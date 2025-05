ISRAELHAMASWAR. Netanyahu respinge le accuse di Francia, Gran Bretagna e Canada. Sette ore di bombardamenti sul Libano meridionale. IDF divide Gaza in tre parti

Il 21 maggio nei corridoi del Parlamento europeo si è verificato un insolito scontro fisico tra l’eurodeputata svedese Alice Teodorescu, convinta sostenitrice di Israele, e un collaboratore di un parlamentare del partito svedese della Sinistra, in merito alla guerra a Gaza. Il Parlamento europeo ha dichiarato di aver accettato la posizione di Teodorescu dopo un esame preliminare del caso, secondo cui sarebbe stata aggredita da un assistente che avrebbe cercato di fotografarla e di “umiliarla” sui social media. Ieri si è registrato un clima teso in parlamento, a causa dell’acceso dibattito sulla guerra a Gaza.

Il primo Ministro israeliano Netanyahu ha detto a Gran Bretagna, Francia e Canada: “Quando assassini di massa, stupratori, assassini di bambini e rapitori dicono grazie, siete dalla parte sbagliata della giustizia”. E ancora una volta ha paragonato i sostenitori di “Palestina libera” ai neonazisti.

La tensione sale in tutto il mondo e la condanna per l’operazione di terra è malvista sopratutto in. Israele. L’ex Primo Ministro israeliano Ehud Barak: “Non c’è alcuna possibilità realistica, nel modo in cui stiamo implementando le cose ora, che tutto ciò che non abbiamo realizzato venga realizzato ora. Siamo entrati quattro volte a Beit Hanoun, cinque volte a Jabalia o tre volte a Deir al-Balah. Non c’è ancora nulla da realizzare e nulla si realizzerà. Non ci sarà alcuna soluzione e l’intera operazione si fermerà tra poche settimane a causa di un disastro umanitario, pressioni diplomatiche o eventi sul campo, e si fermerà. Quando si fermerà, ci troveremo nella stessa situazione in cui siamo ora. Non c’è modo di ottenere una vittoria completa su Hamas, se non sostituendolo con un’altra entità legittima. Non c’è modo di ottenere una vittoria completa su Hamas se non sostituendolo con un’autorità legittima nel diritto internazionale, legittimità per gli Stati Uniti, legittimità per i paesi e legittimità per il popolo palestinese. La pressione militare ha portato alla perdita di 41 prigionieri, dall’accordo precedente di un anno fa a oggi, nessuno ha dimostrato il contrario, ovvero che se fosse stata esercitata la pressione militare, avremmo forse ottenuto risultati migliori. Non credo che la pressione militare possa ottenere alcun risultato. L’obiettivo dell’operazione è “tienimi”, anche se Netanyahu dovesse cadere e certamente alla fine si ritrarrà, si può dire che lo sforzo militare è ciò che ha spinto Hamas a ritirarsi.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 15:00 del 23 maggio. Oggi si registra un’intensa attività aerea britannica nei pressi di Cipro. Non si può escludere un nuovo attacco contro gli Houthi Come riportato dal canale israeliano Channel 12, che cita le valutazioni dell’intelligence, finché continueranno i combattimenti nella Striscia di Gaza, continueranno anche gli attacchi degli Houthi dallo Yemen.

Le guardie di frontiera siriane hanno fermato un tentativo di introdurre illegalmente armi e munizioni in Libano

Le Forze di difesa israeliane hanno emesso un ordine di evacuazione per un edificio legato a Hezbollah nella città di Toul, nel Libano meridionale, intimando a tutti i residenti entro un raggio di 500 metri dall’edificio di evacuare immediatamente per la propria sicurezza. Nella notte ha lanciato bombardamenti sul Libano meridionale. La città di Toul si trova a 35 km dal confine israeliano più vicino e a monte del fiume Litani. Incursioni israeliane sulle alture della regione di Al-Tuffah (almeno tre) e a Wadi Bergaz nella Bekaa occidentale. Alcuni attacchi hanno preso di mira Bouday nella valle della Bekaa. Attacchi anche nella valle di Ezzieh (quattro attacchi). Nessuno degli attacchi ha avuto esplosioni secondarie. Due attacchi aerei anche ad Aitaroun. Alle prime luci dell’alba attacchi registrai a Shamaa. Un attacco registrato a Tiro. I bombardamenti sono durati sette ore.

Le IDF hanno dichiarato che l’aeronautica militare israeliana ha colpito più di 75 obiettivi nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore. Tra gli obiettivi c’erano militanti, lanciarazzi, edifici utilizzati da gruppi di Hamas, depositi di armi e altre infrastrutture, ha affermato l’IDF. Nel frattempo, l’esercito afferma che le forze di terra hanno ucciso diversi militanti nella Striscia di Gaza e distrutto altri obiettivi di Hamas.

Un comandante di carro armato del 52° battaglione della 401a brigata corazzata delle IDF è rimasto gravemente ferito durante i combattimenti avvenuti il 22 mattina nella Striscia di Gaza settentrionale, ha riferito l’esercito. Il soldato è stato trasportato in ospedale e la sua famiglia è stata avvisata. In un altro incidente sempre del 22 maggio, l’esercito ha dichiarato che un soldato è rimasto leggermente ferito in un attacco con granate durante un’operazione nel sud di Gaza.

Aggiornamento da Gaza – Governatorato del Nord: “Le IDF hanno continuato a sgomberare la parte settentrionale di Gaza e sono entrate nelle prime zone della periferia settentrionale di Gaza City. Hanno preso l’ex centro di comando e controllo presso l’impianto di desalinizzazione sulla costa e si sono spinti nel distretto adiacente, prendendo posizione nell’area residenziale”.

“Inoltre, sono avanzati con molteplici vettori d’attacco verso le zone settentrionali e nord-orientali della città di Beit Lahiya, prima di entrare e sgomberare i quartieri periferici. Hanno anche raggiunto il confine settentrionale della parte occidentale di Beit Hanoun sulla strada di Al-Awda, isolando quasi completamente la città dal resto del governatorato”.

Aggiornamento da Gaza – Governatorato di Gaza: “Le IDF hanno ripreso l’avanzata nei quartieri di Shujaiyya e Kuba, nel sud-est di Gaza City, spingendosi verso nord-ovest su un ampio fronte ed espandendo la propria zona cuscinetto dal confine”.

“Le unità corazzate hanno sgomberato numerosi isolati al centro della zona di incursione, raggiungendo l’area in cui si trovava il cimitero centrale (prima della sua demolizione) e sgomberando gli isolati adiacenti. A sud-ovest, hanno sgomberato ulteriori zone dell’area più densamente popolata in prossimità delle vie Al-Muntar e Al-Mansora”.

La zona di controllo è stata corretta nel distretto di Kuba, con le IDF che controllano parte dell’ex area residenziale a ovest di via Al-Mansora, sebbene quest’area sia ora completamente distrutta.

Non si sono registrati progressi nel distretto di Al-Tuffah, a nord-ovest; tuttavia, le demolizioni sono continuate nelle aree già occupate.

Governatorato di Khan Younis: Le IDF hanno continuato le loro ampie avanzate e le operazioni di sgombero a nord-est della città di Khan Younis e hanno occupato ulteriori zone delle città di Al-Qarara e Jarara.

Le IDF sono avanzate con diversi vettori su un ampio fronte dal confine di Gaza all’autostrada Salah al-Deen e hanno sgomberato il resto del centro di Jarara, avanzando verso i quartieri meridionali, che sono stati quasi completamente conquistati.

A ovest, le IDF hanno raggiunto l’autostrada Salah al-Deen in un secondo momento, occupando ulteriori zone del centro di Al-Qarara, prima di entrare e sgomberare parti dei quartieri meridionali e sud-orientali della città.

Nella parte sud-orientale del Governatorato di Khan Younis, le IDF hanno continuato a bonificare le città di Khuzaa e Khirbat Ikhzaa. Unità corazzate sono avanzate dalla parte centrale di Khirbat Ikhzaa e hanno bonificato il resto della città, mentre altre unità avanzavano verso nord-ovest. A nord-est, le IDF sono entrate nella parte principale di Khuzaa, bonificando la maggior parte del resto della città.

Le IDF hanno continuato ad avanzare nella parte meridionale del Governatorato di Khan Younis dopo aver attraversato il confine regionale. Si sono spinte verso nord lungo Salah al-Deen Road West e si stanno avvicinando al centro della città di Qizan an Najjar. Sono state effettuate operazioni di bonifica in diverse zone residenziali.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

