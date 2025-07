ISRAELHAMASWAR. Non si fermano i negoziati, accordo sempre più lontano. Saccheggiati gli aiuti umanitari lanciati a Gaza

Donald Trump ha detto di aver parlato con Netanyahu dell’invio di aiuti a Gaza, “ma non entrerò nei dettagli”. “Non posso rivelare di cosa ho parlato con Netanyahu, e sono rimasto un po’ deluso”.

Il 26 luglio il Segretario di Stato americano ha comunicato alle famiglie degli ostaggi che una nuova proposta sarebbe stata presentata al Presidente Trump, e non ha escluso un accordo globale per il rilascio di tutti gli ostaggi in cambio della fine della guerra. Axios,di contro: “il team per la sicurezza nazionale di Trump sta riconsiderando la sua strategia nei confronti di Gaza”. Netanyahu: “Dopo che Hamas ha danneggiato i negoziati, stiamo ora valutando altre opzioni con gli Stati Uniti per rimpatriare i rapiti e sostituire Hamas.” Il 28 luglio Netanyahu: “Non c’è carestia a Gaza, non c’è una politica di carestia a Gaza, e vi assicuro che intendiamo raggiungere i nostri obiettivi militari”. Il Ministero degli Esteri del Qatar: “Sono stati compiuti alcuni progressi nell’ultimo round di negoziati per il cessate il fuoco a Gaza”.

Il Leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid: Se non fermiamo la guerra ora, gli ostaggi non torneranno mai più. Il governo ha fallito nella guerra a Gaza.

Il Portavoce del Jihad Islamico, Muhammad al-Haj Musa: “Le dichiarazioni di Trump confermano che Washington non è mai stata un mediatore onesto, ma piuttosto un partner a pieno titolo nel genocidio in corso contro il popolo palestinese a Gaza. Le sue dichiarazioni rinnovano il via libera all’occupazione per commettere ulteriori crimini, sotto la bandiera delle “opzioni alternative”, che possono significare solo omicidi di massa”.

“Le consultazioni tra le fazioni della resistenza sono in corso e la risposta unitaria nei negoziati ha ridotto la capacità di manovra dell’occupazione e ha dimostrato un impegno condiviso a preservare i diritti del nostro popolo. Nessuna delle fazioni ha richiesto una ristrutturazione della delegazione negoziale o la formazione di una delegazione congiunta nei negoziati indiretti per il cessate il fuoco”.

Dopo soli due anni di servizio, Eitan Liel, capitano dell’Aeronautica del Primo Ministro israeliano, ha ricevuto la scorsa settimana la notifica delle sue dimissioni per “insoddisfazione”. Questo nonostante abbia ricevuto elogi e feedback positivi dai suoi superiori negli ultimi due anni. Secondo una fonte a conoscenza dei dettagli, l’ufficio del Primo Ministro ha espresso insoddisfazione per le prestazioni di Liel dopo il suo ultimo volo negli Stati Uniti. Altre fonti del ministero sottolineano che Liel era in conflitto con i vertici del ministero per le spese relative all’aereo del primo ministro, e che non c’era sempre un’intesa su come gestirle con i vertici del ministero, e in particolare con il direttore generale facente funzioni, Drorit Steinmetz. Non c’è stato alcun commento ufficiale dall’ufficio del primo ministro.

A partire dal 27 luglio, aerei provenienti dagli Emirati Arabi Uniti e dalla Giordania hanno iniziato a lanciare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Sono previsti ulteriori lanci nei prossimi giorni. Sempre il 27 luglio il Ministero degli Esteri del Qatar ha fatto sapere che: “49 camion con aiuti umanitari sono stati inviati dal Qatar in Egitto e Giordania e saranno presto consegnati nella Striscia di Gaza attraverso i valichi di Rafah e Zikim. Gli aiuti includono 4.704 pacchi alimentari, 174 tonnellate di farina, 5.000 pacchi di alimenti per neonati e altri articoli”.

L’agenzia di stampa giordana riporta che un convoglio di 60 camion con aiuti umanitari è partito per la Striscia di Gaza in coordinamento con l’esercito giordano e il Programma Alimentare Mondiale.

Il Commissario Generale dell’UNRWA: Abbiamo l’equivalente di 6.000 camion in attesa del via libera per entrare a Gaza. Consegnare aiuti via terra è molto più facile, più efficace, più veloce, più sicuro e più dignitoso per la popolazione di Gaza.

Yedioth Ahronoth: I paesi europei stanno assistendo a un aumento significativo delle espulsioni di israeliani, sullo sfondo delle politiche estremiste perseguite dal governo Netanyahu, in particolare per quanto riguarda la fame e la privazione degli aiuti alla popolazione di Gaza. Queste scene stanno ora dominando i media globali e scatenando ondate di rabbia. In materia si è pronunciato l’ex Primo Ministro israeliano Ehud Barak: “Stiamo iniziando a sentirci isolati, come se fossimo diventati dei lebbrosi”.

Secondo i media siriani: “Una delegazione siriana del Ministero degli Affari Esteri e dell’Intelligence Generale ha incontrato la parte israeliana a Parigi, con la mediazione degli Stati Uniti. È stato concordato di tenere nuovi incontri nel prossimo periodo”.

Una fonte israeliana ha dichiarato al Washington Post che Israele ha distrutto il 50% dei 3.000 missili balistici che l’Iran possedeva prima della guerra e l’80% dei 500 lanciamissili. “Con una spiacevole sorpresa per Israele”, si è scoperto che l’Iran possiede un vasto arsenale di missili a combustibile solido, più difficili da intercettare.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 16:00 del 27 luglio. L’Esercito israeliano il 25 luglio ha rivendicato l“Assassinio del funzionario degli “Affari del Personale” nel settore di Bint Jbeil, “Mohammad Hassan Qatsan”, affiliato a Hezbollah”. Le IDF hanno lanciato a Gaza aiuti umanitari dagli aerei da trasporto militare C-130J-30, tra cui farina, zucchero e cibo in scatola, che saranno forniti da organizzazioni internazionali. Tre aerei giordani ed emiratini hanno sganciato 25 tonnellate di aiuti sulla Striscia di Gaza. Il COGAT afferma che oltre 120 camion di aiuti umanitari sono entrati a Gaza, ma i palestinesi sul campo riferiscono che la maggior parte è stata saccheggiata da bande sostenute da Israele, riecheggiando l’imboscata deliberata del novembre 2024. Il WFP conferma che solo 60 camion al giorno raggiungono l’enclave assediata, ben al di sotto dei 100 necessari per prevenire la carestia. Oggi, Israele, Emirati Arabi Uniti e Giordania hanno effettuato l’ennesimo lancio aereo di 20 pacchi alimentari, un insulto simbolico mentre il blocco e i bombardamenti israeliani continuano a affamare una popolazione intrappolata.

Il 27 luglio quattro soldati delle IDF, tra cui un ufficiale superiore, sono rimasti feriti da un ordigno esplosivo durante le operazioni a Rafah, nel sud di Gaza, questa mattina. Il comandante dell’Unità di Ricognizione del Deserto – comunemente nota come Unità di Ricognizione Beduina – tenente colonnello, è rimasto gravemente ferito nell’incidente. Anche un riservista dell’unità è rimasto gravemente ferito e altri due ufficiali sono in condizioni moderate e lievi. I quattro soldati sono stati trasportati in ospedale e le loro famiglie sono state informate. Un soldato è rimasto gravemente ferito nel crollo di un ascensore presso il quartier generale dell’IDF Kirya a Tel Aviv.

Secondo fonti israeliane sedici soldati dell’IDF sono stati ricoverati in ospedale nella giornata del 27 luglio a causa di un “sospetto colpo di calore” durante le operazioni nella Striscia di Gaza meridionale. Uno dei soldati è in condizioni moderate, gli altri hanno riportato ferite lievi.

Il 25 luglio nuovo attacco degli Houthi. Udite esplosioni in Israele dopo che le forze IDF hanno lanciato missili nel tentativo di intercettare un missile yemenita. Il 28 luglio gli Houthi hanno “deciso di avviare la quarta fase del blocco navale di Israele: indipendentemente dalla nazionalità, le navi di tutte le compagnie che operano nei porti israeliani saranno prese di mira”.

Dal 26 al 28 luglio numerosi attacchi israeliani in Libano: Un drone israeliano a bassissima quota ha sorvolato: Ansar/Al-Zarariyeh/Abba/Al-Kharayeb/Buraiq, colpita un’auto sulla strada Tuwayri-Srifa. Un drone israeliano carico di una bomba si è schiantato a est di Mays al-Jabal e l’esercito libanese lo ha smantellato. Aerei israeliani sorvolano la periferia sud di Beirut. Le forze israeliane sono entrate a Kfarkila, in Libano, e hanno demolito una casa o una fabbrica. Il 28 luglio un attacco con drone israeliano ha preso di mira una motocicletta a Bint Jbeil. Hezbollah ha aumentato il suo livello di prontezza militare e ha ordinato ai suoi combattenti di “essere preparati a ogni scenario”.

Anche nella giornata del 28 luglio e forze israeliane hanno aperto il fuoco su civili palestinesi disarmati radunati vicino al punto di accesso agli aiuti nella zona di Zikim, nel nord di Gaza. Le truppe della 401ª Brigata, al comando della 162ª Divisione, stanno operando nell’area di Jabaliya, nella Striscia di Gaza settentrionale. Rinvenute armi e scoperti tunnel di Hamas.

Media israeliani: Scontri tra soldati israeliani e militanti palestinesi nella Striscia di Gaza meridionale.

Le Brigate Al-Qassam rivendicano l’attacco a un veicolo da trasporto truppe israeliano con una mina altamente esplosiva nella zona di Abasan al-Kabira a est di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale.

Continuano le azioni di demolizioni in Cisgiordania.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

