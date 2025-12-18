ISRAELHAMASWAR. Trump e Netanyahu pronti a dare vita alla seconda fase degli Accordi: nessuno vuole pattugliare Gaza. Nel frattempo la Linea Gialla diventa definitiva

Trump vieta ai palestinesi di entrare negli Stati Uniti: il Presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine esecutivo che amplia l’elenco dei Paesi i cui cittadini non possono entrare negli Stati Uniti, tra cui Burkina Faso, Mali, Niger, Sud Sudan e Siria. Inoltre, l’ingresso nel Paese sarà limitato anche ai titolari di passaporti dell’Autorità Nazionale Palestinese.

Secondo Reuters sulle fonti: il capo dell’esercito pakistano dovrebbe recarsi a Washington per incontrare Trump nelle prossime settimane. L’incontro tra Trump e il capo dell’esercito pakistano si concentrerà probabilmente sulla forza di stabilizzazione internazionale a Gaza.

Secondo i24: “Gli Stati Uniti hanno contattato 17 Paesi per richiedere l’invio di truppe a favore della forza internazionale per Gaza: li informano regolarmente sui dettagli della forza e si aspettano di ricevere una risposta a breve. Nell’amministrazione statunitense, credono: ci stiamo avvicinando alla fine delle discussioni e alla formazione della forza. La Turchia non è stata invitata oggi all’incontro tenutosi in Qatar, a cui hanno partecipato rappresentanti di 32 Paesi, ma fonti regionali affermano: “La Turchia non si è affatto tirata indietro e continua a insistere per far parte della forza”. Una fonte diplomatica da Doha ha riferito che 15 dei paesi invitati all’incontro di Doha non hanno inviato rappresentanti.

Israel Today scrive: “Italia e Indonesia concordano di inviare forze a Gaza a condizione che siano dislocate al di fuori della linea gialla e si astengano dallo scontro con Hamas”.

Hamas mette in guardia dai piani di Israele di trasformare Gerusalemme in un centro militare e di sicurezza avanzato. Il leader di Hamas Mahmoud Mardawi ha confermato che la firma di un accordo di cooperazione strategica tra la municipalità di occupazione a Gerusalemme e il Ministero della Difesa di Israele per trasferire unità militari e di sicurezza in un grande complesso residenziale all’ingresso occidentale di Gerusalemme, rappresenta una pericolosa escalation nella politica di militarizzazione della città occupata e un nuovo passo per imporla con la forza come presunto capitale di Israele. Mardawi ha spiegato martedì che questo accordo include il trasferimento di college militari, dipartimenti di ricerca e sviluppo, infrastrutture tecnologiche e la creazione di un museo militare, nonché l’ampliamento degli uffici di reclutamento; oltre a progetti abitativi per soldati e ufficiali, in un serio segnale di trasformazione di Gerusalemme in un centro militare e di sicurezza avanzato, rafforzando il carattere occupazionale della città e imponendo nuovi elementi che ne colpiscono l’identità araba e islamica.

Il direttore del Mossad, David Barnea, ha dichiarato che tutti i responsabili dell’attacco in Australia, compresi coloro che lo hanno pianificato, saranno perseguiti senza sosta e assicurati alla giustizia, ovunque si trovino. In seguito all’attacco terroristico di Sydney, la governatrice del Nuovo Galles del Sud Margaret Beasley ha annunciato che la prossima settimana presenterà al parlamento statale un disegno di legge per inasprire le leggi sulle armi.

Il primo Ministro di Israele Benjamin Netanyahu: “Chiedo ai governi occidentali di fare tutto il necessario per combattere l’antisemitismo e garantire sicurezza e protezione alle comunità ebraiche in tutto il mondo, ed è meglio che ascoltino i nostri avvertimenti. Chiedo loro di agire immediatamente”.

Sempre Netanyahu terrà una riunione oggi per discutere la transizione alla seconda fase a Gaza. Secondo media israeliani sarebbe in atto una sospensione delle operazioni in tutti gli ambiti fino al vertice tra Netanyahu e Trump a fine mese.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 13:30 del 17 di dicembre. In Yemen violente esplosioni hanno scosso, ieri sera, uno degli accampamenti delle fazioni sostenute dagli Emirati Arabi Uniti nella provincia orientale yemenita di Hadhramout. Fonti locali hanno affermato che le esplosioni sono state causate da un attacco aereo contro un accampamento delle forze del Consiglio di Transizione Meridionale nel direttorato di Al-Khasha nella valle di Hadhramout, ipotizzando che l’Arabia Saudita possa aver bombardato i depositi di armi nel campo.

Questo attacco è avvenuto subito dopo l’arrivo di nuovi rinforzi sull’altopiano petrolifero di Hadhramout, controllato dal Consiglio di Transizione la scorsa settimana; Ciò indica una nuova escalation tra Riad e il Consiglio di transizione, a fronte del continuo fallimento dei tentativi del primo di rimuovere le fazioni del secondo dall’altopiano petrolifero.

Ieri, le IDF hanno attaccato e ucciso un militante di Hezbollah nella regione di A-Taybah, nel Libano meridionale. L’uomo ucciso stava raccogliendo informazioni sulle forze dell’IDF nel Libano meridionale e stava tentando di ricostruire le infrastrutture di Hezbollah. Le azioni del militante hanno violato gli accordi tra Israele e Libano. Affermano le IDF.

Le IDF hanno ripreso gli attacchi mirati, prendendo di mira due auto sulla strada Jadra-Siblin (distretto di Shouf) e sulla strada Adaisseh-Markaba (distretto di Marjeyoun), provocando la morte di alcuni cittadini e il ferimento di altre cinque persone.

Il raid di Siblin è il primo a verificarsi a nord del primo da mesi, e un giovane del movimento Amal, originario della città di Zaghdarya (distretto di Saida), è stato ucciso mentre guidava un camion appartenente a una fabbrica di patate nel sud. Secondo le informazioni di “News”, una forza dell’esercito libanese ha ispezionato il camion preso di mira e lo ha trovato privo di armi o materiale esplosivo.

Un aereo israeliano nemico ha sganciato una bomba sonica al largo di Ras Al-Naqoura. Due attacchi con bombe soniche.

Nuovi posti di blocco israeliani istituiti ad al Quneitra.

Secondo Channel 12: “Un soldato dell’esercito israeliano è stato ucciso a seguito di una sparatoria all’interno di una base militare nel nord del Paese; è stata aperta un’indagine sull’incidente”.

Ultime notizie dalla Striscia di Gaza e dalla Cisgiordania.

La Linea Gialla si trasforma da misura temporanea in una realtà permanente, inghiottendo oltre il 60% di Gaza e ridisegnando con la forza i confini di controllo. I bombardamenti di artiglieria di Israele hanno preso di mira le aree orientali del campo di Al-Bureij, nella Striscia di Gaza centrale. I mezzi delle IDF aprono il fuoco a sud-est di Khan Yunis, a sud della Striscia di Gaza. I bombardamenti di artiglieria colpiscono la zona a sud-est di Khan Yunis, a sud della Striscia di Gaza. L’artiglieria di Israele lancia un proiettile verso il sud della città di Rafah, nella Striscia di Gaza meridionale. Le forze IDF assaltano la città di Nablus, nella Cisgiordania settentrionale, dal checkpoint di Deir Sharaf. I bombardamenti di artiglieria colpiscono la parte orientale di Gaza City. Le forze di Israele portano rinforzi militari verso il quartiere orientale di Jenin City, dopo l’infiltrazione di un’unità speciale.

Le IDF hanno fatto sapere che nell’ambito delle continue attività delle forze di sicurezza nel campo di Nur Shams, nella Cisgiordania settentrionale, il comandante della Regione Centrale, il Maggiore Generale Avi Blot, ha impartito istruzioni per demolire gli edifici del campo. |Le IDF perquisiscono i cittadini prima di consentire loro di entrare nelle loro case per prendere i loro beni prima di iniziare le operazioni di demolizione di una serie di edifici nel campo di Nur Shams nella città di Tulkarem in Cisgiordania. Le forze delle IDF hanno iniziato a sradicare centinaia di ulivi lungo la strada dell’insediamento adiacente alla città di Deir Istiya, a nord-ovest di Salfit. I coloni bruciano veicoli e scrivono slogan razzisti nel villaggio di Ein Yabroud, distretto di Ramallah, Cisgiordania centrale.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

