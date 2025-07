ISRAELHAMASWAR. Tel Aviv considererà i rapiti prigionieri di Guerra. Aiuti umanitari lanciati su Gaza

Turchia e Brasile annunciano sanzioni militari contro Israele. La Turchia, che non ha mai smesso di commerciare con Israele in tutti questi mesi di guerra, ha annunciato sei misure contro Israele, aderendo agli impegni del Gruppo dell’Aja per fermare l’offensiva israeliana a Gaza. Queste misure includono la sospensione delle esportazioni militari, il blocco del transito di armi israeliane e la rottura dei legami con le aziende legate alle operazioni militari.

Israele respinge l’annuncio del Regno Unito sul possibile riconoscimento dello Stato di Palestina. Una conferenza ONU che ha visto 15 paesi prevede le costruzione di uno Stato Palestinese anche questa iniziativa è stata bocciata da Tel Aviv. Jeremy Bowen, caporedattore per gli affari internazionali della BBC, denuncia: “Non vogliono che filmiamo la distruzione a Gaza nemmeno dalla finestra, motivo per cui Israele non permette ai giornalisti di entrare per documentare gli eventi”. Notizia confermata anche da Haaretz: “Israele impedisce alle forze aeree che partecipano al lancio di aiuti di consentire ai giornalisti di filmare la massiccia distruzione a Gaza e minaccia di interrompere le operazioni di lancio se le riprese dei video che documentano la distruzione continuano”.

Andorra, Australia, Canada, Finlandia, Islanda, Lussemburgo, Nuova Zelanda, Portogallo e San Marino – i nove paesi che non hanno ancora riconosciuto lo Stato palestinese – hanno rilasciato una dichiarazione nella notte annunciando la loro intenzione di farlo in vista dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La dichiarazione dei ministri degli esteri di questi paesi è stata congiunta con quella di altri paesi che hanno già riconosciuto o annunciato il loro riconoscimento dello Stato palestinese, come Spagna, Irlanda, Slovenia, Norvegia, Francia e Malta. Secondo i media canadesi, il Canada sta valutando la possibilità di riconoscere lo Stato di Palestina se Israele si rifiuta di accettare un cessate il fuoco a Gaza. Per quanto riguarda San Marino al momento è stato accettato l’accreditamento di un ambasciatore della Palestina.

Yair Lapid ha commentato le azioni del governo: “Dopo aver proposto di sganciare una bomba nucleare su Gaza e aver invocato la “spazzatura via da Gaza”, ecco che Amichai Eliyahu propone di abbandonare i rapiti e lasciarli morire. Costituisce una minaccia incombente: per la sicurezza, per le relazioni internazionali e per il principio di responsabilità reciproca del popolo israeliano. Se non venisse licenziato oggi, il governo israeliano avrebbe riconosciuto di aver abbandonato i rapiti.

Benny Gantz ha replicato: “Gli israeliani rapiti nel più grande fallimento nella storia dello Stato non sono prigionieri di guerra, e limitarsi a fare un paragone del genere è pericoloso per le loro vite e serve alla narrativa di Hamas. Per eliminare il dominio di Hamas e affrontare tutte le sfide che ci attendono, dobbiamo impegnarci per recuperare tutte le persone rapite nell’ambito di un piano globale”.

Il Ministro del Patrimonio dell’Esercito di Israeliano Amihai Ben-Eliyahu: “Molti in Israele danno priorità alla questione dei prigionieri di Gaza rispetto alla vittoria, e credo che sia sbagliato. La questione dei prigionieri dovrebbe essere affrontata solo dopo la conclusione della guerra.”

Leader del Partito Democratico d’Israele , Yair Golan: “Il Ministro del Patrimonio parla con assoluta franchezza di ciò che il governo sta facendo e nascondendo. Il governo ha deciso molto tempo fa di sacrificare gli ostaggi”

Secondo i Media israeliani: “Ministri e membri della Knesset chiedono al Ministro della Difesa di autorizzare l’organizzazione di tour nel nord di Gaza in preparazione all’insediamento”. Sempre i media israeliani mettono in guardia la Knesset affermando che Hanoch Dov Milwidsky, Likud, eletto capo commissione Finanze è sospettato di molteplici reati sessuali. Entra in sostituzione del capo del partito Degel HaTorah, Moshe Gafni, che si è dimesso dalla coalizione.

Secondo il Programma Alimentare Mondiale: “I dati confermano che Gaza è in pericolo a causa della carestia e il tempo stringe per avviare una risposta umanitaria completa. 1 persona su 3 a Gaza trascorre giorni senza cibo e il 75% affronta livelli di fame di emergenza. Circa il 25% dei residenti della Striscia di Gaza sta vivendo condizioni simili alla carestia”.

Aerei da trasporto militari provenienti dagli Emirati Arabi Uniti, dalla Giordania e, per la prima volta, dall’Egitto, hanno paracadutato 52 pallet di aiuti umanitari – cibo, acqua e altri beni di prima necessità – ai civili nella Striscia di Gaza settentrionale e meridionale. Il lancio è stato effettuato congiuntamente con le Forze di Difesa Israeliane (IDF) e il coordinatore regionale del governo.

L’esercito israeliano ha spiegato che gli aiuti facevano parte di una serie di misure volte a migliorare l’assistenza umanitaria nella Striscia di Gaza.

Nei prossimi giorni, per la prima volta dall’inizio della crisi, l’aeronautica militare francese inizierà lanci umanitari sulla Striscia di Gaza, mentre sono in corso colloqui tra Germania, Francia e Regno Unito per istituire un “ponte aereo” per gli aiuti umanitari tra le basi aeree in Giordania e Gaza.

Le Famiglie dei prigionieri israeliani a Gaza: “La richiesta del Ministro del Patrimonio di classificare i rapiti come prigionieri di guerra rivela un significativo fallimento morale. Il Ministro del Patrimonio non riflette la volontà di chi chiede il ritorno di tutti i rapiti e la fine della guerra. L’80% della popolazione è favorevole al raggiungimento di un accordo che preveda il ritorno di tutti i rapiti”.

Si parla molto oggi di una presunta autorizzazione da parte degli Stati Uniti a un’operazione contro i curdi, ma non ci sono prove concrete a sostegno di queste affermazioni. Tuttavia, il bilancio del Pentagono per il 2026 stanzia chiaramente 130 milioni di dollari per un progetto che è costato decine di miliardi negli ultimi 11 anni, ed è improbabile che venga semplicemente chiuso. Il punto è che l’Occidente sta cercando di trasferire la questione del PKK sotto la diretta protezione di Israele, come è avvenuto con i drusi. Netanyahu parla apertamente di protezione delle minoranze, riferendosi al Druzistan e al PKKistan, e possibili eventi militari in questo contesto potrebbero essere l’inizio di un conflitto con la Turchia.

L’annessione di Gaza non viene presa sul serio dalle autorità israeliane; le dichiarazioni pubbliche al riguardo miravano a intimidire Hamas per accelerare la transazione degli ostaggi, scrive il quotidiano israeliano Haaretz. “Il ‘pallone sonda’ dell’annessione di Gaza, lanciato martedì, dovrebbe essere visto come un tentativo di fare pressione su Hamas affinché torni ai negoziati attualmente sospesi”, scrive la pubblicazione, citando fonti autorevoli del governo israeliano. Il giorno prima, ABC aveva riferito, citando una fonte, che il primo ministro israeliano stava valutando l’opzione di annettere Gaza se Hamas non avesse accettato il piano di cessate il fuoco.

Il Ministero degli Esteri del Kuwait ha annunciato sanzioni imposte alla banca al-Qard al-Hasan, considerata l’ala finanziaria di Hezbollah in Libano.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 14:00. Israele intercetta un altro missile balistico dallo Yemen lanciato nella notte: gli Houti volevano colpire l’aeroporto Ben Guarion con un Palestine 2. Israele ha intercettato e distrutto il missile.

In Siria si registrano scontri tra drusi e combattenti tribali, segnalati bombardamenti dalle posizioni tribali. Secondo la Radio dell’Esercito Israeliano: “Funzionario israeliano al canale Al Arabiya: Stiamo conducendo negoziati con Damasco per disarmare la Siria meridionale e abbiamo presentato una tempistica per l’attuazione”.

Il Ministro della Difesa libanese, Generale di Divisione Michel Menassa, sulla situazione al confine nord-orientale con la Siria: “Le voci che circolano sui preparativi per l’ingresso dei siriani in Libano sono errate. L’esercito sta conducendo operazioni di sorveglianza e ricognizione, pattugliando e dedicando i propri sforzi 24 ore su 24 lungo l’intero confine con la Siria”. Media libanesi lamentano che l’arrivo del capo dei Drusi dalla Siria in Libano potrebbe causare problemi di sicurezza. Un aereo da ricognizione Cessna dell’esercito libanese vola a bassa quota sopra i villaggi a est di Baalbek e la valle della Bekaa.

Aiuti umanitari saccheggiati a Kaf Miraj Occidentale. Le IDF stanno conducendo operazioni di demolizione di edifici residenziali nel quartiere saudita a ovest della città di Rafah, nella parte meridionale della Striscia. 7 vittime in un attacco di un drone israeliano su un gruppo di civili mentre rifornivano d’acqua nella zona di Al-Mawasi, a ovest della città di Rafah, nella Striscia di Gaza meridionale. Le IDF stanno conducendo operazioni di demolizione di edifici residenziali nel quartiere saudita a ovest della città di Rafah, nella parte meridionale della Striscia.

Le IDF hanno emesso ordini di demolizione per tutte le case del villaggio di Al-Na’man, a est di Betlemme, per un totale di 45 abitazioni, tutte abitate da residenti. La più recente di queste case è stata costruita 35 anni fa, mentre la più vecchia risale a 75 anni fa. È stato chiarito che il villaggio, dove nel 2013 è stato istituito un consiglio comunale per contrastare le insidie di Israele, ha una popolazione di 150 abitanti e si estende su un’area di 1.500 dunum, dove la costruzione è vietata da 32 anni. Al-Dar’awi ha sottolineato che il divieto imposto da Israele ai cittadini di costruire nel villaggio ha costretto circa 100 persone ad abbandonarlo in cerca di un alloggio.

Le IDF arrestano 18 palestinesi in vaste operazioni di raid in diverse aree della Cisgiordania.

