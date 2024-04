ISRAELHAMASWAR. Rinnovati gli accordi per un unico asse della resistenza contro Israele: dall’Iran all’Iraq, dallo Yemen alla Palestina e alla Siria

Per chi ancora non crede che Yemen, Iraq, Siria, Libano, Palestina siano un fronte unico di resistenza contro Israele magari sotto cappello dell’Iran e perché no, lo zampino dell’Algeria di cui parleremo in altra sede, riportiamo i resoconti della “Piattaforma Gerusalemme”. Una conferenza di si è tenuta a Sanaa il 3 aprile per discutere appunto del futuro della “Palestina”, ma che di fatto ha visto un rinnovo dell’alleanza di tutto l’asse della resistenza a combattere contro Israele.

In video conferenza hanno partecipato tutti gli esponenti della Resistenza Islamica: Iraq, Siria, Libano, Palestina; leader di Hamas, leader degli Houti, Hezbollah, e ancora i leader di governo dell’Iran. A seguire le dichiarazioni più ficcanti che fanno comprendere il forte legame tra i gruppi sopra citati che hanno rinovato nel summit la loro unione contro un nemico comune: Israele.

Il segretario generale del movimento iracheno Al-Nujaba, Sheikh Akram Al-Kaabi, ha dichiarato durante l’evento Piattaforma di Gerusalemme: “Siamo al fianco dei nostri fratelli a Gaza e confermiamo che le nostre operazioni continuano e continueranno contro il nemico israeliano. La resistenza irachena è una parte essenziale dell’asse della resistenza e la nostra partecipazione nel sostegno al popolo palestinese durante l’alluvione di Al-Aqsa deriva da una certezza: che vinceremo. La resistenza irachena continua a distruggere le roccaforti nemiche nei territori palestinesi occupati e a ripulire l’Iraq dalla sporcizia degli occupanti. L’utilizzo di una parte limitata delle capacità della resistenza ha creato una sfida all’egemonia dell’America e di “Israele”, mentre riversavano tutto il loro potere sulle donne e sui bambini di Gaza, senza però riuscire a metterli in ginocchio.

A seguire le parole del Segretario Generale del Movimento della Jihad Islamica, Ziad Nakhalah: “Il nostro popolo a Gaza si oppone a tutte le forze del male nel mondo, rappresentate da Israele e dai suoi sostenitori, guidati dall’America. Nonostante il difficile assedio, dove i nostri figli sono privati ​​delle più semplici necessità di vita, vediamo arabi e musulmani incapaci di portare un bicchiere d’acqua a Gaza. Chiediamo che i nostri fratelli arabi ci trattino come trattano “Israele” perché ciò di cui Israele ha bisogno da loro gli arriva”. “L’importanza delle forze di resistenza risiede nell’unità delle loro arene e dei loro fronti, con i fronti di sostegno che stanno fianco a fianco con la resistenza in Palestina, in Libano, Yemen, Iraq e Siria”. “Ringraziamo la Repubblica Islamica dell’Iran per il suo ruolo attivo nel sostenere il nostro popolo, la sua resistenza e l’asse della resistenza”. “Facciamo del Jerusalem Day un momento in cui rafforziamo l’unità del nostro popolo, dei nostri combattenti e dei nostri obiettivi. Gaza resta con il suo popolo e la sua eroica resistenza, e rimarrà una pietra miliare nella marcia del nostro popolo verso Gerusalemme, e resisterà e trionferà, se Dio vuole”.

Il capo dell’Alleanza Fatah in Iraq, Hadi Al-Amiri ha dichiarato: “La Giornata Internazionale di Gerusalemme è un giorno per rinnovare l’alleanza con Dio, il Suo Messaggero, la Moschea di Al-Aqsa e il popolo palestinese. La battaglia dell’Alluvione di Al-Aqsa è un destino divino che si è svolto attentamente per mano di servitori di grande coraggio per ottenere la loro vittoria decisiva e ripristinare la causa palestinese. I Mujahideen stanno spingendo Israele verso la sua fine, e qui si stanno diffondendo avvertimenti a Israele che sta affrontando sfide esistenziali. L’alluvione di Al-Aqsa ha spazzato via le illusioni di normalizzazione nella regione e ha smascherato i miti che il nemico usava come copertura per la sua tirannia. L’alluvione di Al-Aqsa ha condannato tutte le potenze arroganti in quanto complici dell’approccio criminale. L’ingiusto sistema internazionale che attualmente governa il mondo deve essere riconsiderato”. “L’America e l’Occidente sono dietro i crimini del nemico, fornendogli denaro e armi e sostenendo l’annullamento delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza che condannano Israele”. “Il Movimento per la Consapevolezza Globale richiede una famiglia globale in cui non c’è posto per tirannia e tirannia, e l’attuale sistema globale deve essere riconsiderato”.

Il Capo dell’Ufficio Politico di Hamas, Ismail Haniyeh: “Oggi ricordiamo l’Imam Khomeini, che ha fatto di Gerusalemme un pilastro della rivoluzione e della resistenza e ha indetto il Giorno di Gerusalemme affinché la nazione possa adempiere al proprio dovere di liberare Gerusalemme. Quest’anno passa il giorno di Al-Quds e la nostra Gerusalemme è attratta dal dolore e dalla speranza a causa dell’aperta aggressione Israeliana contro i suoi luoghi sacri e la sua gente. Negli ultimi anni, Israele ha cercato di risolvere il conflitto in Palestina attraverso la Porta di Al-Aqsa, ma la resistenza a Gaza lo ha sorpreso con un’alluvione e ha riportato la pace al suo stato normale”.

Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi ha dichiarato: “I mujaheddin di Gaza hanno presentato, con la loro fermezza, fermezza, pazienza e coraggio, una leggenda raramente eguagliata in storia umana”.

Il Segretario generale di Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah: “Il giorno di Al-Quds quest’anno è molto diverso dagli anni precedenti, con la benedizione dell’Alluvione di Al-Aqsa. Ciò che sta accadendo in Palestina e nel mondo è un’ondata di persone libere, che speriamo continui e cresca. Rendiamo omaggio alla resistenza di Gaza e al suo popolo per la loro fermezza, pazienza e fermezza di fronte all’esercito di Israele, che ha commesso crimini e massacri e ha reso la loro fermezza un’epopea storica. Esprimiamo riverenza e apprezzamento per i fronti di sostegno in Libano, Yemen e Iraq, dove sopportano minacce e continuano nonostante queste”.

Il Presidente della Repubblica Islamica dell’Iran, Ebrahim Raisi intervenendo alla sessione dei lavori ha detto: “La Giornata Internazionale al Quds suggerisce l’imminente vittoria finale per il paziente popolo palestinese. È diventato chiaro a tutti che l’entità israeliana è più debole di una tela di ragno”.

La leadership regionale del partito Baath condanna l’aggressione sionista contro il consolato iraniano a Damasco. La leadership regionale del partito arabo socialista Baath – Qatar Yemen ha condannato l’aggressione sionista che ha preso di mira il consolato iraniano nella capitale siriana, Damasco, e ha portato al martirio di sette consiglieri iraniani.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

