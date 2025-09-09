ISRAELHAMASWAR. Netanyahu evita l’interrogatorio. Attentato a Gerusalemme: 7 i morti. 4 militari uccisi in un agguato a Gaza nord. Raid estesi su Gaza City

Annullato per l’ennesima volta l’interrogatorio del primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu prevista per l’8 settembre. Il rinvio è stato richiesto per la sparatoria avvenuta a Gerusalemme che ha portato alla morte di sette persone più i due attentatori e a 20 feriti.

Dura risposta della politica israeliana all’attacco dell’8 settembre. Il membro della Knesset Osher Shked ha detto che: “L’Autorità Nazionale Palestinese nazista è un’autorità terroristica e Abu Mazen è molto più pericoloso di Hamas”. Tzvi Sukkot, membro della Knesset: “Ogni villaggio da cui sono usciti gli autori dell’operazione odierna a Gerusalemme dovrebbe diventare come Rafah. Il destino di Ramallah è come quello di Jabalia, e il destino di Nablus e Jenin è il destino di Shujaiyah e Beit Hanoun”.

Il ministro per le Finanze Bazel Smotrich: “Stiamo affrontando un “terrorismo” transfrontaliero che vuole distruggerci e vinceremo in tutti i campi, come abbiamo fatto in Iran, con Hezbollah e Hamas. Elimineremo il “terrorismo” in Cisgiordania e miglioreremo la nostra situazione politica, economica e di sicurezza”

Ministro dell’Energia, Eli Cohen: “Dobbiamo agire con il pugno di ferro contro il “terrorismo” e agire rapidamente per attuare la legge che espelle le famiglie dei “sabotatori”. Il Ministro della Difesa, Israel Katz: “L’operazione a Gerusalemme avrà ripercussioni gravi e a lungo termine”.

Ben-Gvir ha suggerito: “Armeremo gli israeliani”.

Netanyahu dal sito dell’operazione: “Le nostre forze stanno assediando i villaggi da cui sono emersi i responsabili e perseguiremo chiunque vi abbia contribuito. Queste operazioni non ci legheranno le mani, ma aumenteremo le nostre misure. Noi stiamo combattendo su diversi fronti e i nostri sforzi sono continui. Sconfiggeremo il movimento a Gaza e libereremo i nostri rapiti”.

Secondo la testata Yediot Ahronot vi sarebbe “Preoccupazione nell’apparato di sicurezza israeliana per la possibilità di attacchi durante il periodo delle festività”.

Il primo Ministro spagnolo, Pedro Sánchez in una dichiarazione ha riferito: “Abbiamo deciso di chiudere i porti spagnoli alle navi israeliane che trasportano sistemi di difesa, di aumentare il sostegno umanitario alla popolazione della Striscia di Gaza e di aumentare il nostro contributo ai finanziamenti dell’UNRWA di 10 milioni di euro”.

“La Spagna prevede di approvare una legge che sancisca un embargo sulle forniture di armi a Israele. Di fatto, tale divieto è già in vigore dall’ottobre 2023”, ha osservato. “La Spagna imporrà anche un embargo sul transito delle navi che trasportano carburante per l’IDF e degli aerei che trasportano rifornimenti per l’esercito”.

Il governo spagnolo: “Chiediamo a Israele di porre fine all’occupazione di Gaza e della Cisgiordania, di porre fine alla violenza contro i civili palestinesi e di togliere l’assedio alla Striscia.” La Spagna richiama il suo ambasciatore in Israele per una consultazione. In risposta Israele attraverso il ministro Sa’ar accusa il governo spagnolo di antisemitismo e annuncia sanzioni personali. “La vicepresidente del governo spagnolo e ministra del Lavoro, Yolanda Díaz, non potrà entrare in Israele e non avrà contatti con lo Stato di Israele. Così come Sira Rego, ministra della Gioventù, anch’essa del partito Sumar. Israele informerà inoltre i suoi alleati della condotta ostile del governo spagnolo e del carattere antisemita e violento delle dichiarazioni dei suoi ministri”.

Dalla Russia il Ministro per gli Affari Esteri di Israele ha riferito: “È difficile garantire la sicurezza di Israele “eliminando il diritto dei palestinesi a un proprio Stato”.

Fonti informate sugli incontri del Presidente del Parlamento Nabih Berri hanno riferito ad al Jadeed: “Gli incontri del Presidente del Parlamento Nabih Berri rientrano nel quadro della riapertura dei canali di comunicazione con il Presidente e il Primo Ministro, soprattutto perché Berri è molto soddisfatto delle decisioni della sessione di venerdì”. Il primo Ministro libanese Nawaf Salam: “Chiediamo che venga esercitata pressione su Israele affinché cessi i suoi attacchi, si ritiri dalle nostre terre e rafforzi il sostegno all’esercito libanese. Stiamo procedendo con l’attuazione delle decisioni del governo di limitare il possesso di armi allo Stato in tutto il territorio libanese”.

UNIFIL ha dichiarato: “Con il nostro supporto, l’esercito libanese si è schierato in oltre 120 località nel Libano meridionale, rafforzando così l’autorità dello Stato in conformità con la Risoluzione 1701”

Ed ora uno sguardo agli scenari aperti da Israele aggiornato alle ore 16:00. Nella giornata dell’8 settembre, un missile intercettore è stato lanciato contro un obiettivo aereo sospetto a Eilat. Sirene antiaeree suonano a Be’er Ora, a nord di Eilat, per timore di infiltrazioni di droni. Intercettazioni nell’area dell’aeroporto di Ramon per timore di infiltrazioni di droni. Un drone yemenita è esploso vicino all’aeroporto di Ramon. Tenativo da parte HOuthi di staccavo a Dimona. Il drone è stato intercettato e abbattuto prima che colpisse l’obiettivo.

Dal Libano il corrispondente di Al-Mayadeen nel Libano orientale ha riferito che 3 libanesi sono rimasti feriti, di cui uno in condizioni critiche, a seguito di 12 raid israeliani sul Jaroud di Bekaa e Hermel. Serie di attacchi ebraici nella periferia di Hermel, nel nord del Libano. Le IDF affermano di aver attaccato i campi di addestramento di Hezbollah nella zona

A Gerusalemme si registra una attacco terroristico. Sette i morti e circa 20i feriti. Sei dei sette israeliani uccisi nella sparatoria di oggi sono stati identificati come: il rabbino Yousef David, 43 anni; il rabbino Mordechai Steinzag, 79 anni; il rabbino Levi Yitzchak Pash; il rabbino Yisrael Matzner, 28 anni; Yaakov Pinto, 25 anni; e Sarah Mendelson, 60 anni. I due attentatori sono stati a loro volta uccisi dalla polizia.

Il quotidiano ebraico Yedioth Ahronoth: “Gli autori della sparatoria a “Ramot” hanno attraversato un varco nel muro dal perimetro della città di Al-Ram, a nord di Gerusalemme”. Arrivati davanti al pullman hanno iniziato a sparare. L‘attacco è avvenuto all’incrocio Ramot di Gerusalemme. Secondo testimoni: “C’era un insolito ingorgo all’incrocio, che si estendeva per centinaia di metri. La sparatoria è avvenuta contro un autobus fermo nel mezzo dell’ingorgo”.

Le Saraya al-Quds hanno rivendicato nel pomeriggio dell’8 di settembre l’attacco, arrestate diverse persone coinvolte nell’attacco. Uno degli attentatori era originario di Qatna, Muhammad Bassem Taha, a nord-ovest di Gerusalemme la città è stata assediata dai militari in ricerca dei complici. L’esercito Israeliano ha imposto un cordone di sicurezza nei villaggi a nord-ovest di Gerusalemme e ostacola gli spostamenti dei palestinesi. Assaltata la casa del gerosolimitano Abdul Salam Amr, zio di uno degli attentatori di Ramot, Muthanna Amr accusato di essere tra gli organizzatori dell’attentato. Arrestato anche il padre Methna Naji Amr, Naji Amr, di uno degli autori dell’attentato. Accusato di essere l’organizzatore dell’attentato a Gerusalemme. I media israeliani hanno poi pubblicato il primo esame di una segnalazione di sparatoria nel cimitero di Har Hamenuchot a Gerusalemme.

Secondo il corrispondente di Al-Mayadeen a Gaza: 40 i morti dal fuoco israeliano dall’alba, di cui 25 a Gaza City. Israele ha bombardato e distrutto completamente la Vision Tower di fronte all’Università di Al-Azhar nella parte occidentale di Gaza

A Gaza nord un ordigno esplosivo ha ucciso tutti e quattro i membri dell’equipaggio di un carro armato israeliano “Merkava” a Jabalia. Secondo fonti militari israealine: “Questa mattina, intorno alle 5:00, nella zona di Jabalia, nella Striscia di Gaza settentrionale, un ordigno esplosivo è stato lanciato contro l’equipaggio di un carro armato di ritorno da un’operazione. Il carro armato ha preso fuoco e tutti i soldati a bordo sono rimasti uccisi”

Droni israeliani hanno sganciato decine di bombe simultaneamente sulle case del quartiere Sheikh Radwan, a nord di Gaza City. La città è stata sottoposta a bombardamenti senza precedenti come preannunciato dal ministro per la Difesa Israel Katz. Avviso di evacuazione urgente per i residenti di Gaza City nei blocchi 783, 784, 785, 786, in particolare nell’edificio contrassegnato in rosso e nelle tende adiacenti situate in via Gamal Abdel Nasser

Raid aereo “israeliano” nei pressi del quartier generale delle Nazioni Unite in Industry Street, a sud-ovest di Gaza City. Aerei da guerra entrano nello spazio aereo dell’area di Al-Zahrani a media quota. Un raid aereo israeliano colpisce la casa della famiglia Al-Lulu vicino al quartier generale delle Nazioni Unite in Sanaa Street, a sud-ovest di Gaza City

Aerei israeliano lanciano un raid a est della città di Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale.

Elicotteri sparano verso le zone meridionali della città di Khan Younis. Le Brigate Al-Nasser Salah al-Din, in collaborazione con le Brigate Al-Aqsa, Brigata Al-Amoudi: “Stamattina abbiamo bombardato un raduno di soldati e mezzi israeliani nei pressi di Kafr al-Qarara, a nord della città di Khan Yunis, con proiettili di mortaio da 60 mm”. 6 morti e 15 feriti a causa degli attacchi di Israele che hanno preso di mira gli operatori umanitari vicino a Morag, a sud di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale.

In Cisgiordania nel primo giorno di scuola, gli studenti di Hebron hanno difficoltà a raggiungere le loro scuole a causa dei posti di blocco dell’occupazione militare. I coloni minacciano di invadere altri campi in Cisgiordania

Le forze armate israeliane stanno installando cancelli agli ingressi dei villaggi di Rantis e Shuqba, a nord-ovest di Ramallah.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

