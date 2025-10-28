ISRAELHAMASWAR. Regge la tregua a Gaza. Gli americani stanno costruendo il comando centrale per il controllo militare. Libano, Siria e Cisgiordania ancora sotto attacco israeliano 

Il Dipartimento di Stato americano ha scelto Stephen H. Fagin, ambasciatore in Yemen, come controparte civile dell’ammiraglio Charles B. Cooper II, comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), presso il Centro di Interazione Civile-Militare in Israele, che coordinerà gli sforzi di ricostruzione e monitorerà il cessate il fuoco in corso nella Striscia di Gaza.

L’esercito statunitense ha avviato operazioni di sorveglianza con droni sulla Striscia di Gaza per monitorare in modo indipendente il cessate il fuoco tra Israele e Hamas. I voli con droni, condotti con il consenso di Israele, supportano il lavoro del Centro di Coordinamento Civile-Militare di recente istituzione a Kiryat Gat, nel sud di Israele, dove circa 200 militari americani lavorano a fianco di personale militare israeliano e rappresentanti internazionali provenienti da Regno Unito, Canada, Giordania ed Emirati Arabi Uniti. Il centro, ospitato in un deposito merci riconvertito, è entrato in funzione il 17 ottobre e funge da snodo centrale per il monitoraggio del piano di pace in 20 punti per Gaza dell’amministrazione Trump.

I paesi che hanno inviato forze al comando americano per attuare il piano del presidente Trump sono: Germania, Regno Unito, Australia, Canada, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Danimarca, Giordania, Spagna, Francia. L’obiettivo principale del comando in questa fase è l’istituzione di una forza internazionale di stabilizzazione nella Striscia di Gaza.

Le fazioni palestinesi riunite al Cairo il 24 ottobre: “Abbiamo concordato di affidare l’amministrazione della Striscia di Gaza a un comitato palestinese temporaneo composto dal popolo di Gaza, composto da “tecnocrati” indipendenti, per gestire gli affari della vita e i servizi essenziali. Sottolineiamo la necessità di adottare tutte le misure necessarie per mantenere la sicurezza e la stabilità in tutta la Striscia di Gaza. Confermiamo l’importanza di emanare una risoluzione delle Nazioni Unite in merito alle forze temporanee delle Nazioni Unite che si prevede di formare per monitorare Cessate il fuoco. Chiediamo pressioni per porre fine a tutte le forme di tortura e violazioni contro i prigionieri nelle carceri di Israele”.

Il quotidiano ebraico Yedioth Ahronoth pubblica un intervento, Yossi Yehoshua: “In pratica, l’esercito israeliano ha dovuto utilizzare circa 900 aerei da trasporto e circa 150 navi di soccorso, la maggior parte delle quali provenienti dagli Stati Uniti, per fornire equipaggiamenti e servizi logistici. Ma anche questo non è stato sufficiente, poiché mancavano molti tipi di armi e piattaforme prodotte in “Israele”. “I fondi trasferiti finora sono stati destinati principalmente al riempimento dei magazzini. A confermare la notizia: l’’istituzione ebraica per la sicurezza nazionale americana secondo cui: “Durante la guerra tra Israele e Iran, gli Stati Uniti hanno utilizzato un quarto del loro arsenale missilistico THAAD, e si è discusso sulla possibilità di trasferire parte dei missili di questo tipo acquistati dall’Arabia Saudita per utilizzarli nella difesa di Israele”.

Un alto funzionario afferma: “Ma questo non basta. Dobbiamo passare alla fase di rinforzo, dotandoci di piattaforme aeree, elicotteri, navi, carri armati, veicoli trasporto truppe e armi costose e precise: bombe intelligenti, missili e missili intercettori per la difesa aerea. Purtroppo però Israele deve fare i conti con i costiere la produzioni di armi e la bilancia cade in favore delle armi a basso costo provenienti dall’Iran o con tecnologia iraniana: “Il costo di produzione di un missile iraniano o Houthi è di circa 400.000 dollari, mentre il costo della nuova versione del missile “Hetz 3” è di 3 milioni di dollari e la sua produzione richiede molto tempo a causa della carenza di materie prime e manodopera”.

Il premier Benjamin Netanyahu ha dichiarato: “Siamo pronti a fare tutto il possibile per proteggere Gaza dall’esercito turco”. Da fonti vicino alla resistenza palestinese si apprende che Israele costruirà una fabbrica militare negli Emirati Arabi Uniti affiliata a Controp Precision Technologies Ltd., una delle aziende del settore della difesa.

Secondo fonti social vicino a Hamas gli israeliani hanno iniziato a sostenere le milizie armate che operano dietro la “linea gialla” a Gaza nel tentativo di contrastare Hamas. Il gruppo secondo fonti di Hamas: “Si vantano che gli israeliani diano loro anche “mele e banane” mentre i “bambini” di Gaza muoiono di fame”. Queste milizie vengono chiamate da Israele : ”Counter Terrorism Strike Force (Gaza)”

Nella giornata del 27 ottobre il ministro Bezalel Yoel Smotrichsugli Accordi di Abramo: “Nessuno ci sta facendo un favore normalizzando le relazioni con noi”. E ancora ha dichiarato Smotrich: “Non permetteremo la ricostruzione di Gaza se Hamas non verrà smantellato, abbasseremo le tasse per incoraggiare il lavoro e promuoveremo maggiori esenzioni fiscali, non accetteremo condizioni per gli accordi e il bilancio della difesa diventerà più efficiente, ma rimarrà elevato.

Secondo i media israeliani: “Una delegazione ufficiale da Israele è partita per una conferenza professionale in Arabia Saudita”.

Secondo fonti israeliane Hezbollah sta rapidamente ricostruendo la sua forza, reclutando combattenti e ricostruendo basi a nord del fiume Litani, ignorando i tentativi dell’esercito libanese di limitarne il potere. Israele si sta preparando ad agire in profondità in Libano.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 15:30 del 27 ottobre. Il ministro degli Interni yemenita Ibrahim Aidan (governo riconosciuto Aden) ha dichiarato ad Al-Sharq Al-Awsat che gli Houthi stanno tentando di dirottare alcune delle loro attività verso l’aeroporto di Aden dopo che Israele ha sospeso le operazioni all’aeroporto di Sana’a. In questo contesto, ha affermato che le forze yemenite che si oppongono agli Houthi hanno arrestato diversi attivisti di Hezbollah, nonché cittadini iraniani e siriani coinvolti nel traffico di droga, nello spionaggio e nell’agire per conto degli Houthi.

Il Ministero degli Affari Esteri yemenita Houthi: “Mettiamo in guardia Israele dal continuare a violare l’accordo raggiunto a Gaza a causa delle gravi conseguenze che ne deriveranno. Rinnoviamo l’ammonimento a Israele dal continuare ad aggredire il Libano e a violare L’accordo di cessate il fuoco”.

Un gruppo di hacker iraniani, il “Cyber ​​Isnaad Front”, afferma di aver violato “MAYA”, un’azienda di difesa segreta legata al Ministero della Difesa di Israele, rivelando dati su Iron Beam, Hermes 900, missili Spike e altro ancora. Gli hacker hanno promesso di mandarino line a breve.

Sono state presentate accuse contro un residente di Tel Aviv di 53 anni e un cittadino eritreo di 34 anni che stavano contrabbandando armi dalla Siria. I dettagli delle indagini indicano che i due si sono recati al confine siriano a bordo di uno scooter elettrico. Dopo aver lasciato il veicolo in una località remota, uno degli imputati ha guidato lo scooter fino alla recinzione e ha recuperato cinque pistole lanciate nella sua direzione dal lato siriano.

Si registrano movimenti di carri armati israeliani in manovra nella Siria meridionale. Si tratterebbe di tre carri armati israeliani Merkava, insieme a diverse jeep militari dell’IDF, si sono spostati dai pressi di Quneitra, nella Siria meridionale, verso la città di Al-Samdaniya. Le forze israeliane hanno allestito un posto di blocco e una stazione di ispezione nei pressi dell’ex base dell’esercito siriano, nei pressi della strada Al-Salam.

Si sono verificati feriti a seguito dell’esplosione di un’autobomba vicino a una stazione di polizia nella città di Baniyas, nella zona rurale di Tartous.

In Libano è arrivato l’inviato statunitense Morgan Ortagus in Libano e ancora è arrivato il numero uno della Lega Araba, Ahmed Aboul-Gheit. Nel fine settimana in Libano numerosi attacchi israeliani nel bel mezzo degli incontri istituzionali per chiedere anche il rispetto di Israele degli accordi presi.

Un aereo israeliano ha effettuato un attacco nel Libano meridionale: si ritiene che l’obiettivo sia il vice comandante dell’unità Radwan. Il 27 ottobre si apprende che un drone militare israeliano è stato abbattuto ieri dalla Forza ad interim delle Nazioni Unite in Libano durante una missione di ricognizione di routine nell’area di Kafr Kila. Secondo le IDF, il drone non rappresentava una minaccia per gli osservatori della Forza ad interim delle Nazioni Unite, che hanno poi aperto il fuoco sul dispositivo e lo hanno abbattuto.

La Forza ad interim delle Nazioni Unite ha dichiarato ieri che il drone ha sorvolato la loro pattuglia “in modo aggressivo”. Ha aggiunto che “le forze di pace hanno adottato le contromisure difensive necessarie per neutralizzare il drone”. Dopo che il drone è stato abbattuto dalla Forza ad Interim delle Nazioni Unite, le IDF hanno riferito di aver lanciato un altro drone sulla zona, che ha sganciato una granata.

Ieri la Forza ad Interim delle Nazioni Unite ha affermato che la granata è stata sganciata vicino alla loro pattuglia e che un carro armato israeliano ha aperto il fuoco sui loro osservatori. Le IDF negano tutto, affermando che non è stato sparato alcun colpo contro gli osservatori della Forza ad Interim delle Nazioni Unite.

L’esercito riferisce che l’incidente è in fase di ulteriore indagine “attraverso comunicazioni militari”. All’inizio di questo mese, la Forza ad Interim delle Nazioni Unite ha accusato due volte le IDF di aver sganciato granate vicino ai suoi osservatori, incluso un episodio in cui un osservatore è rimasto leggermente ferito.

In entrambi gli episodi, le IDF hanno affermato di aver tentato di disperdere le attività di Hezbollah, senza alcuna intenzione di danneggiare gli osservatori della Forza ad Interim delle Nazioni Unite.

Israele sostiene da tempo che la missione di osservazione sia fallita, facendo ben poco per frenare il rafforzamento di Hezbollah lungo il confine israeliano nel corso dei decenni.

Israele ha preso di mira un’auto sulla strada di Khardala, a sud del Libano. Un aereo israeliano in volo a bassa quota sopra la città di Deir Amal e i suoi dintorni. Un bulldozer militare israeliano, accompagnato da carri armati israeliani e altre attrezzature, sta effettuando operazioni di livellamento del terreno all’interno del territorio libanese sotto il sito di “Marj”, tra le città di Adaisseh e Markaba. Fonti libanesi: una bomba sonora sganciata da un drone nemico è esplosa a est della città di Mays al-Jabal, nel Libano meridionale.

Nuova mappa della Striscia di Gaza, così come sarà governata dal comando internazionale attualmente in fase di istituzione a Kiryat Gat, nel sud di Israele. La mappa è visualizzata su un maxi schermo nel centro di comando. Come si può vedere, la Striscia è divisa da nord a sud in due parti: una sotto il controllo di sicurezza israeliano e l’altra attualmente sotto il controllo de facto di Hamas. Si propone inoltre di dividerla in cinque parti, in modo simile a come l’IDF e Israele la controllavano in passato.

Secondo il canale Kan: “Israele consente ad Hamas di effettuare ricognizioni sul campo e di effettuare perquisizioni personali alla ricerca di corpi di prigionieri, nelle aree sotto il controllo israeliano. Questo è accaduto nelle ultime 24 ore, sotto la pressione dei mediatori e degli inviati del presidente Trump per promuovere quella che chiamano la “seconda fase” dell’iniziativa di Trump. Fonti informate affermano che l’esercito si è ritirato dalle aree in cui operano Hamas e la Croce Rossa, in modo che non si verifichino contatti o scontri tra le attività delle due parti sul campo. Un funzionario Israeliano ha descritto questa decisione come assolutamente irragionevole. Ha affermato testualmente: “Questo costituisce un importante ritorno alla politica prima del 6 ottobre”.

Coloni ebrei sostenuti dalle IOF hanno attaccato contadini palestinesi in Cisgiordania.Le forze di occupazione israeliane assaltano la città di Beit Ummar, a nord di Hebron, in Cisgiordania. Scontri violenti tra giovani e forze IDF scoppiano nella città di Beit Ummar, a nord di Hebron, a sud della Cisgiordania.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/