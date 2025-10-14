ISRAELHAMASWAR. Rispettati gli accordi sul rilascio dei prigionieri. Rientrano a casa 20 israeliani e 1996 detenuti palestinesi. Oggi arriva in Israele il primo ministro dell’Indonesia per la prima volta nella storia

Il vertice di Sharm el-Sheikh per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza di è svolto, con la partecipazione dei leader di oltre 20 paesi, secondo quanto riportato dall’ufficio presidenziale egiziano. Leader del summit Stati Uniti, Egitto, Qatar e Turchia i mediatori degli accordi per la pace a Gaza. L’invito è stato esteso dagli Stati Uniti a Spagna, Giappone, Azerbaigian, Armenia, Ungheria, India, El Salvador, Cipro, Grecia, Bahrein, Kuwait e Canada, Italia.

Il Primo Ministro del Qatar, in un’intervista al New York Times: “Il prossimo passo dovrebbe essere la discussione sulla creazione di una forza internazionale temporanea per stabilizzare la Striscia, che sarebbe direttamente collegata al disarmo di Hamas e al successivo ritiro delle forze dell’IDF dalla Striscia”. Secondo lui, una delle principali questioni aperte è se le armi di Hamas saranno trasferite all’Autorità Nazionale Palestinese o a un’altra entità.

Hamas si è ritirato dal “Summit di pace” in Egitto, ha dichiarato all’AFP Hussan Badran, membro del politburo del movimento. E Israele non ha partecipato al vertice di Gaza a Sharm el-Sheikh, ha dichiarato il portavoce del governo israeliano Shosh Bedrosian per via delle festività Simchat Torah. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha confermato in una riunione di governo che Teheran ha rifiutato l’invito al presidente Pezeshkian a partecipare al vertice dei leader di domani a Sharm el-Sheikh. AIl presidente palestinese Mahmoud Abbas ha partecipato al vertice.

Il presidente della Russia Vladimir Putin ha rinviato l’incontro Russia-LAG. “È stata una mia iniziativa, non voglio interferire con il processo che si è ormai instaurato” in Medio Oriente. “Il vertice russo-arabo, rinviato a causa dell’accordo di Gaza”, si terrà sicuramente ha però precisato il Ministro per gli Affari Esteri russo, Sergej Lavrov. E alla domanda sul perché la Russia non partecipi al vertice di Gaza in Egitto: “gli organizzatori del vertice hanno coordinato le loro azioni con gli Stati Uniti e altri paesi arabi”.

La Commissione Europea ha deciso di non chiedere risarcimenti a Israele per la distruzione di Gaza, ha dichiarato la portavoce della Commissione Europea Paula Pinho. La Commissione Europea non vede alcun collegamento tra questa questione e i suoi tentativi di espropriare i beni russi a beneficio di Kiev.

Un enorme striscione con la scritta “Grazie” è apparso su una spiaggia di Tel Aviv prima della visita di Trump. Il filmato sarebbe stato girato dall’Air Force One, l’aereo che trasportava Trump. Secondo Axios, Trump ha assicurato personalmente che non avrebbe permesso a Israele di ritirarsi dall’accordo o di riprendere la guerra. Uno dei motivi della svolta è stato che “Hamas ha iniziato a considerare gli ostaggi come un peso piuttosto che una risorsa” nel contesto di una futura leva negoziale. Come parte della garanzia di Trump, gli Stati Uniti guideranno un meccanismo di monitoraggio militare per supervisionare il suo piano. Trump ha annunciato a bordo dell’Air Force One che “la guerra a Gaza è ufficialmente finita”.

Le forze statunitensi hanno iniziato ad arrivare in Israele per lavorare alla creazione di un Centro di Interazione Civile-Militare per la Striscia di Gaza; i funzionari affermano che tutti i 200 soldati sono arrivati domenica. Queste truppe faranno parte della Combined Task Force, sotto il comando del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), composta da personale militare e civile proveniente da Egitto, Turchia, Qatar e altri paesi, che garantirà il flusso di aiuti umanitari e la sicurezza nella Striscia di Gaza e supervisionerà l’istituzione di un governo civile a Gaza separato da Hamas.

Le autorità di Gaza affermano che 173 camion di aiuti umanitari sono entrati nella Striscia di Gaza ieri, il 12 ottobre, attraverso i valichi, il primo giorno dopo la decisione del cessate il fuoco. l convoglio includeva 3 camion carichi di gas da cucina e 6 camion di combustibile solare destinati al funzionamento di panetterie, generatori e ospedali, a fronte dell’urgente necessità di questi materiali essenziali a causa del prolungato assedio.

Mercoledì il Primo Ministro israeliano Netanyahu ha presentato in tribunale una richiesta di revoca del suo certificato a causa di una visita di Stato urgente del Presidente di Cipro. In Israele oggi arriva il presidente indonesiano. Per la prima volta nella storia dei due Paesi, il presidente indonesiano dovrebbe atterrare in Israele per una visita ufficiale. Si tratta di un passo straordinario per un Paese musulmano che non intrattiene relazioni diplomatiche con Israele.

Il Capo di Stato Maggiore congiunto degli Stati Uniti, è arrivato il 3 di ottobre con il presidente Trump, e ha tenuto un incontro di lavoro con il capo di stato maggiore delle IDF, Ayel Zamir

Anche il primo Ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato alla Knesset: “La guerra è finita” e poi lo ha dichiarato nuovamente Trump. Netanyahu e Trump hanno posato per una foto vicino alla statua della “colomba della pace” che il primo Ministro di Israele ha regalato al presidente americano. Il Presidente degli Stati Uniti ha anche affermato che Hamas ha accettato di attuare la clausola sul disarmo del piano di pace. Il presidente statunitense ha riferito che Israele sarà pronto a “tendere una mano amica” all’Iran.

Dopo che l’Iran ha smentito le voci di un suo assassinio, Ismail Qaani, comandante della Forza Quds del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, ha dichiarato ieri: “Il regime israeliano sta diffondendo notizie di assassini per preoccupare i miei compagni e cercare di contattarmi, così che loro (Israele) possano localizzarmi”. L’Iran conferma di aver ricevuto messaggi da Netanyahu in cui si afferma che Israele non vuole più entrare in guerra.

A partire dal 10 di ottobre, la Brigata Kfir e la 98ª Brigata delle IDF si ritirano da Gaza. Il Portavoce delle IDF: “Hamas oggi non è l’Hamas di due anni fa. Hamas è stato sconfitto”. E ha aggiunto: ”Le IDF sono schierate lungo le linee di schieramento in conformità con l’accordo”, si legge nella dichiarazione militare, aggiungendo che “il dispiegamento delle forze è determinato sulla base di una valutazione della situazione, in conformità con l’accordo, e di un’analisi di tutte le variabili”. L’esercito si rifiuta di fornire ulteriori dettagli sul suo dispiegamento nella Striscia.

L’11 di ottobre sono riprese le consegne degli aiuti a Gaza. Venti ostaggi israeliani vivi sono stati rilasciati e consegnati alla Croce Rossa nella giornata del 13 ottobre. Mentre nella tarda serata è iniziata la consegna degli ostaggi morti. Secondo Amit Segal – Channel 12: “Nella Striscia di Gaza ci sono attualmente 41 prigionieri israeliani, di cui 13 vivi”. Hamas riferisce che tutti i prigionieri israeliani viventi sono stati rilasciati.

I 1.966 prigionieri palestinesi hanno cominciato ad uscire dalle carceri a partire dalla tarda mattinata del 13 ottobre, Israele prevede di espellere 154 palestinesi liberati dai territori israeliani e palestinesi. Reuters. Tra i rilasciati condannati all’ergastolo, Mahmoud Issa, 33 anni di carcere, fondatore delle celle di Al-Qassam a Gerusalemme e comandante dell’Unità “101”. Ritornano. A casa anche Siham Abu Salem, Mirvat Khalil, Tariq Barghouti, della Striscia di Gaza rilasciati come parte dell’accordo di scambio. Nel dettaglioIn 250 prigionieri condannati all’ergastolo e a pene lunghe, e 1.718 prigionieri della Striscia di Gaza arrestati dopo il 7 ottobre 2023, sono stati liberati alle 15:00 gli scambi dei prigionieri erano stati effettuati.

Le IDF hanno arrestato arrestano il capo del Silwan Club, il gerosolimitano Ahmed Al-Ghoul, nella sua casa nella città di Silwa.

Secondo i resoconti arabi, l’IDF ha distrutto circa il 75-80% degli edifici nella Striscia di Gaza. Nel pomeriggio dell’11 di ottobre attacco mirato di Israele a Kherbet Selem, Libano. Il 13 di ottobre sempre in Libano un agente e un membro del Dipartimento Investigativo del Monte Libano sono rimasti feriti durante l’inseguimento di un ricercato sulla strada Damour-Saadiyat all’alba, mentre la pattuglia era esposta a un’imboscata.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

