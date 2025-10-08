ISRAELHAMASWAR. Trattative Hamas – Israele ancora in atto. Netanyahu: abbiamo distrutto Hamas, ciò che è iniziato a Gaza finirà a Gaza



Nella giornata di commemorazione per i caduti in Israele nella giornata del 7 ottobre, sono stati moltissimi i post dedicati sia in favore di Israele che quelli postati dalla rete social vicino ad Hamas.

Nella giornata del 6 ottobre i negoziati tra Israele e Hamas sono iniziati con la mediazione egiziana. Il primo round di colloqui in Egitto si è concluso, nella notte a cavallo del 7 di ottobre con fonti che descrivono i negoziati come “positivi”. Hamas però ha affermato che sarebbe impossibile rilasciare prigionieri mentre Gaza è sotto bombardamenti costanti.

L’ambasciatore statunitense a Tel Aviv: “Hamas deve essere disarmato prima di iniziare il “giorno dopo” a Gaza. I paesi arabi e islamici sostengono il piano di Trump, ma non conosciamo la portata della loro partecipazione all’invio di truppe”.

Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan ha proposto a Donald Trump di nominare Macron a capo dell’amministrazione di Gaza in sostituzione di Tony Blair, qualora il presidente francese Macron si dimettesse dal suo attuale incarico.

Rappresentante di Hezbollah in Iran, Sayyed Abdullah Safieddine ha informato che: “Le formazioni sono regolari e le cose stanno andando bene, senza intoppi e in modo naturale. La Resistenza è tornata, e la prova di ciò è ciò che è successo dopo il funerale fino a oggi”. Donald Trump: “Ho parlato con il presidente turco che sta facendo pressioni per raggiungere un accordo a Gaza”

Secondo Axios: Trump ha incontrato il sette ottobre alla Casa Bianca Eidan Alexander, israeliano-americano rilasciato diversi mesi fa.

Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, secondo quanto riportato dal Cremlino. Sono stati discussi in dettaglio gli attuali sviluppi in Medio Oriente, anche nel contesto del piano del Presidente degli Stati Uniti per la normalizzazione della Striscia di Gaza. Vladimir Putin ha ribadito la posizione incrollabile della Russia a favore di una soluzione globale della questione palestinese basata su un quadro giuridico internazionale. Si è tenuto uno scambio di opinioni su altre questioni regionali. In particolare, è stato espresso interesse per la ricerca di soluzioni negoziate alla situazione relativa al programma nucleare iraniano e per un’ulteriore stabilizzazione in Siria.

Alla vigilia del compleanno di Vladimir Putin, il primo Ministro israeliano gli ha espresso i suoi migliori auguri. Da parte sua, il presidente russo si è congratulato con Benjamin Netanyahu e il popolo israeliano per la festa ebraica di Sukkot.

Netanyahu, in una intervista per un podcast per un canale americano, presenta la guerra di Israele come “scudo contro i “barbari” che prendono di mira Europa e Stati Uniti, Israele è in prima linea. […] combattendo la battaglia per impedire ai barbari di invadere l’Europa, prima conquistando tutto il Medio Oriente, invadendo l’Europa e poi attaccando gli Stati Uniti”, ha affermato il Premier.

E ancora ha dichiarato: “Credo che ci stiamo avvicinando alla fine della guerra a Gaza. Israele è emerso dal terribile 7 ottobre come la forza più forte in Medio Oriente. Abbiamo distrutto Hamas, anche se non è ancora stato sconfitto, ma ci arriveremo. Ciò che è iniziato a Gaza finirà a Gaza con il rilascio degli ostaggi e la fine del governo di Hamas. Abbiamo affrontato Hezbollah e la Siria e sventato il programma nucleare iraniano. Abbiamo sconfitto i nemici degli Stati Uniti che cercavano di sviluppare missili balistici nucleari. L’Iran sta ora sviluppando missili intercontinentali con una gittata fino a 8.000 km. Se la gittata dei missili aumentasse di altri 3.000 km, New York e Washington sarebbero nel raggio d’azione delle armi iraniane. Israele ha sviluppato le armi offensive più avanzate del pianeta e le ha condivise con gli Stati Uniti. I miei colloqui con il presidente Trump sono molto amichevoli, anche se non siamo d’accordo su tutto. La guerra di Gaza deve finire presto con l’aiuto del presidente Trump”.

Il Capo di Stato Maggiore delle IDF, Generale Eyal Zamir, ha ordinato di aumentare il livello di prontezza al combattimento al massimo livello possibile per la festività di Sukkot, secondo quanto riportato dall’esercito. Questa decisione è stata presa a seguito di una valutazione della situazione condotta oggi da Zamir con l’alto comando delle IDF, secondo una dichiarazione militare. Zamir ha anche ordinato che “gli sforzi difensivi saranno l’obiettivo principale fino alla fine della festività”. “Siamo in costante allerta, preparati in tutte le aree per la difesa e l’attacco”. “Continuiamo la nostra missione per garantire che tutti gli israeliani possano celebrare Sukkot in pace e sicurezza”, ha affermato in una dichiarazione rilasciata dall’esercito.

Nella Dichiarazione n. 990 rilasciata dall’Ufficio Stampa del Governo di Gaza si legge: “La decisione della Croce Rossa di sospendere le sue attività a Gaza è grave, disumana e contraddice il diritto internazionale, e ne chiediamo l’immediata revoca. Esprimiamo la nostra profonda sorpresa e la nostra categorica condanna per la decisione annunciata dal Comitato Internazionale della Croce Rossa in merito alla sospensione temporanea del suo ufficio a Gaza City, in un momento in cui centinaia di migliaia di civili palestinesi in città sono esposti a condizioni umanitarie senza precedenti a causa della guerra, delle uccisioni, dell’assedio, della fame e della distruzione causate dalla macchina bellica di occupazione “israeliana”.

Ed ora uno sguardo agli scenario aggiornato alle ore 15:30 del 7 ottobre. Sirene in azione a “Eilat” a causa dell’infiltrazione di un drone yemenita. Frammenti dei droni yemeniti intercettati da Israele sulla città giordana di Aqaba La compagnia di navigazione olandese proprietaria della Minervagracht, una nave attaccata dagli Houthi la scorsa settimana nel Golfo di Aden, ha riferito che uno dei membri dell’equipaggio rimasti feriti è morto a causa delle ferite riportate.

Si registrala presenza di militari israeliani ad Aleppo. Secondo il corrispondente di Al Jazeera, sono stati sottoposti a pesanti colpi d’arma da fuoco mentre seguivano gli scontri in corso a Sheikh Maqsoud e Ashrafieh, nella campagna siriana di Aleppo. Nel pomeriggio l’Agenzia siriana SANA: “raggiunto un accordo per il cessate il fuoco nei quartieri di Sheikh Maqsoud e Al-Ashrafieh nella città di Aleppo”.

Un corteo di israeliani ha lanciato una bomba incendiaria sulla fattoria di Houra, situata tra le città di Deirmimas e Kafarkala, provocando un incendio. Registrato attacco israeliano nei pressi di Dier Ames

In Cisgiordania con l’avvicinarsi della stagione della raccolta delle olive, si registra un aumento degli attacchi dei coloni contro gli ulivi anche prima dell’inizio della stagione. Oggi, tra le città di Mughayyir e Khirbet Abu Falah sono stati abbattuti più di 120 ulivi, che hanno più di 70 anni.

Il leader delle Brigate Al-Quds in Cisgiordania: “Confermiamo che la resistenza è entrata in una nuova fase del conflitto con questo nemico e ha introdotto in servizio una serie di armi e ordigni esplosivi. Ciò che è accaduto di recente a Tulkarem, Ramallah, Tubas e Jenin conferma che la resistenza sta bene e che i nostri combattenti sono pronti a far pagare al nemico il prezzo dei suoi crimini in tutta la Palestina”. “Israele vedrà nei prossimi giorni la forza che i combattenti vicino ad Hamas hanno preparato, e il mondo intero vedrà che la Cisgiordania non può essere sottomessa a Israele e ai suoi agenti. Inseguiremo i soldati israeliani in tutte le caserme, posti di blocco, siti e insediamenti, e la nostra arma rimarrà alzata contro questo nemico codardo, e per volontà di Dio, i nostri fucili non saranno deviati”.

L’Organizzazione Al-Baydar sostiene che un contingente dell’esercito israeliano ha fatto irruzione nel raduno di sfollati di Al-Maliyhat, nella zona di Balqa, a nord di Jericho, nelle prime ore del mattino del 7 ottobre, ha effettuato perquisizioni domiciliari e interrogato diverse persone del posto mettendole a terra e li hanno aggrediti picchiandoli. Le IDF assaltano Rujeib a est di Nablus, in concomitanza con l’assalto ai coloni alla periferia del villaggio.

Mafzaki Raam, giornalista: “L’esercito israeliano ha fatto esplodere veicoli blindati armati di esplosivo vicino alle case nei pressi dell’Ospedale Giordano, a sud di Gaza City”. Le Saraya al-Quds rivendicano attacco con colpi di mortaio un quartier generale di comando e controllo IDF, all’interno della scuola delle suore, a sud di Gaza City. Combattenti delle Brigate Al-Quds, l’ala militare del Movimento della Jihad Islamica, sequestrano uno dei veicoli dell’occupazione a Gaza

Piattaforme israeliane: “Gli elicotteri israeliani evacuano diversi soldati dell’occupazione nella Striscia di Gaza verso gli ospedali”.

Secondo il sito Hadashot Bazaman: “Grave incidente avvenuto nella sala di guardia a Gaza. Un soldato stava giocando con una bomba nel soggiorno della sala di guardia. Quando si è reso conto che la sicura era stata rimossa, ha lanciato la bomba nella stanza tra due dei suoi compagni mentre dormivano”.

L’aviazione di Israele ha lanciato un attacco aereo all’incrocio del quartiere Mira, nel quartiere di Al-Rimal, a ovest di Gaza City. Secondo le Brigate Al-Quds: “Stamattina abbiamo bombardato con colpi di mortaio un raduno di soldati e veicoli israeliani di stanza a nord-ovest del campo di Al-Shati a Gaza City” .

Le IDF hanno distrutto diversi edifici residenziali rimasti a sud della città di Khan Younis, a sud della Striscia di Gaza. Crollo di una scogliera sul mare sulle tende degli sfollati nell’area portuale di Al-Qarara, a ovest di Khan Younis, con conseguente uccisione di uno sfollato e feriti.

