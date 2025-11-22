ISRAELHAMASWAR. Netanyahu vuole muovere contro lo Yemen degli Houthi. Pronta escalation in Libano contro Hezbollah. Bombardamenti nella Striscia e arruolamento di mercenari per pattugliare l’area

Al portavoce della Casa Bianca è stato chiesto se il Presidente Trump fosse a conoscenza dell’incontro tra l’ambasciatore Mike Huckabee, avvenuto a luglio presso l’ambasciata americana a Gerusalemme, e Jonathan J. Pollard, una spia condannata che ha trascorso trent’anni in una prigione federale per aver venduto segreti di Stato a Israele. La portavoce della Casa Bianca, Carolyn Leavitt, ha risposto: “La Casa Bianca non era a conoscenza di questo incontro, ma il Presidente sostiene il nostro ambasciatore Mike Huckabee e tutto ciò che fa per gli Stati Uniti e Israele”.

Mille aerei da trasporto e 150 navi hanno consegnato a Israele oltre 120.000 tonnellate di armamenti e attrezzature militari dall’inizio della guerra. All’inizio di questa settimana, il millesimo aereo è atterrato all’aeroporto Ben Gurion ed è stato ricevuto dal Direttore Generale del Ministero della Difesa, Amir Baram. Secondo il Ministero, le attrezzature militari consegnate a Israele dall’inizio della guerra, principalmente dagli Stati Uniti, includevano veicoli blindati, munizioni, dispositivi di protezione individuale e attrezzature mediche.

Il primo Ministro Benjamin Netanyahu: ”Non mi asterrò dall’andare a New York e non presterò attenzione alle minacce [del sindaco eletto di New York Zohran Mamdani, ndr]”.

Secondo il quotidiano Yediot Ahronot: “Netanyahu è il principale sostenitore del percorso per approvare la legge sull’esecuzione dei prigionieri palestinesi e ritiene che la fase attuale richieda l’adozione di “misure deterrenti senza precedenti”. Il disaccordo all’interno del governo israeliano non riguarda l’esistenza della pena in sé, ma piuttosto le sue modalità di applicazione. Il capo di stato maggiore Eyal Zamir ha confermato che l’establishment militare non vede alcun ostacolo di principio alla promulgazione della pena, con una clausola che conferisce alle autorità competenti il ​​potere di valutare ogni caso singolarmente”.

Sempre Netanyahu: “Lo Yemen rappresenta una seria minaccia per Israele e non dobbiamo permettere che questa minaccia si sviluppi. La bandiera degli Houthi non è come quella di nessun’altra bandiera nel resto dei Paesi, dimostra che la loro esistenza è legata alla nostra distruzione. Nello Yemen si stanno sviluppando armi con capacità autonome e indipendenza d’azione, e stiamo affrontando questa minaccia con grande serietà. Non permetteremo che la minaccia proveniente dallo Yemen si accresca, e non posso aggiungere altro. Adotteremo le misure necessarie affinché non ci sia mai un giorno in cui saremo esposti a una minaccia, né dal Libano, né dallo Yemen, né da altre direzioni”.

Hazem Qassem, portavoce di Hamas: “Le IDF stanno intensificando la demolizione e la distruzione di edifici residenziali oltre la linea gialla a est della Striscia di Gaza, in una sistematica campagna di annientamento di ciò che resta delle infrastrutture nella Striscia. Questa politica criminale costituisce una palese violazione dell’accordo di cessate il fuoco, che richiede un’azione concreta da parte dei mediatori per porre fine a queste gravi violazioni dell’accordo di Sharm El-Sheikh”.

Ieri Hezbollah ha invitato a rispettare gli elementi di forza del Libano e a non scendere a compromessi su di essi, al fine di preservare i suoi diritti nazionali e rappresentare un punto di partenza per abbandonare tutti i progetti e i piani orditi contro il Libano e la regione.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 15:30 del 21 novembre. Secondo Hillel Biton Rosen, giornalista militare israeliano: “Israele si sta muovendo verso un attacco più ampio in Libano. È possibile che l’attacco si trasformi in un’escalation completa”.

Il Ministero della Salute libanese: “331 morti e 945 feriti dall’accordo di cessate il fuoco del novembre 2024 ad oggi. Un cambio di tendenza nel nord di Israele: “le IDF stanno passando da attacchi relativamente mirati in Libano a ondate di attacchi. È possibile che questi si intensifichino fino a una completa escalation o al disarmo di Hezbollah. Il Libano ha trasmesso un messaggio a Israele: si tenterà di eliminare le armi di Hezbollah dal sud del Libano entro la fine del 2025. Israele ha risposto dichiarando che, se questo fallisce, nel 2026 effettueremo quella che viene definita una “decapitazione diffusa”.

Per Haaretz, l’analista militare Amos Harel: “Tutti gli indicatori indicano un’imminente escalation nel nord, avviata da “Israele”; l'”esercito israeliano” ha iniziato a parlare della possibilità di “giorni di combattimenti” con Hezbollah, ma è probabile che si tratti di un messaggio coordinato con gli Stati Uniti.

A Gaza le milizie guidate da Yasser Abu Shabab, sostenuto da Israele, hanno annunciato che condurranno operazioni con le Forze di Difesa israeliane a Rafah, Gaza. Droop Site: “Una compagnia mercenaria americana che collabora con la Gaza Humanitarian Foundation ha iniziato a reclutare nuove forze da schierare nella Striscia di Gaza, con stipendi Fino a 1.000 dollari al giorno”.

Le ruspe delle IDF stanno effettuando operazioni di demolizione e spianamento delle case vicino all’area indonesiana di Tal Al-Za’tar, a nord del settore.

Nella giornata del 21 novembre, volo intensivo di aerei di linea a bassa quota nei cieli dei villaggi del sud. Le forze IDF effettuano un’operazione di demolizione su larga scala a nord-est della città di Rafah, nella Striscia di Gaza meridionale. Movimento attivo di veicoli militari lungo la linea Kusovim nell’area intermedia tra Khan Yunis e Deir al-Balah. L’artiglieria ha preso di mira le aree a sud-est di Khan Yunis. Tiro intenso e continuo da parte di veicoli militari lungo la linea Kusovim che collega Khan Yunis e Deir al-Balah. Sotto una copertura di fuoco, diversi mezzi delle IDF sono avanzati verso le aree meridionali della città di Khan Yunis, adiacenti all’asse “Morag” nella Striscia di Gaza meridionale. Intensi spari dai carri armati israeliani verso il quartiere di Qizan al-Najjar, a sud di Khan Yunis.

Secondo fonti israeliane: “Sono in corso le attività dell’esercito israeliano e delle forze dello Shin Bet nell’area orientale di Rafah: l’eliminazione di sei uomini di Hamas e arresto di altri cinque combattenti di Hamas usciti da un’infrastruttura sotterranea. Le Forze di Difesa Israeliane e lo Shin Bet hanno lavorato nelle ultime settimane nell’area di Rafah concentrando gli sforzi per distruggere i tunnel di contrabbando rimasti e per eliminare i combattenti al loro interno. Dopo un’indagine preliminare, è emerso che, circa 15 uomini di Hamas sono emersi da un’infrastruttura sotterranea in due aree dietro la linea gialla nella parte orientale di Rafah. L’Aeronautica Militare, guidata dalle forze sul campo, ha finora eliminato sei combattenti. Al contrario, le forze della Brigata Nahal hanno arrestato altri cinque uomini di Hamas che si sono arresi alle forze e sono stati trasferiti per essere interrogati dallo Shin Bet all’interno di Israele. Le forze continuano a collegare l’area via aria e via terra per individuare altri terroristi”.

Il portavoce della Protezione Civile nella Striscia di Gaza, Mahmoud Basal: “Oggi sabato, inizieremo la prima fase delle operazioni di ricerca e soccorso per recuperare i corpi dei morti da sotto le macerie. I lavori inizieranno nel campo di Maghazi, nel Governatorato Centrale, in collaborazione con: il Comitato Internazionale della Croce Rossa, il Comitato Egiziano, le forze di polizia e le amministrazioni locali.

Sono pervenuti migliaia di appelli da parte di famiglie i cui figli sono ancora intrappolati sotto le macerie, che chiedono il rapido recupero dei corpi dei loro cari e la fine delle loro continue sofferenze. La Protezione Civile è completamente priva di attrezzature pesanti dopo che l’occupazione ha distrutto la maggior parte delle sue capacità, mentre l’occupazione continua a impedire l’ingresso dei macchinari pesanti necessari per le operazioni di ricerca e recupero. Fornire laboratori per i test del DNA è diventata un’urgente richiesta umanitaria, poiché la continua mancata identificazione dei martiri lascia gravi ripercussioni psicologiche e sociali sulle loro famiglie, che attendono di conoscere la sorte dei loro figli e di seppellirli con dignità”.

Le IDF hanno sparato proiettili durante l’assalto al quartiere di Rafidia a Nablus nel villaggio di Tal, a sud-ovest. I mezzi delle IDF nella giornata di venerdì hanno percorso diverse strade della città di Nablus. É stato arrestato un giovane palestinese dal campo di Al-Fara’a, dopo che la sua casa in via Serees è stata circondata dalle forze speciali e dall’esercito di occupazione, i rinforzi sono stati respinti dal checkpoint di Al-Hamra e le forze di occupazione si sono ritirate completamente dai dintorni del campo di Al-Fara’a.

Le Brigate Al-Quds – Battaglione Nablus: “I nostri combattenti sono riusciti a colpire una forza di fanteria in movimento vicino alla casa assediata con un intenso fuoco diretto, mentre i nostri combattenti continuano a confrontarsi con le forze di occupazione invasori nel villaggio di Tal, secondo le condizioni sul campo e i dati”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

