in difficoltà della Turchia. Ancora più significativamente, tuttavia, si prevede che si traduca in influenza politica e militare, promuovendo le ambizioni più ampie del presidente Erdoğan”.

Il centro di ricerca afferma che la Turchia si afferma come paese chiave nella ricostruzione a lungo termine della Siria e dunque, in un ragionamento fantapolitico si può affermare che la gestione del potere nella regione Medio Orientale vede Israele e Turchia convivere nello stesso paese. A lungo Ankara ha cercato di limitare il potere di Tel Aviv nel Mediterraneo orientale e con la rivoluzione di Mohammed al Jawlani sembra esserci riuscita. Israele comunque si è ritagliato dei punti di avvistamento in Siria, come si evince dalle immagini satellitari, in maniera da controllare il nuovo più agguerrito rivale.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

