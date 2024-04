ISRAELHAMASWAR. Siria nel mirino del botta e risposta Teheran-Tel Aviv. Scontri a Gaza. Attacco della Resistenza Islamica a Arab al-Aramshe: 14 feriti

Dopo l’attacco iraniano del 13 aprile notte su Israele si è arrestato il dialogo per il rilascio dei prigionieri e per il cessate il fuoco a Gaza. Il primo Ministro del Qatar, paese in prima fila tra i mediatori, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ha dichiarato: ”I colloqui per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio dei detenuti stanno attraversando una fase delicata. Condanniamo la politica di punizione collettiva seguita da Israele nella Striscia di Gaza e l’escalation in Cisgiordania”.

Il 17 aprile c’è stato un incontro tra il presidente israeliano Isaac Herzog e i ministri degli Esteri di Germania, Annalena Baerbock e Gran Bretagna, David Cameron. Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz assieme a David Cameron e Annalena Baerbock in una dichiarazione congiunta ha detto: “Ora abbiamo l’opportunità di cambiare la regione: chiamare le Guardie Rivoluzionarie con il loro vero nome – un’organizzazione terroristica e imporre sanzioni sul progetto missilistico iraniano”. Il ministro degli Esteri britannico ha dichiarato: “Israele ci ha detto che risponderà attaccando il territorio iraniano e noi lo sosteniamo”.

Il ministro degli Esteri giordano si è rivolto a Israele e all’Iran e ha affermato che il suo Paese non vuole più essere un campo di battaglia tra loro.

Secondo la valutazione americana fornita da Axios, l’Iran risponderà a qualsiasi attacco israeliano importante e pubblico sul suo territorio con nuovi attacchi missilistici e UAV. Sarà difficile per Israele ripetere il suo precedente successo se l’Iran lancerà centinaia di missili e UAV, e Israele lo sa.

Gli Stati Uniti limiteranno la libertà di movimento del ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, che arriverà a New York questa settimana per discutere all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, riferisce la CNN. Secondo il rapporto, i movimenti del Ministro e del suo entourage saranno limitati solo a poche strade vicino al quartier generale delle Nazioni Unite a Manhattan e alla missione iraniana presso le Nazioni Unite, nonché all’accesso da e per l’aeroporto JFK.

Secondo la CBS, gli Stati Uniti stimano che Israele effettuerà un attacco limitato al territorio iraniano, ma sottolineano anche che Israele non condivide informazioni su questo problema con gli Stati Uniti, e quindi i piani non sono chiari. È stato anche riferito che gli Stati Uniti temevano che Israele non li avrebbe informati in anticipo di un simile attacco.

On line è stata pubblicata un’immagine satellitare della base aerea Ramon in Israele, attaccata dai missili balistici iraniani il 14 aprile. Sono stati danneggiati due hangar per la riparazione delle attrezzature di terra, una stazione di manutenzione per aerei da trasporto, la foresteria ufficiali e, forse, una torre di guardia.

Secondo la NBC, una possibile risposta israeliana arriverà dall’esterno dell’Iran. Fonti del canale si aspettano che Israele possa colpire i gruppi regionali sostenuti da Teheran, in particolare in Siria.

Un alto funzionario dell’amministrazione americana ha detto ad ABC News che la Casa Bianca si affida troppo all’errata convinzione che il leader supremo iraniano Khamenei starà attento a non lanciare mai un attacco diretto contro Israele. Per quanto riguarda l’Iran, sono ora necessari studio e rivalutazione.

Alo Pinkas, diplomatico di Israele, ha dichiarato che difficilmente Israele risponderà con un attacco diretto all’Iran. Qualsiasi attacco israeliano agli impianti nucleari o alle installazioni militari della Repubblica Islamica porterà ad un certo livello di tensione.

“L’opinione pubblica di Israele non vuole aprire un nuovo fronte perché l’esercito israeliano sta ancora combattendo nella Striscia di Gaza. Le persone (coloni) sono ancora molto sconvolte e scioccate da quanto accaduto in ottobre, quindi non credo che ci sia alcun desiderio generale di intensificare e aprire un conflitto diretto a tutti gli effetti con l’Iran”. Ha chiosato il diplomatico.

Il quotidiano israeliano Maariv ha riferito citando un esperto militare: “Non c’è niente di vero nelle parole del portavoce dell’esercito israeliano riguardo al tasso di intercettazione dei missili iraniani che ha raggiunto il 99%. Abbiamo visto i missili cadere sulle basi di Nafatim e Ramon. È vero che c’è stata un’intercettazione, ma la percentuale è molto esagerata e l’obiettivo è garantire sicurezza alla popolazione”.

L’ex presidente iraniano Mohammad Khatami ha rilasciato una serie di dichiarazioni: “La risposta dell’Iran al crimine di Israele è stata coraggiosa, logica e legale. Nelle operazioni di droni e missili iraniani contro Israele, tutti gli aspetti della questione sono stati pienamente presi in considerazione nel quadro di regole chiare e relazioni giuridiche internazionali. L’operazione iraniana ha inviato un chiaro segnale che Israele non dovrebbe immaginare che se commette qualsiasi crimine o danno o agisce in violazione di alcune regole internazionali e le istituzioni internazionali non adempiono ai loro obblighi legali nei suoi confronti, allora questa non sarà una risposta. Mantenere la sicurezza e la stabilità nella regione e fermare l’escalation sono le priorità dell’Iran”. E ancora: “Spero che la pace arrivi in ​​una regione che ha un disperato bisogno di sicurezza e sviluppo”.

L’ambasciatore svizzero a Teheran è stato convocato non al ministero degli Esteri iraniano, ma al quartier generale dell’IRGC per avvertirlo delle conseguenze di un attacco di ritorsione da parte di Israele e degli Stati Uniti dopo l’attacco dell’Iran a Israele il 13 aprile. Teheran vuole la pace e la sicurezza e non prenderà mai misure provocatorie, ha detto alla TASS l’ambasciatore iraniano a Mosca Kazem Jalali.

Il capo della sicurezza iraniana Abolfazl Amoui ha detto che Teheran è “pronta a usare armi mai usate prima” se Israele rispondesse all’attacco iraniano del 14 aprile. Il comandante in capo della Marina iraniana ha affermato che le navi da guerra iraniane accompagneranno le navi commerciali iraniane che navigano nel Mar Rosso. Il cacciatorpediniere Jamaran opera nel Golfo di Aden e scorta delle navi commerciali nel Canale di Suez.

Il Comandante dell’aeronautica iraniana: Siamo pronti a colpire obiettivi, soprattutto con l’aiuto del Su-24. Per quanto riguarda l’utilizzo di altri velivoli siamo pronti al 100%. Se il nemico commette un errore strategico, riceverà un colpo che non potrà compensare.

Il 17 aprile a parlare anche il comandante in capo dell’esercito iraniano, il generale Abdul Rahim Mousavi, in una dichiarazione ad Al-Mayadeen: “Le forze armate iraniane sono pronte a rispondere con decisione e con forza decisiva a qualsiasi attacco che minacci gli interessi della Repubblica islamica. Le persone sagge dall’altra parte stanno cercando di impedire che l’entità israeliana commetta nuovamente un errore, ma per noi il nemico è il nemico”.

Il comandante della marina dell’esercito iraniano, Shahram Irani, in una dichiarazione ad Al-Mayadeen: “Per 45 anni abbiamo ricevuto minacce dai nemici, ma non ci siamo tirati indietro, né ci siamo sottomessi né ci siamo fermati”.

L’IDF ha mostrato un video di un missile balistico iraniano che cade nel Mar Morto e viene recuperato quasi intatto ed ora sarà studiato dagli esperti militari. Le forze di difesa israeliane (IDF) hanno deciso come rispondere all’attacco dell’Iran, ma non hanno ancora deciso una data, scrive il Jerusalem Post, citando fonti. Secondo la pubblicazione, le opzioni di risposta vanno dal colpire gli impianti nucleari iraniani all’attacco ai droni o missili balistici. Si stanno prendendo in considerazione anche sanzioni contro il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane (IRGC) e un attacco informatico.

Anche Hezbollah ha mostrato un video dell’attacco del 13 aprile del sistema di difesa missilistico Iron Dome utilizzando 13 munizioni vaganti. E ancora Hezbollah ha rivendicato attacco mostrando un video degli attacchi in Galilea del 17 aprile. Hezbollah avrebbe attaccato il sistema di difesa Iron Dome con due squadroni di droni suicidi, distruggendolo, uccidendo e ferendo il suo equipaggio.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 16:30 del 17 aprile.

Terzo giorno consecutivo in cui Hezbollah spara contro il nord di Israele. Le sirene hanno suonato nel sito di Beranit dopo che un missile è stato lanciato dal sud del Libano. Dopo che le sirene hanno suonato ad Alkush, 4 missili sono stati monitorati dal sud del Libano. Un missile guidato è esploso vicino alla base dell’esercito israeliano a Jabal al-Jarmaq nella Galilea.

La Resistenza Islamica ha preso di mira un nuovo dispiegamento di soldati israeliani a sud della Caserma Pranit con armi a razzo e proiettili di artiglieria. Udita esplosione a Meron fuoco diretto dal Libano.

Colpito un sito ad Arab al-Aramshe nella Galilea occidentale con un missile guidato. Un elicottero dell’esercito israeliano è stato danneggiato mentre stava soccorrendo i feriti ad Aramsha al confine con il Libano. Ci sono stati 14 feriti di cui 4 gravi. La Resistenza islamica ha rivendicato l’attacco parlando di “attacco combinato con missili guidati e droni d’assalto contro il quartier generale della nuova compagnia militare di ricognizione ad Arab al-Aramshe. Israele nega che ci sia stata penetrazione di droni.

In risposta Israele ha lanciato un attacco aereo con missili contro la città di Aita al-Shaab.

Il nord di Gaza si sta trasformando in un “abominio sanitario”. Migliaia di tonnellate di rifiuti e macerie minacciano la vita dei residenti. Continuano gli scontri e le impostate nel nord di Gaza. Il portavoce dell’esercito di occupazione israeliano: Ieri un combattente dell’unità “Sheldag” è stato gravemente ferito in una battaglia nel nord della Striscia di Gaza e il combattente è stato trasferito in ospedale per ricevere cure.

Colpi di artiglieria israeliani prendono di mira la Terra di Al-Mufti, il Nuovo Campo, Al-Mughraqa e Al-Zahraa, a nord del Campo di Al-Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza.

13 morti si registrano dopo che Israele ha bombardato un gruppo di palestinesi vicino al ponte Sheikh Radwan a Gaza.

Le forze israeliane assaltano il campo di Shuafat, a nord-est di Gerusalemme. Le Brigate Al-Quds – Battaglione Tubas hanno rivendicato attacco con bomba bomba pre-preparata con un bulldozer militare e si sono scontrati con le forze israeliane vicino all’Università Aperta di Al-Quds, alla rotonda di Al-Ahmadin e diversi assi della città.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

