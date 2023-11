ISRAELHAMASWAR. Tregua e scambio prigionieri: IDF arriva all’ospedale indonesiano

Il cessate il fuoco previsto dall’accordo tra Israele e Hamas è iniziato stamattina alle 6.30. I primi ostaggi verranno rilasciati oggi. E la tregua dovrebbe durare 4 giorni. E intanto si cominciano a fare i conti con le perdite e con quanto sta accadendo intorno alla situazione Israele-Hamas.

Da sabato mattina 7 ottobre sono stati uccisi 1.225 civili israeliani. 390 soldati dell’IDF sono stati uccisi in azione. Più di 8.822 israeliani feriti sono stati finora evacuati negli ospedali. 236 tra civili e soldati dell’IDF confermati sono stati rapiti. Tra i morti ci sono 33 minorenni e 25 di 80 anni e più. 35 dei rapiti sono bambini e adolescenti, di cui 10 hanno meno di 5 anni. 18 dei rapiti sono anziani di età pari o superiore a 75 anni. 288 di quelli morti e 15 dei dispersi hanno cittadinanza straniera (anche doppia). 121 dei rapiti hanno cittadinanza straniera (inclusa la doppia cittadinanza). Dall’inizio delle ostilità sono stati lanciati su Israele oltre 10.000 razzi.

Al 21 di novembre, circa 126.000 israeliani sono stati ufficialmente obbligati da una direttiva del governo a lasciare le loro case nelle comunità e nelle città adiacenti al confine settentrionale e alla Striscia di Gaza (97 comunità nel nord e nel sud), e da allora sono stati collocati in diverse località del Paese (70mila sfollati al Sud, circa 60mila al Nord). Molte più persone hanno evacuato le proprie case di propria iniziativa da comunità non coperte dal piano del governo (portando il totale non ufficiale a 256.000 sfollati). Sono stati reclutati 360.000 riservisti israeliani dell’IDF. Continuano gli sforzi per identificare le vittime grazie all’aggiornamento della polizia: finora sono stati identificati 860 civili assassinati nella guerra.

Lo scambio dei prigionieri secondo l’accordo preliminare prevedeva lo scambio di 50 donne e bambini detenuti dal movimento radicale Hamas con circa 150 prigionieri palestinesi. Ma a quanto pare gli Stati Uniti, nella persona del presidente Joe Biden ha contribuito a migliorare l’accordo con Israele per il rilascio di alcuni ostaggi detenuti a Gaza. A dirlo Bejaniamin Netanyahu. Lo stesso ha dichiarato: «Le autorità israeliane si preparano a prendere una “decisione difficile ma corretta” sull’accordo per il rilascio di alcuni degli ostaggi tenuti dai radicali palestinesi nella Striscia di Gaza, tutte le strutture di sicurezza del Paese lo sostengono» afferma Netanyahu.

Secondo l’accordo, i cui termini sono stati pubblicati dai media israeliani prima della fine dell’incontro, 50 persone saranno rilasciate durante la prima fase del cessate il fuoco di quattro giorni. Di questi, 30 bambini, otto madri e altre 12 donne. In cambio, Israele rilascerà 150 detenuti palestinesi – donne e minori – che si trovano nelle sue carceri con accuse non di omicidio.

Secondo dichiarazioni di fonti vicino alle brigate al Qassam. «Per vostra informazione e promemoria, i 50 prigionieri detenuti da Al-Qassam, che saranno scambiati con 150 donne e bambini palestinesi, sono stranieri di diverse nazionalità e sono quelli che, all’inizio della guerra, Abu Ubaida annunciò che sarebbero stati rilasciati senza compenso e che erano ospiti di Al-Qassam, ma a causa delle pratiche irresponsabili dell’occupazione furono consegnati in cambio di un accordo di scambio».

L’Associazione israeliana delle vittime del terrorismo Almagor ha presentato una causa a mezzogiorno del 22 novembre presso l’Alta Corte di giustizia di Israele contro il rilascio di prigionieri palestinesi dalle carceri israeliane come parte di un accordo per il rilascio degli ostaggi detenuti da radicali nella Striscia di Gaza, riferisce il quotidiano The Times of Israel.

L’IDF afferma che dall’inizio dell’operazione di terra nella Striscia di Gaza, 400 mine nei tunnel di Hamas sono state scoperte e distrutte.

Il 22 novembre una delegazione di Hamas è arrivata in Libano, i suoi membri sono stati ricevuti dal segretario generale di Hezbollah Hassan Nasrullah fonte Al Manar. Anche il ministro degli Esteri iraniano è in visita nella capitale libanese Beirut.

Gli Houthi nella giornata del 22 novembre hanno dichiarato, tramite il portavoce ufficiale del gruppo Ansar Allah Houth: «sosterremo qualsiasi iniziativa intrapresa dalle fazioni palestinesi».

Alla frontiera con l’Egitto centinaia di camion ad Al-Arish aspettano di entrare nella Striscia di Gaza una volta iniziata la tregua.

Vladimir Putin ha dichiarato: «Dobbiamo aiutare le persone nella Striscia di Gaza che soffrono a causa dell’attualità, questo è il nostro sacro dovere». Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, rieletto la scorsa settimana, informerà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che il suo Paese sarà presto pronto a riconoscere lo Stato di Palestina, ha riferito il quotidiano El Confidencial, citando fonti vicine ai progressi del primo ministro spagnolo Viaggio del Ministro in Israele.

Sanchez dovrebbe dare l’annuncio durante un viaggio programmato in Israele, dove lui e il suo omologo belga Alexander de Croo intendono incontrare Netanyahu e il presidente israeliano Isaac Herzog, nonché il leader palestinese Mahmoud Abbas.

Nel frattempo sono continuati gli scontri nel Sud del Libano. Il Vice consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha dichiarato: «L’accordo di tregua tra Israele e Hamas non segna la fine della guerra». Alle 18:00 ore italiane del 22 novembre le Brigate Al-Quds hanno dichiarato: «Nelle ore di oggi, i nostri mujaheddin sono riusciti a prendere di mira 11 diversi veicoli militari israeliani con proiettili “tandom” e bombe di guerriglia nelle aree dell’incursione nel quartiere di Al-Zaytoun, Tal Al-Hawa, Al-Shati , Sheikh Radwan e l’area di Juhr Al-Dik».

Ed ora uno sguardo alla Battaglia per Gaza: aggiornamento dell’operazione IDF dalle ore 16.00 del 22 novembre 2023.

Nella mattinata Hamas e Israele hanno annunciato una tregua e un cessate il fuoco, che dovrebbe entrare in vigore il 23 novembre a partire dalle 10.00. Tuttavia, dal nostro ultimo aggiornamento sulla situazione nella Striscia di Gaza, la configurazione della linea del fronte è cambiata in modo significativo.

L’IDF avanza dalla periferia nord dell’enclave: gli israeliani si sono incuneati in profondità nel settore dal checkpoint di Erez e hanno raggiunto l’ospedale indonesiano. L’intera costa della Striscia di Gaza settentrionale è saldamente sotto il controllo dell’IDF e la stessa Gaza è completamente circondata.

I palestinesi riescono periodicamente a bombardare le città israeliane nel sud e nel centro del paese. Per due volte ieri, aerei da combattimento dell’IDF hanno colpito le infrastrutture di Hezbollah e un sito militare appartenente all’organizzazione terroristica Hezbollah in Libano. Inoltre, gli aerei dell’IDF insieme all’artiglieria hanno colpito una cellula di Hezbollah che ha sparato dal territorio libanese verso l’area vicino ad Hanita, nel nord di Israele.

Inoltre, il 22 novembre, sono stati sparati colpi da un sito militare in Libano verso la zona di Mattat dove operavano i soldati dell’IDF. In risposta, il sito militare è stato colpito. Inoltre, in seguito alle segnalazioni relative alle sirene suonate nel nord di Israele, sono stati identificati numerosi lanci dal Libano verso Israele. In risposta, l’IDF ha colpito le fonti dei lanci.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

