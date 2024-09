ISRAELHAMASWAR. Oltre centomila libanesi sono fuggiti dalle loro case nelle zone di confine: Israele attaccherà entro dicembre. Gli Houthi sono arrivati ​​in Siria per supportare il fronte meridionale. Gli Stati Uniti portano via le portaerei dal Medio Oriente

150 razzi sono stati lanciati dal Libano contro insediamenti civili e militari nel nord di Israele nelle ultime 36 ore. E almeno 20 insediamenti civili e militari di Hezbollah sono stati colpiti da Israele tra l’11 e il 12 settembre con 37 raid aerei e almeno 10 tra artiglieria e bombardamenti. E la giornata del 12 settembre è iniziata allo stesso modo. Gli attacchi aerei israeliani nel sud del Libano stanno effettivamente aumentando per distruggere le infrastrutture di Hezbollah in vista dell’operazione di terra contro l’Asse della Resistenza nel nord di Israele, nel sud del Libano. In sfida alla risoluzione ONU 1701.

Il Dipartimento di Stato americano: “Hanno promesso all’Egitto 1,3 miliardi di dollari in finanziamenti militari esteri per affrontare quella che sarà una situazione di contenimento molto difficile.

E ancora gli Stati Uniti, secondo la radio ufficiale israeliana, stanno ritirando due portaerei americane dal Medio Oriente: “Hanno ricevuto l’ordine di lasciare la regione”. Il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha ordinato alla USS Theodore Roosevelt e alla USS Russell di tornare negli Stati Uniti, entrambe inviate in Medio Oriente alcune settimane fa per timore di un’imminente rappresaglia iraniana contro Israele.

Secondo Channel 12: “L’inviato degli Stati Uniti in Libano consegna il messaggio degli Stati Uniti a Israele di astenersi da azioni militari su larga scala in Libano”. L’inviato degli Stati Uniti Amos Hochstein farà un’altra visita in Israele, ribadendo alla leadership politica israeliana di non aumentare le tensioni nel nord e di astenersi dall’invadere il Libano. “Tutti negli Stati Uniti e in Israele si rendono conto che una guerra con Hezbollah potrebbe portare a una guerra su più fronti”, ha affermato Channel 12, un canale di centro-sinistra anti-Likud. Il canale ha anche affermato: “Hochstein farà uno sforzo extra per raggiungere un accordo a nord, e il problema è che tale accordo è anche legato a un cessate il fuoco a Gaza”.

Syria TV, canale siriano sostenuto dalla Turchia, afferma che Israele ha effettuato un inserimento delle forze speciali vicino alla città di Maysaf il 9 settembre, rapendo “2-4 ufficiali iraniani insieme a equipaggiamento e documenti”. Finora non c’è alcuna conferma della veridicità di questi fatti: né Israele né l’Iran hanno confermato l’esistenza dell’operazione. I canali palestinesi affermano che se ciò non fosse accaduto, Benjamin Netanyahu si sarebbe vantato con il Likud di qualcosa che non ha fatto.

Karim Ahmad Khan, il procuratore della Corte penale internazionale, ha richiesto urgentemente mandati di arresto dall’Aia contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant.

Nel frattempo, il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha dichiarato alla stampa israeliana: “Stiamo spostando il baricentro a nord, mentre completiamo le missioni a sud. Il compito importante rimane a nord: ripristinare la sicurezza e consentire ai residenti di tornare alle loro case”. “L’esercito sta completando i preparativi per tutti i rami delle forze armate per una possibile operazione di terra in Libano”, riporta infine il Jerusalem Post.

Secondo al-Akhbar, un imminente attacco israeliano a Hezbollah avrà luogo a dicembre in seguito alla dichiarazione del ministro della Difesa israeliano sullo spostamento del “centro di gravità a nord”.

Bloomberg Agency: “Israele ha bisogno di più soldati perché i soldati di riserva sono stanchi della guerra in corso”. L’ex generale dell’esercito israeliano Yair Golan: “Il Nord sta crollando, non c’è sicurezza, nessuna riabilitazione, solo totale negligenza da parte del governo israeliano”.

Il canale israeliano Kan riporta uno scandalo nella Knesset: “Foto e messaggi scandalosi di un membro del Likud della Knesset sono stati pubblicati e inviati agli indirizzi e-mail di numerosi rappresentanti di altri partiti”. E ancora, Kan: “L’ufficio informazioni del governo israeliano decide di ritirare i pass stampa ai corrispondenti di Al Jazeera“.

I militanti Houthi sarebbero arrivati ​​nella Siria meridionale per aprire un nuovo fronte contro Israele – i24NEWS, un’agenzia di stampa israeliana. I canali social media degli Houthi non hanno ancora risposto, ma da mesi affermano di essere pronti a combattere se l’Arabia Saudita li lascia passare attraverso il suo territorio.

Hamas (in Libano) ha rilasciato una dichiarazione annunciando di aver attaccato la base di Kherbet Ma’ar con circa 30 razzi.

E ora uno sguardo alla situazione Israele – Hamas – Hezbollah aggiornata alle 14:00 del 12 settembre.

Sono stati lanciati razzi anche verso Za’oura e altre aree sulle alture del Golan. Molti impatti in aree aperte sulle alture del Golan nel tardo pomeriggio dell’11 settembre.

Nel Libano meridionale, oltre 110.000 libanesi sono fuggiti dalle loro case nelle aree di confine con Israele a causa dei continui bombardamenti, secondo Al-Hadath, un’agenzia di stampa statale saudita. Secondo fonti palestinesi, l’esercito israeliano continua a sparare artiglieria e fosforo sulla città di Khiyam, uno dei quali ha colpito vicino al quartier generale della protezione civile.

Nella notte tra l’11 e il 12 settembre 37 attacchi aerei israeliani sul sud del Libano hanno colpito: Majdal Zoum – Zebqin e Al-Shaitiya al-Jabal – Bayada – Khiya m Bombardamenti di artiglieria: – KfarShouba – Naqoura – Khiyam – Aita al-Shaab – Al- Kawzah – Duhayra – Al-Wazani – Mari – Al-Bustan – Em el-Tout – Blida – Hula – Marwahin.

Bombardamenti di artiglieria registrati a: KfarShouba; Mheihib; Bombardamento del fosforo: Khiyam; al Duhayra. Droni suicidi utilizzati a Maroun Al-Ras; Bombe lanciate da razzi per bruciare la terra:

Utilizzate a Duhayra

Attacchi con mitragliatrice ad al Al-Wazani.

Hezbollah il 12 settembre ha riassunto i suoi attacchi contro il nord di Israele come segue: il sito di Al-Raheb attaccato con razzi, il sito di Ruwaysat attaccato ad al-Qarn a Shebaa in Libano è stata presa di mira con razzi. La caserma Zebdine a Shebaa in Libano è stata attaccata con razzi. Soldati israeliani sono stati colpiti nel sito di Metulla. Attacco al posto di blocco militare nell’insediamento di Dan. Attacco al quartier generale delle forze della 146a Divisione nel neocostituito Abirim base con razzi Katyusha. Il complesso di Al-Zaoura è stato attaccato con razzi Katyusha. I soldati israeliani hanno colpito il sito di Abbad. L’8200 Military Intelligence Battalion nella caserma Meitat è stato preso di mira con razzi.

Il 12 settembre, l’IDF ha segnalato un incendio scoppiato nel nord di Israele in seguito a una salva di razzi da parte di Hezbollah. Sono stati rilevati lanci di razzi dal Libano a Ein Ya’akov, fuori dalla linea di battaglia e nelle aree evacuate nel nord di Israele. L’IDF ha segnalato l’azione delle sirene ad Arab al-Aramshe, nel nord di Israele.

La Resistenza islamica ha preso di mira il sito di Bayad Blida con pesanti proiettili di artiglieria a 01:00 di giovedì 12 settembre.

Sirene e piattaforme di intercettazione sono state attivate dopo che una salva di razzi è stata lanciata verso i territori occupati nella Galilea occidentale e sono state udite delle esplosioni a Yaara, dove si trova il quartier generale della Brigata occidentale.

L’intercettazione è avvenuta anche nel Manot area con diversi proiettili che cadono. Il Comando del Fronte Interno invita i residenti degli insediamenti della Galilea Occidentale a ridurre gli spostamenti, astenersi dal radunarsi e rimanere vicino ai rifugi. Diversi incendi sono scoppiati vicino a “Mitzpe Hila” e “Mtsopa” a seguito di attacchi missilistici.

Attacchi aerei anche a Gaza : un aereo da guerra spara a ovest di Nuseirat, al centro della Striscia di Gaza. Bombardamenti israeliani nei pressi dell’area dell’aeroporto, a est della città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza.

Sono stati segnalati scontri a Nablus, in Cisgiordania, tra militanti palestinesi e forze di sicurezza israeliane. Secondo quanto riferito, 40 persone sono state arrestate nella zona da Israele. Scontri e attacchi alle forze israeliane con ordigni esplosivi nel campo di Al-Fara’a a Tubas. Testimoni palestinesi parlano di: esplosioni udite nel campo di Tulkarem causate dal bombardamento delle case nel campo.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

