ISRAELHAMASWAR. Tre giorni per concludere gli accordi Israele – Hamas a partire da ieri. I corpi delle vittime del 7 ottobre ammassati in un’unica zona in previsione degli scambi. Attacchi in Cisgiordania, Libano e Gaza 

I trader di Polymarket rimangono piuttosto dubbiosi sulle intenzioni di Hamas e Israele di porre fine presto alle ostilità nella Striscia di Gaza, nonostante l’apparente svolta nei negoziati facilitata dal presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump. Il mercato delle scommesse di Polymarket prevede solo il 48% di probabilità che un cessate il fuoco entri in vigore, entro la fine del 2025, un calo di circa il 27%. Sondaggio del Washington Post: il 61% degli ebrei americani ritiene che Israele stia commettendo crimini di guerra a Gaza, mentre il 39% ritiene che Israele stia commettendo un genocidio.

Trump ha dichiarato che raggiungerà la pace in Medio Oriente “in un modo o nell’altro”, indipendentemente dalla risposta di Hamas al suo piano di pace. Ha anche minacciato Hamas di un “inferno senza precedenti” se il movimento non accetterà i termini del suo piano di pace entro domenica sera. Trump ha dichiarato che non tollererà il ritardo di Hamas nel rilascio degli ostaggi e una situazione in cui una minaccia proviene da Gaza.

Trump: “Questa è la linea di ritiro iniziale all’interno della Striscia che Israele ha accettato. Una volta che Hamas avrà accettato, inizierà immediatamente un cessate il fuoco, seguito dalla fase di rilascio degli ostaggi”. Trump ha ammesso che ci potrebbero essere cambiamenti al suo piano, contrariamente a quanto dichiarato nei giorni scorsi.

Il Segretario di Stato americano Rubio: “Spero di raggiungere un accordo rapidamente. Hamas ha accettato in linea di principio cosa accadrà a Gaza dopo la guerra. La fase di disarmo di Hamas sarà molto difficile. Scopriremo presto se Hamas fa sul serio”. Rubio: “Israele non ha alcun interesse a governare Gaza”

L’ufficio di Netanyahu ha confermato che i colloqui di Gaza si terranno oggi, 6 ottobre a Sharm el-Sheikh. È stato anche riferito che il Ministro israeliano per la Pianificazione Strategica, Ron Dermer, guiderà il team negoziale. Entrambe le delegazioni sono arrivate in Egitto. L’intelligence generale egiziana, responsabile dei negoziati, ha adottato rigide misure di sicurezza sui movimenti e sulle posizioni della delegazione di Hamas. Per la prima volta, i sistemi di sicurezza e di disturbo del segnale saranno potenziati lungo il percorso della delegazione e nei luoghi di incontro al Cairo.

Più diffidente il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan: “Netanyahu potrebbe bloccare il piano di Trump in qualsiasi momento”.

I Paesi Bassi hanno annunciato che avrebbero mantenuto il divieto di esportazione di componenti per caccia F-35 verso Israele, nonostante una sentenza della Corte Suprema che consente al governo di riconsiderare la propria posizione. La Corte Suprema ha concesso al governo sei settimane per rivedere la propria politica in materia di licenze di esportazione, ma la decisione è stata presa nel giro di poche ore. “Date le circostanze attuali, la ripresa delle esportazioni di componenti per F-35 dai Paesi Bassi verso Israele è attualmente ingiustificata”, ha dichiarato il governo.

Fonti giornalistiche riferiscono che diversi aerei da trasporto provenienti da Armenia, Kazakistan e Russia sono atterrati a Teheran. La Cina trasferirà 10 caccia J-10 dal Pakistan all’Iran. Il Ministero degli Esteri iraniano, commentando gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza: “Accogliamo con favore qualsiasi soluzione che garantisca la fine del genocidio, il completo ritiro delle forze di occupazione, l’autogoverno palestinese, la fornitura di aiuti umanitari e la ricostruzione della Striscia”.

Secondo fonti israeliane, l’Iran sta importando attivamente prodotti militari dalla Russia: “riceve componenti per la riparazione dei caccia MiG-29 esistenti (non nuovi aerei). Riceve componenti per il sistema di difesa aerea S-400 in pezzi. Riceve altri sei aerei da addestramento Yak-29 130”.

Il comandante della Marina iraniana, ammiraglio Shahram Irani, il 5 ottobre era a San Pietroburgo per partecipare a una riunione dei comandanti navali degli stati del Caspio. Teheran al momento non ha intenzione di riprendere i negoziati con Washington fonte Ministero degli Esteri iraniano

Il comandante dell’esercito siriano è in visita a Mosca. Un membro della delegazione ha pubblicato una foto del sistema S-300, lasciando intendere che potrebbe presto essere in Siria. Questo fa seguito a una serie di scambi militari ed economici tra Siria e Russia. Il presidente al-Sharaa dovrebbe visitare Mosca il 15 ottobre.

I contingenti militari siriani arrivano sulla linea di contatto con le Forze Democratiche Siriane (SDF) a est di Aleppo. In Siria si sono svolte regolarmente le elezioni parlamentari.

In Libano, Completata l’installazione delle sale operatorie per il complesso scolastico temporaneo di Mays al-Jabal, e l’Associazione e la Cooperazione continuano a distribuire le sale operatorie ai villaggi di confine.

Israele sta concedendo diversi giorni per i negoziati sul rilascio di tutti gli ostaggi a Gaza e non tollererà ritardi, ha dichiarato Netanyahu. Inoltre, dopo il rilascio degli ostaggi, Israele intende ottenere il disarmo di Hamas e la smilitarizzazione di Gaza, sia diplomaticamente che militarmente. Il Ministero degli Esteri israeliano ha definito le accuse di crudeltà nei confronti degli attivisti della flottiglia umanitaria Sumud, tra cui Greta Thunberg, “palesi menzogne”. Il Ministero ha aggiunto che “Greta stessa e gli altri detenuti hanno rifiutato l’espulsione accelerata”. L’attivista svedese per i diritti umani non ha presentato denunce alle autorità israeliane “contro nessuna delle accuse assurde e infondate, poiché non hanno mai avuto luogo”.

Israele ha notificato a Washington la sua intenzione di mantenere le forze dell’IDF in tre siti nella Striscia di Gaza, tra cui il Corridoio di Salah ad-Din e la zona cuscinetto, per diversi anni. Prima dei colloqui al Cairo, il Ministro della Difesa israeliano Katz si è rivolto ad Hamas: “Se rifiutate di rilasciare gli ostaggi, aumenteremo il fuoco fino alla vostra sconfitta”.

Secondo Channel 15: “L’obiettivo di Israele è raggiungere un accordo di scambio entro 3 giorni”. Channel 12 su una fonte: “Ben Gvir e Smotrich hanno chiesto a Netanyahu di impegnarsi a tornare a combattere se le armi di Hamas non saranno consegnate”.

Il Capo di Stato Maggiore delle IDF, Eyal Zamir, ha ordinato alle forze armate di essere pronte ad attuare la prima fase del piano di salvataggio degli ostaggi del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’IDF ha pubblicato i dati ufficiali sulle vittime dal 7 ottobre 2023. 1.152 morti. Circa il 40% (487) di età inferiore ai 21 anni, 141 morti di età superiore ai 40 anni. Nel 2025, si sono aggiunti altri 262 morti. Oltre 6.500 familiari si sono uniti ai partecipanti al lutto, tra cui circa 1.973 genitori in lutto, 351 vedove, 885 orfani e 3.481 fratelli.

Il principale leader militare di Hamas, Ezz al-Din al-Hadad, ha respinto il piano di pace di Trump, riporta il New York Post. Lo considera un modo per eliminare Hamas senza raggiungere nessuno dei suoi obiettivi. Al-Hadad, coinvolto nella pianificazione dell’invasione di Israele del 7 ottobre 2023, invita i negoziatori di Hamas a respingere l’accordo proposto dagli Stati Uniti e a continuare la guerra con Israele.

Allo stesso tempo, alcuni leader politici di Hamas sono disposti ad accettare l’accordo, a condizione che venga modificato per creare una Palestina indipendente. Tuttavia, i leader politici hanno un’influenza limitata nei negoziati, poiché al-Hadad e il suo esercito detengono le risorse più potenti: 48 ostaggi a Gaza, di cui si ritiene che solo 20 siano ancora vivi. Al-Hadad è stato nominato capo di Hamas a Gaza dopo che Israele ha ucciso i suoi due predecessori.

I sostenitori di Hamas hanno iniziato a spostare i corpi degli ostaggi uccisi nella Striscia di Gaza in un unico luogo per la successiva consegna a Israele, ha riportato l’agenzia di stampa palestinese Ma’an. Movimento Hamas: Una delegazione del movimento guidata dal Dr. Khalil al-Hayya, capo del movimento Hamas nella Striscia di Gaza, è arrivata nella Repubblica Araba d’Egitto per avviare i negoziati sui meccanismi per un cessate il fuoco, il ritiro delle forze di occupazione e lo scambio di prigionieri.

Hamas ha chiesto il rilascio di Ibrahim Hamed, 60 anni, è considerato il detenuto più pericoloso nelle carceri israeliane odierne. Era il comandante dell’ala militare di Hamas in Cisgiordania durante la Seconda Intifada. Hamed è condannato per l’uccisione di 46 israeliani e il ferimento di oltre 400 persone. È stato condannato a 54 ergastoli e Israele si è rifiutato di rilasciarlo nell’ambito dell’accordo Shalit. Tra i prigionieri pericolosi che saranno rilasciati nell’ambito dell’accordo di scambio: Marwan Barghouti. Barghouti, condannato a cinque ergastoli e a quarant’anni di carcere per la sua responsabilità nell’uccisione di cinque israeliani durante la Seconda Intifada. Abdullah Barghouti, 53 anni, è noto come “l’ingegnere di Hamas”. Esperto di esplosivi, è responsabile di decine di operazioni e attacchi contro gli israeliani, che hanno causato 66 morti e circa 500 feriti, tra cui l’attacco al ristorante Sbarro di Gerusalemme nel 2001 e l’attacco a un bar nel 2002.

Ahmed Saadat, 72 anni, è stato Segretario Generale del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP) ed è stato responsabile dell’assassinio del Ministro del Turismo Rehavam Ze’evi in ​​un hotel di Gerusalemme nel 2001. È stato condannato a 30 anni di carcere. Abbas al-Sayed era il comandante dell’ala militare di Hamas a Tulkarem. È strettamente associato all’attacco del 2002 al Park Hotel di Netanya, che causò la morte di decine di israeliani. Fu condannato a 35 ergastoli. Hassan Salameh, leader dell’ala militare di Hamas, ha guidato le operazioni del movimento in rappresaglia per l’assassinio di Yahya Ayyash. È stato uno degli ideatori dei due attacchi sulla Route 18 a Gerusalemme, in cui furono uccisi 45 israeliani, e dell’attacco del 1996 all’incrocio di Ashkelon nella zona di Trampiada, in cui un soldato israeliano fu ucciso e 36 persone rimasero ferite. È stato condannato a 46 ergastoli.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 14:30 del 6 ottobre. Dallo Yemen nel fine settimana diversi lanci da parte degli Houthi contro Eliat. L’atterraggio di un aereo israeliano all’aeroporto di Eilat è stato interrotto a causa dell’attraversamento di un drone yemenita e dell’attivazione delle sirene. Frammenti di un missile di Israele caduti vicino all’hotel “Herdus” a Eilat.

Fonti libanesi riferiscono di un’aggressione israeliana con una serie di attacchi alla periferia di Hermel. Il momento in cui l’attacco aereo con drone dell’occupazione ha preso di mira un veicolo nella città di Zabadin, nel sud del Libano, provocando il martirio di una donna e di suo marito. Attacchi registrati anche nella valle della Beqa

Ufficio stampa governativo di Gaza: “Israele uccide 92 palestinesi ogni giorno, tra cui 27 bambini, 14 donne e 42 padri e madri”. Dopo che le IDF hanno sospeso le loro operazioni a Gaza City su ordine della leadership politica, il portavoce arabo delle IDF, Avichai Adraei, ha messo in guardia i cittadini di Gaza dal tornare nella parte settentrionale della Striscia: “Le forze delle IDF stanno ancora circondando Gaza City e tornarvi è molto pericoloso. Evitate di tornare a nord o di avvicinarvi alle aree operative delle IDF, in qualsiasi luogo”.

I canali palestinesi riferiscono che le IDF hanno attaccando i cittadini di Gaza che tentano di avanzare lungo al-Nasr Street a Gaza City, dopo che i carri armati si sono ritirati dalla strada nella giornata del 4 ottobre.

Analista del quotidiano ebraico Haaretz, Tzvi Bar’el: “Mentre procedono i colloqui sul piano di Trump, fonti interne allo “Shabak” segnalano incertezza sul futuro della milizia sostenuta da “Israele” a Gaza. Le stesse fonti di sicurezza segnalano disordini all’interno della milizia Abu Shab e paura tra i suoi membri, a causa del ricorso di alcuni membri alla mediazione per riconciliarsi con Hamas e ottenere l’amnisti

Ufficio stampa governativo a Gaza il sei ottobre ha dichiarato: “Israele ha lanciato più i 131 raid in aree densamente popolate da civili e sfollati in 48 ore, provocando 94 morti nella Striscia di Gaza”

Brigate Al-Qassam sabato, hanno colpito un carro armato Merkava con un ordigno esplosivo “Shawaz” vicino alla scuola Um Al-Qura, a sud di “Street 8”, a sud di Gaza City.

Israele ha lanciato una serie di raid intorno a Nablus e in tutta la Cisgiordania: Le IDFassaltano la città di Nablus dal checkpoint di Al-Murabba; la zona occidentale della città di Nablus; la città di Qusin, a ovest di Nablus; Beit Wazan, a ovest di Nablus; assalto a una casa nel quartiere meridionale di Tulkarem. Serie di arresti delle IDF durante il loro raid nella zona di Abu Kutaylah a Hebron.

