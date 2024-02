ISRAELHAMASWAR. Parigi: atteso vertice Israele – Hamas. Scontri a Gaza, bombardata area di Rafah

C’è attesa per il vertice di Parigi di oggi dove si terrà l’ennesimo vertice negoziale a Parigi. Secondo Reshet Kan: «A Israele sono arrivati ​​messaggi secondo cui Hamas ha mostrato flessibilità nelle sue due richieste fondamentali».

Il ministero degli Esteri cinese in una nota ha ribadito che la situazione umanitaria a Gaza è estremamente grave e il Consiglio di Sicurezza deve attivarsi per rafforzare il cessate il fuoco.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken, in un incontro con il presidente brasiliano Lula da Silva, ha spiegato che gli Stati Uniti non sono d’accordo con le sue “dichiarazioni sull’Olocausto”. La CNN, in un servizio tv ha riferito che secondo i documenti delle Nazioni Unite: “Il 5 febbraio le forze israeliane hanno aperto il fuoco su un convoglio umanitario delle Nazioni Unite nel centro di Gaza”. A fare da eco a queste parole quelle del Wall Street Journal che citando funzionari delle Nazioni Unite: “L’esercito israeliano deve garantire la sicurezza per la distribuzione degli aiuti nella Striscia di Gaza”.

Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Hassan Shoukry, e il suo omologo russo Sergei Lavrov si sono incontrati a Rio de Janeiro, a margine della riunione del G20 in Brasile. Hanno tenuto un incontro di lavoro e hanno discusso di eventi regionali e internazionali e hanno parlato della situazione a Rafah. Il Guardian riferisce che il governo britannico sta valutando la possibilità di vietare le esportazioni di armi verso Israele nel caso di un’operazione militare a Rafah.

L’ex ministro della Difesa ucraino, Oleksij Reznikov, è in Israele e lì tiene conferenze su come fare la guerra. Ricordiamo che il suo staff è sotto procedimento per dei casi di corruzione nel settore della Difesa.

L’Ayatollah Khamenei il 22 febbraio ha dichiarato: «Il mondo islamico sarà testimone della distruzione del cancro del sionismo». Secondo l’agenzia iraniana Tasnim: “Il ministro del Petrolio iraniano accusa Israele di essere responsabile dell’attacco contro i gasdotti della settimana scorsa”. Il 21 febbraio l’Iran ha annunciato ufficialmente che dietro l’esplosione del gasdotto la settimana scorsa c’era Israele.

A Tel Aviv un nuovo sondaggio mostra che la maggioranza degli israeliani ritiene impossibile una “vittoria assoluta” nella Striscia di Gaza. Si apprende dalla Radio dell’Esercito israeliano che c’è stato un altro attacco nella capitale Damasco, il 21 febbraio colpito da missili il quartiere residenziale di Kafr Sousse.

Gli Houthi continuano il loro blocco navale per quelle battenti bandiera britannica, statunitense o Israeliana o a questi paesi collegate. Lo Stato Maggiore francese ha riferito che la marina francese ha distrutto di notte due droni marini nel Mar Rosso.

Anche nella giornata del 22 di febbraio il British Maritime Trade Operations Authority ha riferito che una nave è stata attaccata da due missili, provocando un incendio a bordo a 70 miglia nautiche a sud-est di Aden. Fonti social riferiscono che la nave è in fiamme.

L’autorità britannica ha detto: “Abbiamo ricevuto un rapporto secondo cui una nave è stata attaccata da due missili, che hanno provocato un incendio a bordo”, Reuters. Ha aggiunto che le forze della coalizione guidata dagli Stati Uniti hanno risposto all’attacco, avvenuto a 70 miglia nautiche da Aden verso il Mar Rosso, senza fornire ulteriori dettagli.

Successivamente la coalizione anglo-americana ha colpito con 4 raid la zona di Al-Jabbana a ovest della città, e aerei militari e spia continuano a sorvolare lo spazio aereo del governatorato.

Poco dopo gli attacchi in diretta tv ha parlato il leader di Ansar Allah nello Yemen, Abdul-Malik al-Houthi: «Chiunque dubiti della nostra posizione dovrebbe assumere una posizione migliore, e chiunque lavori per distorcere qualsiasi sforzo per Gaza senza agire è un agente, un odiatore e un reclutatore al servizio degli israeliani».

Dopo aver chiamato alla mobilitazione altri giovani: «Andate avanti, leggeri o pesanti, e lottate con le vostre ricchezze e con la vostra vita per la causa di Dio. Questo è meglio per voi, se solo lo sapeste.» Si è poi complimentato per il milione di persone che si sono riversate nelle piazze di Sanaa. «Costanza e continuità sono due termini fondamentali. Siamo in una fase storica, in uno stato di protesta pubblica e in una santa jihad in cui incarniamo la morale e la valori a cui apparteniamo».

In un comunicato per la stampa le Brigate dei Martiri di Al-Aqsa affermano che: “Nelle ultime 24 ore, i nostri mujaheddin hanno effettuato 11 missioni jihadiste, tra cui impegnarsi in feroci scontri e prendere di mira assembramenti di veicoli dell’esercito nemico israeliano con colpi di mortaio in prima linea nella Striscia di Gaza, e prendere di mira una forza speciale israeliana con un proiettile R.P.G. che era rintanato in una casa nel quartiere di Al-Zaytoun, a est di Gaza City, che ha portato alla morte di molte persone, dei morti e dei feriti tra le fila dell’esercito nemico”.

Ed ora uno sguardo all’aggravamento tra Israele e Hamas aggiornato alle ore 17:00 del 22 febbraio.

Hezbollah ha sparato 10 missili dal Libano verso la Galilea occidentale. In risposta Israele ha attaccato con un raid la città di Kafr Rumman a Nabatieh nel sud del Libano. Bombardato un appartamento.

La Resistenza Islamica ha risposto sparando contro un edificio in cui erano di stanza soldati “israeliani” nella colonia di Kfar Yuval a nord di Israele.

Attentati a Gerusalemme sparatoria vicino all’insediamento di Ma’ale Adumim e al checkpoint di Al-Za’im, a est di Gerusalemme e uno a a sud della Gerusalemme. Due comunicati uno della Resistenza Islamica e uno del Movimento Fatah Intifada che hanno rivendicato gli attentati.

Israele continua gli attacchi e i raid con arresti in Cisgiordania. Il battaglione Jenin (Saraya al Quds) si è scontrato con le forze di sicurezza israeliane. Lo scontro è continuato dalle tarde ore della notte scorsa fino alla detonazione di diversi ordigni esplosivi, gli israeliani hanno iniziato l’assalto attraverso forze speciali che si sono infiltrate con auto civili e sono state scoperte e uccise, seguite dalle forze dell’esercito. All’alba del 22 febbraio si contavano morti e feriti da entrambe le parti.

Arresto di due giovani palestinesi davanti all’ingresso dell’Università di Birzeit. Assalto da parte di forze israeliane a Nablus, area archeologica di Sebastia sita a nord ovest della città.

Ancora scontri registrati nel campo di Jabalia, a nord della Striscia di Gaza. Colpita la casa della famiglia Al-Barawi a Beit Lahia, a nord di Gaza da parte delle forze israeliane.

Sempre con attacco miratogli israeliani hanno colpito la casa palestinese nel campo di Bureij, nel centro della Striscia di Gaza.

Il quotidiano Yedioth Ahronoth riferisce che l’esercito israeliano è riuscito a trovare nuovi documenti a Khan Yunis che rivelano che Sinwar vi aveva scritto: “Abbiamo ottenuto l’impegno che l’Asse parteciperà al grande progetto di liberazione data la natura del rapporto su cui stiamo lavorando” – e in altri documenti, ribadisce la promessa ricevuta che il lavoro nel sud porterà ad un’azione parallela dal nord per la quale Hezbollah si addestrerà con il titolo “Conquista della Galilea”.

Restano scontri a Gaza City tra Hamas e alleati contro forze israeliane. I miliziani rivendicano attacchi contro forze israeliane contro l’esercito israeliano con colpi di mortaio nell’asse Taqaddim, a est della città di Gaza”. Scontri a Zaytoun a Gaza City dove Israele ha anche bombardato con aerei

Sette morti e decine di feriti nel bombardamento delle case e di una moschea a Rafah da parte di Israele. Nonostante questo i fedeli si sono radunati per la preghiera.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

