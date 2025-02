ISRAELHAMASWAR. Sale la tensione in Libano tra Israele-Hezbollah. Manifestanti chiedono il ritiro delle IDF 

Il 18 febbraio scadrebbe il mandato per la presenza di Israele in Libano nelle aree del conflitto contro Hezbollah. Secondo account libanesi però Israele ha costruito un sito logistico vicino al sito UNIFIL sulla strada per Markaba.

Ma non è questo che preoccupa le nuove autorità libanesi. Piuttosto il fatto che il popolo di Hezbollah cominci a riscaldarsi, anche se non ha più il potere di prima.

In un comunicato stampa dei giorni scorsi le IDF hanno fatto sapere che: rimarrà in cinque punti strategici”. E secondo gli account filo Hezbollah: “Sicuramente da qui intraprenderà altre azioni provocatorie in seguito, perché questa è la sua natura; continua ad espandersi finché non riceve un colpo che la costringe a fermarsi”.

In settimana numerosi i problemi all’aeroporto di Beirut: è stato fermato un volo di una compagnia aerea iraniana perché secondo Israele era un vettore dell’Iran in favore di Hezbollah. E il timore ora è che “domani potrebbero essere vietati tutti i voli e dopo potrebbe essere vietato l’ingresso degli iraniani, tutto con vari pretesti. Ora siamo in una fase in cui Israele sta cercando di comprendere le equazioni esistenti e continuerà a fare pressione sulla resistenza e sul suo ambiente finché le cose non raggiungeranno il momento dell’esplosione”.

Secondo le fonti social libanesi: “La situazione non può durare. Le cose cambieranno e ci si aspetta che assisteremo a giorni di combattimenti tra la resistenza in Libano e le IDF quando la situazione raggiungerà un livello insopportabile”.

Nel frattempo è arrivata una nuova dichiarazione delle IDF: “poco tempo fa, l’IAF ha condotto attacchi basati sull’intelligence su siti militari di Hezbollah contenenti armi e lanciatori, che rappresentano una minaccia diretta per il fronte interno israeliano. L’attività terroristica in questi siti è una chiara violazione degli accordi tra Israele e Libano.L’IDF continua a operare per rimuovere qualsiasi minaccia allo Stato di Israele, rimane fedele agli accordi e opererà per impedire qualsiasi tentativo di riarmo o ricostruzione della forza da parte dell’organizzazione terroristica di Hezbollah”.

Il 13 febbraio sono cominciate in Libano, proprio dall’aeroporto, manifestazioni contro le ingerenze straniere e contro Israele manifestazioni che sono proseguite fino al 14 e non accennano a diminuire e dove è dovuto intervenire l’esercito libanese.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

