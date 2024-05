ISRAELHAMASWAR. Palestina sì, ma con distinguo. Gli USA vogliono sanzionare la CPI. Recuperati i corpi di altri tre ostaggi. Continua l’operazione su Rafah

La Corte Internazionale di Giustizia ordina a Israele di fermare il suo attacco militare a Rafah, con l’approvazione di 13 dei suoi membri contro 2. Il presidente della Corte internazionale di giustizia, giudice Nawaf Salam afferma: “La Corte considera l’attacco militare a Rafah uno sviluppo pericoloso che aumenta le sofferenze della popolazione. Israele deve astenersi da qualsiasi azione che rappresenti una minaccia per i palestinesi”. “Abbiamo sottolineato la legittimità delle richieste del Sud Africa riguardo al diritto dei palestinesi di Gaza ad essere protetti da atti di genocidio. Le misure di Israele, soprattutto nei confronti dei civili, non sono sufficienti a ridurre i rischi che devono affrontare. ”Israele deve fermare immediatamente il suo attacco militare a Rafah. Israele deve fermare le sue operazioni militari e qualsiasi altra azione a Rafah”

“Per preservare le prove, Israele deve garantire che gli investigatori abbiano libero accesso a Gaza e Israele deve presentare alla Corte entro un mese un rapporto sui passi che intende intraprendere”.

L’Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Josep Borrell afferma: “Il riconoscimento di uno Stato palestinese non è un dono per Hamas”. Borrell invita inoltre Israele a non intimidire o minacciare i giudici della CPI, il cui pubblico ministero ha chiesto l’emissione di mandati di arresto contro il primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo ministro della Difesa Yoav Galant e il numero uno di Hamas Ismāʿīl Haniyeh con l’accusa di di aver commesso crimini di guerra.

Più forti le dichiarazioni di Yolanda Díaz, ministra del Lavoro e secondo vice primo ministro spagnolo: “Non possiamo fermarci qui. La Palestina sarà libera, dal fiume al mare”. Riprendendo lo slogan di Hamas.

Gli Stati Uniti stanno pensando a delle sanzioni contro la CPI. Il ministro dell’Edilizia israeliano, il rabbino Yitzchak Goldknopf, ha detto al confine della Striscia di Gaza: “Negli ultimi giorni le voci a favore del riconoscimento di uno Stato palestinese si sono fatte sempre più forti. Non desideriamo controllare gli abitanti di Gaza, ma non desideriamo nemmeno vivere accanto a uno Stato composto da persone e animali”.

Nella giornata del 23 maggio il Portavoce dell’esercito israeliano ha riferito che un aereo dell’aeronautica militare ha bombardato e ucciso Muhammad Ali Nasser Farran, responsabile della produzione e delle infrastrutture di armamento dell’organizzazione Hezbollah nel Libano meridionale. Negli ultimi anni, Muhammad Ali Nasser Farran è stato coinvolto nella produzione di armi strategiche. È un’attività esclusiva di Hezbollah, e alcune delle infrastrutture di cui era responsabile nel Libano meridionale sono state prese di mira negli ultimi mesi. Questo assassinio rientra nel quadro delle azioni dell’esercito israeliano e delle forze di sicurezza volte a danneggiare la crescita dell’organizzazione Hezbollah attraverso armi e mezzi di combattimento volti a danneggiare il profondo israeliano.

Nella giornata del 24 maggio l’IDF e l’ISA riportano a casa i corpi degli ostaggi Hanan Yablonka, Michel Nisenbaum e Orion Hernandez. I tre erano stati rapiti il 7 ottobre. Nella notte Canale 13 afferma che il mandato concesso alla squadra negoziale è stato ampliato durante la riunione del gabinetto di guerra.

Giordania, Germania ed Egitto annunciano l’attuazione di operazioni di sbarco alimentare verso una serie di siti nel sud della Striscia di Gaza.

Le Forze armate statunitensi hanno annunciato il 23 maggio uno scontro con 4 droni lanciati dallo Yemen verso il Mar Rosso. Gli Yemenitio hanno parlato in un comunicato di tre attacchi contro tre navi tre navi nel Mar Rosso, nel Mar Arabico e nel Mar Mediterraneo.

La compagnia di navigazione Maersk ha detto ai suoi clienti che imporrà costi aggiuntivi a partire da giugno e ha affermato che prevede che le interruzioni della navigazione nel Mar Rosso continueranno fino al terzo trimestre del 2024.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 24 maggio.

Gli studenti delle scuole della città di Sidone organizzano una protesta dopo che diversi loro compagni di classe sono rimasti feriti in un raid effettuato dall’aviazione israeliana nei pressi di Nabatieh, nel sud del Libano. Le sirene hanno suonato anche nella giornata del 25 di maggio sia nel nord che nel sud di Israele.

Secondo le IDF: due bersagli aerei sospetti che si avvicinavano alla città di Eilat da est sono stati intercettati con successo da aerei da combattimento dell’IAF. Gli obiettivi non sono entrati nel territorio israeliano e nessuna sirena è stata suonata secondo il protocollo.

Hezbollah rivendica attacco suicida con droni al quartier generale della 769a brigata dell’esercito israeliano nella caserma di Kiryat Shmona. Il quartier generale ospita gli uffici dei suoi ufficiali e l’edificio dell’unità di comunicazione. I media israeliani hanno riferito di due droni, uno dei quali è stato intercettato e l’altro ha colpito un edificio a Kiryat Shmona. Nessuna vittima. La versione delle IDF è la seguente: “In seguito alle sirene che hanno suonato nel nord di Israele riguardo ad un’infiltrazione di aerei ostili, sono stati individuati due UAV in transito dal territorio libanese. Gli aerei da combattimento dell’IAF hanno intercettato con successo uno degli UAV e l’altro è caduto nell’area di Kiryat Shmona. Non sono stati segnalati feriti”.

Un’esplosione seguita da un incendio viene segnalata a Safad, in Israele. A quanto si apprende dai media e account social locali due missili Patriot per la difesa aerea sono stati sparati contro missili lanciati dalla resistenza islamica che erano rivolti ad Haifa.

Due dei quattro missili di difesa aerea Patriot hanno funzionato male, hanno fatto un’inversione a U ed sono esplosi al suolo. Secondo quanto riferito, hanno tentato di intercettare un missile da crociera proveniente dall’Iraq. La resistenza irachena ha rilasciato una dichiarazione in cui annuncia di aver preso di mira il porto di Haifa con droni suicidi. Questo avrebbe innescato le difese aeree israeliane a Safad. Nessuna dichiarazione ancora da parte dell’esercito israeliano.

In precedenza, era stato segnalato un attacco aereo israeliano nel villaggio di Maroun Al-Ras, al confine con il Libano. Nuovi attacchi aerei israeliani segnalati nei villaggi di Kafrkila e Odaiseh.

Alle 15:35 del 24 maggio le milizie della resistenza islamica hanno preso di mira l’attrezzatura spia a il sito di Bayad Blida, secondo fonti della resistenza islamica sarebbero state distrutte.

Le IDF a partire dal tardo pomeriggio del 23 maggio hanno colpito con raid aerei una serie di obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, comprese strutture militari nelle aree di Ayta ash Shab e Rab El Thalathine, insieme a una struttura militare e due posti di osservazione di Hezbollah nell’area di Odaisseh.

Tre soldati dell’esercito americano sono rimasti leggermente feriti mentre operavano su un pontile galleggiante nella Striscia di Gaza. Il rapporto sottolinea che non sono rimasti feriti nella battaglia o in seguito a un incidente di sicurezza.

Un enorme incendio è scoppiato mentre continuavano i raid dell’occupazione israeliana nel campo di Jabalya, a nord di Gaza. In un comunicato delle IDF si legge: “L’IDF continua l’attività operativa a Jabaliya, nel nord della Striscia di Gaza. Nel corso di raid mirati contro le infrastrutture di Hamas della zona, le truppe hanno eliminato decine di terroristi e distrutto postazioni di lancio e pozzi di tunnel sotterranei. Le truppe hanno anche individuato numerose armi tra cui ordigni esplosivi, proiettili di mortaio, fucili AK-47, fucili di precisione e altro”.

Secondo il corrispondente di Al-Mayadeen giornale vicino a Hezbollaha Gaza ci sarebbero “5 morti e diversi feriti nell’attentato contro un appartamento residenziale della famiglia Al-Ayoubi in Al-Ma’am Street, nel cuore del quartiere di Daraj a Gaza City. Secondo stesso giornalista: “cannoniere israeliane sparano proiettili sulla costa di Gaza City”.

Le Brigate Al-Qassam rivendicano uccisioni di un gruppo di forze israeliane con colpi di mortaio di grosso calibro nell’asse “Netzarim”, a sud di Gaza City.

L’attività dell’IDF continua anche nel centro della Striscia di Gaza, dove il 22 maggio una cellula di Hamas che ha lanciato proiettili contro i soldati dell’IDF è stata eliminata in un attacco congiunto delle forze aeree e di terra. Allo stesso tempo, un certo numero di osservatori nemici identificati vicino alle forze dell’IDF sono stati eliminati dal fuoco aereo e dai carri armati. In un’altra attività, è stato eliminato un uomo di Hamas che aveva sparato colpi di mortaio contro i soldati.

Secondo fonti social vicino a Hezbollah: “Una serie di raid israeliani sono stati compiuti a est della città di Rafah insieme a bombardamenti di artiglieria”. Le truppe dell’IDF continuano le operazioni contro obiettivi nell’area di Rafah. Durante il giorno scorso, nell’ambito delle perquisizioni nella zona, le truppe hanno distrutto depositi di armi, nonché tunnel e altre infrastrutture terroristiche.

I coloni demoliscono le terre a Jalud, a sud di Nablus, hanno raso al suolo aree di terreno nella città di Jalud, a sud-est di Nablus, nella Cisgiordania occupata.

Le Brigate dei Martiri di Al-Aqsa – Nablus: Siamo stati impegnati in feroci scontri con soldati e veicoli nemici che hanno assaltato il campo di Balata da diversi fronti con mitragliatrici e ordigni esplosivi. Infine si apprende che le forze israeliane prendono d’assalto la città di Al-Ram, a est di Gerusalemme.

