ISRAELHAMASWAR. Sospensione dell’azienda israeliana Elbit dagli appalti della NATO per accuse di corruzione

Un rapporto investigativo di media europei rivela che Elbit Systems, il più grande produttore di armi israeliano, è stato sospeso dalle gare d’appalto della NATO a causa del suo presunto coinvolgimento in un importante caso di corruzione all’interno della NATO Support and Procurement Agency (NSPA).

Secondo l’indagine congiunta di Follow the Money, La Lettre, Le Soir e Knack, diversi dipendenti attuali ed ex dipendenti della NSPA sono sospettati di aver accettato tangenti da aziende del settore della difesa in cambio di contratti multimilionari. I documenti ottenuti mostrano che Elbit e la sua controllata Orion Advanced Systems sono state sospese il 31 luglio, con diversi contratti congelati, tra cui forniture di munizioni, sistemi di protezione per aeromobili e detonatori militari.

Una figura chiave legata al caso, identificata come il cittadino italiano Eliau E., è ricercata a livello internazionale con l’accusa di corruzione e partecipazione a un gruppo criminale organizzato. Possiede o dirige diverse società di consulenza per la difesa negli Stati Uniti, in Lituania e in Grecia. Sebbene non sia stato rivelato alcun collegamento ufficiale con Elbit, fonti vicine alle indagini affermano che abbia agito come consulente per l’azienda. Elbit stessa non è direttamente sotto inchiesta, riportano le agenzie internazionali.

L’indagine ha portato anche ad arresti: un ex funzionario del Ministero della Difesa belga ed ex dipendente della NSPA è stato arrestato nel maggio 2025, mentre un ex dipendente turco della NSPA, ora a capo della società di difesa Arca, è stato arrestato in Belgio. Era prevista l’estradizione negli Stati Uniti, ma l’indagine americana è stata bruscamente interrotta a luglio, portando al suo rilascio!

Elbit Systems ha categoricamente negato qualsiasi coinvolgimento, respingendo le accuse di sospensione dei contratti e insistendo sul fatto che nessun programma NATO o NSPA è stato ritirato. Gli analisti sostengono che l’accresciuto controllo sulle aziende di difesa israeliane riflette la reazione globale contro i crimini di guerra e il genocidio israeliani a Gaza, sottolineando che aziende come Elbit svolgono un ruolo centrale nel sostenere le campagne militari nei territori occupati e in tutta la regione.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

