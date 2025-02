ISRAELHAMASWAR. Sale la tensione Israele – Siria: HTS pronto a riprendersi Daraa. Scambio di prigionieri senza intoppi nella notte. Rubio: Gaza non sarà più evacuata

I bombardieri strategici B-52H dell’aeronautica americana, decollati ieri dalla base aerea di Barksdale in Louisiana, sono arrivati ​​in Europa e poi si sono diretti sul Mar Mediterraneo verso il Medio Oriente. Diverse petroliere KC-135 della base aerea navale di Rota stanno aspettando al largo delle coste della Spagna per fare rifornimento.

Il consigliere presidenziale degli Emirati Arabi Uniti Anwar Gargash ha pubblicato un articolo sul quotidiano Al-Ittihad in cui scrive che in un recente incontro tra il presidente degli Emirati Arabi Uniti Sheikh Mohammed bin Zayed e il Segretario di Stato americano, Marco Rubio è stato il primo a sottolineare il rifiuto di sfrattare i palestinesi dalle loro terre e che la ricostruzione di Gaza deve basarsi su una visione politica che includa una soluzione a due Stati. Sembra dunque che il piano di Trump per Gaza sia in fase di revisione.

Una fonte di Hamas ha detto alla TV al Arabya: “Neghiamo le notizie secondo cui abbiamo concordato di estendere la prima fase dell’accordo di cessate il fuoco”. Il portavoce delle Brigate Al-Qassam, Abu Ubaida ha poi riferito, nell’ambito dell’accordo Al-Aqsa Flood per lo scambio di prigionieri, quali corpi dei prigionieri israeliani ritornano alle loro case: Idaman Idan, Aitsik Al-Jarit, Ohd Yahlumi, Shlomo Mansour. Lo scambio è avvenuto alle 23:00 del 26 febbraio. Mentre sotto stretta supervisione egiziana rientrano in Palestina 445 prigionieri palestinesi, che dovevano essere rilasciati sabato scorso. Tutti i prigionieri sono stati accolti all’Ospedale Europeo di Gaza a Khan Yunis.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornati alle 17:00 del 26 febbraio.

Sale la tensione in Siria in modo particolare nel sud della Siria. Il ministro della Difesa Israel Katz: “Israele” non permetterà alla Siria di diventare come il Libano meridionale, e l’aeronautica agisce in conformità con la politica “israeliana”.

Nella notte del 25 febbraio si sono registrati bombardamenti israeliani a Damasco e nelle province di Daraa e Quneitra. Un’esplosione è avvenuta vicino al Damascus International Hotel nella zona Al-Bahsa di Damasco. Aerei israeliani hanno effettuato attacchi aerei sul villaggio di Jurut vicino al confine libanese-siriano.

Il 26 febbraio, un attacco di droni israeliani ha preso di mira un’auto nella città di confine di Al-Qasr, a nord di Hermel. In risposta le forze armate siriane iniziano i preparativi per riprendere Daraa dall’esercito israeliano. Quattro i morti. Secondo canale 14 di Israele, le IDF il 25 febbraio, dopo gli attacchi aerei, sono entrati nella zona cuscinetto in Siria con carri armati e forze di fanteria, per portare a termine un’operazione per ostacolare le infrastrutture di Hezbollah e la distruzione di armi, durante la quale sono stati fatti esplodere magazzini utilizzati dal regime di Assad e durante l’operazione, un uomo di Hezbollah è stato arrestato.

Anche in Libano continuano i bombardamenti. L’IDF ha attaccato la valle del Beqaa due i morti. Le forze di difesa israeliane hanno confermato di aver effettuato un attacco aereo contro un gruppo di militanti Hezbollah nella valle della Bekaa in Libano. L’attacco è avvenuto dopo che l’esercito ha dichiarato di aver identificato i militanti in una struttura che produce e immagazzina “armi strategiche” appartenenti al gruppo terroristico. Le azioni dei militanti sul sito sono una “palese violazione” dell’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Libano, sostiene l’IDF.

Raid aerei israeliani registrati anche lungo la striscia di Gaza secondo fonti palestinesi: “Le IDF aprono il fuoco contro i contadini a est del campo di Al-Maghazi, nel centro della Striscia di Gaza. Colpiti i terreni agricoli a est di Abasan al Kabira, a est della città di Khan Yunis”. In questa ultima area almeno tre gli attacchi aerei.

Il 26 febbraio si registra il 37esimo giorno di combattimenti a Jenin. “La Moschea Ibrahim a Hebron è nel raggio d’azione delle IDF”. Inviati rinforzi IDF al campo di Jenin, 27 fino ad ora i morti e migliaia gli sfollati.

Per la prima volta dal 2002, le forze delle IDF hanno spinto i carri armati nelle vicinanze del campo di Jenin, nel corso di operazioni di demolizione e costruzione di ampie strade, dopo aver distrutto case, fatto saltare in aria aree residenziali e sabotato le reti elettriche e idriche.

Una forza speciale dell’esercito israeliano intercetta i veicoli e inizia a perquisirli vicino al parco Al-Ain, sulla strada per le città di Deir Al-Ghusoun e Atil, a nord di Tulkarem. Scontri scoppiano nel villaggio di Odla, a sud di Nablus, e l’occupazione spara proiettili contro giovani. Assalto delle IDF al villaggio di Deir Dibwan, a nord-est di Ramallah.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/