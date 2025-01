ISRAELHAMASWAR. Rientro a casa dei residenti del Litani domenica con o senza presenza IDF. Chiuso circa l’85% dei posti di blocco militari in Cisgiordania

Michael Dimino, ex analista della CIA ed esperto di antiterrorismo, è stato nominato uomo di punta del Pentagono per la politica in Medio Oriente nella nuova amministrazione Trump. Sempre il neo eletto presidente americano ha detto: “Gaza sembra un enorme cantiere di demolizione. Deve essere ricostruita in modo diverso… Gaza è interessante; è un posto meraviglioso. Proprio di fronte al mare; il clima migliore… lì si possono fare cose meravigliose e straordinarie”. Secondo indiscrezioni Barron Trump, il figlio diciottenne di Donald e Melania, “ha annunciato che presto lancerà la sua attività nel settore immobiliare di lusso!” Nel mare di fronte a Gaza è stato scoperto il gas per un valore di cinquecento miliardi di dollari.

Il ministro per gli Affari Esteri saudita Faisal bin Farhan ha annunciato che in settimana visiterà il Libano.

Il quotidiano israeliano Yedioth Ahronot passa in rassegna le figure più importanti che si sono dimesse dalla gerarchia dirigente dell’esercito israeliano a causa della loro responsabilità nel grande fallimento del 7 ottobre e cita: Capo di stato maggiore: Herzi Halévy; Comandante della regione meridionale: Yaron Finkelman; Leader delle operazioni a Gaza: Avi Rosenfeld; Capo della divisione di intelligence militare: Aharon Khalifa; Comandante dell’Unità di Intelligence 8200: Yossi Sariel; Comandante della Brigata Nord nella Striscia di Gaza: Haim Cohen. Tutti entro i primi di marzo non faranno più parte dell’esercito israeliano.

Il ricercatore Harel Chorev-Halew del Dayan Center ha spiegato in merito agli accordi per il cessate il fuoco: “Hamas non rinuncerà alle sue armi. La convinzione che Hamas possa adottare un approccio più moderato riflette una mancanza di comprensione della natura della situazione e sfortunatamente non vedo alcuna possibilità di raggiungere una soluzione pacifica con loro”.

L’analista militare nel quotidiano ebraico Yedioth Ahronoth Ron Ben-Yishaii ha scritto: “Bisogna riconoscere che Hamas non è un movimento religioso estremista e straniero che si è imposto alla popolazione di Gaza. Hamas è un’autentica espressione organizzativa, nella cultura, nell’ambizione e nell’ideologia, delle lamentele della maggioranza della popolazione di oltre due milioni di persone nella Striscia”. Termini come “rovesciare Hamas” e “vittoria completa” sono espressioni usate nel campo della letteratura e della poesia, e non sono richieste o imposte da un governo responsabile a un “crudele nemico ideologico” come Hamas.

In Libano la direzione dell’intelligence dell’esercito libanese ha arrestato uno dei sospettati più importanti accusati di collaborazione e comunicazione con Israele. A.H. è stato arrestato nella regione centrale della Bekaa. Questa operazione è stata classificata come qualitativa, soprattutto perché il detenuto è considerato un tesoro di informazioni.

Secondo i resoconti del 21 gennaio, il premier libanese designato ha fatto marcia indietro rispetto ai suoi negoziati con Amal e Hezbollah e non permetterà loro di nominare i loro ministri nonostante abbiano 30 parlamentari e abbiano ottenuto 500.000 voti alle ultime elezioni parlamentari. Quindi, oltre a non voler riconoscere che gli sciiti esistono e non sostenere questi due partiti, Nawaf Salam sta affrontando delle sfide nel lavorare con gli altri partiti che vogliono trattare questo governo come loro e nominare i loro ministri, portafogli e numeri. Secondo fonti social libanesi: “Si prevede inoltre che Nawaf non menzioni nella descrizione ufficiale del governo ‘Popolo, Esercito, resistenza’”.

Il PM Salam, dopo l’incontro con il presidente Aoun, ha confermato di non essersi impegnato a dare alcun portafoglio a nessuno e che il ministero delle finanze è come qualsiasi altro portafoglio.

Ha detto che evita di usare termini come portafogli sovrani e che è con un governo di 24 ministri e si è impegnato a lavorare secondo il meccanismo costituzionale. In questa dichiarazione, ha individuato questo Ministero perché lo vogliono gli sciiti. I sunniti ottengono sempre il ministero degli interni, i cristiani il ministero della difesa e così via. Il ministero delle finanze con Amal, garantirebbe agli sciiti una leva.

Tre giorni fa, il primo Ministro ad interim Mikati ha detto che l’inviato degli Stati Uniti in Libano nel comitato per il cessate il fuoco lo ha informato che gli israeliani potrebbero rimanere ancora qualche giorno dopo il 26 gennaio. Questo potrebbe creare degli scontri al confine israeliano libanese visto che un certo numero di residenti ha informato l’intelligence dell’esercito libanese che domenica prossima entreranno con la forza nelle loro città, anche se l’esercito israeliano non si ritirerà.

Infine, il Consiglio dei ministri ha emesso una decisione che impedisce ai siriani sprovvisti di documenti d’identità di iscriversi nelle scuole libanesi. 45mila studenti siriani clandestini sono stati registrati nelle scuole semilibere attraverso associazioni che hanno ottenuto i dati degli studenti dall’UNICEF, e così quest’ultimo ha rispettato la decisione del governo e ha eluso la legge.

L’UNICEF paga 80 dollari per ciascuno dei 45.000 studenti, per un totale di 3.600.000 dollari persi dalle scuole pubbliche e guadagnati dalle associazioni e dalle scuole che collaborano con loro, in flagrante violazione della decisione dello Stato.

Ed ora uno sguardo alle situazioni militari.

La Giordania nella giornata del 22 gennaio ha sequestrato una grande quantità di armi che dovevano essere inviate alla resistenza palestinese in Cisgiordania.

Le forze israeliane hanno fatto saltare in aria la compagnia Al-Saqri nelle vicinanze della città di Jubata Al Khashab nel governatorato di Quneitra, l’eco dell’esplosione ha raggiunto alcune zone di Damasco e le sue campagne. E ancora tra Libano e Siria le forze di israeliane hanno effettuano intensi rastrellamenti nelle vicinanze di Al-Taybeh, nel distretto di Deir Saryan e Adshit Al-Qusayr.

Droni israeliani hanno sorvolato i cieli della città di Tiro e dei villaggi e delle città circostanti, fino ai cieli del fiume Litani sulle due sponde di al Qasmiyeh

Secondo la stampa yemenita, Israele ha commesso 20 violazioni del cessate il fuoco in Libano nella sola giornata del 21 gennaio, portando il totale da quando l’accordo è entrato in vigore, 56 giorni fa, a 621 violazioni.

Israele avrebbe inoltre chiesto all’esercito libanese di perquisire un centro specifico nell’area di Ghobeiry. Un drone da ricognizione era sopra Ghobeiry per seguire la questione.

Un grande incendio è scoppiato in un campo nella zona della riserva di Ammiq (Beqaa occidentale) e nei suoi dintorni. Ucciso un alto funzionario di Hezbollah, Mohammed Hamadi, nella città di Mashghara. Morto a seguito delle ferite riportate. Era il capo del settore occidentale della Beqaa dentro Hezbollah.

Continuano le grandi demolizioni israeliane nella città di Mays al-Jabal. Nuove demolizioni israeliane nella valle di Sluki, diversi chilometri all’interno del Libano. Inoltre, un’incursione israeliana nella città di Taybeh verso Deir Siryan con mitragliatrici pesanti, esplosioni e incendi di case.

Una nuova demolizione israeliana registrata a Aita al-Shaab. Per la prima volta dall’inizio dell’incursione di terra israeliana nel sud del Libano, una pattuglia israeliana è arrivata nelle vicinanze della scuola Deir Saryan, a seguito di un intenso rastrellamento.

Drone israeliano prende di mira una delle pianure tra Majidiyeh e Wadi Khansa nel sud del Libano. Case nella città di Taybeh, bombe e proiettili vengono costantemente lanciati Al-Mayadeen.

Ancora un’esplosione alla periferia della città di Houla, nel sud del Libano.

Il 21 sera registrato un incidente di sicurezza, classificato come attacco terroristico, a Tel Aviv che ha portato al ferimento di quattro israeliani, di cui due gravemente feriti, e alla morte dell’autore del reato: cittadino statunitense di origine marocchine.

Il membro dell’ufficio politico di Hamas all’estero, Abdul Jabbar Saeed riferisce: “Alla luce dell’assenza fino ad ora di un organismo responsabile della supervisione della situazione a Gaza, le istituzioni nella Striscia di Gaza, come l’apparato di sicurezza, le autorità locali, la protezione civile, e altri, svolgono naturalmente il loro ruolo al servizio del popolo, Hamas non desidera essere al potere e non si aggrappa alla prima linea della scena amministrativa del settore”.

Il capo del Sindacato dei pescatori palestinesi nella Striscia di Gaza, Nizar Ayyash, ha affermato che l’esercito israeliano impedisce ai pescatori di entrare in mare e prende di mira chiunque cerchi di pescare, nonostante l’entrata in vigore della tregua. Un giovane è stato ferito da colpi di arma da fuoco israeliani a est di Rafah, a sud della Striscia di Gaza.

Un grave incidente di sicurezza a Jenin, Cisgiordania: diversi soldati sono rimasti feriti dalla detonazione di un pesante ordigno esplosivo. Un funzionario della sicurezza di Israele ha fatto sapere: “dopo la decisione del governo, abbiamo intrapreso una campagna su larga scala nella Cisgiordania settentrionale, che potrebbe richiedere mesi. Quando finirà, i campi della “resistenza” cesseranno di esistere, e ciò che abbiamo fatto a Gaza accadrà anche lì, e li lasceremo in rovina”.

L’esercito israeliano ha chiuso l’ingresso dell’ospedale governativo di Jenin in Cisgiordania con barriere di terra e ha assediato un gran numero di medici e pazienti all’interno. Le agenzie dell’autorità hanno arrestato il leader del battaglione Jenin, Muslim Masarwa, nell’ospedale Al-Razi mentre era ferito.

Le Brigate Al-Quds – Battaglione Jenin riferiscono: “abbiamo affrontato le forze israeliane che invadevano i vari assi di combattimento e le abbiamo intrappolate in una serie di imboscate”. Hanno chiesto ai sostenitori di armarsi e combattere. La Commissione per la Resistenza al Muro e agli insediamenti alla TV araba ha spiegato: “L’occupazione continua a chiudere circa l’85% dei posti di blocco militari in Cisgiordania. Israele ha installato 18 nuovi cancelli e barriere di ferro in Cisgiordania; ha istituito 146 nuovi posti di blocco in Cisgiordania dopo il 7 ottobre 2023 e sta lacerando la geografia palestinese in Cisgiordania erigendo 898 posti di blocco.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

