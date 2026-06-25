ISRAELHAMASWAR. Trump smentisce la delegazione iraniana che a sua volta lo smentisce. Ritiro parziale di Israele dal Libano sud

Il presidente statunitense Donald Trump non ha gradito le smentite iraniane alle sue dichiarazioni e ha scritto sul suo social Truth: “L’Iran ha informato gli Stati Uniti che, nonostante le notizie false e provocatorie che affermano il contrario, non ci sono ” L’Iran non richiede né riceve alcun pedaggio, nessun costo assicurativo e nessun altro onere di alcun tipo sulle navi che attraversano lo Stretto di Hormuz. Se questa informazione fosse falsa, i negoziati si interromperebbero immediatamente! Inoltre, gli Stati Uniti non hanno dato denaro all’Iran né hanno sbloccato fondi provenienti dal loro Paese. Sbloccheremo parte dei loro fondi, che sono sotto il nostro totale controllo, per i nostri agricoltori e allevatori, per l’acquisto di mais, grano, soia e altro ancora. In Iran c’è un disperato bisogno di cibo e lo acquisteremo per loro esclusivamente dagli Stati Uniti. Grazie per l’attenzione!”

Continua dunque il tentativo di sabotare il memorandum di pace tra Israele e Stati Uniti, nel frattempo il Senato degli Stati Uniti ha votato 50-48 per adottare la Risoluzione sui poteri di guerra contro l’Iran, approvata dalla Camera dei Rappresentanti, che blocca l’azione militare contro l’Iran a meno che il presidente Trump non ottenga prima l’approvazione del Congresso.

La risoluzione non è vincolante e non è considerata una legge. In precedenza, anche la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti aveva approvato un disegno di legge simile, ma nessuna di queste risoluzioni crea un obbligo legale per il presidente degli Stati Uniti.

A rispondere a Trump ancora una volta il Portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baqaei: “Non abbiamo avuto un incontro con Grossi né è previsto che l’agenzia ispezioni gli impianti nucleari iraniani danneggiati. In sostanza, non esiste un protocollo in merito. In quanto membro del Trattato di non proliferazione e Paese impegnato a salvaguardare gli accordi, continueremo con la procedura attuale, che ritengo sia molto chiara. bPer quanto riguarda i beni iraniani sbloccati, decideremo nel modo che meglio tutela gli interessi del Paese / Non ci sono restrizioni al riguardo. Troviamo interessante che la filosofia e l’obiettivo della guerra, precedentemente annunciata come distruzione e collasso della civiltà iraniana, siano stati ridotti all’arricchimento degli agricoltori americani. L’importante è che i beni iraniani bloccati siano accessibili, in modo che l’Iran possa utilizzarli liberamente secondo necessità per procurarsi i beni desiderati dal Paese. E ancora: “Le capacità difensive e missilistiche dell’Iran non saranno mai oggetto di negoziazione con nessuna parte”. “Per avviare i negoziati sulla questione nucleare e sulla revoca delle sanzioni, dobbiamo esaminare lo stato di attuazione degli impegni previsti dal Memorandum d’intesa. La questione nucleare e la revoca delle sanzioni dovrebbero essere discusse entro 60 giorni, in base al Memorandum d’intesa firmato in Svizzera, ma il testo del Memorandum afferma chiaramente che l’avvio dei negoziati su questi due argomenti dipende dall’attuazione di specifiche clausole. Ci stiamo adoperando affinché tutte queste clausole vengano rispettate, in quanto base per l’avvio dei negoziati. Alcune sono già state rispettate e altre sono in fase di attuazione. Tuttavia, nell’incontro tenutosi in Svizzera, a parte le dichiarazioni generali della parte americana, non abbiamo avuto una discussione dettagliata sulla questione nucleare. Le loro posizioni sono state esposte, abbiamo risposto in modo appropriato e, per quanto riguarda le sanzioni, hanno sollevato la questione anche in termini generali”.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato alla stampa in merito al Medio Oriente: “I combattimenti nella regione non possono essere fermati finché i gruppi filo-iraniani continuano a lanciare missili”.

In materia di questione Mediorientale sieri si è espresso anche il Ministro per gli Affari Esteri russo Sergej Lavrov: ”Dobbiamo tutti vergognarci” per non aver risolto la questione palestinese. Sarebbe un errore se i paesi arabi iniziassero a coalizzarsi contro la Repubblica Islamica dell’Iran. Non dobbiamo dimenticare cosa sta succedendo in Cisgiordania, dove non si risparmia alcuno sforzo per garantire che non venga mai istituito uno Stato palestinese. “Netanyahu ha parlato di un Grande Israele… Se questi piani dovessero avere successo, uno Stato palestinese contiguo diventerebbe fisicamente impossibile”.

L’ex primo ministro israeliano Naftali Bennett: “Per la prima volta dalla fondazione di Israele, il marchio “Israele” ha un impatto negativo netto negli Stati Uniti. È un disastro. È un disastro!” E ha aggiunto: “Ben-Gvir twitta cose insignificanti e stupide per sembrare forte, e poi io devo passare una dozzina di interviste su CNN e BBC a rimediare al disastro. Siamo i peggiori al mondo in fatto di diplomazia pubblica. Se Israele fosse un’agenzia di pubbliche relazioni, di certo non ci assumerei. Iniziate a lavorare smettendo di essere stupidi!”

Channel 13 di Israele: “Contrariamente alle promesse, secondo un funzionario israeliano, “Israele” si sta preparando a un ritiro parziale dal Libano meridionale”.

Nella giornata del 24 giugno si è entrati anche nella fase finale di testimonianza del processo per corruzione del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu conclusa dopo 98 udienze tenutesi nell’arco di un anno e mezzo. Al termine del processo, Netanyahu ha dichiarato: “Dopo 10 anni di inferno, durante i quali ho cercato di guidare questo Paese attraverso forse le sue sfide più grandi, questa cosa vile, falsa e malvagia è arrivata non solo a ledere i diritti individuali, ma anche il diritto di scelta del pubblico”.

Il 23 giugno notte c’è stata l’apertura del quinto round di colloqui tra Libano e Israele, sostenuti dagli Stati Uniti, questa mattina a Washington. Il personale militare libanese si è rifiutato di partecipare a un servizio fotografico. I colloqui tra Israele e Libano si stanno concentrando su una proposta sostenuta dagli Stati Uniti, in base alla quale le forze israeliane cederebbero all’esercito libanese parte del territorio conquistato durante la guerra con Hezbollah, secondo quanto riportato da Reuters.

Le truppe libanesi dispiegate in quelle aree verrebbero addestrate e sottoposte a controlli statunitensi per garantire che non siano legate a Hezbollah, mentre Israele manterrebbe una presenza militare in una zona cuscinetto di confine. La proposta è in fase di discussione come progetto “pilota” durante l’ultimo ciclo di colloqui a Washington. Si prevede che un accordo definitivo venga preso in considerazione al termine dei colloqui di oggi.

Nella giornata del 24 di giugno, segnalati colpi di arma da fuoco all’ambasciata statunitense a Beirut. L’esercito libanese ha sparato colpi di avvertimento contro un veicolo contenente due migranti siriani senza documenti, la situazione è sotto controllo

Secondo il deputato cristiano libanese Elias Jaradeh attribuisce all’Iran il merito di aver cambiato “il corso della storia”. ”Altrimenti, saremmo stati tutti fatti prigionieri e ridotti in schiavi”.

Il presidente siriano Ahmad al-Sharaa (al-Jawlani) su Hezbollah: “Se si rendesse necessario sederci al tavolo con Hezbollah, credo nel dialogo, sì. Anche tra parti opposte, il dialogo dovrebbe rimanere aperto e continuare anche durante la guerra, il conflitto e lo scontro, perché l’alternativa è la guerra”.

Il Ministro degli Esteri dell’Oman: “Nell’incontro con Ghalibaf e Araqchi, abbiamo avuto discussioni costruttive sul memorandum d’intesa, in particolare riguardo allo “Stretto di Hormuz””. Nella giornata del 24 giugno si è registrata una lenta ripresa del traffico attraverso lo Stretto di Hormuz ha causato un accumulo di navi mercantili nel Golfo Persico. Secondo il Financial Times, che cita stime della compagnia assicurativa Allianz, oltre 1.200 navi che trasportano merci e materie prime per un valore di circa 125 miliardi di dollari non sono attualmente in grado di attraversare lo stretto.

Il 23 giungo una delegazione iraniana si è recata in Pakistan guidata dal presidente iraniano Masoud Pezeshkian ed è stato accolto dal primo ministro pakistano Shehbaz Sharif. Il quale ha detto alla controparte iraniana: “Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze per l’uccisione di innocenti fratelli e sorelle iraniani, compresi bambini, il cui numero ha raggiunto le migliaia. Sotto la sua leadership visionaria, l’Iran si trasformerà presto in una delle economie a più rapida crescita al mondo”. Il Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif: “Ci sono sabotatori in tutto il mondo che vogliono far fallire questo accordo di pace. Non vogliono che la nazione iraniana, una grande nazione, risorga dalle ceneri della guerra e raggiunga l’apice della gloria. Non ci possono essere doppi standard, dove alcuni paesi possono avere missili balistici e l’Iran no. Non si può tollerare questo tipo di doppiezza”.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian a Islamabad: “L’Iran tende la mano dell’amicizia ai paesi islamici, tra cui Pakistan, Qatar, Arabia Saudita, Egitto e Turchia, con l’obiettivo di promuovere la comprensione reciproca e gettare le basi per una nuova architettura di sicurezza regionale. Questo perché l’unità e la solidarietà della Ummah islamica sono essenziali per affrontare le sfide comuni”. E ancora gah detto: “Se non avessimo i nostri missili, che servono per la nostra autodifesa, Israele e l’America avrebbero travolto l’Iran come hanno travolto Gaza, e non avrebbero mostrato pietà né per i giovani né per gli anziani. Parlano di diritti umani. È una grande menzogna. Se non fossimo in grado di difenderci, certamente non avrebbero mostrato pietà per il nostro Paese e avrebbero distrutto il nostro potere. Pertanto, non negozieremo mai, in nessuna circostanza, con nessuno sulle nostre capacità difensive”.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari in Medio Oriente e Asia Occidentale aggiornati alle ore 15:00 del 24 giugno. “Il Pentagono ha iniziato a ridurre la presenza di aerei cisterna all’aeroporto Ben Gurion su richiesta di Israele, al fine di aumentarne la capacità per l’estate. Lo riferiscono due fonti a conoscenza dei dettagli. Non si tratta di una riduzione delle forze americane in Medio Oriente: gli aerei sono stati trasferiti altrove e rimangono nella regione, e il numero di velivoli dell’esercito statunitense rimane invariato (nel caso in cui gli Stati Uniti decidessero di attaccare l’Iran in assenza di un accordo)£.

Le forze israeliane hanno aperto il fuoco contro una squadra di protezione civile dell’Organizzazione Sanitaria Islamica in Libano e contro alcuni civili mentre stavano recuperando i martiri dalle macerie nella città di Nabatiyeh Al-Fouqa. Due morti e diversi feriti. Hezbollah ha risposto: “La Resistenza Islamica avverte che quanto fatto dal nemico costituisce una flagrante violazione del cessate il fuoco a cui la Resistenza ha aderito finora”.

Velivoli militari appartenenti alla coalizione internazionale sono stati avvistati nella città di Deir ez-Zor, in Siria. Le forze israeliane hanno nuovamente violato il territorio siriano. Fonti locali in Siria hanno segnalato una nuova incursione di terra dell’esercito israeliano nel territorio del paese e perquisizioni domiciliari nella campagna meridionale della provincia di Quneitra. Al-Mayadeen, citando fonti locali in Siria, ha affermato che quattro veicoli militari appartenenti all’esercito israeliano si sono diretti verso il villaggio di “Ain Ziwan”, situato nella campagna meridionale di Quneitra, e sono entrati illegalmente nella zona.

L’Agenzia di stampa dell’Oman: Muscat sta lavorando in coordinamento con l’Organizzazione marittima internazionale (IMO) per consentire a tutte le navi di utilizzare il corridoio marittimo temporaneo. Muscat ha invitato le navi che intendono attraversare lo Stretto di Hormuz a “coordinare le proprie azioni” con l’IMO. Nelle ultime 24 ore circa una ventina di navi mercantili hanno attraversato lo Stretto di Hormuz — MarineTraffic Un calo drastico rispetto alla media prebellica di circa 110 attraversamenti giornalieri.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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