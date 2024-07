ISRAELHAMASWAR. Propaganda, armi e combattimenti. Hezbollah passa alla produzione di documentari per presentarsi al mondo

Passato sotto silenzio in Italia, il breve documentario di Hezbollah per al Manar TV dovrebbe essere visionato con cura dalle autorità competenti e dare vita a un ampio dibattito anche nei media. Perché tanta abilità nel filmare e le armi utilizzate mostrano non più un gruppo armato ma milizie paramilitari con la capacità di alcune unità dell’esercito.

Hezbollah il 5 luglio ha, appunto, pubblicato un nuovo breve documentario per la TV Al-Manar che parla delle sue unità di artiglieria. Le unità di artiglieria che oggi nel 2024 includono i razzi Katyusha (RS-132) e diversi tipi di MRLS, dimostrando il passaggio del gruppo verso brigate missilistiche consolidate che utilizzano missili balistici e da crociera.

Le immagini del documentario, che rientrano nella bella propaganda del gruppo libanese guidato da Hassan Nasrallah, avevano molti dettagli, tra le immagini che vale la pena commentare quelle della massiccia parata di Ridwan in Siria nel 2016 che mostrano i diversi sistemi nelle unità di artiglieria della resistenza. Molti di coloro che erano presenti in quel corteo stanno combattendo oggi al confine libanese.

La serie mostra poi per la prima volta allenamenti e simulazioni da parte delle unità di artiglieria su vari sistemi. Include mortai, razzi da 107 mm, artiglieria da 122 mm, artiglieria da 152 mm e altro ancora e conclude mostrando diversi sistemi MRLS nascosti con sistemi idraulici per sollevarli da sotto il suolo.

Nel breve documentario si possono vedere i lanciarazzi usa e getta di Hezbollah nel sud del Libano: sono fatti di cemento e fissi. In caso di perdita dopo l’uso, il costo è irrisorio.

Nel filmato, ancora si possono vedere le unità di intelligence al lavoro. Sono stati rilasciati, infatti, anche filmati dell’unità di intelligence combattente di Hezbollah responsabile di fornire informazioni e coordinate per gli attacchi. Le informazioni vengono trasmesse a un centro di comando che impartisce gli ordini per un attacco

E come ogni anteprima di un documentario più ampio la sequenza si conclude con un’intervista con un comandante delle unità di artiglieria.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/