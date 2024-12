ISRAELHAMASWAR. Stretta finale al Cairo per i negoziati su ostaggi e detenuti. Israele prende 4.540 Km di Siria e resterà lì per tutto il 2025

L’amministrazione Biden ha chiesto privatamente a Israele di approvare una richiesta urgente degli Stati Uniti di assistenza militare alle forze dell’Autorità Palestinese. Israele cerca di approvare un piano per annettersi completamente la Cisgiordania, che prevede la creazione di quattro nuove città con l’obiettivo di trasferire residenti da Israele in Cisgiordania, trasformando le città palestinesi in autorità regionali responsabili di se stesse e sotto il controllo israeliano con l’abolizione dell’Autorità Palestinese.

Channel 12 conferma che Netanyahu ha ordinato all’esercito di prepararsi a rimanere sul Monte Hermon siriano e nelle aree da esso occupate in Siria almeno fino alla fine del 2025. L’esercito israeliano occupa ora 440 chilometri di Siria ed è ormai a soli 12 km dalla strada internazionale che collega Damasco alla capitale libanese, Beirut.

Al Cairo oggi delegazioni al lavoro per la liberazione degli ostaggi israeliani e detenuti palestinesi. L’arrivo della delegazione di Hamas al Cairo è programmato per coincidere con l’arrivo di una delegazione israeliana per discutere punti relativi all’accordo riguardante l’operazione di attraversamento e la natura della presenza israeliana nel corridoio di confine di Salah al-Din “Philadelphia”.

Il presidente palestinese Mahmoud Abbas è arrivato nella capitale egiziana, il Cairo, il 18 dicembre, sulla base di un invito egiziano a tenere discussioni approfondite sulla sua posizione di rifiuto della formazione del Comitato di amministrazione di Gaza, nonostante l’annuncio di Hamas della sua approvazione. Le discussioni di Abbas dovrebbero anche includere gli sviluppi della situazione in Cisgiordania e i tentativi israeliani di annetterla, alla luce delle stime relative al sostegno dell’amministrazione del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump a questo approccio.

Mahmoud Abbas pronuncerà due discorsi durante il summit, che inizierà oggi, giovedì, il primo durante la sessione di apertura e il secondo durante una sessione dedicata agli ultimi sviluppi in Palestina e Libano.

Il Movimento di Resistenza Islamica Hamas in un comunicato ha fatto sapere: “Accogliamo con favore l’adozione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di una risoluzione che afferma il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione, da parte di una maggioranza di 170 paesi. Consideriamo la decisione un’espressione dello stato di unità globale e della fiducia nella giustizia della causa palestinese, nonché dell’ampio rifiuto dell’occupazione e delle politiche criminali guidate dall’amministrazione americana che negano i diritti del nostro popolo palestinese”.

Secondo fonti del canale saudita Al-Hadath, Hamas ha accettato di non porre fine completamente alla guerra nella prima fase dell’accordo di cessate il fuoco. Hamas ha accettato di non ritirarsi completamente da Israele nella prima fase dell’accordo. Hamas rifiuta la presenza di qualsiasi posto di blocco per i residenti al loro ritorno a nord. Hamas chiede garanzie internazionali dell’impegno di Israele nelle tre fasi dell’accordo.

Il comitato che vigila sull’attuazione dell’accordo di cessate il fuoco ha tenuto la sua seconda riunione il 18 dicembre presso la sede dell’UNIFIL a Naqoura, mentre le forze israeliane sono dispiegate da ieri pomeriggio sulle colline opposte e stanno demolendo le case.

Il Comando dell’Esercito Libanese, Direzione di Orientamento, ha rilasciato una dichiarazione in cui ha informato la cittadinanza che avrebbe fatto esplodere ordigni inesplosi israeliani rimasti nel campo di Qalaia a Marjayoun.

Il gruppo della portaerei USS Truman è entrato nel Mar Rosso. Il recente attacco a Hodeidah sembra essere stato effettuato dalle forze armate statunitensi: il terzo attacco statunitense contro obiettivi Houthi in meno di 48 ore. Gli Houthi hanno postato una infografica mostrando il numero 216 che indica il numero di navi colpite dall’inizio degli scontri a Gaza.

Ed ora uno sguardo ai fronti aperti da Israele aggiornato al 17:00 del 18 dicembre.

Le forze speciali francesi sono recentemente sbarcate in Libano e si sono dirette in Siria per adottare le necessarie misure di sicurezza e prepararsi all’apertura dell’ambasciata francese a Damasco.

Le forze israeliane penetrano nella campagna di Daraa fino a una profondità di 9 km, e fonti locali parlano dell’arrivo delle forze israeliane fino alla diga di Al-Wahda. Secondo altre fonti l’esercito israeliano ha occupato la diga di Al-Wahda al confine giordano nel pomeriggio. Le forze israeliane del 74° battaglione sono entrate nelle vicinanze del villaggio di Sidone, al confine amministrativo tra i governatorati di Quneitra e Daraa.

Secondo fonti siriane le forze dell’esercito israeliano sono di stanza su tutte le colline dominanti e all’interno delle caserme militari nel governatorato di Quneitra, nel sud della Siria, dopo aver controllato circa il 95% del governatorato.

Nuovi raid israeliani hanno preso di mira il battaglione radar sulla montagna adiacente alla città siriana di Deir ez-Zor.

Aerei israeliani hanno sorvolato nella mattina e nel pomeriggio del 18 dicembre la periferia sud di Beirut. Veicoli e carri armati israeliani sono penetrati nella città di Beni Hayyan e hanno effettuato bombardamenti. Area in cui non erano riusciti a penetrare durante il conflitto con Hezbollah. Per la seconda volta in dieci giorni, i coloni israeliani stanno cercando di stabilire un avamposto vicino a Maroun al-Ras. Nuovi attacchi israeliani nelle case di Naqoura al termine della riunione del comitato che vigila sull’attuazione dell’accordo di cessate il fuoco a Ras Naqoura. Bombardamento israeliano nella foresta di Kafr Kila, nel sud del Libano.

Il santuario di Sayyida Khawla a Baalbek è pieno di sfollati fuggiti da HTS in Siria dopo essere stati attaccati e le loro case rubate e bruciate.

A Gaza il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Kamal Adwan ha preso fuoco a causa degli spari dei veicoli israeliani. Bombardamenti a Shihin e Yaroun. Le Brigate Al-Quds lamentano bombardamenti israeliani nel centro del campo di Jabalia. Bombardamenti di artiglieria israeliani hanno preso di mira il quartiere di Al-Saftawi e Jabalia Al-Nazla, a nord-ovest della Striscia di Gaza.

Le al-Qassam in un post scrivono: “i nostri combattenti sono riusciti a colpire un soldato israeliano nell’area “Al-Tawam” a nord di Gaza City”. Bombardamenti di artiglieria hanno preso di mira l’area di Al-Saftawi, a nord di Gaza. Le Brigate Al-Qassam prendono di mira il sito di comando e controllo del nemico nell’asse “Netzarim” con missili “107”. Le Brigate al-Aqsa rivendicano attacco contro forze israeliane a al-Janina, a est della città di Rafah, con colpi di mortaio. I corpi di 4 morti palestinesi sono stati recuperati in seguito ai raid israeliano sulla città di Rafah. Le Saraya al-Qud rivendicano il sequestro di un drone israeliano mentre stava svolgendo missioni di intelligence nei cieli della città di Rafah. Veicoli israeliani stanno sparando nei pressi del quartiere di Al-Farahin, a est della città di Abasan Al-Kabira, a est di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza.

Secondo i media israeliani giovani uomini lanciano pietre contro i veicoli dei coloni vicino alla città di Hizma, a nord-est della Gerusalemme.

Secondo i media israeliani: Durante la notte, un israeliano è rimasto ferito a causa di colpi di arma da fuoco su un autobus che era diretto alla “Tomba di Giuseppe” a Nablus. Le forze israeliane continuano a chiudere la strada tra Jenin e Nablus, vicino all’incrocio di Masoudiya. Fonti israeliane riferiscono che un camion è stato preso di mira con una bomba artigianale vicino alla città di Sebastia, a nord-ovest di Nablus, senza feriti. Urgente: il checkpoint di Awarta è chiuso a est della città e c’è una grave crisi nella zona. Scontri tra giovani e forze di occupazione nei pressi della città di Yitma, a sud-est di Nablus.

Le forze di israeliane continuano l’assalto al villaggio di Bil’in, a ovest di Ramallah.

