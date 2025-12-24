ISRAELHAMASWAR. Stati Uniti – Israele – EAU pronti per il contenimento degli Houthi sulle rotte marittime. AnsarAllah sigla accordo con Arabia Saudita per lo scambio di prigionieri

Immagini satellitari hanno rivelato una rete in rapida crescita di basi militari, logistiche e di intelligence istituite dagli Emirati Arabi Uniti lungo corridoi strategici che vanno dall’arcipelago di Socotra nell’Oceano Indiano alle coste della Somalia e dello Yemen. Questa complessa infrastruttura militare funge di fatto da “anello di controllo” di Abu Dhabi su una delle rotte marittime più trafficate e sensibili al mondo, che collega il Mar Arabico, Bab al-Mandeb e il Mar Rosso. Dall’operazione Al-Aqsa Storm contro Israele e dallo scoppio della guerra di Gaza, il ritmo di costruzione e equipaggiamento di queste basi ha subito una forte accelerazione, rendendole un pilastro della riconfigurazione geopolitica della regione.

In questa nuova struttura di sicurezza, gli Emirati Arabi Uniti non sono l’unico attore. I suoi alleati strategici, in particolare Israele e gli Stati Uniti, hanno svolto un ruolo decisivo nella progettazione, costruzione e supporto tecnico della rete.

Questo rapporto svela una vasta rete di basi militari e di intelligence emiratine in tutta la regione, una rete che funge da anello di controllo sulle arterie vitali dell’area. Esamina inoltre il coinvolgimento diretto del regime sionista e degli Stati Uniti nella definizione di questa architettura di sicurezza, nonché il suo impatto sul panorama post-Tempesta di Al-Aqsa e sul contenimento di Ansarallah.

I dati satellitari confermano l’emergere di basi congiunte USA-Israele-Emiratine in siti chiave: Isola di Mayun: pista di 1,8 km, radar israeliano, sistemi Patriot. Isola di Zuqar: hub operativo congiunto integrato con CENTCOM. Socotra: controllo del Mar Arabico e del Golfo di Aden. Shabwah: addestramento UAV, risorse petrolifere e mercenari stranieri. Le spese di spedizione (da 80.000 a 200.000 dollari) vengono convogliate tramite conti degli Emirati Arabi Uniti.

Nel frattempo si apprende che sia stato raggiunto un accordo per lo scambio di prigionieri tra lo Yemen e la coalizione guidata dall’Arabia Saudita Mohammed Abdul-Salam, portavoce del movimento Ansar Allah e capo negoziatore del governo di Sanaa, ha annunciato in una breve dichiarazione di aver raggiunto un accordo per uno scambio di prigionieri con la parte saudita e altre parti yemenite, con la mediazione dell’Oman. L’accordo include il rilascio di migliaia di detenuti yemeniti, sauditi e sudanesi.

Le forze di al-Dara’ al-Watan (allineate con l’Arabia Saudita) sono state dispiegate lungo il corridoio di al-Abr fino al confine con l’Oman, incaricate da Riyadh di proteggere la frontiera tra lo Yemen e l’Oman. In questo contesto, le forze hanno annunciato di aver preso il controllo della strada Abr-Wadiah, bonificando diverse bombe piazzate lungo il percorso.

Formazioni militari sostenute dall’Arabia Saudita hanno avviato operazioni contro il Consiglio di Transizione Meridionale nello Yemen orientale, con il primo passo di bloccare l’accesso ai valichi di frontiera. Le fasi successive di questa campagna potrebbero riguardare l’affermazione del controllo su al-Ghaydah, capoluogo della provincia di al-Mahra, o l’avanzata in città come al-Qatn, Shibam e Sayun nella valle dell’Hadramaut, situata nella provincia settentrionale dell’Hadramaut.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/