ISRAELHAMASWAR. Tel Aviv: 30 attacchi in Libano in 24 ore: Aoun, basta usare la deferenza delle armi per colpire il Libano. Difesa aerea israeliana in massima allerta per le tensioni iraniane

L’Arabia Saudita, insieme a Qatar, Iran, Egitto, Giordania, Autorità Nazionale Palestinese, Turchia e altri, sta guidando una ferma condanna della visita del Ministro degli Esteri Gideon Saar in Somaliland. Saar non viene nemmeno menzionato per nome nella condanna, ma viene descritto come “un alto funzionario israeliano”.

Nei giorni scorsi il ministro per gli Affari Esteri iraniano, Abbas Araqchi, è stato in visita ufficiale in Libano dove non ha perso l’occasione parlare anche della tensione e con Israele: “Abbiamo avuto colloqui positivi e costruttivi con diversi funzionari libanesi”. “La nostra politica si basa sul pieno sostegno all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale del Libano. Il governo ha avviato consultazioni con diverse fasce del popolo iraniano per risolvere i problemi”. “Israele è direttamente coinvolto negli attuali disordini in Iran”. E infine ha dichiarato: “le dichiarazioni di funzionari statunitensi e israeliani mirano a incitare alla violenza durante le proteste”

Fonti israeliane affermano ora che il governo iraniano sta giustiziando i manifestanti per la seconda notte consecutiva e chiedono agli Stati Uniti di intervenire. Israele è in stato di massima allerta per la possibilità di un intervento diretto degli Stati Uniti nelle proteste antigovernative in corso in Iran. Il primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il Segretario di Stato Marco Rubio hanno discusso di possibili azioni contro l’Iran in una telefonata sabato, secondo quanto riferito a Reuters da una fonte israeliana. L’Iran ha risposto, tramite il suo presidente Masoud Pezeshkian, che in caso di attacco statunitense Teheran colpirà Tel Aviv.

L’esercito israeliano ha sviluppato un piano per una nuova operazione di terra contro il movimento palestinese Hamas nella Striscia di Gaza, riporta il Wall Street Journal, citando fonti. Secondo la pubblicazione, che cita funzionari arabi e israeliani anonimi, Hamas si sta concentrando sul ripristino delle sue capacità militari perdute, comprese parti dell’infrastruttura del tunnel danneggiata. I funzionari sostengono inoltre che il movimento palestinese abbia ricevuto un nuovo afflusso di fondi, che gli consente di pagare regolarmente gli stipendi dei suoi militanti. “L’esercito israeliano ha elaborato piani per una nuova operazione di terra nella Gaza controllata da Hamas”, si legge nel rapporto. Un funzionario israeliano in anonimato ha dichiarato al giornale che Hamas non potrà sottrarsi all’obbligo di consegnare le armi e, se il gruppo non le consegnerà volontariamente, Israele lo costringerà a farlo”.

“I funzionari israeliani hanno dichiarato che attualmente non ci sono piani per dispiegare immediatamente forze militari nella Gaza controllata da Hamas e Israele è disposto a dare il tempo al piano statunitense di attuarlo. Un altro funzionario israeliano ha affermato che l’ulteriore attuazione di qualsiasi piano militare spetterà ai leader politici israeliani”, si legge sul Wall Street Journal.

Ed ora uno sguardo gli scenari militari aggiornato alle ore 15:00 del 12 gennaio. Il 9 gennaio il Consiglio di Transizione Meridionale, sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti, si è sciolto e ha deciso di unire le forze con il sostegno dell’Arabia Saudita. Anche i leader del progetto per lo Yemen del Sud sono fuggiti negli Emirati Arabi Uniti. Tutte le forze si stanno unendo sotto un’unica bandiera per una possibile guerra contro gli Houthi. Il Segretario generale del Consiglio di transizione meridionale in Yemen: “Siamo pronti a partecipare alla Conferenza del dialogo meridionale nel Regno dell’Arabia Saudita”.

L’11 gennaio l’artiglieria saudita ha bombardato una città controllata dagli Houthi nella provincia settentrionale di Saada, nello Yemen. Un cittadino è rimasto ferito dal fuoco nemico dell’esercito saudita nella direzione di confine di Shada.

L’inviato statunitense Tom Barrack ha accolto con favore il cessate il fuoco temporaneo raggiunto nei quartieri di Sheikh Maqsoud e Ashrafieh ad Aleppo. “Stiamo lavorando intensamente per estendere il cessate il fuoco ad Aleppo oltre la scadenza delle 9:00”.

Il 9 gennaio SANA, citando una fonte militare: “i membri delle SDF legati al PKK si rifiutano di lasciare il quartiere di Sheikh Maqsoud e insistono nel combattere”. Il presidente Ahmed al-Sharaa ha contattato il presidente del Partito Democratico del Kurdistan, Masoud Barzani, per discutere gli ultimi sviluppi. Il presidente al-Sharaa ha sottolineato, durante la sua telefonata con Barzani, che i curdi sono parte integrante del popolo siriano e ha dato il pieno impegno dello Stato nel garantire i diritti nazionali, politici e civili dei curdi. Il 10 gennaio l’esercito siriano ha annunciato che l’ultimo distretto di Aleppo controllato dalle forze curde è stato liberato. L’11 gennaio le forze curde si sono ritirate dalla città di Aleppo dopo diversi giorni di combattimenti con le forze di sicurezza di Damasco. Un convoglio di truppe turche è entrato in territorio siriano

L’11 gennaio un attacco con drone israeliano ha preso di mira Yatar, nel Libano meridionale. Le ambulanze sono accorse sul luogo. Il 12 gennaio un drone israeliano si è schiantato nella città di Al-Bayadah. Un drone quadrirotore israeliano ha distrutto il tetto di tegole della “Sorgente del Patrimonio di Ain al-Miyah” nel centro della città di Adayseh dopo il completamento del restauro.

Un attacco con drone israeliano ha preso di mira una motocicletta nella città di Sedqeen. Questa è la terza azione israeliana in 24 ore dopo una serie di 25-30 attacchi aerei in tutto il Libano meridionale. Il Presidente libanese Aoun in una dichiarazione del 12 gennaio, dopo 30 attacchi aerei israeliani nel Libano meridionale. “La continua presenza di armi è diventata un peso per l’ambiente e per il Libano nel suo complesso. Cerchiamo di essere ragionevoli e realisti e di valutare correttamente le circostanze regionali e internazionali che ci circondano. Pertanto, la questione non riguarda la Risoluzione 1701, ma piuttosto il fatto che queste armi hanno completato la loro missione e non servono più come deterrente”.

Aumentare lo stato di allerta nell’esercito israeliano e potenziare i sistemi di difesa aerea in un contesto di tensione con l’Iran.

A partire dal 9 gennaio secondo l’UNRWA l’esercito israeliano è ancora dispiegato in oltre metà della Striscia di Gaza, superando la cosiddetta “linea gialla”. L’accesso agli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, compresi gli aiuti dell’UNRWA, è severamente limitato o proibito. Una tempesta colpisce il campo profughi di Khan Yunis.

Il 9 gennaio l’esercito israeliano: “Abbiamo preso di mira diversi militanti di Hamas, siti di lancio di razzi e infrastrutture militari in risposta al tentativo di lancio di razzi da Gaza di ieri”.

Il 12 gennaio il Ministero dell’Interno di Gaza riferisce che il direttore dell’intelligence della polizia di Khan Younis, il capitano Mahmoud Ahmed Al-Astal, 40 anni, è stato assassinato nella zona di Al-Mawasi. “In una grave violazione dell’accordo di cessate il fuoco, tre palestinesi sono stati uccisi dopo che un drone israeliano ha preso di mira un gruppo di civili a sud di Khan Younis”. Affermano le autorità di Gaza. Il leader della milizia sostenuta da Israele, Hossam al-Astal, rivendica la responsabilità dell’assassinio di Mahmoud al-Astal, capo delle indagini della polizia di Khan Yunis.

Le immagini satellitari rivelano che le forze israeliane hanno allestito un nuovo sito militare sulle rovine del cimitero di Al-Hajj Mohammed a Ma’an, a est di Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale, dopo aver completamente raso al suolo le tombe.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

