ISRAELHAMASWAR. Situazione molto tesa al confine libanese. Morti a Khan Yunis scontri nella zona est

Joe Biden, presidente degli Stati Uniti ha detto, ritrattando quanto detto nei giorni scorsi che il cessate il fuoco a Gaza non sarà raggiunto prima di lunedì. Secondo Biden, “gli incidenti in via Al-Rashid a Gaza complicheranno i negoziati sullo scambio di prigionieri”. Il riferimento è ai morti registrati mentre la folla si accalcava per prendere gli aiuti umanitari.

Il ministero della Sanità palestinese ha detto che il bilancio “delle vittime del massacro del nemico israeliano alla rotonda di Nabulsi in Al-Rashid Street è salito a 112 martiri e 760 feriti. Secondo le testimonianze dei cittadini, diverse vittime non sono ancora state recuperate nelle vicinanze della rotatoria di Nabulsi”.

Israele sul suo account “X”, afferma che “palestinesi hanno intercettato camion e li hanno saccheggiati, provocando la morte di decine di persone a causa del grave affollamento e del calpestio”. In un’altra spiegazione, ha affermato che i suoi carri armati erano nell’area di attraversamento dei camion e hanno lavorato per metterla in sicurezza, e non hanno sparato sul convoglio carico di aiuti.

Per palestinesi Israele ha aperto il fuoco contro i civili e ha chiamato l’evento il luogo del “massacro della farina”.

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha condannato l’uccisione di palestinesi in attesa di aiuti da parte israeliana, che ha portato alla morte di più di 100 persone e al ferimento di più di 700 altre.

La Cina ha espresso la sua forte condanna e il suo profondo shock per il massacro commesso dalle forze nemiche sioniste in via Al-Rashid a Gaza City, contro cittadini palestinesi che aspettavano l’arrivo dei camion degli aiuti, che ha provocato la morte e il ferimento di diverse persone.

In materia militare secondo il quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth, l’IDF ha bisogno di 7.000 soldati e 7.500 ufficiali per colmare le carenze dopo che centinaia di soldati sono stati uccisi e migliaia feriti nei combattimenti nella Striscia di Gaza.

Un altro incidente ha coinvolto militari israeliani dopo aver fatto brillare due tunnel di Hamas. Secondo i media israeliani 22 soldati sarebbero arrivati in ospedale dopo il crollo di un edificio a est di Khan Yunis.

I membri del Consiglio di Guerra Benny Gantz e Haley Trooper si sono uniti alla marcia delle famiglie dirette a Gerusalemme per il ritorno dei prigionieri, trasportando 134 barelle, il numero dei prigionieri detenuti da Hamas.

Il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan, ha messo in guardia dalle “conseguenze catastrofiche” di qualsiasi attacco israeliano a Rafah, a sud della Striscia di Gaza, durante il suo discorso alla 55a sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Il principe Faisal ha condannato i doppi standard adottati da alcuni paesi riguardo alla crisi nella Striscia di Gaza. Ha anche ripetuto le richieste per un cessate il fuoco immediato. Tutto questo mentre il Consiglio di guerra di Israele era riunito per decidere il piano di attacco per Rafah.

Le fazioni palestinesi riunite a Mosca esprimono i loro ringraziamenti alla leadership russa per aver ospitato i loro incontri e per la sua posizione di sostegno alla causa palestinese.

Il ministro degli Esteri libanese, Abdallah Bou Habib, ad Al Jazeera: “Il governo si sta consultando con Hezbollah e la consultazione è vincolante e non significa che ci sarà una decisione finale. I delegati internazionali ci hanno trasmesso la minaccia di Israele e la nostra risposta è stata quella di ritirarci dalle nostre terre. Qualsiasi attacco israeliano alle nostre terre non sarà un picnic e porterà a una guerra regionale. Vogliamo la pace ai confini e siamo pronti alla guerra se ci viene imposta. Ciò che conta per Israele è il ritorno dei residenti nelle aree del nord da cui erano stati sfollati”.

“Vogliamo una soluzione completa con Israele sulla questione del confine tra di noi. I francesi hanno avanzato buone idee, le stiamo studiando e alle quali risponderemo la prossima settimana. Hezbollah e gli Houthi hanno annunciato che avrebbero fermato gli attacchi se Israele avesse fermato la guerra a Gaza”.

A Hodeidah: bombardamenti aerei hanno preso di mira Ras Issa nel distretto di Al-Salif con due raid e due raid nell’area di Al-Kuwaizi nel distretto di Al-Durayhimi.

In Cisgiordania, le Brigate Al-Quds e il Battaglione Jabaa hanno riferito di scontri con le forze israeliane sull’asse Al-Fawwara a Jenin sull’asse Al-Zakam ci sarebbero morti da entrambe le parti. Decine di detenuti amministrativi palestinesi sono stati inaspettatamente rilasciati il 28 sera dal carcere di Ofer. Il motivo, secondo fonti della sicurezza è che i centri di detenzione sono completamente pieni. “Si è deciso di rilasciarli per fare spazio a detenuti con accuse più gravi”. Nella giornata del 1° marzo gli israeliani hanno attaccato Tulkarem.

La Resistenza islamica in Libano rivendicano attacco alla colonia “Ghurin” con missili Falaq. Le Brigate Al-Nasser Salah al-Din lanciano una salva missilistica contro l’insediamento di Sderot adiacente alla Striscia di Gaza settentrionale in risposta al massacro di Al-Rashid Street.

Israele dal 29 sera sta conducendo operazioni contro la Resistenza Islamica in Libano e la resistenza ha sparato nuovamente contro la base di controllo aereo di Meron dell’esercito israeliano. Nella giornata del primo marzo sirene su Haifa.

Nella giornata del primo di marzo le Qassam, e la Brigata Al-Amoudi, ha bombardato soldati israeliani attorno al valico di Erez, nel nord di Gaza, con una raffica di colpi di mortai

Le Brigate Al-Qassam hanno rivendicato il 29 sera di aver fatto esplodere due tunnel con trappole esplosive contro militari israeliani, lasciando morti o feriti, a sud del quartiere di Zaytoun nella città di Gaza. Aerei israeliani hanno colpito la città di Al-Zawaida nel centro della Striscia di Gaza. Attacco delle Brigate Al-Nasser Salah al-Din – Liwa al-Tawhid,contro militari israeliani e veicoli militari intorno al sito di Abu Mutaybiq, a est del Distretto Centrale, con proiettili di mortaio da 82 mm.

Il primo di marzo l’esercito israeliano ha bombardato la scuola Hamad nel nord-ovest di Khan Yunis, che ospitava rifugiati palestinesi, e l’attacco ha finora ucciso tre persone. Le Qassam rivendicano l’attacco contro nave da trasporto truppe israeliana con un proiettile RPG nell’asse Al-Taqadum, a est della città di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Scontri violenti registrano a est di Khan Yunis.

Due persone sono state uccise e altre 6 sono rimaste ferite in un raid israeliano sulla costa di Rafah, a sud della Striscia di Gaza. Nella giornata del 1° marzo aerei israeliani hanno bombardato una casa nel quartiere di El Geneina, a est di Rafah.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

