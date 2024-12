ISRAELHAMASWAR. Sale la tensione in Cisgiordania tra gli alleati di Hamas e l’autorità di Ramallah

La Cisgiordania è diventata il nuovo luogo di scontri e omicidi. Il Palestine Information Center “Ma’ta” ha registrato 22 atti di resistenza contro soldati e coloni Israeliani in Cisgiordania e nella città di Gerusalemme, nella sola giornata del 22 dicembre.

Ma in realtà i problemi più importanti si registrano tra l’Autorità palestinese e i palestinesi. A partire dal 4 dicembre infatti l’Autorità di Ramallah ha iniziato una operazione di sicurezza a campo Jenin. Il tutto nasce quando l’Autorità di Ramallah arresta un gruppo di appartenenti alla resistenza della Brigata Jenin, e confisca i fondi appartenenti alle famiglie dei morti della Brigata jenin.

Le tensioni sono così forti che in un comunicato stampa congiunto tripartito rilasciato da Hamas, Fronte popolare e Jihad islamico in Palestina del 21 dicembre si legge: “Dichiarazione congiunta delle tre forze palestinesi: Affermiamo la nostra convinzione sulla necessità di contenere i recenti eventi di Jenin in modo da preservare il sangue palestinese e proteggere la resistenza”.

E ancora: “Seguiamo con grande dolore e grande preoccupazione gli eventi che si stanno verificando nella città di Jenin e nel suo campo attraverso l’escalation della campagna di sicurezza dei servizi di sicurezza dell’Autorità. Affermiamo la nostra volontà di contenere questi sviluppi e di prevenirne l’espansione. Preservare il sangue palestinese è una priorità assoluta e una linea rossa, e preservare l’unità palestinese è un dovere e una responsabilità per tutti. Affermiamo che l’arma di resistenza di tutte le forze è affrontare la guerra di sterminio nella Striscia di Gaza e affrontare le incursioni israeliane in Cisgiordania. Le nostre armi sono legali e non è consentito danneggiarle o prendere di mira chi le porta. I servizi di sicurezza e la leadership dell’Autorità Palestinese devono prendere le distanze da qualsiasi misura che possa minacciare l’unità della situazione. Chiediamo alla leadership dell’Autorità Palestinese di ritirarsi immediatamente dalla campagna di sicurezza a Jenin, che serve solo a Israele”.

“Chiediamo alle autorità di lavorare immediatamente per ritirare le forze e i membri dei servizi di sicurezza dalla città e dal campo di Jenin e per revocare l’assedio su di loro. Chiediamo la formazione di un comitato nazionale superiore che includa tutte le componenti della società palestinese per porre fine a questo attacco”.

A questo fa seguito il 22 di dicembre quello del Clan e Famiglie del nord della Cisgiordania: “[…] Una dichiarazione rilasciata dalle tribù e dalle famiglie della Cisgiordania settentrionale, in Palestina […] abbiamo pietà dei morti del nostro popolo palestinese a Gaza e in Cisgiordania e affermiamo l’unità, la santità e la dignità del sangue palestinese un cittadino palestinese o un figlio dell’establishment della sicurezza, sono tutti nostri figli e tutti hanno pietà. Comprendiamo molto bene che il rapporto tra l’establishment della sicurezza e tutti i palestinesi in generale e i campi palestinesi in particolare è un rapporto che deve servire il nostro progetto di liberazione, e ciò che sottolineiamo in questa dichiarazione in risposta alla cosiddetta dichiarazione rilasciata dal tribù del Monte Hebron, consideriamo Jenin in particolare e la Cisgiordania settentrionale in generale e Khalil al-Rahman come un tessuto unico palestinese, ma ciò che ha sorpreso noi, i clan e le famiglie della Cisgiordania settentrionale, è stata l’affermazione velenosa che porta in sé altro che sedizione e rafforzamento della divisione […] . Il nostro popolo è attratto dai conflitti palestinese-palestinesi che servono solo all’occupazione israeliana. Questa dichiarazione mira a dare priorità al linguaggio dell’omicidio e del sangue tra le persone di un popolo e di un’autorità. Noi nel nord della Cisgiordania non abbiamo bisogno che nessuno lo faccia insegnateci e diteci che l’OLP è l’unico legittimo rappresentante del popolo palestinese. I sacrifici e i martiri della Cisgiordania settentrionale sono il nostro impegno nella legittimità palestinese, questo è chiaro e franco, così diciamo a coloro che hanno emesso questo veleno, dichiarazione inventata, prima di chiederci qualsiasi posizione, chiediamo che tu la limiti. La cosa migliore è fermare i vostri incontri e le vostre cene con l’amministrazione civile israeliana. La gente di Hebron e i suoi attivisti sono più grandi e più puri della vostra dichiarazione inventata. Diciamo anche a chiunque abbia rilasciato questa dichiarazione inventata una dichiarazione di sedizione e ammissibilità del sangue tra i figli di un popolo. Diciamo in nome nostro e del popolo libero e onorevole di Hebron, rivolgiamo il nostro appello ai nostri figli nell’istituto di sicurezza e ai figli del campo di Jenin affinché rimangano saldi nell’eroismo dite loro, a nome di tutti noi, che il sangue palestinese è sacro e noi diciamo di no. […] Questa è la nostra dichiarazione e questa la nostra posizione nel famiglie e clan di Jenin e della Cisgiordania settentrionale. Speravamo in combattenti, personalità e persone per la libertà. Il Monte Hebron verrà nella loro consueta forma nazionale, verrà in solidarietà con noi per preservare la sacralità del sangue palestinese e del tessuto sociale palestinese, e per preservare il sangue dei nostri figli nell’istituto di sicurezza e nel campo di Jenin, in modo che noi restate uniti per il bene della patria e lasciate che la Palestina sia al di sopra di tutte le famiglie e i clan, vostri fratelli”.

Infine in dichiarazione del 23 dicembre Hamas scrive: “Rigettiamo la retorica dei territori e la pericolosa mobilitazione portata avanti dall’Autorità in Cisgiordania nelle città della Cisgiordania, e mettiamo in guardia dai suoi effetti sul tessuto nazionale e sociale”.

E ancora: “Condanniamo assolutamente le gravi violazioni perpetrate dalle autorità e denunciamo l’incendio delle case dei perseguitati dall’occupazione nel campo di Jenin e l’uso di armi come i lanciatori, che furono tra i primi ad essere presenti nel campo mani dei combattenti della resistenza per affrontare l’occupazione e respingere le sue incursioni”.

Sempre nello stesso comunicano Hamas avverte: “dei grandi rischi che l’autorità sta correndo in termini di persecuzione dei combattenti della resistenza e della sua giustificazione attraverso bugie e false accuse, che mina l’unità delle nostre fila nell’affrontare i crimini dell’occupazione e dei coloni, e aiuta l’occupazione liquida la nostra causa a basso prezzo e con mani locali”.

Hamas ha anche invitato: “tutto il nostro popolo libero a vigilare e a respingere le pericolose pratiche di autorità contrarie ai principi e ai valori nazionali del nostro popolo. E lavorare per intensificare tutte le energie per sostenere la resistenza e affrontare gli attacchi dell’occupazione. E vanificando i suoi sforzi per eliminare la resistenza e completare il piano di annessione e sfollamento”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

