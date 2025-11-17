ISRAELHAMASWAR. Netanyahu non chiederà la grazia

Il messaggio ufficiale inviato da Trump al presidente Herzog, che includeva una richiesta di grazia per Netanyahu, non è un “punto di svolta”, sebbene provenga dal presidente della più importante superpotenza al mondo. Tuttavia, non c’è dubbio che Trump stia aumentando la pressione su Herzog, e questo è stato preceduto da tweet, da una richiesta di grazia in un discorso alla Knesset e da dichiarazioni rilasciate in interviste ai media. Ma, con tutto il rispetto, questo non è sufficiente.

Per far avanzare il processo, Netanyahu, tramite il suo avvocato o uno dei suoi parenti di primo grado, deve presentare una lettera personale a Herzog chiedendo la grazia, ma Netanyahu stesso si astiene dall’inviare tale lettera, apparentemente temendo che qualsiasi ammissione o riconoscimento di colpevolezza dinanzi al tribunale lo possa coinvolgere. Netanyahu vorrebbe che Herzog gli concedesse la grazia “qui e ora”, prima della decisione del tribunale, ma sembra che non ci siano obiezioni alla richiesta di grazia presentata da Sara Netanyahu a Herzog.

Il Presidente Herzog sarà costretto a prendere una decisione sulla base del parere legale emesso dal Ministero della Giustizia e dal Dipartimento per la Grazia e, poiché non vi è ancora un accordo sulla colpevolezza nel caso di Netanyahu, è probabile che le autorità si opporranno alla concessione della grazia in questa fase iniziale.

Fino ad oggi, Netanyahu non ha chiesto nulla al Presidente. La legge, tra l’altro, non impone all’imputato di assumersi la responsabilità delle accuse a suo carico e di scusarsi per esse, ma è almeno tenuto a chiedere la grazia. Se Netanyahu o un suo parente di primo grado presentasse una richiesta di grazia al Presidente, Herzog dovrà inoltrare la richiesta al Dipartimento per la Grazia del Ministero della Giustizia, dove la posizione dello Stato verrà presa in considerazione. Dopodiché, sarà richiesta la firma del Ministro della Giustizia.

L’attuale ministro, Yariv Levin, sarà costretto in tal caso a trasferire i suoi poteri a un altro ministro, in quanto testimone dell’accusa nel processo a Netanyahu. Tuttavia, teoricamente, se il Dipartimento per la Grazia del Ministero della Giustizia si opponesse alla concessione della grazia a Netanyahu senza un accordo sulla colpevolezza e senza che il Primo Ministro esprima rimorso, alcuni pareri legali suggeriscono che Herzog abbia l’autorità di concedere la grazia, alla luce delle circostanze.

A questo punto, il Presidente Herzog si troverebbe di fronte a un vero dilemma: concederà la grazia a Netanyahu anche senza la raccomandazione del Dipartimento per la Grazia del Ministero della Giustizia? Di fronte a tale dilemma, Trump e la base popolare di Netanyahu eserciteranno forti pressioni su Herzog. D’altra parte, verrà esercitata una contropressione: quanti settori dell’opinione pubblica contraria a Netanyahu reagirebbero a tale provvedimento? È chiaro che molte persone si oppongono alla grazia di Netanyahu e Herzog avrebbe riflettuto su come ciò avrebbe influito sulla sua eredità.

In generale, non è un precedente ricordato quando qualcuno chiede la grazia al presidente durante le procedure giudiziarie più impegnative nei suoi confronti. Questo vuoto si è insinuato nel messaggio del presidente Trump e, come detto, non ha alcun effetto legale, ma ha un significato popolare: può un capo di Stato ignorare un approccio così deciso da parte del presidente degli Stati Uniti?

Herzog avrebbe anche considerato come sarebbe stato ricordato se avesse concesso la grazia prima di un accordo sulla colpevolezza. In precedenza, Herzog aveva affermato che questo mandato presidenziale era stato il più difficile che Israele abbia mai avuto e senza dubbio ora è alle porte: qualsiasi decisione prendesse in merito sarebbe stata la più drammatica durante i sette anni del suo mandato.

Per quanto riguarda il presidente, la “via maestra” sarebbe stata se Netanyahu avesse raggiunto un accordo sull’ammissione di colpevolezza, pur riconoscendo le accuse a suo carico: in tal caso, sarebbe stato molto più facile per Herzog rispondere positivamente alla richiesta di grazia. A quel punto, si sarebbero dovute fare ulteriori considerazioni: il contributo di Netanyahu alla sicurezza nazionale, le richieste di Trump, le possibilità di raggiungere accordi di pace regionali, e così via.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

