ISRAELHAMASWAR. Trump: 50 stati invitati al Consiglio di Pace per Gaza. Sale la tensione per possibile attacco all’Iran. IDF bombardano la striscia di Gaza e a nord e sud del Litani in Libano

Donald Trump sta prendendo in considerazione Tucker Carlson per un incarico nel suo Consiglio per la Pace di Gaza. L’Ufficio presidenziale turco: “Trump ha invitato Erdogan a partecipare al Consiglio di pace di Gaza”. Il presidente argentino Javier Miley ha dichiarato che Trump ha invitato l’Argentina a unirsi al nuovo “Consiglio di Pace” su Gaza. Dimtrj Peskov ha detto che anche la Russia è stata invitata a far parte del consiglio di Pace.

Il 16 gennaio un drone britannico MQ-9B Protector ha monitorato attivamente il Mediterraneo orientale. E ancora il gruppo d’attacco delle portaerei, inclusa la portaerei CVN 72 Abraham Lincoln, ha iniziato a spostarsi verso il Medio Oriente. Uno squadrone di 12 caccia F-15 americani, accompagnato da quattro aerei cisterna, è stato schierato in Medio Oriente. Altri tre caccia F-35I Adir sono arrivati ​​in Israele.

Il 19 gennaio dodici caccia F-15E Strike Eagle del 48th Fighter Wing (48 FW) dell’Aeronautica Militare statunitense sono decollati ieri dalla base aerea di Lakenheath, in Inghilterra, diretti alla base aerea di Muwaffaq Salti in Giordania. Un aereo è stato dirottato ed è atterrato all’aeroporto internazionale di Chania, sull’isola greca di Creta. Diversi aerei cisterna KC-135T Stratotanker e C-17A Globemaster III stavano fornendo un trasporto aereo per i caccia F-15 in Medio Oriente, nel contesto delle crescenti tensioni con l’Iran.

Il senatore Lindsey Graham e il capo del Mossad Barnea nel loro incontro a Washington hanno scattato una foto insieme e secondo indiscrezioni avrebbero parlato del prossimo attacco all’Iran da parte degli Stati Uniti.

Nella situazione di tensione, ai ministri israeliani che hanno partecipato a una riunione di governo del 18 mattina è stato chiesto di coprire le loro telecamere con adesivi speciali e anche i telefoni di tutti i consiglieri sono stati controllati. Inoltre, ai relatori che hanno tentato di filmare i ministri al termine della riunione è stato negato il permesso e le telecamere sono state accese solo all’esterno dell’ufficio del Primo Ministro. L’ufficio del Primo Ministro non ha ancora risposto a una richiesta di commento.

Il Ministro della Difesa israeliano Israel Katz: “Questa settimana il New York Times ha affermato che le immagini satellitari mostrano che Israele sta ancora distruggendo Gaza. Plaudo alle azioni dei soldati dell’IDF. Quando il Primo Ministro e io abbiamo ordinato all’IDF di andare ‘all’ultimo tunnel’, era esattamente quello che intendevamo.”

Alti gerarchi cristiani a Gerusalemme hanno messo in guardia contro interferenze esterne che “minacciano l’unità e il futuro del cristianesimo” in Terra Santa, prendendo di mira specificamente il “sionismo cristiano” e “figure politiche” associate a Israele.

Il 19 di gennaio l’aereo provato di Netanyahu è volato verso una destinazione sconosciuta.

Reuters informa che il cittadino siriano Ahmad Dunia, che ha aiutato i lealisti di Assad in esilio a finanziare le forze armate in Siria che avrebbero agito per indebolire il nuovo governo di Damasco, è stato arrestato in Libano questa settimana

Continuano le dichiarazioni di Reza Pahlavi al popolo iraniano: “Il popolo iraniano ama l’America e odia il regime iraniano. Dopo la caduta del regime, il mondo vedrà una nazione che accoglie l’America come un vero amico, non come un nemico. Trump ha mediato accordi di pace tra i paesi arabi e Israele. Vedo l’opportunità di estendere questa idea a un Iran libero attraverso un accordo che potremmo chiamare “Accordi di Ciro”, onorando la nostra tradizione di tolleranza e partenariato che risale a 25 secoli fa. Ho visitato Israele per dimostrare che siamo i discendenti di Ciro il Grande, che 25 secoli fa contribuì a liberare il popolo ebraico e a ricostruire il Tempio di Gerusalemme. La cosiddetta “Repubblica Islamica” non è un governo iraniano. È una forza di occupazione nemica che ha conquistato la nostra patria. Questo regime stesso ha occupato l’Iran. È un’occupazione mascherata da leader religioso. Il popolo iraniano mi ha chiamato a essere il suo leader. Il legame tra me e il popolo iraniano non è nuovo. Esiste fin dal giorno in cui sono nato. Tornerò in Iran”.

Il Portavoce presidenziale turco Burhanettin Duran in merito ai fatti in Siria, che hanno visto l’esercito di al Sharaa attaccare e cacciare le SDF a ovest delI’Eufrate: “Il nostro Presidente Recep Tayyip Erdoğan ha avuto una conversazione telefonica con il Presidente siriano Ahmed al Sharaa. Durante la conversazione, sono state discusse le relazioni bilaterali tra Turchia e Siria, nonché i recenti sviluppi in Siria. Il nostro Presidente ha osservato che la Turchia attribuisce grande importanza all’integrità territoriale, all’unità, alla solidarietà, alla stabilità e alla sicurezza della Siria. Il nostro Presidente ha affermato che la completa eliminazione del terrorismo sul suolo siriano è essenziale sia per la Siria che per l’intera regione. Il nostro Presidente ha sottolineato che la Turchia continuerà a sostenere la Siria in molti settori, soprattutto nella lotta al terrorismo”.

Il 16 di gennaio si è svolta ad Aden una grande manifestazione per chiedere l’indipendenza dello Yemen del Sud.

Ed ora uno sguardo agli scenari aperti da Israele aggiornato alle 15:30 del 19 gennaio. A causa delle tensioni con l’Iran: il 17 gennaio tre caccia F-35 sono atterrati in Israele, prima di essere incorporati nella flotta israeliana di F-35I Adir. Questo porta la flotta di caccia F-35 delle IDF a un totale di 48 velivoli. A marzo e aprile dello scorso anno, altri sei aerei sono arrivati ​​in Israele e, entro la fine di quest’anno, si prevede che la flotta totale raggiungerà i 50 caccia Adir. I contratti di Israele con gli Stati Uniti prevedono la consegna di un massimo di 75 caccia F-35 all’Aeronautica Militare israeliana nei prossimi anni.

Il Manifesto pubblicato dagli Houthi: “Non esiteremo a lanciare un attacco militare contro qualsiasi presenza israeliana in Somaliland”. Ritorna nella social sfera sotto forma di minaccia a Israele che ha già costruito una base aerea nel Somaliland.

In Libano la situazione resta molto tesa: l’esercito israeliano ha continuato a stabilire nuovi punti di schieramento. Dopo aver stabilito un punto nel centro della città di Kfarkela, l’esercito ha stabilito un nuovo punto a Khalat al-Mahafir, a sud della città di Adaisseh, di fronte al muro di confine dell’insediamento di Misgav Am. Durante la creazione del nuovo punto, gli israeliani hanno messo in atto una provocazione spostando un carro armato Merkava fuori dal muro e puntando i suoi cannoni verso i soldati, cosa che è stata accolta dall’esercito libanese con una mobilitazione simile. Un carro armato israeliano nel sito di recente costruzione di Tal al-Hamamis esplode raffiche di mitragliatrice.

A partire dalla mattina del 19 gennaio una serie di attacchi israeliani ha colpito a sud e a nord del fiume Litani. Colpita la fonte di acqua dolce di Al-Taseh, Basliya e Kfarmelkeh e ancora Ansar, Mays, Mahmoudieh.

L’artiglieria israeliana dal 17 gennaio bombarda la Striscia di Gaza. Sei prigionieri della Striscia di Gaza sono arrivati ​​all’Ospedale dei Martiri di Al-Aqsa a Deir al-Balah dopo il loro rilascio dalle prigioni israeliane. Due persone sono rimaste ferite dalle forze israeliane in via Haboub, nel progetto di Beit Lahia, nel nord della Striscia di Gaza.

Un individuo non identificato ha fatto irruzione in uno degli ingressi dell’aeroporto Ben Gurion a bordo di un’auto rubata, dirigendosi verso il Terminal 1. Le guardie di sicurezza dell’autorità aeroportuale hanno aperto il fuoco e lo hanno arrestato. Il sospettato non è rimasto ferito. È stato arrestato e consegnato alla polizia per essere interrogato.

E infine si segnala che le forze di Israele hanno assaltato il villaggio di Odala, a sud-est di Nablus.

