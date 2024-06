ISRAELHAMASWAR. Stop ai negoziati. Insoddisfatte le parti. Scontri nella Striscia. Raid aerei, incendi e missili nel sud del Libano e nel nord di Israele 

Si arena l’accordo di pace tra Israele e Hamas nonostante le pressioni sia su Israele sia su Hamas. L’ultimo no, dopo quello di Israele che ha informato ufficialmente gli Stati Uniti del suo rifiuto della proposta del presidente americano di raggiungere un accordo con Hamas è stato quello del Movimento del Mujahideen Palestinese.

Nel comunicato si legge: “il Movimento del Mujahideen Palestinese hanno ricevuto dalla direzione del movimento Hamas il memorandum esplicativo sugli sviluppi dei negoziati indiretti con il nemico Israele, in particolare sull’iniziativa annunciata dal presidente degli Stati Uniti Biden. Dopo aver esaminato il contenuto di tale iniziativa, ‘della carta israeliana’, divenne chiaro che mancava un testo esplicito per un cessate il fuoco eterno. Di conseguenza, noi del Movimento Mujahideen Palestinese sottolineiamo che i principi della resistenza per porre fine alla guerra, includono la fine permanente degli spari, il ritiro delle forze nemiche dalla Striscia di Gaza, il ritorno degli sfollati, aiuti urgenti per il nostro popolo, il raggiungimento un accordo serio e onorevole per i prigionieri e la rottura completa dell’ingiusto assedio della Striscia di Gaza”.

Senza la garanzia del rispetto di tali punti la guerra non cesserà. Sempre in materia di negoziati accordi e nuovi fronti, l’amministrazione di Joe Biden, avverte che l’invasione israeliana del Libano porterà all’intervento iraniano.

Reuters riferisce che secondo gli Stati Uniti Hamas ha attualmente tra 9.000 e 12.000 militanti. Secondo le stime americane, prima della guerra il gruppo contava circa 25mila persone. Secondo la CNN, il Qatar sta minacciando Hamas di arresto e imprigionamemto e l’amministrazione Biden ha assicurato che i paesi arabi della regione minacciano Hamas di congelare i conti bancari.

Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir è tornato a parlare degli aiuti umanitari: “La nostra posizione è impedire l’ingresso di carburante a Gaza e ridurre gli aiuti umanitari”.

Smentita la notizia di Israele che nessun danno era stato riportato dal sistema di difesa Patriot. Foto mostrano un lanciatore distrutto del sistema di difesa missilistico israeliano Iron Dome. Il lanciatore è stato colpito da un ATGM Almas di fabbricazione iraniana. Sempre in materia di armi la compagnia israeliana IAI ha presentato una versione lanciata dall’aria del missile balistico LORA, chiamata AIR LORA. Mentre fonti israeliane affermano che la Banca d’Israele per la prima volta ha fatto ricorso alle riserve auree e valutarie per salvare lo shekel dal collasso.

Media vicini a Hezbollah informano che l’esercito israeliano si prepara ad effettuare operazioni in Siria e Iraq per indebolire le forze di resistenza locali e colpire le linee di rifornimento dell’Asse verso il Libano e il Golan. Questa preparazione è evidente con i crescenti timori di un’esplosione del fronte libanese e quindi l’esplosione del fronte del Golan.

Secondo il corrispondente di Al Masirah a Hudaydah: “L’aggressione americano-britannica ha lanciato 4 raid all’aeroporto di Hodeidah e un raid ad Al-Jad Marsa nel porto di Al-Salif prendendo di mira le barche dei pescatori”.

Molto attiva la social sfera afferente allo Yemen nord dopo la notizia che il missile Palestina sarebbe un’arma a combustibile solido ritenuta più veloce della velocità del suono prendendo di mira la città costiera di Eilat. Il British Telegraph scrive: “Fabian Haines, esperto di armi presso l’Istituto Internazionale per gli Studi Strategici ha detto che ‘Anche se non possiamo dire con certezza con quale versione esatta sia compatibile il missile Palestina, possiamo dire con grande certezza che si tratta di un missile avanzato, a guida di precisione a combustibile solido’”.

Il sito web americano Media Line riferisce:“I missili ipersonici a combustibile solido, come i missili “Palestina” mostrati nello Yemen, sono missili tecnologicamente e materialmente complessi. Non è chiaro come gli yemeniti, in un paese povero, possano riuscire a produrre localmente missili così avanzati”.

La missione dell’Iran presso le Nazioni Unite ha dichiarato all’Associated Press: “La potenza militare dello Yemen è cresciuta dall’inizio della guerra, un fatto radicato nella capacità interna e nell’ingegno degli yemeniti”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 16:00 del 7 giugno.

Si sono registrate infiltrazioni a: Metulla, Maayan Baruch, Dafna, Tel Hai, Senir, Kibbutz Dan, Shaar Yishuv, Ghajar, Margaliot, Misgav Am, Beit Hillel, Manara, Kiryat Shmona, Hagoshrim, Kfar Giladi, Kfar Yuval.

Il Ministro Gantz stasera alle 20:40 ora locale terrà un discorso e mentre si trovava negli insediamenti nel nord del Libano ha dichiarato: “Non lamentatevi del presente, il futuro è peggiore”. Gantz mette in guardia il nord di Israele per possibili nuovi attacchi. Mentre le operazioni di Hezbollah diventano ogni giorno più letali, i coloni del nord accusano il governo di Netanyahu di abbandonarle.

L’ultimo attacco di Hezbollah ha superato i 50 chilometri all’interno dei confini israeliani e, in termini di distanza, si colloca sulla stessa linea della città di Haifa rispetto ai confini libanesi. E questo potrebbe rappresentare un pericolo per la difesa israeliana.

Allerta droni nella punta della Galilea e al confine delle alture di Golan israeliano. Secondo fonti social In Galilea sci sono state esplosioni in diversi villaggi dei territori del 48.

Le IDF segnalano sirene accese a Zar’it e diverse volte si sono azionate nel nord di Israele. Durante la notte, aerei da combattimento IAF hanno colpito strutture militari di Hezbollah nelle aree di Jabal Rezlane, Ramyeh e Kfarkela nel sud del Libano.

L’artiglieria israeliana ha preso di mira il villaggio di Khiyam. Sono scoppiati incendi tra Deir Mimas e Kfarkila a seguito dei bombardamenti israeliani al fosforo.

Drone suicida di Hezbollah colpisce Qiryat Kleb. Sono stati causati danni materiali. Ulteriori attacchi di artiglieria israeliana hanno preso di mira le colline di Kafarshouba.

Hezbollah segnala: “Attività ostile di ricognizione con droni sui settori di Tiro, Qasimiya e Bint Jbeil a sud del fiume Litani e sul settore occidentale della Bekaa a nord del fiume Litani, nel Libano meridionale”. Si attende nuova scia di raid aerei israeliani. Colpita Kafr Kanna.

Le forze di sicurezza israeliane conducono un’operazione speciale a Jenin. A Nazareth si è sentita un’enorme esplosione. Nella mattina del 7 giugno assalto alla città di Nablus dal checkpoint di Deir Sharaf con più di 12 jeep.

L’IDF in una nota stampa spiega: “L’attività operativa dell’IDF continua in tutta la Striscia di Gaza. Le truppe dell’IDF continuano le attività operative nelle aree di Bureij orientale e Deir al Balah orientale. Finora, le truppe hanno eliminato dozzine di uomini di Hamas, individuato pozzi di tunnel e distrutto le infrastrutture di Hamas nell’area. Con un attacco, l’IAF ha eliminato il comandante di una cellula di Hamas con missili e mortai e un altro miliziano che ha sparato contro le truppe”.

“Negli ultimi giorni, la Brigata dei paracadutisti si è unita all’attività operativa e ora sta operando contro obiettivi di Hamas nell’area”.

Operazioni IDF anche nell’area di Rafah. “Le truppe dell’IDF continuano le operazioni mirate basate sull’intelligence nell’area di Rafah. Nell’ultimo giorno, le truppe hanno localizzato pozzi di tunnel e numerose armi, tra cui granate, giubbotti, cartucce e altro ancora”.

L’ufficio stampa del governo a Gaza afferma che il sindaco di Nuseirat è stato ucciso da un attacco israeliano. Continuano gli attacchi della Brigate Mujahideen contro le caserme dell’intelligence del “Terzo Occhio” nella “busta di Gaza” con uno sbarramento missilistico.

Le Brigate Al-Quds rivendicano attacco al quartier generale della Divisione Gaza dell’esercito di Israele nel sito “Ra’im” con una salva missilistica.

Le Qassam rivendicano attacco contro militari israeliani, con un proiettile “TBG” area di Deir al-Balah. Sono stati osservati elicotteri atterrare per evacuarli a est della città di Deir al-Balah, nel mezzo la Striscia di Gaza.

Fonti palestinesi riportano morti e feriti a seguito del bombardamento da parte di aerei israeliani di una casa appartenente alla famiglia Al-Rafati nel campo di Al-Maghazi, nel centro della Striscia di Gaza: 4 morti e 6 feriti. Colpita da aerei israeliani la zona ovest di Rafah nella zona del porto dei pescatori.

Sempre fonti palestinesi riportano che a est di Deir al-Balah, vi sarebbero cecchini sono presenti in cima agli edifici e sparano a chiunque si muova.

A Gaza sud fonti palestinesi riportano sei morti dopo un bombardamento israeliano in una casa nella città di Abasan al-Kabira, a est di Khan Yunis. Le Brigate Al-Nasser Salah al-Din prendono di mira le forze israeliane posizionate sull’asse “Netzarim”, a sud della città di Gaza, con colpi di mortaio di grosso calibro.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/