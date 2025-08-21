ISRAELHAMASWAR. Partita ufficialmente Gideon’s Chariots 2. Sì al piano di costruzione nell’area E1 che dividerà la Cisgiordania

Nessun cessate il fuoco a Gaza anzi il governo ha alzato il livello di escalation. Il ministro per la Difesa Israel Katz, ha approvato l’operazione per conquistare Gaza City, ha riferito la televisione di stato e la radio Kan. L’esercito israeliano ha richiamato 60.000 soldati dalla riserva e ha prolungato il servizio di 20.000 riservisti in preparazione dell’operazione a Gaza City fonte ufficio stampa del Governo. Il Ministro della Difesa israeliano, secondo quanto riportato dai media, ha denominato l’operazione “Gideon’s Chariots 2”. L’operazione è iniziata il 20 agosto. Il governo israeliano ha anche dato l’approvazione definitiva al piano di costruzione nell’area E1, che dividerà la Cisgiordania.

Nelle ultime ore della giornata del 19 agosto, circa otto aerei cisterna statunitensi sono stati avvistati in partenza dalla base aerea di El Adid in Qatar, il che indica probabilmente il ridispiegamento di diversi squadroni da combattimento dalla regione. Inoltre, due aerei AWACS statunitensi, di stanza presso la base aerea King Sultan in Arabia Saudita, hanno lasciato la regione ieri. Un ritiro così rapido di risorse strategiche dalla regione solleva interrogativi ed è percepito come una mossa sospetta che potrebbe indicare un’evoluzione significativa della situazione della sicurezza o un cambiamento nello schieramento delle forze.

Le tensioni tra il Primo Ministro Netanyahu e il Presidente francese Macron stanno aumentando. Come riporta Politico, l’ufficio di Macron si è scagliato contro Netanyahu in serata, accusandolo di manipolazione e “commenti disgustosi” dopo che Netanyahu aveva inviato a Macron una lettera in cui lo accusava dell’aumento dell’antisemitismo in Francia. Nella lettera, Netanyahu ha collegato gli ultimi casi di antisemitismo in Francia alle politiche di Macron sulla questione palestinese, scrivendo: “La vostra decisione di riconoscere uno Stato palestinese getta benzina sul fuoco dell’antisemitismo. Questa non è diplomazia, è pacificazione, e incoraggia il terrorismo di Hamas”. L’ufficio di Macron ha risposto che le accuse e i tentativi di collegarle sono “falsi, disgustosi e non rimarranno senza risposta”.

Anche le relazioni Israele – Iran – Stati Uniti si surriscaldano. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi: “Non abbiamo ancora raggiunto una fase matura nei nostri negoziati con gli Stati Uniti. Gli americani vogliono ottenere al tavolo dei negoziati ciò che non sono riusciti a ottenere militarmente e non riusciranno a ottenere. Non intraprenderemo negoziati che ignorano i diritti del popolo iraniano.

In Libano, il Presidente del Parlamento libanese Nabih Berri lamenta le mancanze di garanzie da parte statunitense: “Dopo che Tom Barrack, l’inviato statunitense in Medio Oriente, non ha fornito alcuna garanzia o promessa, la maggior parte delle risposte di Barrack alle domande dei funzionari libanesi ha confermato che non ha il mandato di esercitare pressioni su Israele” L’incontro più difficile per Barrack in Libano è stato ad Ain al-Tineh, dove il Presidente del Parlamento libanese Nabih Berri gli ha ricordato il loro ultimo incontro, in cui Berri aveva confermato la disponibilità del Libano a prendere provvedimenti se Barrack fosse riuscito a ottenere un’azione di reciprocità da Israele.

Berri ha dichiarato: “In precedenza avevo indicato la necessità che il Libano facesse un passo avanti, ma non ci avete fornito nulla. Non siete riusciti a fermare la guerra, né siete riusciti a imporre la tregua di due settimane di cui voi stessi avevate parlato. Oggi affermate di non avere il mandato di fare pressione su Israele, il che significa che ci state informando in anticipo che tutto ciò che abbiamo fatto o faremo non sarà di alcuna utilità, e questo è ciò che porterà al fallimento della vostra missione”.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato al 20 di agosto. L’agenzia di stampa iraniana Fars segnala un incendio nei pressi dell’aeroporto di Tabriz. Il Comandante del Quartier Generale Centrale di Khatam Al-Anbiyaa: “Le Forze Armate della Repubblica Islamica dell’Iran sono attualmente in stato di massima prontezza al combattimento e i movimenti del nemico vengono attentamente monitorati”

Il Ministro della Difesa iraniano: “Utilizzeremo nuovi missili in risposta alle avventure nemiche. Tutto ciò che abbiamo utilizzato nell’ultima guerra è stato prodotto dalla nostra industria della difesa. Negli ultimi giorni di guerra, il 90% dei nostri missili ha colpito i suoi obiettivi”.

In Siria si regista un incidente operativo quando una vecchia bomba siriana è esplosa sul Monte Hermon, mentre i soldati si stavano occupando del sito. Sette soldati sono rimasti feriti, di cui quattro in condizioni critiche. I soldati sono stati trasferiti all’ospedale Ziv di Safed.

Le forze UNIFIL annunciano che, in coordinamento con l’esercito libanese, hanno scoperto un tunnel lungo 50 metri e diversi ordigni inesplosi vicino alla città di Adshit al-Qusayr, nel Libano meridionale.

L’IDF sta proseguendo la sua vasta operazione Gideons 2 nel quartiere di Zeitoun a Gaza City, e ha compiuto progressi nelle zone più “pericolose” del quartiere. Dopo aver messo in sicurezza la scuola e gli edifici distrutti nella parte sud-occidentale, sotto la pesante copertura aerea e di artiglieria, le unità corazzate israeliane si sono spinte nelle aree urbane meno distrutte e più dense. Hanno rapidamente raggiunto Al Shawa Al Khasa Street, prendendo gli isolati antistanti. Sono poi avanzate più a nord-ovest, prendendo un’area commerciale e almeno altri cinque isolati.

Inoltre, l’IDF ha sgomberato nuove aree residenziali a ovest dell’autostrada Salah Al-Deen e ha iniziato a operare anche a ovest dell’autostrada, vicino alla città vecchia, sebbene non vi sia ancora stata alcuna concentrazione.

I gruppi palestinesi hanno risposto con sporadici bombardamenti di mortaio contro le posizioni israeliane, detonazioni di IED contro veicoli militari e abbattimento di droni da ricognizione. Sono proseguiti anche i lanci di razzi contro gli insediamenti israeliani di confine. L’operazione israeliana per occupare Gaza City è iniziata, non ufficialmente settimane fa, con l’inizio degli attacchi al quartiere di Zeitoun. La portata e la velocità delle demolizioni e degli sgomberi in quella zona sono senza precedenti.

In effetti, controllano già e hanno raso al suolo gran parte dei quartieri orientali di Al-Tuffah e Shujaiyya, quindi ci si aspetta un successo relativamente rapido in alcune aree. Si prevede che cinque divisioni prenderanno parte al resto dell’operazione.

I media palestinesi riportano il successo di un’operazione contro le IDF a Rafah, dopo la quale è iniziata l’evacuazione attiva di morti e feriti. Le IDF hanno segnalato vittime nel Battaglione Nachshon della Brigata Kfir. Un soldato è rimasto gravemente ferito, mentre altri due sono in buone condizioni, secondo i militari.

Le IDF hanno continuato le loro operazioni a bassa intensità all’interno e nei dintorni della città di Khan Younis, bonificando nuove aree e consolidando il loro presidio nel centro città. Le forze israeliane hanno ripreso le operazioni di bonifica nella parte occidentale di Qizan An Najjar e hanno stabilito il controllo sul resto della città. Hanno anche raggiunto l’ex complesso di tende umanitarie alla periferia occidentale di Khan Younis, bonificandolo insieme alle aree circostanti.

Inoltre, le IDF hanno bonificato nuove aree dei densi quartieri urbani della parte occidentale di Khan Younis, continuando a demolire edifici e a istituire punti di comando e controllo avanzati. Le fazioni palestinesi hanno continuato a far esplodere IED e lanciare razzi, sebbene a un ritmo ridotto.

I media israeliani hanno riferito che si è verificato un grave “incidente di sicurezza” a Rafah, nella Striscia di Gaza meridionale intorno alle 10:30 del mattino.

Secondo quanto riportato, un gruppo di 15-20 combattenti palestinesi pesantemente armati ha assaltato una posizione israeliana da un tunnel da loro stessi scavato, sparando con missili anticarro, lanciarazzi e mitragliatrici pesanti. Il combattimento è durato circa mezz’ora, con le forze palestinesi che avrebbero tentato di catturare soldati israeliani. Diversi elicotteri di evacuazione delle IDF hanno trasportato morti e feriti negli ospedali.

Hamas aveva intenzione di catturare i soldati israeliani ma l’operazione è fallita dopo 30 minuti di intensi scontri. L’attacco è stato supportato e coordinato da un’unità di mortai, che ha aperto il fuoco sulle posizioni israeliane.

Fonti israeliane affermano che 8 dei circa 15 militanti sono stati uccisi e che gli altri sono fuggiti rientrando nel loro tunnel. Sono in corso le operazioni per individuarli e sono stati segnalati bombardamenti di artiglieria israeliana nella zona. L’unità bersaglio era l’unità di ricognizione israeliana “Haruv” della 900ª Brigata di Fanteria “Kfir”. L’ultima posizione nota del Kfir era a Khan Younis, il che coincide con i rapporti israeliani chiariti sulla posizione dell’attacco. Le ultime fonti riportano tre soldati israeliani sono stati evacuati con ferite da moderate a gravi a seguito degli scontri di questa mattina a Khan Yunis.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

